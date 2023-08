Die 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nordland“ war eine deutsche Panzergrenadier-Division der Waffen-SS während des Zweiten Weltkrieges.

…

Die Division wurde überwiegend an der Ostfront eingesetzt, bis sie sich im Mai 1945 den Alliierten an der Elbe ergab. Sie bestand zum Teil aus Dänen, Norwegern und Schweden, aber auch aus Volksdeutschen aus Rumänien und Kroatien.

…

Mit Befehl vom 22. März 1943 wurde aus den Freikorps „Danmark“ und der Freiwilligen-Legion „Norwegen“ sowie dem SS-Panzergrenadier-Regiment „Nordland“ der SS-Division „Wiking“ die 14. (germanische) SS-Panzergrenadier-Division „Nordland“ gebildet. Den Großteil der Mannschaften stellten jedoch Volksdeutsche aus Rumänien.

…

Am 10. April 1943 wurde die Division in SS-Panzergrenadier-Division 11 (germanisch) und schließlich in 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nordland“ umbenannt.

1941 wurde aus dänischen Freiwilligen und Berufssoldaten das Freikorps Danmark gebildet, das 1942 im Kessel von Demjansk im Einsatz stand. 1943 wurde es in das SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Regiment Danmark überführt. Die niederländischen und skandinavischen Freiwilligen, die nicht in der 5. SS-Panzer-Di-vision Wiking dienten, wurden 1943 in der 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland zusammengefaßt. „Nordland“ – hier weiter.

Interview mit Rudolf Ternedde, dem Regimentskommandeur der Elitetruppe der 11. SSPanzergrenadierdivision “Nordland”

Vielen Dank, dass ich mit Ihnen sprechen durfte. Zunächst einmal: Warum haben Sie sich für die SS als Laufbahn entschieden?

…

Rudolf: Nun, junger Mann, damals im Jahr 1932 war es keine schlechte Sache, in der SS zu sein. Ganz im Gegenteil zu heute, die SS galt als der angesehenste aller Berufe. Ich muss heute natürlich schweigen, aber ich bin auch in die NSDAP eingetreten, bevor der Führer Kanzler wurde. Gleichzeitig interessierte ich mich für die SS, denn sie war eine ganz besondere Gruppe von Männern, die sich der Verteidigung des Nationalsozialismus verschrieben hatten und eine bessere Disziplin aufwiesen als die SA. Dafür wurde ich mit dem Ehrenwinkel für Alte Kämpferfür die Mitgliedschaft vor 1933 ausgezeichnet.

…

Ich weiß nicht mehr genau, was meine Beweggründe damals waren, ich war noch ein junger Mann, aber ich glaubte fest an diese Idee. Wir wurden wie Soldaten in einem sehr privaten und elitären Regiment behandelt. Um aufgenommen zu werden, musste man seine rein deutsche Abstammung nachweisen, ohne Rassenmischung. Wenn man damals die schwarze Uniform trug, hatte man den Respekt des Volkes. Die SS war zunächst ein Nebenamt, wie ein Verein, dem man sich zu besonderen Anlässen meldete. Sie durften die Uniform nur während des Dienstes tragen und nur eine Anstecknadel, die die Mitgliedschaft zeigte.

…

Ich erinnere mich, dass die Leute für Mahlzeiten und Getränke bezahlten, was sehr nett war. Die Mädchen liebten alle einen SS-Mann, sie standen Schlange, um mit uns zu tanzen, und auch sie mussten reines Blut beweisen, bevor wir heiraten konnten. So ernst war es Himmler damit, uns als Elite der Nation und der Bewegung zu halten. Er schenkte mir einmal zu Weihnachten den Juleuchter und sprach davon, dass wir wie ein heiliger Orden für das Universum seien. Wir seien Leitsterne für künftige Generationen, die unsere Loyalität loben und unserem Beispiel folgen würden. Das ist lange her. Sehen Sie, wie sehr er sich geirrt hat; das Leben ist ganz anders verlaufen. Viele Kameraden liegen in ungekennzeichneten und ungepflegten Gräbern, mit Feinden ringsum.

…

Wenn die SS deutsch war, wie sind Sie dann in einer Division mit ausländischen Freiwilligen gelandet?

