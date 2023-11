Wenn wir die Verhältnisse in fremden Ländern wirklich verstehen wollen, ist es gut, wenn wir uns mit den Fällen befassen. Lassen Sie mich also die Geschichte der Hausfrau im Deutschland der Kriegszeit erzählen. Sie ist das Ergebnis mehrerer Studien, die ich über das tägliche Leben von Familien in Berlin durchgeführt habe.

…

Zwei von ihnen hatten in Amerika einen Haushalt geführt. Auf diese Weise konnte ich intelligente Vergleiche zwischen deutschen und amerikanischen Standards anstellen.

…

Alle diese Familien sind finanziell gut gestellt und können sich alles leisten, was sie wirklich brauchen. Ich habe bewusst solche Familien ausgewählt, weil ich den Faktor der finanziellen Sorgen aus dem Bild entfernen wollte. Ich wollte herausfinden, wie und in welchem Maße der Alltag dieser Berliner Haushalte von den Kriegsbedingungen beeinflusst wird.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 8, EINE BERLINERIN GEHT ZUM MARKT

An dem fraglichen Tag macht sich unsere Putzfrau mitten am Vormittag auf den Weg, um ihre Einkäufe zu erledigen. Es ist ihr regulärer Markttag, und sie hätte eigentlich schon früher anfangen sollen, konnte es aber wegen der Hausarbeit nicht, weil es keine Diener gab. Sie geht sofort zu einem nahe gelegenen Lebensmittelgeschäft. Natürlich ist sie dort Stammkundin, ebenso wie bei ihrem Metzger und anderen Händlern. Nur so kann sie die Situation mit der Lebensmittelkarte bewältigen.

…

Folgen wir ihr und sehen wir uns in dem Laden um. Das erste, was unserem amerikanischen Auge auffällt, ist die Dürftigkeit der Vorräte. Zum Teil ist dieser Eindruck darauf zurückzuführen, dass keine Konserven ausgestellt sind. Sie werden alle vom Markt ferngehalten, bis das grüne Gemüse und die Herbstfrüchte aufgebraucht sind. Dann wird die Regierung Konserven für den öffentlichen Verkauf freigeben, um die Zeit bis zur nächsten Obst- und Gemüseernte zu überbrücken. Wir sollten auch verstehen, dass die Lebensmittelläden in Deutschland spezialisierter sind als bei uns. Sie verkaufen hauptsächlich Grundnahrungsmittel und Molkereiprodukte sowie Marmeladen und Gelees, Gewürze, geräuchertes Fleisch und leichte Tafelweine. Dennoch ist das Sortiment nicht groß und der Laden ist klein, obwohl er mehrere Angestellte hat – alles Frauen.

…

Als sie den Laden betritt, fällt die Frau dem Chef des Ladens ins Auge und wird sofort bedient. Das ist ein Glücksfall, denn die Frau ist viel schneller als die anderen, was bedeutet, dass sie wertvolle Zeit spart. Sobald sie den Schalter erreicht hat, öffnet die Frau ein Taschenbuch mit mehreren Fächern, die jeweils mit gefalteten Papieren in verschiedenen Farben gefüllt sind. Es handelt sich dabei um Lebensmittelkarten – Papierbögen von etwa einem Quadratmeter, auf denen viele Coupons gedruckt sind, die je nach Bedarf abgerissen oder abgeschnitten, gestempelt oder gelocht werden können.

…

Nehmen wir an, die Dame kauft für eine große Familie ein – also für sich selbst, ihren Mann und vier Kinder. Jede dieser sechs Personen benötigt sieben Lebensmittelkarten; also muss die Frau zweiundvierzig Karten mit sich führen, wenn sie zum Markt geht. Ich darf hinzufügen, dass sie zu Hause noch weitere Karten hat – Bekleidungskarten für jedes Familienmitglied und spezielle Milchkarten, wenn eines ihrer Kinder noch klein ist. Aber, wie Kipling sagen würde, das ist eine andere Geschichte.

…

Schauen wir uns die Karten an, wie die Frau sie auffaltet und auf den Tresen legt. Das muss in Deutschland jeder tun, bevor man überhaupt etwas kaufen kann. Die Verkäuferin muss sich vergewissern, dass die Kundin ihre Quote nicht überschritten hat, während die Kundin herausfinden muss, ob das, was sie möchte, an diesem Tag vorrätig ist. In Großstädten wie Berlin gibt es, wie gesagt, viele vorübergehende Engpässe bei Lebensmitteln. In den kleineren Städten gibt es solche Probleme nicht.

