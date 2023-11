Nichts ist im nationalsozialistischen Deutschland so ausgeprägt wie seine Vorstellungen von Rasse. Seine Auffassung von Rassenfragen liegt der gesamten nationalsozialistischen Weltanschauung zugrunde und beeinflusst sowohl die Politik als auch die Praxis zutiefst.

…

Wir können das Dritte Reich nicht intelligent bewerten, wenn wir diese grundlegende Geisteshaltung nicht verstehen. Leider ist ein solches Verständnis nicht einfach, weil das ganze Thema durch Leidenschaft und Propaganda so vernebelt wurde.

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 16, BEI EINEM EUGENISCHEN GERICHT

Ich interessiere mich seit langem für die praktischen Anwendungen von Biologie und Eugenik — der Wissenschaft von der Rassenverbesserung — und habe viel in dieser Richtung studiert. Während meines jüngsten Aufenthalts in Deutschland habe ich diesen akademischen Hintergrund durch Nachforschungen aus erster Hand ergänzt, einschließlich Gesprächen mit herausragenden Autoritäten zu diesem Thema. Dazu gehörten sowohl offizielle Sprecher wie die Reichsminister Frick und Darré als auch führende Wissenschaftler – Eugen Fischer, Fritz Lenz, Hans Guenther, Paul Schultze-Naumburg und andere. Durch ihre Empfehlungen war es mir möglich, bei einer Sitzung des Eugenischen Oberlandesgerichts neben den Richtern zu sitzen.

…

Wie allgemein bekannt ist, wurden der Standpunkt der Nazis zur Rasse und die daraus resultierende Politik von Adolf Hitler selbst in Mein Kampf, der Bibel des Nationalsozialismus, dargelegt. Der zukünftige Führer schrieb darin: “Es wird die Pflicht des Volksstaates sein, die Rasse als Grundlage der Existenz der Gemeinschaft zu betrachten. Er muss dafür sorgen, dass die Reinheit des Rassenstamms erhalten bleibt. Er muss die Wahrheit verkünden, dass das Kind der wertvollste Besitz ist, den eine Nation haben kann. Sie muss dafür sorgen, dass nur gesunde Menschen Kinder zeugen und dass es nur eine Schande gibt: nämlich dass Eltern, die krank sind oder andere Mängel aufweisen, Kinder in die Welt setzen. Aber auf der anderen Seite muss es als verwerflich gebrandmarkt werden, der Nation keine gesunden Kinder zu schenken. Hier muss der Staat als Treuhänder einer tausendjährigen Zukunft auftreten, angesichts derer die egoistischen Wünsche des Einzelnen nichts zählen. Solche Individuen müssen sich in solchen Angelegenheiten dem Staat beugen.

…

“Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich der Staat die modernen Fortschritte der medizinischen Wissenschaft zunutze machen. Er muss verkünden, dass alle Menschen, die an einer sichtbaren Erbkrankheit leiden oder diese in sich tragen, für die Fortpflanzung ungeeignet sind, und der Staat muss praktische Maßnahmen ergreifen, um diese Menschen unfruchtbar zu machen. Andererseits muss der Staat dafür sorgen, dass die Fruchtbarkeit der gesunden Frau nicht durch ein finanzielles und wirtschaftliches Regierungssystem eingeschränkt wird, das den Kindersegen als Fluch für die Eltern betrachtet. Der Staat muss die feige und sogar kriminelle Gleichgültigkeit abschaffen, mit der das Problem der sozialen Versorgung kinderreicher Familien behandelt wird, und er muss der oberste Beschützer dieses größten Segens sein, dessen sich ein Volk rühmen kann. Ihre Aufmerksamkeit und Fürsorge muss sich auf das Kind und nicht auf den Erwachsenen richten.”

…

Wenn wir Hitlers Aussagen analysieren, stellen wir fest, dass er sich hier mit zwei sehr unterschiedlichen Dingen beschäftigt. Das erste betrifft die Unterschiede zwischen den menschlichen Beständen. Hitler geht davon aus, dass solche Unterschiede von entscheidender Bedeutung sind und dass “die Reinheit des Rassenstamms” bewahrt werden muss. Daher sind Kreuzungen zwischen ihnen logischerweise ein Übel. Das ist die Nazi-Doktrin, die man am besten als Rassenlehre beschreiben kann.