…

Rudolf: Nun, Sie müssen die damalige Zeit verstehen, der Bolschewismus wurde in ganz Europa leidenschaftlich gehasst. Als der Krieg mit Russland begann, strömten Freiwillige aus allen Ländern Europas nach Deutschland. Ich bin Deutscher, aber meine Familie stammt aus dem hohen Norden Dänemarks. Wir haben das Zeichen der Dänen getragen. Ich wurde gebeten, am Aufbau der Nordland teilzunehmen, wozu Männer aus Dänemark, Holland und Norwegen herangezogen wurden. Das waren die Hauptakteure, und natürlich die Deutschen. Ich möchte betonen, dass es keinen Unterschied in den Ansichten oder der Behandlung von uns im Vergleich zur LAH, dem Reich oder einer anderen Division gab.

…

Der einzige Unterschied bestand darin, dass nicht jeder fließend Deutsch sprach und wir den Männern erlaubten, ihre Muttersprachen zu sprechen. 1943 war ich ein Offizier mit Kampferfahrung und trug das Eiserne Kreuz, was mir bei meinen Männern Respekt verschaffte. Wir führten sie in den Kampf gegen die Rote Armee und ich kann Ihnen sagen, dass wir vom ersten Tag an in der Defensive waren. Die deutsche Front im Osten hielt gegen ungleiche Kräfte stand, aber die Zeiten, in denen Angriffe in großem Stil möglich waren, waren vorbei. Kursk war ein letztes Aufbäumen, glaube ich, und man hoffte, Stalin würde um Frieden bitten.

…

Das geschah nicht und der Krieg ging weiter; Deutschland war nur eine winzige Insel in einem tosenden Sturm. Ich kann Ihnen sagen, dass die Freiwilligen von Nordland einen höllischen Kampf gegen die Roten führten. Wir haben ihnen so schwere Verluste zugefügt, dass sie Preise auf die Köpfe unserer Männer ausgesetzt haben. Nach ihren Angriffen sah ich mich auf dem Feld um und sah buchstäblich Hunderte ihrer Soldaten fallen. Wir verloren vielleicht 15 oder 20, aber sie verloren 200 bis 300. Meine Männer setzten übermenschliche Kräfte ein, um Panzer auszuschalten, oft mit einer Mine oder Granate.

…

Wir waren von einer Überzeugung beseelt, die nur wenige verstehen konnten: Wir waren das Schwert und der Schild gegen den Zorn des Teufels. Viele der NichtDeutschen würden Ihnen sagen, dass sie nicht für Hitler oder Deutschland kämpften; sie kämpften, um ein so großes Übel zu besiegen, dass sie bereit waren, dafür zu sterben. Wir waren in dieser Idee geeint und haben den Vormarsch aufgehalten, aber mit dem Fall der Sowjetunion wird sich das Böse nun über die ganze Erde ausbreiten. Ich lese immer öfter, dass die Juden fliehen und nach Westen kommen. Sie wussten, was auf sie zukommen würde.

…

Soviel ich weiß, wurden Sie unter anderem mit dem Deutschen Kreuz in Gold, der Goldenen Nahkampfspange und der Ehrenblattspange ausgezeichnet. Wie kam es dazu, dass Sie so viele Orden erhielten?

…

Rudolf: Ihr jungen Leute interessiert euch doch nur für die Orden; sie sind nur Metall, nichts weiter. Sie stehen für die Schlachten, die wir überlebt haben, während so viele andere nicht überlebten. Viele meiner Kameraden werden Ihnen heute sagen, dass dies Zeichen unserer Erinnerungen an die Kameraden sind. Sie rufen uns dazu auf, uns an die Gesichter und Namen derer zu erinnern, die im Moment der Aktionen, für die sie verliehen wurden, bei uns waren. Ich war ein Anführer im Regiment Dänemark und zusammen mit meinen Männern sahen wir uns einem Angriff nach dem anderen von den Roten gegenüber, und ich konnte über fünfzig Mal überleben, wenn sie mir nahe kamen. Meine Kameraden halfen jedes Mal, sie zurückzuschlagen, und wir haben meistens überlebt.

…

Diese Spange ist in der Tat sehr selten, denn viele Kameraden haben so viele Angriffe nicht überlebt, ich hatte vielleicht einen besonderen Engel. Mit dem Deutschen Kreuz in Gold wurden Taten der Führung gewürdigt, die meine Männer vor der völligen Vernichtung bewahrt haben. Sie machten es möglich, denn sie trugen die Hauptlast des Feindes und wir hielten ihn in Schach, bis wir uns weiter zurückziehen konnten. Es war die Hölle auf Erden, wenn ich die vielen Schlachten sehe, in denen wir waren; meine guten Kameraden sind gefallen und verschwunden.

