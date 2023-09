Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges – Teil 3

Artikelreihe aus dem Buch: “Die Gezeichneten – Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges” von Helmut Sündermann.

…

Als der erste Weltkrieg zu Ende gegangen war, weil Deutschland den Erklärungen des US-amerikanischen Präsidenten Wilson Glauben geschenkt und sich freiwillig dem Feinde ausgeliefert hatte, zog der britische Ministerpräsident Lloyd George mit dem Rufe „Hang the Kaiser“ durch die Versammlungssäle seines Wahlkreises.

…

Das Diktat, das dann in Versailles folgte, forderte ein Gerichtsverfahren gegen den früheren Deutschen Kaiser „wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes”.

…

In einer Note, die die Versailler Alliierten zur Erläuterung an die deutsche Delegation richteten, wurde erklärt, daß der erste Weltkrieg „als ein vorsätzlich gegen das Leben der Völker Europas ersonnenes Verbrechen” Deutschlands zu beurteilen sei.

»Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit!«

…

Krieg als Prinzip der Kreml-Politik

Oberst House, der enge Vertraute des US-amerikanischen Präsidenten Wilson, machte dem britischen Außenminister Balfour, als dieser ihn 1917 in New York besuchte und Friedensprobleme besprach, die folgende Bemerkung:

…

„Wir müssen mit dem zukünftigen Rußland rechnen. Dieses könnte — in fünfzig Jahren etwa — die Bedrohung Europas bedeuten, nicht Deutschland.“

…

Es bleibt eine Randbemerkung, denn Balfour meinte, durch die Schaffung Polens würde diese Gefahr wohl ausgeschaltet werden!

Als es ein gutes Jahr später um die Waffenstillstandsbedingungen für Deutschland ging, war jedenfalls die Sorge des Obersten House völlig vergessen: Mit einem Federstrich wurde der in Brest-Litowsk geschaffene selbständige ukrainische Staat beseitigt, das Sowjetreich endgültig in den Sattel gehoben.

…

Als diese Entscheidung gefallen war, trat freilich das russische oder, besser gesagt, das bolschewistische Problem immer wieder in den Blickpunkt der Versailler Gewaltigen, weil es in seiner Bedeutung einfach nicht zu übersehen war. So wird von Marschall Foch berichtet, daß er schon wenige Monate nach Compiègne im Frühjahr 1919 einen Feldzugsplan gegen das sowjetische Rußland ausgearbeitet habe. Churchills, des damaligen britischen Kriegsministers, Meinung über den Bolschewismus ließ bekanntlich nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig; auch er stellte die Forderung auf, durch schnelles militärisches Eingreifen die russischen Völker von der Leninschen Diktatur zu befreien.

…

Doch der Rausch der Pariser Feste übertönte jede Stimme der Warnung. Rußland war ferne, Deutschland war nahe. Es war leichter, die Deutschen zu bespeien als die Bolschewisten zu bekämpfen.

…

Währenddessen fingen die Lenin und Trotzki an, sich im Kreml wohnlich einzurichten, wo sie sich vordem immer noch unbehaglich gefühlt hatten. Wer mit nicht mehr als 25000 Anhängern die Macht in einem Staate von 150 Millionen Menschen an sich gerissen hat, der hatte schließlich Grund zur Vorsicht. Dieses Gefühl sind die Herren des Kremls bekanntlich nie ganz losgeworden. Noch heute leben die bolschewistischen Machthaber nicht anders als die Lenin und Trotzki: als volksfremde Zwingherren hinter den Mauern einer Festung.

…

Für Lenin, der soviel Grund hatte, für Compiègne dankbar zu sein, war auch die Kunde von der Versailler Vergewaltigung eine erfreuliche Nachricht. Der naturwidrige Gewaltzustand, der dort für Europa dekretiert wurde, war dem Plane eines bolschewistischen Weltumsturzes günstig, ein kontinentales Chaos konnte der Verwirklichung der Moskauer Hoffnungen nur förderlich sein. In jener Zeit formulierte Lenin für den politischen Standpunkt der Sowjetunion den folgenden Grundsatz:

…

„Wir leben nicht nur in einem Staate, sondern in einem ganzen System von Staaten, und das Dasein der Sowjetunion neben anderen Staaten ist auf die Dauer nicht denkbar.“

