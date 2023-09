Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges – Teil 4

Artikelreihe aus dem Buch: “Die Gezeichneten – Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges” von Helmut Sündermann.

Als der erste Weltkrieg zu Ende gegangen war, weil Deutschland den Erklärungen des US-amerikanischen Präsidenten Wilson Glauben geschenkt und sich freiwillig dem Feinde ausgeliefert hatte, zog der britische Ministerpräsident Lloyd George mit dem Rufe „Hang the Kaiser“ durch die Versammlungssäle seines Wahlkreises.

Das Diktat, das dann in Versailles folgte, forderte ein Gerichtsverfahren gegen den früheren Deutschen Kaiser „wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes”.

In einer Note, die die Versailler Alliierten zur Erläuterung an die deutsche Delegation richteten, wurde erklärt, daß der erste Weltkrieg „als ein vorsätzlich gegen das Leben der Völker Europas ersonnenes Verbrechen” Deutschlands zu beurteilen sei.

»Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit!«

Wie es gelingt, medial verstärkte Propaganda kritisch zu durchleuchten – eine Anleitung – hier weiter.

Roosevelt — der Mörder des Friedens

Wenn sich ernste Probleme zwischen den Völkern zusammenballen, wenn schwerwiegende Fragen in den Vordergrund des internationalen Lebens treten, dann ist deshalb ein Krieg doch nicht der einzige Ausweg aus der Wirrnis. Es hat noch keinen großen Kampf gegeben, dem nicht eine Periode der politischen Auseinandersetzung, des Versuches friedlicher Lösung vorangegangen wäre, und es ist noch nie zu einem Krieg der Großmächte gekommen, ohne daß letzten Endes der Wille von Einzelmenschen oder Personengruppen über die Wendung von der Politik zu den Waffen zu entscheiden gehabt hätte.

Gewiß war das Versailler Europa ein Pulverfaß, aber seine explosiven Stoffe konnten planmäßig beiseitegetragen und die Gefahr gebannt werden, es brauchte sich nicht der Feuerstrahl des Krieges darauf zu richten. Daß dies doch geschah — obwohl Ansätze der Befriedung in vielfältiger Form bereits sichtbar geworden waren, ist die Schuld von Männern, die die Macht besaßen, die Entwicklung zu lenken, und die trotzdem entschlossen waren, sie zu neuem Krieg zu führen.

Hier ist vor allen anderen der US-amerikanische Präsident Roosevelt zu nennen. Die Vereinigten Staaten, deren Präsidenten Wilson Deutschland einst vertraut hatte, um dann so ungeheuerlich betrogen zu werden, hatten später die Unterschrift Wilsons unter den Versailler Vertrag nicht anerkannt und 1921 einen gesonderten Friedensvertrag unter normalen Bedingungen mit Deutschland abgeschlossen. Seitdem hatten US-amerikanische Präsidenten öfters die Gelegenheit ergriffen, um beruhigend auf die französische und britische Europapolitik einzuwirken. Noch der Vorgänger Roosevelts, Präsident Hoover, hatte in den Reparationsfragen als Vermittler fungiert. Was lag näher, als daß die US-amerikanische Politik bei der weiteren Liquidierung des Versailler Verbrechens die Hand bot?

Es zeigte sich bald, daß der im März 1933 neu installierte Präsident Roosevelt einer solchen Auffassung nicht zugänglich war. Er selbst war als junger Mann Unterstaatssekretär in der Regierung Wilson gewesen, und er gehörte zu der 1500 Köpfe starken USA-Delegation, die in Paris das giftige Gericht des Versailler Diktates zusammenbraute. Roosevelt hatte schon 1917 für den Kriegseintritt Amerikas agitiert, und er zählte zu denen, die das Versailler Diktat als fehlerhaft empfanden, weil es noch ein Restdeutschland übriggelassen hatte.

Roosevelt beschränkte sich nicht darauf, den europäischen Schwierigkeiten zuzusehen; als seine innerpolitischen Experimente gescheitert waren und er an dem Punkt stand, wo er sein Fiasko hätte zugeben müssen, hielt er es für richtig, die Blicke seines Volkes auf Europa abzulenken — mit Argumenten, die Zusammenstoß und Krieg vorhersagten. Wer immer seitdem in Europa den Gedanken einer friedlichen Revision zurückwies, wußte sich der Zustimmung und Unterstützung des USA-Präsidenten gewiß.

Gerade in dem Augenblick, in dem die politischen und juristischen Korrekturen von Versailles ohne ernstere Reibungen vollzogen waren und die schwierigeren territorialen Fragen in die Diskussion traten, erhob Roosevelt seine Stimme und forderte in Chikago (November 1937) gebieterisch eine Weltächtung gegen Deutschland, Italien und Japan. Schon vorher, im Mai 1937, hatte er eine Anregung Mussolinis, in der Abrüstungsfrage zu vermitteln, brüsk abgelehnt und seinen Vertreter, den Gesandten Wilson, in Genf erklären lassen, daß jetzt nicht die Zeit sei, von Abrüstung zu sprechen.