Das Interessante daran ist, dass Hitler nicht aufhört, sich mit diesem Punkt zu beschäftigen. Er nimmt ihn als selbstverständlich hin und geht zu anderen Themen über, die er im Detail behandelt. Dabei geht es um Verbesserungen innerhalb des Rassenbestandes, die überall als die moderne Wissenschaft der Eugenik oder Rassenverbesserung anerkannt sind.

…

Das relative Gewicht, das Hitler vor vielen Jahren dem Rassismus und der Eugenik beigemessen hat, ist ein Vorbote des Interesses, das diesen beiden Themen heute in Deutschland entgegengebracht wird. Außerhalb Deutschlands ist das Gegenteil der Fall, was vor allem auf die Behandlung der jüdischen Minderheit durch die Nazis zurückzuführen ist. Innerhalb Deutschlands wird das jüdische Problem als ein vorübergehendes Phänomen betrachtet, das im Prinzip bereits erledigt ist und bald durch die physische Eliminierung der Juden aus dem Dritten Reich auch tatsächlich erledigt sein wird. Es ist die Regeneration des germanischen Volkes, um die sich die öffentliche Meinung am meisten sorgt und die sie auf verschiedene Weise zu fördern versucht.

…

Es gibt ein oder zwei deutsche Vorstellungen über die Rasse, die, wie mir scheint, im Ausland weitgehend missverstanden werden. Die erste betrifft die deutsche Haltung gegenüber nordischem Blut. Obwohl dieser hochgewachsene, blonde Stamm und die ihm zugeschriebenen Eigenschaften in den Augen der Nazis einen Idealtypus darstellen, behaupten ihre Wissenschaftler nicht, dass Deutschland heute ein überwiegend nordisches Land ist. Sie geben zu, dass das heutige deutsche Volk eine Mischung aus mehreren europäischen Stämmen ist. Ihre Haltung wird von Professor Günther zum Ausdruck gebracht, wenn er schreibt: “Das nordische Ideal wird für uns zu einem Ideal der Einheit. Das, was allen Teilen des deutschen Volkes gemeinsam ist, ist der nordische Stamm. Die Frage ist nicht so sehr, ob wir heute lebenden Menschen mehr oder weniger nordisch sind; die Frage, die sich uns stellt, ist, ob wir den Mut haben, für künftige Generationen eine Welt bereit zu machen, die sich rassisch und eugenisch reinigt.”

…

Ein weiteres Missverständnis ist, dass die Nazis die Juden als eine eigene Rasse betrachteten. Dieser Begriff wird zwar häufig in populären Schriften verwendet und viele unwissende Nazis mögen ihn glauben, aber ihre wissenschaftlichen Männer setzen sich damit nicht über die offensichtliche Anthropologie hinweg. Sie bezeichnen die Juden daher als Mischrasse. Damit meinen sie eine Gruppe, die, obwohl sie sich ihrer selbst bewusst ist, aus mehreren sehr unterschiedlichen rassischen Stämmen besteht. Weil die meisten dieser Stämme als zu fremd für die germanische Mischung angesehen werden, haben die Nazis die so genannten Nürnberger Gesetze erlassen, die die Vermischung von Juden und Deutschen verbieten.

…

Ohne diese höchst umstrittene Rassendoktrin bewerten zu wollen, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das eugenische Programm des nationalsozialistischen Deutschlands das ehrgeizigste und weitreichendste Eugenik-Experiment ist, das je von einer Nation unternommen wurde.

…

Als die Nazis an die Macht kamen, war Deutschland biologisch in einem schlechten Zustand. Ein Großteil seines besten Nachwuchses war auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs umgekommen. Aber diese Kriegsverluste wurden in der Nachkriegszeit aufgrund der sinkenden Geburtenrate durch andere Verluste übertroffen. Wirtschaftliche Depression, Massenarbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit für die Zukunft hatten dazu geführt, dass die Deutschen sich weigerten, Kinder zu bekommen. Die Geburtenrate sank so schnell, dass die Nation sich nicht mehr reproduzierte. Außerdem gehörten die niedrigsten Geburtenraten zu den Elementen mit dem höchsten sozialen Wert. Die Gelehrten- und Berufsklassen bekamen so wenig Kinder, dass sie bei diesem Tempo schnell aussterben würden.