…

Lenin hat bei anderer Gelegenheit das Gleiche noch prägnanter ausgedrückt:

…

„Wir sind nur vorübergehend in Moskau; wir alle wünschen, daß diese Zeit so kurz wie möglich werden möge.“

…

Diese Parole ist seither fünfundzwanzig Jahre hindurch zur Richtlinie der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Entwicklung der Sowjetunion geworden, die schon in ihrer Bezeichnung „Union der Sowjetrepubliken” keine nationale Begrenzung kennt. Es braucht im Jahre 1944/45 nicht mehr bewiesen zu werden, daß sich seit Lenins Zeiten in der Absicht der Moskauer Machthaber nichts geändert hat. Das völkertötende bolschewistische Verfahren hat sich heute im ganzen besetzten Europa erneut so eindringlich gezeigt, daß jedes Wort der Aufklärung über die Weltgefahr, die der Bolschewismus für alle freiheitliebenden und schöpferischen Völker darstellt, überflüssig ist. Die Sprache der Tatsachen ist im Osten wie im Westen Europas deutlich genug vernehmbar geworden.

…

Für unsere Untersuchung ist freilich der Umstand von Bedeutung, daß ein volles Vierteljahrhundert planmäßiger, auf der Leninschen Ideologie aufgebauter Kriegsvorbereitung im Osten Europas hinter uns liegt.

…

Der Kriegsschuld des Westens, gekennzeichnet durch Versailles, durch Militärpakte, Kriegshetze und Geheimdiplomatie, steht eine nicht geringere Kriegsverantwortlichkeit des Ostens gegenüber, die in dem ideologischen Bekenntnis zum Krieg gegen die „andere“ Welt ebenso seinen Ausdruck findet wie in einer ganz offenkundigen militärischen Vorbereitung.

…

Kaum waren die inneren Wirren in der Sowjetunion einigermaßen überwunden, als der 14. Parteitag 1925 die planmäßige Schaffung und Entwicklung einer Kriegsindustrie offiziell verkündete. Stalin erklärte damals: „Wir müssen fähig sein, unsere ganze Rüstung aus eigenen Mitteln zu erzeugen“, und die offizielle Geschichte des Parteitages bemerkt zu dem Beschluß, er sei gefaßt worden, „weil dies die These der Sowjetunion, der Kampf für die Weltrevolution, verlangte“.

…

Von diesem Zeitpunkt des Dezember 1925 an vollzog sich in der Sowjetunion ein ungeheuerlicher Prozeß der Aufrüstung, der schon 1931 Churchill veranlaßte, in einem Artikel „Die russische Drohung“ festzustellen, daß „Rußland, das bereits bei weitem die größte Armee der Welt hat, weiterrüstet. In einem oder zwei Jahren wird Rußland derart kriegsgerüstet sein, wie nie zuvor in der Vergangenheit.“

…

Dies wurde im Jahre 1931 niedergeschrieben. Für jenes Jahr gibt die Sowjetstatistik als militärische Staatsausgaben die Summe von 2 Milliarden Rubel an, während sie nach der gleichen offiziellen Quelle im Jahre 1939 auf 40 Milliarden, 1940 auf 77 Milliarden gestiegen sind! Der Mannschaftsbestand des stehenden Sowjetheeres wurde in der gleichen Zeit von 600.000 Mann (1930) auf 2.000.000 Mann (1938) gebracht. Vor allem aber war es die technische Rüstung, die die Sowjets in die Höhe trieben.

Im August 1939 brüstete sich Woroschilow, daß der Panzerwagenpark der Armee seit 1930 um das 43fache gesteigert worden sei!

…

Unverändert blieben durch alle die Jahre der sowjetischen Aufrüstung die von Lenin aufgestellten Grundthesen. In immer neuer Form, aber mit stets gleichem Inhalt wurden und werden sie dem russischen Volke aufgeredet.