Als es dem Führer trotz dieser provozierenden Haltung des amerikanischen Präsidenten gelang, die Österreich- und Sudetenfrage friedlich zu lösen, sandte Roosevelt seinen Sonderbotschafter Bullitt nach Europa, um nun auf diplomatischem Weg jeder weiteren Vernunftlösung einen Riegel vorzuschieben. Die inzwischen veröffentlichten polnischen und französischen Akten aus jener Zeit haben bekanntlich den Fall Bullitt als kriegstreiberische Aktion von verblüffender Eindeutigkeit gekennzeichnet.

Es ist dieser Rooseveltschen Initiative zu verdanken, daß schon im Jahre 1938 in jedem europäischen Staate die kriegshetzerischen Gruppen Morgenluft witterten, sich im Vertrauen auf die USA-Hilfe in den politischen Vordergrund schoben und die Fäden legten, mit denen dann ein Jahr später der europäische Krieg in Gang gesetzt wurde.

Als es schließlich über die Frage Danzigs und des Korridors zu der von Roosevelt so sorgfältig vorbereiteten kriegerischen Auseinandersetzung kam, wobei das USA-Statedepartment mit Aufmunterungen an Warschau nicht gegeizt hatte, war es der gleiche Roosevelt, der vom ersten Tage an sich eindeutig auf die antideutsche Seite stellte, obwohl er als Präsident eines neutralen Staates auch zu neutraler Haltung verpflichtet war.

Roosevelt hätte auch im Verlauf des Krieges noch vielfältige Gelegenheit gehabt, in die Kriegshandlungen vermittelnd einzugreifen. Es gibt da eine kleine Geschichte, die für ihn charakteristisch ist:

Als nach dem Polenfeldzug der Führer sein Friedensangebot an England und Frankreich richtete, versammelte der deutsche Reichspressechef Dr. Dietrich die in der Krolloper an der Reichstagssitzung teilnehmenden amerikanischen Korrespondenten und lenkte ihre Aufmerksamkeit darauf, daß jetzt für den USA-Präsidenten eine Möglichkeit gegeben sei, durch ein passendes Wort an beide Seiten den Frieden wiederherzustellen. Roosevelt freilich hatte hierfür nur eine abfällige Handbewegung übrig. In seiner Pressekonferenz erklärte er kurz: das interessiere ihn nicht!

Was ihn statt dessen interessierte, wurde alsbald klar: Schon 1939 wird die planmäßige Lieferung von Kriegsmaterial an England und Frankreich organisiert. Im Juni 1940 fordert der „neutrale“ Präsident den französischen Ministerpräsidenten zum Weiterkämpfen auf und kündigt Hilfe an. Im September 1940 gibt er an Großbritannien fünfzig Zerstörer ab. Im Januar 1941 verkündet er ein „Pacht- und Leihabkommen“, mit dem er England Waffen liefert, ohne daß es diese zu bezahlen braucht.

Zur gleichen Zeit reist wieder ein Sonderbotschafter nach Europa und putscht diesmal Jugoslawien zum Krieg mit Deutschland auf. Im April 1941 läßt Roosevelt Stützpunkte in Grönland besetzen, am 7. Juli die Insel Island. Am 16. Juni verlangt er die Schließung der deutschen Konsulate in den USA, am 2. August 1941 versichert er auch die Sowjetunion des wirtschaftlichen Beistandes, am 12. August verkündet er unter Choralgesang mit Churchill die sogenannte „Atlantikcharta“, die seitdem längst als dreister Schwindel entlarvt ist, dann folgt am 12. September der berüchtigte Schießbefehl, der die USA-Marine ermächtigt, deutsche U-Boote anzugreifen.

Kaum ein Tag ohne neue Neutralitätsverletzung, ohne aktive Beteiligung am Kriege! Am 13. Oktober werden schließlich noch die USA-Handelsschiffe bewaffnet, und am 28. Oktober folgt als Krone der Bemühungen eine Rede, in der Roosevelt erklärt, daß Deutschland 1. beabsichtige, Südamerika zu besetzen, und 2. alle Religionen abschaffen und dafür einen nationalsozialistischen Kult zwangsweise einführen wolle. Beide Parolen, so unglaublich dumm und einfältig sie sind, verfehlen schließlich ihre Wirkung nicht:

Die USA folgen Herrn Roosevelt in den Krieg, dem er nicht nur nachgelaufen ist, den er leidenschaftlich gewollt, planmäßig organisiert und bewußt herbeigeführt hat — einer der größten Kriegsverbrecher aller Zeiten.

“Bernard Baruch war auch der Hauptsponsor des Dritten Reiches und unterstützte Adolf Hitler auf jede erdenkliche Weise bei dem Versuch, das russische Volk vollständig auszurotten.” Das sagte, die ehemalige US-Präsidenten-Gattin, Eleanor Roosevelt – hier zum Artikel.

Seit Jahresbeginn 1933 haben unzählige ranghohe jüdische Zionisten mit Deklarationen gegen Deutschland und seine Regierung von sich reden gemacht. Rabbi Stephen Wise, eifernder Zionist, Vorsitzender des ‘American Jewish Congress’ und Mitglied des “brain trust” (Beratergremium) von Präsident F.D. Roosevelt , proklamierte am 8. Mai 1933: “Ich unterstütze den heiligen Krieg gegen Hitler. Ich will Krieg!” Hier zum Artikel.