…

Die Karten werden nun ausgebreitet. Zuerst die Brotkarte. Sie gilt nicht nur für gebackenes Brot, sondern auch für verschiedene Mehlsorten. Hier gibt es keine Schwierigkeiten; die Brotrationen sind ausreichend. Zweitens die Zuckerkarte, die auch Marmeladen, Gelees usw. enthält. Auch hier gibt es keine Probleme. Dank einer großen Zuckerrübenernte ist dafür gut gesorgt. Jetzt die Fleischkarte. Sie ist hauptsächlich für den Metzger gedacht, aber die Frau will zufällig ein bisschen Wurst und geräucherten Schinken, also benutzt sie sie im Lebensmittelgeschäft. Die Verkäuferin teilt ihr mit, dass sie den letzten Schinken bekommt, weil er zum Luxusgut erklärt wurde und die Bauern angewiesen wurden, keinen Schinken mehr für den Feinkosthandel zu räuchern.

…

Und nun die fette Karte. Hier stoßen wir auf einen wunden Punkt. In Deutschland sind die Fette knapp, daher sind Butter, Margarine und Schmalz streng rationiert. Aber die Frau kommt hier ganz gut zurecht, denn sie hat drei kleine Kinder, die viel mehr Fett vertragen als Erwachsene. Sie bekommen übrigens auch etwas Schokolade, die für den Verzehr durch Kinder reserviert ist. Als nächstes kommt die Seifenkarte – ein weiterer wunder Punkt, dem wir nachgehen werden, wenn die Frau nach Hause kommt. Jetzt die Milchkarte für Erwachsene. Erwachsene bekommen nur entrahmte Milch, die für meinen amerikanischen Geschmack eine unangenehme Substanz ist, die ich nie verwende. Die Deutschen anscheinend auch nicht, außer zum Kochen oder sparsam in ihrem Kaffee- oder Tee-Imitat. Zuletzt kommt eine Karte mit dem Titel Nährmittel, was sich am besten mit unserem Wort “Proviant” übersetzen lässt. Es ist eine Art Sammelbegriff für eine Vielzahl von rationierten Produkten, von Makkaroni und Nudeln bis hin zu abgepacktem Müsli. Ersatztee und -kaffee und bestimmte Arten von Wild.

…

Jetzt können wir verstehen, warum sich die Frau mit der Verkäuferin so lange beschäftigen muss. Jede Lebensmittelkarte muss einzeln abgeholt werden, da die Quoten für Erwachsene, halbwüchsige Kinder und Kleinkinder unterschiedlich sind. Wenn eine Quote bis auf das letzte Gramm ausgerechnet ist, wird die betreffende Karte gestanzt, gestempelt oder zerschnitten und eine andere Karte wird untersucht. Die verschiedenen Rationen werden auf einem Zettel notiert, um sie zu addieren, wenn die Liste fertig ist. Wie bereits erwähnt, hat dieses ganze Tamtam nichts mit dem Preis zu tun. Es handelt sich lediglich um einen Aufgalopp, um herauszufinden, wie viel Brot, Butter, Schmalz, Zucker oder andere Lebensmittel dem Käufer zustehen. Erst wenn das festgestellt wurde, werden die tatsächlichen Preise der Waren ermittelt und auf einem weiteren Zettel notiert.

…

Lassen Sie uns versuchen, diese Preise in unser Geld umzurechnen. Nach eingehenden Untersuchungen schätze ich die Kaufkraft der deutschen Währung für Deutsche auf etwas mehr als vier Reichsmark pro Dollar, womit die Reichsmark in etwa unserem Viertel entspricht. Auf dieser Grundlage sind die Preise für Grundnahrungsmittel im Durchschnitt nur geringfügig höher als in Amerika. Einige Artikel, insbesondere Brot, sind billiger. Fette sind deutlich teurer. Butter zum Beispiel kostet über fünfzig Cent pro Pfund. Die deutschen Hausfrauen haben jedoch die Genugtuung zu wissen, dass diese Preise gesetzlich festgelegt sind und nur durch einen neuen offiziellen Erlass erhöht werden können.