…

Am anderen Ende der Skala war das Gegenteil der Fall. Idioten, Kriminelle und andere asoziale Elemente reproduzierten sich neunmal so schnell wie die allgemeine Bevölkerung. Und diese untersten Elemente wurden in ihrer Vermehrung durch die Wohlfahrtsmaßnahmen des Weimarer Regimes begünstigt. Statistiken zeigen, dass es weitaus mehr kostete, Deutschlands Schwachsinnige zu unterstützen, als die gesamte Verwaltung auf nationaler, provinzieller und lokaler Ebene zu unterhalten.

Die Nazis sahen eine doppelte Aufgabe darin, sowohl die Größe als auch die Qualität der Bevölkerung zu erhöhen. Wahllose Anreize für große Familien würden vor allem zu mehr Kriminellen und Idioten führen. Also verbanden sie ihre Anreize für gesunde Bürger mit einer drastischen Einschränkung der fehlerhaften Elemente. Diese Einschränkung war das Sterilisationsgesetz.

…

Der Zweck des Gesetzes ist in seinem offiziellen Titel festgelegt: Ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Die Gründe für eine Sterilisation sind genau aufgezählt. Sie sind: (1) angeborene geistige Behinderung; (2) Schizophrenie oder gespaltene Persönlichkeit; (3) manisch-depressive Geisteskrankheit; (4) vererbte Epilepsie; (5) vererbte Chorea (Chorea Huntington); (6) vererbte Blindheit; (7) vererbte Taubheit; (8) jeder vererbte schwere körperliche Defekt; (9) chronischer Alkoholismus, wenn wissenschaftlich festgestellt wurde, dass dieser ein Symptom für eine psychische Abnormität ist.

…

Alle diese Defekte und Krankheiten wurden von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt als erblich eingestuft. Es wurde geschätzt, dass mindestens 400.000 Personen in Deutschland für eine Sterilisation in Frage kommen. Aber das Gesetz verbietet ausdrücklich die Sterilisation aus nicht erblichen Gründen. Selbst psychisch Kranke, Gewohnheitsverbrecher und gewöhnliche Alkoholiker können nicht sterilisiert werden. Jeder zur Sterilisation anstehende Fall muss vor speziellen Bezirksgerichten zweifelsfrei bewiesen werden, und gegen deren Urteil kann Berufung eingelegt werden, zunächst bei einem regionalen Berufungsgericht und schließlich beim Oberlandesgericht in Berlin.

…

Dies sind die Bestimmungen des Sterilisationsgesetzes. Außerhalb Deutschlands sind so viele Anschuldigungen erhoben worden, dass dieses Gesetz zur Sterilisierung politisch unerwünschter Personen verwendet wird, dass ich die Gelegenheit, die Verfahren des Obersten Gerichtshofs aus erster Hand zu studieren, besonders begrüßt habe. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass der Begriff “Sterilisation” nicht gleichbedeutend mit Kastration ist. Das Gesetz schreibt ausdrücklich Methoden vor, die nur einen kleinen Eingriff erfordern und zu keiner anderen Beeinträchtigung der sexuellen Aktivität führen als der Unfähigkeit, Nachkommen zu zeugen.

…

Das Oberste Eugenische Gericht Deutschlands befindet sich in einem beeindruckenden Gebäude in Charlottenburg, einem der westlichen Vororte Berlins. Ich kam gerade an, als das Gericht eröffnet wurde. Auf der Richterbank saß ein normaler Richter in Kappe und Talar. Zu seiner Rechten saß der berühmte Psychopathologe Professor Zutt, ein typischer Savant mit milden blauen Augen und einem Vandyke-Bart. Zur Linken des Richters saß ein jüngerer Mann mit scharfen Augen, ein Spezialist für Kriminalpsychologie, neben dem ich während der Verhandlung saß. Alle drei erklärten mir in regelmäßigen Abständen höflich einige Punkte.