…

Fast mit denselben Worten wie zwanzig Jahre vorher Lenin erklärt am 18.6.1938 das bolschewistische Staatsoberhaupt Kalinin: „Der Sieg des Bolschewismus ist so lange als unvollständig anzusehen, wie die übrigen Staaten der Welt noch eine von unserem Regime verschiedene Staatsform haben.“ Noch im Mai 1941 erschien mit einem Vorwort Molotows ein Buch „Totale Kriegswirtschaft und Rote Armee“, in dem derselbe Grundsatz noch umfassender ausgesprochen wird:

…

„Ein gleichzeitiges paralleles Nebeneinanderexistieren unseres Sowjetstaates mit der übrigen Welt ist auf die Dauer unmöglich. Dieser Gegensatz kann nur durch Waffengewalt eine Lösung finden. Eine andere Lösung gibt es nicht und kann es nicht geben. Nur der wird gewinnen, der in sich die Entschlußkraft des Angriffes verspürt. Das Land, welches nur auf Verteidigung eingestellt ist, ist unweigerlich der Niederlage geweiht.“

…

„Eine andere Lösung gibt es nicht und kann es nicht geben“ — in diesem Satz enthüllt sich der ungeheuerliche Anteil der Sowjetunion am gegenwärtigen Weltkrieg in seiner vollen Größe und Bedeutung: Der Krieg als Doktrin, die Vergewaltigung fremder Nationen als weltanschauliche Forderung — das ist die Staatsidee der Sowjetunion seit Lenin gewesen und bis heute geblieben.

…

Die bolschewistischen Ideologien halten den nationalen Argumenten nicht stand, die sowjetische Praxis findet den Abscheu aller Schaffenden; weder mit den Parolen sowjetischer Literatur noch mit dem Bilde der sowjetischen Tatsachen gibt es eine Ausbreitung dessen, was die Lenin und Genossen als „Weltrevolution“ bezeichnen; Panzer und Flugzeug sind ihre einzigen Argumente, und zu ihnen bekennen sie sich deshalb aus Grundsatz. Wie es einst Propheten gegeben haben soll, die ihre Thesen mit Feuer und Schwert über die ganze Welt auszubreiten hofften, so haben die Sowjets heute den Krieg als Prinzip proklamiert!

…

Ein geordnet im Frieden lebendes Volk, das mit Überlegung über sein Schicksal bestimmt, ist für die bolschewistische Lehre eine unstürmbare Festung, Noch nirgends ist ein Sowjetregime durch Volksbeschluß eingerichtet worden. Eine chaotische Ideologie, eine Lehre der Vernichtung und Versklavung kann nur Boden gewinnen, wo Not und Entsetzen die Geister verwirren. Daran dachte Potemkin, der frühere Sowjetbotschafter in Paris, als er im Juli 1935 dem damaligen französischen Kriegsminister Fabry erklärtet „Aus dem Weltkrieg entstand das Rußland der Sowjets, aus dem nächsten wird das Europa der Sowjets entstehen.“

…

Die Reihenfolge: erst der Krieg, dann die Sowjetisierung, ist der entscheidende Punkt in der Rechnung, die Lenin einmal „die wissenschaftliche Vorherbestimmung des Endsieges“ genannt hat. Stalin drückt das folgendermaßen aus (10.05.1938): „Die direkte Wiederaufnahme einer revolutionären Aktion wird erst möglich sein, wenn es uns gelingt, die (Gegensätze zwischen den anderen Ländern so auszunutzen, daß sich diese in einen Weltkrieg stürzen. Dann ist die entscheidende Stunde für uns gekommen.“

…

Wir sprachen von einer verbrecherischen Hybris, um den Geisteszustand zu charakterisieren, mit dem die Männer von Versailles sich anmaßten, am grünen Tisch über Völkerschicksale zu bestimmen, ohne sie überhaupt beurteilen zu können. Ihr Verbrechen war groß und ist unauslöschbar, und doch tritt es noch zurück hinter dem Bilde des weltgefährdenden Wahnes, der völkermordenden Lehre, die den Krieg um des Krieges willen sucht, die in ihm die Voraussetzung und den einzigen Weg ihres Erfolges erblickt, die den Weltenbrand will, weil sie nur auf Trümmerstätten ihre Fahne aufzupflanzen vermag.

…

Der blutige Wahn wird unter dem Donner dieses Krieges vergehen; alle jene aber, die ihn kaltblütig zum Gesetz eines Riesenreiches machten, werden ewig Gezeichnete sein, und solange es freie Völker gibt, werden sie nur mit einem Fluch auf den Lippen von ihnen sprechen.