…

Diese Orden sind meine Erinnerung an meine Kameraden, an unsere Sache und an die brüderliche Verbundenheit, die wir alle damals hatten. Die Dinge waren ganz klar: Entweder man kämpft wie ein Krieger oder man stirbt wie ein Sklave. Wir entschieden uns für den Kampf, und die Männer hatten die Chance, nach Hause zurückzukehren, aber nur wenige taten es. Wir haben unseren letzten Tropfen Blut in Berlin vergossen, um eine Idee zu verteidigen, die gestorben ist. Ich galt als hochdekorierter Soldat, die Medaillen zeugten von meinem Mut und meiner Tapferkeit, heute sind sie nichts weiter als ein stummes Zeugnis der Hölle, durch die wir gegangen sind. Ich bin dankbar, dass ich meiner Nation ehrenvoll gedient habe, aber ich werde immer an die denken, die nicht nach Hause zu ihren Müttern oder Frauen kommen konnten.

…

Was können Sie über die Schlacht um Berlin sagen? Es ist interessant, dass ausländische Einheiten die letzten Verteidiger von Hitler waren.

…

Rudolf: Berlin war der Ort, an dem die Nordland zerstört wurde; das war im Mai 1945. Ich erinnere mich noch an unseren Rückzug und dann hieß es, wir würden nach Berlin ziehen. Wir marschierten auf der Reichsstraße 1 und konnten die rauchenden Ruinen schon von weitem sehen. Ich erinnere mich an die verlassenen Bauernhöfe und Häuser, von denen einige in aller Eile verlassen worden waren und deren Habseligkeiten verstreut lagen. Wir sahen eine Familie, die sich weigerte zu gehen und sagte, dass die Roten nicht so schlimm sein würden, ich bin sicher, dass sie alte Kommunisten waren und ich wette, sie waren später überrascht.

…

In Biesdorf trafen wir wieder auf Zivilisten, die sich versteckt hielten und sich weigerten, zu gehen. Wir fragten uns, warum die Menschen den Warnungen vor dem, was die Roten taten, keinen Glauben schenkten. Ich sah mit eigenen Augen Zivilisten, die Opfer der “Befreier” Europas waren. Wir hatten einige kleine Städte zurückerobert und die verbliebenen Zivilisten waren vergewaltigt und getötet worden. Wir hatten keine Zeit, sie zu identifizieren oder zu begraben, geschweige denn, dies zu dokumentieren. Nur wenige Fotos konnten von dem Gemetzel und den Verbrechen gemacht werden, und jetzt ist es für die Zeit verloren. Die Menschen in Berlin und das, was ihnen widerfuhr, taten mir wirklich leid.

…

Wir wollten die Roten an der Spree aufhalten, aber sie setzten massiven Artilleriebeschuss ein, um die Überquerung mit Booten zu verdecken, und überflügelten uns, was zu weiteren Rückzügen führte. Das ging jeden Tag so weiter und zehrte unser Bataillon aus. Wir bekamen zwar vor der Schlacht einige Marinesoldaten, aber das waren keine Frontsoldaten und sie fielen als leichte Beute. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Waffen-SS aus einer Mischung aus Freiwilligen und Wehrpflichtigen, die im Grunde von der Luftwaffe und der Kriegsmarine zwangsversetzt worden waren. Diese Typen mussten in der Regel Unterstützungsaufgaben übernehmen, da sie keine Frontsoldaten waren. Irgendwann standen sie alle dem Feind gegenüber, ob sie wollten oder nicht, und einige haben sich gut geschlagen.

…

Und ja, es ist recht interessant, dass die letzten Verteidiger des Führers SS-Männer aus ausländischen Freiwilligeneinheiten waren. Männer aus Frankreich, Dänemark, Schweden und Norwegen verteidigten den Bunker bis zur letzten Stunde. Sie taten dies in der Überzeugung, dass der Bolschewismus um jeden Preis besiegt werden muss, um die Welt vor der Versklavung zu retten. Alle Männer, die den Krieg in der SS erlebt haben, werden Ihnen sagen, dass wir eine Bedrohung sahen und wussten, dass dies die Idee und die Nation [Deutschland] war, die es mit ihr aufnehmen konnte. Aber wir haben versagt, und wie soll die Welt uns das verzeihen? Sie haben keine Ahnung, worum es bei unserem Kampf ging. Was wir getan haben, bis hin zu Berlin, haben wir für ganz Europa getan; vergessen Sie das niemals.