…

Da es sich um das Gericht der letzten Instanz handelte, wurden alle Fälle von den unteren Instanzen an dieses Gericht verwiesen, so dass es sich in der Regel um Grenzfälle handelte. Was mir am meisten auffiel, war die akribische Sorgfalt, mit der diese Fälle bereits von den unteren Gerichten geprüft wurden. Die Akten zu jedem Fall waren umfangreich und enthielten eine vollständige Lebensgeschichte des Betroffenen, Berichte von Fachärzten und Kliniken und auch erschöpfende Recherchen zur Familiengeschichte des Betroffenen. Um zu seiner Entscheidung zu gelangen, zog der Oberste Gerichtshof nicht nur die Akten des Falles zu Rate, sondern untersuchte auch die lebenden Probanden persönlich.

…

Der erste Fall, den ich sah, sah wie ein ausgezeichneter Kandidat für eine Sterilisation aus. Der Mann war Mitte dreißig und hatte ein eher affenartiges Aussehen – eine fliehende Stirn, eine flache Nase mit geblähten Nasenlöchern, dicke Lippen und einen schweren, schiefen Kiefer. Er sah nicht bösartig aus, aber grob und eher langweilig. Seine Lebensgeschichte war leicht asozial – mehrere Verurteilungen wegen kleinerer Diebstähle und eine wegen einer homosexuellen Affäre mit einem anderen Jungen in seiner Jugend. In jungen Jahren hatte er eine Jüdin geheiratet, mit der er drei Kinder hatte, von denen sich keines besonders gut entwickelt hatte. Diese Ehe war nach den Nürnberger Gesetzen aufgelöst worden. Jetzt wollte er eine Frau heiraten, die bereits als Schwachsinnige sterilisiert worden war. Das Gesetz verbietet es einer nicht sterilisierten Person, eine sterilisierte Person zu heiraten; also war er mehr als bereit, sich ebenfalls sterilisieren zu lassen. Das untere Gericht empfahl die Sterilisation.

…

Alle drei Mitglieder des Obersten Gerichtshofs verhörten den Mann ausgiebig. Die Fragen ergaben, dass er eine Zeitungszustellungsroute in den Vororten betrieb, dass er in der Lage war, dieses einfache Geschäft zufriedenstellend zu führen, und dass er die Fragen des Gerichts mit einem angemessenen Maß an Intelligenz beantwortete. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass eine Sterilisation nicht zwingend erforderlich war und verwies den Fall zur weiteren Untersuchung zurück.

…

Fall zwei war offensichtlich geistig unausgeglichen, obwohl es sich nicht um einen Asylfall handelte. Er schwang einen Stock wie ein feiner Herr und betrat den Gerichtssaal mit einer Ausstrahlung, die nicht zu seiner schäbigen Kleidung und dem zerschlissenen Filzhut passte, den er unter dem linken Arm trug. Es bestand kein Zweifel daran, dass er sterilisiert werden sollte. Die unteren Gerichte hatten entschieden, dass er entweder schizophren oder manisch-depressiv war, und beide Defekte fielen unter das Gesetz. Aber bevor die Operation legal durchgeführt werden konnte, musste eindeutig geklärt werden, um welchen der beiden Fälle es sich handelte.

…

Dieser Mann wollte eine nicht sterilisierte Frau heiraten und war daher strikt gegen eine Sterilisation. Seine Krankengeschichte zeigte zwei längere psychische Zusammenbrüche, irrationale gewalttätige Auseinandersetzungen und seltsame Handlungen. Zehn Jahre zuvor hatte er einen Plan für einen utopischen Staat entwickelt und war verhaftet worden, als er versuchte, ihn Präsident Hindenburg persönlich vorzulegen. Er beantwortete Fragen intelligent und verriet seine Bildung, aber er war leicht erregbar, und seine Augen, die nie normal waren, wurden bei solchen Gelegenheiten wild. Das Gericht neigte dazu, ihn für einen manisch-depressiven Menschen zu halten, aber sie stellten auch schizophrene Symptome fest. Da sie sich nicht ganz sicher waren, wurde der Fall zur weiteren klinischen Untersuchung zurückverwiesen.