…

Inzwischen hat die Frau ihre Einkäufe ordnungsgemäß auf dem Ladentisch zusammengestellt. Nur wenn es unbedingt notwendig ist, werden sie sparsam in Papier eingewickelt, denn Papier ist knapp. Strick ist noch knapper, also wird sie nur selten verwendet. Statt in Papiertüten werden die Waren in Behältern verpackt, die wie Teile von Fischnetzen aussehen. Diese Netzsäcke müssen vom Kunden gestellt werden, der die Einkäufe nach einer allgemeinen “Bezahlen und Mitnehmen”-Regel auch mitnehmen soll. Sollten sie jedoch zu schwer und sperrig sein, schickt der Laden einem Stammkunden in der Regel eine der Verkäuferinnen vorbei, wenn sie einen Moment Zeit hat.

…

Der bemerkenswerteste Aspekt des Berliner Handels ist die Zeit, die es braucht. Bei einem Warenwert von nur wenigen Dollar sind Verkäuferin und Kunde oft eine ganze Stunde lang beschäftigt. Wenn unsere synthetische Dame den Laden verlässt, ist das Geschäft für sie beendet. Nicht so im Lebensmittelladen. Die Gutscheine von den Lebensmittelkarten der Frau werden zu bunten Stapeln, die sortiert, auf große Bögen geklebt und vollständig abgerechnet werden müssen, bevor sie der Lebensmittelkontrolle übergeben werden. Diese Puzzle-Ökonomie wird normalerweise nach Geschäftsschluss erledigt und dauert manchmal bis weit in die Nacht hinein.

…

Unsere Berlinerin ist jedoch zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, um an die zusätzliche Arbeit zu denken, die sie den Angestellten im Lebensmittelgeschäft bereitet hat. Beladen mit ihren Fischernetz-Tüten stellt sie diese in ihrer Wohnung ab und eilt los, um in einer nahe gelegenen Metzgerei noch mehr einzukaufen. Das Glück ist ihr hold, als sie eine gute Auswahl an Fleisch in der Auslage entdeckt, denn der Vertrieb von Fleisch ist unsicher. Das Glück ist wieder auf ihrer Seite, als sie auf ein Abzeichen an ihrem Revers zeigt und vor der Schlange der wartenden Kunden zum Tresen marschiert. Dieser Ausweis zeigt, dass sie die Mutter von mindestens vier Kindern ist. Sie ist also kinderreich. Eine kinderreiche Mutter hat viele Privilegien, unter anderem das Recht, in jedem Geschäft sofort bedient zu werden, damit sie in jeder Hinsicht Zeit für ihre familiären Pflichten sparen kann. Das kommt ihr heute Morgen sehr gelegen, denn die Frau kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen, wo sie schon längst überfällig ist.

…

Ihre Fleischeinkäufe sind schnell erledigt – Kalbskotelett für 45 Cent pro Pfund und einige Schweinekoteletts für 30 Cent. Dann geht es schnell zum Gemüsemarkt ein paar Blocks weiter, wo sie keine Lebensmittelkarten braucht. Aber von den wenigen Orangen und Zitronen gibt es heute keine zu kaufen.

Endlich kann die Frau nach Hause gehen. Sie ist gespannt, wie es mit der Wäsche weitergeht und wie ihre jüngeren Kinder zurechtkommen. Diese beiden Sorgen sind auf ein krönendes Übel zurückzuführen – das Fehlen einer Dienerin.

…

“Ah!”, mag der Leser ausrufen, “das ist ein vertrautes Merkmal im Berlin der Kriegszeit.” Im weiteren Sinne wäre das jedoch falsch. Während es in Deutschland schon vor dem Krieg einen Mangel an fähigen Bediensteten gab, haben die Kriegsbedingungen diesen Mangel zu einer akuten Hungersnot verschärft. Es ist nicht länger eine Frage des Geldes. Ganz gleich, wie gut die Löhne sind, die man zu zahlen bereit ist, Diener sind oft um jeden Preis nicht zu bekommen.

…

So ist es passiert. Als der Krieg ausbrach, “fror” die Regierung die Hausangestellten ein. Keine Dienerin konnte fortan ihren Arbeitgeber verlassen, außer aus selbstverständlichen Gründen wie Nichtzahlung des Lohns oder echter Misshandlung. Auch eine Gehaltserhöhung konnte die Bedienstete nicht verlangen. Diese Regelung verhinderte den “Dienstbotenraub” durch wohlhabendere Arbeitgeber und die damit einhergehende Anhebung der Löhne.