…

Was ist Ihre Meinung zu den Verbrechen, die die SS nach Ansicht der Alliierten begangen haben soll?

…

Rudolf: Alles, was ich sagen will, ist, dass Krieg Krieg ist, dass von allen Seiten schlimme Dinge getan wurden und dass es nicht richtig ist, nur eine Seite zu beschuldigen. Wenn wir etwas Schlimmes sahen, dann haben wir darauf reagiert. Wir haben auf die schlimmen Dinge reagiert, die der Feind getan hat, macht uns das schuldig? Wir haben uns an nichts beteiligt, was Schande über uns bringen würde.

…

Die Behauptungen sind nicht gerechtfertigt und waren in vielen Fällen, wie ich glaube, Propaganda. Durch Angst und Einschüchterung konnten die Sieger Kameraden dazu zwingen, Dinge zu sagen oder zuzustimmen, die nicht wahr waren. Sie stellten viele Männer vor Gericht und versuchen auch heute noch zu beweisen, dass wir schlechte Soldaten waren. Sie hören nur eine Seite, und deshalb erfahren Sie nicht die vollen Fakten. Ich kenne viele Kameraden, die direkt der Verbrechen im Osten beschuldigt wurden, und zwar auf der Grundlage von nichts weiter als der Behauptung einer Person, sie habe das Verbrechen gesehen. Es gab keinerlei Beweise, nur Worte reichten aus, um Aufsehen zu erregen und Anschuldigungen zu erheben. Können Sie sich die Macht vorstellen, die Sie haben, wenn Sie sagen können, dass jemand etwas getan hat, und diese Person dann verhaftet, angeklagt und für schuldig befunden wird, nur aufgrund Ihrer Aussagen?

Hier das Interview als Pdf downloaden und sichern – Hier gehts zum Telegram-Kanal: Verborgene Helden>>>.

…

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier.

Zeolith ist ein Meister der Entgiftung. Die fein vermahlene Mineralerde verfügt gleich über mehrere Mechanismen, mit denen sie den menschlichen Körper von Giften befreien kann. Ähnlich wie ein Schwamm bindet Zeolith Giftstoffe an sich: Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte, Schimmelpilzgifte und viele mehr. Zeolith – Der Meister der Entgiftung zur Darmsanierung, zur Reinigung des Blutes, Regeneration der Darmschleimhaut, Aktivierung des Immunsystems, Entsäuerung, Bekämpfung von Pilzinfektionen, Hemmung von Entzündungen uvm. – hier weiter.

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einige der größten Geheimnisse der Welt zu enthüllen. Insider und Whistleblower offenbaren unglaubliche und schockierende Informationen über das verborgene aktuelle Weltgeschehen. Im Zentrum dieser jahrtausendealten Verschwörung dreht sich alles um den Kampf zwischen Gut und Böse und das zukünftige Schicksal der Menschheit – hier weiter.

Lernen Sie die wahre Historie der Familie Rothschild kennen, welche Rolle die Pyramide der Macht spielt und warum der Tiefe Staat seine Operationen gegen die Menschheit ausführt – hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

mit Dokumenten, Karten und Fotos reich illustriert. Die Darstellung besticht außerdem durch zahlreiche Erlebnisschilderungen ihrer Soldaten, die die Dramatik und Schrecken der Kämpfe authentisch wiedergeben – hier weiter zur einzigartigen Chronik.

“Bernard Baruch war auch der Hauptsponsor des Dritten Reiches und unterstützte Adolf Hitler auf jede erdenkliche Weise bei dem Versuch, das russische Volk vollständig auszurotten.” Das sagte, die ehemalige US-Präsidenten-Gattin, Eleanor Roosevelt – hier zum Artikel.

Seit Jahresbeginn 1933 haben unzählige ranghohe jüdische Zionisten mit Deklarationen gegen Deutschland und seine Regierung von sich reden gemacht. Rabbi Stephen Wise, eifernder Zionist, Vorsitzender des ‘American Jewish Congress’ und Mitglied des “brain trust” (Beratergremium) von Präsident F.D. Roosevelt , proklamierte am 8. Mai 1933: “Ich unterstütze den heiligen Krieg gegen Hitler. Ich will Krieg!” Hier zum Artikel.