…

Das war in Ordnung, wenn Sie zufällig einen Diener aus der Stadt oder einen mittleren Alters hatten. Die Berliner Bediensteten, insbesondere die allgemeinen Hausangestellten, sind jedoch meist junge Frauen vom Lande. Natürlich ließ die Regierung sie alle mit einem Ticket ausstatten. Als also die Mobilisierung die jungen Bauern zu den Fahnen rief, wurden ihre Schwestern aus dem Hausdienst zurückgerufen, um den Arbeitskräftemangel auf den Bauernhöfen zu beheben.

…

Nehmen wir an, das Hausmädchen unserer Berlinerin wurde ihr auf diese Weise ein paar Monate nach Kriegsausbruch weggenommen. Sie ging sofort zu einem offiziellen Arbeitsamt, um zu sehen, was man tun konnte. Die zuständige Frau lächelte sie traurig an. “Meine liebe Dame”, sagte sie, “wir haben schon so viele Fälle wie Ihren vor uns, dass ich Ihnen nicht viel Hoffnung machen kann.” Da war also unsere gute Hausfrau, alleinstehend mit einer großen Wohnung, einem hart arbeitenden Ehemann und vier Kindern, für die sie sorgen musste. Sicherlich ein harter Schlag für eine wohlhabende Frau, die immer kompetente Bedienstete hatte.

…

Da unsere Berlinerin jedoch eine Deutsche ist, hat sie vermutlich vor ihrer Heirat eine gründliche häusliche Ausbildung genossen, wie es selbst für Mädchen aus wohlhabenden Familien üblich ist. Sie weiß also nicht nur, wie man den Haushalt führt, sondern auch, wie man die Arbeit selbst erledigt. Und da sie kleine Kinder hat, ist sie auch die erste, die im Haushalt arbeiten kann. Das ist ein weiteres Privileg ihres Kinderreichs. Wir können also davon ausgehen, dass sie zu Beginn unserer Geschichte in der Lage war, eine Teilzeitkraft zu engagieren, die ein paar Tage in der Woche die Wäsche wäscht und den Haushalt putzt.

…

Da sie Kinderreich ist, ist sie außerdem fast sicher, dass ihr Dienerproblem mit dem Frühling gelöst sein wird. Am nächsten 1. April werden Scharen von jungen Mädchen die Schule abschließen. Diese Mädchen müssen dann ein Jahr lang Dienst leisten, was soviel wie Nationaldienst bedeutet. Einerseits können sie in den Hilfsdienst gehen, was in der Regel Haushaltsdienst in einer Familie mit kleinen Kindern bedeutet. Hier kommt unsere Berlinerin ins Spiel. Es ist so gut wie sicher, dass sie eine dieser Rekrutinnen wird. Vor allem für Stadtmädchen können solche Aufgaben angenehmer sein als der Arbeitsdienst, der Arbeit auf dem Bauernhof bedeutet.

…

Es gibt keine Ausnahmen von diesem Pflichtdienst. Ob reich oder arm, alle sind gleichermaßen betroffen. Während meines Aufenthalts in Berlin aß ich eines Abends mit einigen aristokratischen und wohlhabenden Deutschen zu Abend, die mir ihre charmante Tochter vorstellten, die gerade von der Kartoffelernte auf einem Bauernhof hundert Meilen von Berlin zurückgekehrt war.

…

Was das Problem der Bediensteten angeht, so wird der erste Kriegswinter für unsere Berliner Dame vermutlich der härteste sein, und wenn sie eine starke, gesunde junge Hausherrin ist, wird sie wahrscheinlich nicht viel schlechter dran sein. Trotzdem ist es nicht einfach. Sie muss früh aufstehen und das Frühstück für sechs Uhr besorgen. Der Ehemann ist den ganzen Tag im Büro, während die älteren Kinder ihr Mittagessen mitnehmen und erst am Nachmittag von der Schule zurückkommen. Ihre jüngeren Kinder sind das schwierigste Problem. Sie können nicht allein gelassen werden, also ist die Frau an ihr Haus gebunden, außer an den Tagen, an denen ihre Teilzeitkraft da ist. Das sind die kostbaren Stunden, die sie fürs Einkaufen und andere notwendige Besorgungen nutzt. Sie bringt die Kleinen an die frische Luft, wann immer sie kann, aber den Kleinen fehlt es an Bewegung im Freien.