Dieser Bildband mit mehr als 1.100 Fotos dokumentiert den Kampf der 2. SS-Panzerdivision “Das Reich”. Dieser Band schließt die Divisionsgeschichte ab und überantwortet sie der Geschichte, die einst ihr gerechtes Urteil sprechen wird – hier weiter.

Ein kompaktes und übersichtliches Werk, das Historiker und Sammler gleichermaßen ansprechen wird – hier weiter.

Michael Lüders warnt vor transatlantischen Illusionen und zeigt, warum Europa aus dem Schatten Washingtons heraustreten muss – hier weiter>>>.

Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Bis zu 2 Millionen Tote und der Untergang bedeutender deutscher Kulturlandschaften, das ist und bleibt die Bilanz der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg! Ein trauriges Kapitel in dieser gewaltigen Tragödie ist der komplette Untergang Tausender Dörfer in Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Allein im Sudetenland sind 2400 einst deutsche Orte von der Landkarte verschwunden. In etwas geringerem Umfang sind auch in den heute polnischen Teilen Pommerns, Brandenburgs, Schlesiens und Ostpreußens ehemals deutsche Dörfer untergegangen. Aber das ist heute tabu, niemand soll an solche Abgründe erinnern – hier weiter.

Viele Vertriebene wünschen es sich, aber nur wenigen ist es vergönnt: Enkelkinder zu haben, die genau wissen wollen, wie es in der alten Heimat war und wie es nach dem Krieg zum Verlust des Landes gekommen ist, das bei einem normalen Gang der Geschichte ja auch ihre Heimat wäre – hier weiter.

»Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das seine Geschichte zu seinen Ungunsten fälscht!« Die Geschehnisse zwischen 1914 und 1945 haben sich nicht so ereignet, wie man sie Ihnen »verkaufen« und durch Strafgesetze aufzwingen will. Bestsellerautor Michael Grandt agiert als »Enthüllungsjournalist der Vergangenheit«, stellt Gewissheiten infrage und bewertet das Agieren von Adolf Hitler aus einer objektiven und neutralen Perspektive, die nichts mit Revisionismus zu tun hat. Lesen Sie, was Sie NICHT in den Geschichts- und Schulbüchern finden – hier weiter.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

Diese alte Weisheit galt auch für Deutschland nach der Kapitulation der Wehrmacht und der vollkommenen Besetzung des Reiches ab Mai 1945. Eine gegen grundlegende Rechtsgrundsätze verstoßende Rachejustiz schrieb mit gefälschten ‘Schlüsseldokumenten’ die Geschichte um, und die Sieger konnten über die von ihnen lizenzierten Medien ihre Kriegspropaganda und die Umerziehung der Deutschen fortführen. Die historische Wahrheit blieb dabei vielfach auf der Strecke. Das vorliegende Werk zeigt wie es wirklich war – hier weiter.

2016 erschien der Bestseller Beuteland, der in der Zwischenzeit den Status eines unerreichten Standardwerks erlangt hat. Zeit also für Bruno Bandulet, seinen Bestseller fortzuschreiben. Er widerlegt gängige Legenden und Märchen mit Zahlen, Daten und Fakten. So zum Beispiel, dass Deutschland ein reiches Land sei. Während das Pro-Kopf-Vermögen in Deutschland bei umgerechnet 60.600 Dollar liegt, kommen die vermeintlich armen Italiener auf 112.000 Dollar, die Schweizer sogar auf 168.000 Dollar. Über allem liegt der Schleier einer ideologiegeladenen Propaganda, die den Erhalt von Macht und Pfründen absichert, die falsches Bewusstsein schafft und deren Methoden in diesem Buch akribisch aufgedeckt werden – hier weiter.

Der Alleskönner – stabil verarbeitet und vielseitig einsetzbar! Feste und doch flexible Gewebeplanen gehören seit Langem zur Grundausstattung von Bushcraftern und Expeditionsteams. Tarps garantieren ein naturnahes Erlebnis und bieten doch guten Schutz. Im Vergleich zu einem Zelt sind sie deutlich vielseitiger – hier weiter.

Die BioMat der Firma Richway gehört zu den innovativsten Produkten im Bereich der Stabilisierung und Restauration von gesunder Vitalität. Sie erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.