…

Sehen wir uns nun an, was die Frau tut, wenn sie vom Markt nach Hause kommt und ihre Einkäufe in die Küche bringt. Diese Küche wird mit ziemlicher Sicherheit über einen Gas- oder Elektroherd und andere moderne Annehmlichkeiten verfügen. Aber wahrscheinlich fehlen ihr amerikanische Spezialitäten wie eine elektrische Eiswürfelmaschine oder eine Waschmaschine. Und genau hier berühren wir einen weiteren wunden Punkt im häuslichen Leben der Deutschen in Kriegszeiten. Dieser Punkt ist die Seife.

…

Wir haben bereits festgestellt, wie knapp es in Deutschland an Butter, Schmalz und ähnlichen Produkten ist. Aber dieser Mangel geht über Speisefette hinaus. Er gilt auch für Seifenprodukte. Nirgendwo sind die Deutschen so streng rationiert. Jede Person erhält nur ein Stück Toilettenseife pro Monat. Das kostbare Stück ist ungefähr so groß wie das, was wir als Gästekuchen bezeichnen, und es muss dem Einzelnen nicht nur für Gesicht und Hände, sondern auch für das Bad reichen.

…

Die gleiche strenge Rationierung gilt auch für Waschseife und -pulver. Außerdem ist der Fettgehalt von beidem so gering, dass es zwar den Schmutz entfernt, die Kleidung aber etwas grau aussehen kann. Und Bleichmittel müssen sparsam verwendet werden, da sie die Kleidung auslaugen. Deshalb lassen die meisten Familien ihre Wäsche zu Hause waschen, anstatt sie in eine kommerzielle Wäscherei zu geben. Übrigens, wenn die Wäsche fertig ist, wird das schaumige Wasser nicht weggeworfen. Es wird sorgfältig für das Waschen von Böden oder andere schwere Reinigungsarbeiten aufbewahrt.

…

Nehmen wir an, dass die Frau mit der Wäsche gut zurechtkommt und dass die Kleinen während ihrer Abwesenheit nicht zu viel Unfug angestellt haben. Es ist jetzt an der Zeit, dass sie zu Mittag isst. Die Mahlzeit der Kinder bringt den interessanten Punkt der Kindermilch zur Sprache. In Deutschland bekommen heute nur noch Kinder “Vollmilch”. Sie erhalten spezielle Milchkarten und werden je nach Alter rationiert. Kleinkinder bis zu drei Jahren erhalten einen Liter pro Tag – etwas mehr als einen Quart. Kinder zwischen drei und sechs Jahren erhalten einen halben Liter und Kinder zwischen sieben und vierzehn Jahren einen viertel Liter – einen halben Liter.

…

Danach gelten sie als Erwachsene und dürfen nur noch entrahmte Milch trinken. Diese Milchquoten für Jugendliche scheinen ziemlich hart zu sein, aber es handelt sich um die Winterration. Soweit ich weiß, werden sie erheblich erhöht, wenn die Kühe im Frühjahr auf die Weide kommen. Ich darf hinzufügen, dass ich die Kindermilch gekostet habe und sie für gut befunden habe – sie entspricht genau dem, was wir in Amerika als Güteklasse B kennen.

…

Wenn das Mittagessen vorbei ist, führt uns die Entsorgung der Essensreste zu einem weiteren bemerkenswerten Merkmal der deutschen Hauswirtschaft in Kriegszeiten. Jede Familie ist verpflichtet, nichts zu verschwenden. Deshalb gibt es in jeder deutschen Küche einen abgedeckten Eimer, in den alle Abfälle geworfen werden, die den Schweinen serviert werden können. Dieser Eimer wird nach unten gebracht und in einen großen Container gekippt, der jeden Tag eingesammelt wird. Fleischknochen werden normalerweise von den Kindern als kleine patriotische Aufgabe in die Schule gebracht.

…

Was wir in Amerika als “Müll” bezeichnen, muss sorgfältig in die folgenden Kategorien eingeteilt werden: (1) Zeitungen, Zeitschriften oder anderes sauberes Papier; (2) Lumpen; (3) Flaschen; (4) altes Metall; (5) kaputte Möbel oder alles andere, was weggeworfen wird. Die städtischen Müllabfuhr kommt in regelmäßigen Abständen vorbei und holt den getrennten Müll ab. Es gibt keine privaten Schrotthändler. Der allwissende, väterliche Staat kümmert sich selbst um diesen unbedeutenden Müll. Im Deutschland der Kriegszeit wird kein Detail übersehen.

…

Fortsetzung folgt …

…

…