…

Fall drei war ein achtzehnjähriges Mädchen. Da sie taubstumm war, sprach sie über einen Dolmetscher. Sie war offensichtlich nicht geistesschwach, hatte aber eine schlechte Familiengeschichte. Die Eltern, die ebenfalls erschienen, waren höchst unscheinbar. Ihr Fall war vor zwei Jahren zum ersten Mal vor das untere Gericht gekommen. Damals hatte es sich gegen eine Sterilisation entschieden, weil in der Familiengeschichte keine erbliche Taubheit nachgewiesen werden konnte. Kürzlich hatte es die Sterilisation empfohlen, weil durch weitere Untersuchungen mehrere unglückliche Erbfaktoren in der Familie aufgedeckt worden waren. Das Oberste Gericht ordnete an, dass das Mädchen zur Beobachtung in eine Klinik eingewiesen wird. Außerdem ordnete es weitere Nachforschungen in der Familiengeschichte an.

…

Fall vier war ein siebzehnjähriges Mädchen. Das Thema war Geistesschwäche. Sie sah auf jeden Fall geistesschwach aus, als sie unter der Bank saß, zusammengekauert in einem Stuhl, mit stumpfen Gesichtszügen und glanzlosen Augen. Als frühes Waisenkind hatte sie eine chaotische Erziehung genossen. Aus den Akten geht hervor, dass sie immer schüchtern und zurückgeblieben war und nicht in der Lage, einer normalen Schulausbildung zu folgen. Zurzeit war sie als Aushilfe in einem billigen Restaurant beschäftigt. Als ihr Fall zum ersten Mal vor das untere Gericht kam, lautete dessen Urteil: Abwarten und Tee trinken. Vielleicht handelt es sich um eine durch Umweltfaktoren bedingte Intelligenzminderung, die später ausreifen wird. Aber sie reifte nicht, also gab es weitere Anhörungen, bei denen sich zwei Spezialisten nicht einig waren.

…

Die Mitglieder des Obersten Gerichts untersuchten diese arme Waise sorgfältig und mit freundlicher Geduld. Sie hatte keine Ahnung von oder kein Interesse an den elementarsten aktuellen Ereignissen. Sie wusste zum Beispiel kaum, dass ein Krieg im Gange war. Aber der Psychologe fand heraus, dass sie in der Lage war, kleine Rechnungen in ihrem Restaurant zu wechseln und auch andere Aufgaben ihrer bescheidenen Arbeit zu erfüllen. So kam das Gericht schließlich zu dem Schluss, dass sie trotz ihres höchst unscheinbaren Aussehens und ihres einfachen, kindlichen Verstandes keine Schwachsinnige im Sinne des Gesetzes war und daher nicht sterilisiert werden sollte.

…

An diesem Tag gab es noch weitere Fälle, die alle auf die gleiche sorgfältige, methodische Weise behandelt wurden. Ich kam zu der Überzeugung, dass das Gesetz unter strikter Beachtung seiner Bestimmungen angewandt wurde und dass die Urteile, wenn überhaupt, fast zu konservativ waren. Zumindest nach diesem einen Besuch zeigt sich, dass das Sterilisationsgesetz die schlimmsten Stämme im germanischen Bestand auf wissenschaftliche und wahrhaft humanitäre Weise ausmerzt.

…

Um von der negativen zur positiven Eugenik überzugehen, war das Gesetz zur Förderung von Eheschließungen die erste aktive Maßnahme, um sowohl die Quantität als auch die Qualität der Bevölkerung zu erhöhen. Ich habe bereits den jungen friesischen Melker und seine Frau erwähnt, die durch ein staatliches Darlehen von 1.000 Mark in die Lage versetzt wurden, ein Haus einzurichten, von dem 25 Prozent bei der Geburt eines jeden Kindes gelöscht werden. Diese Darlehen werden jungen Paaren nicht in bar, sondern in Form von Gutscheinen für Haushaltswaren gewährt. Bevor das Paar das Darlehen in Anspruch nehmen kann, muss es medizinische und mentale Tests bestehen, die belegen, dass es sich um gesundes und kräftiges Kind handelt. Seit das Gesetz in Kraft getreten ist, wurden mehr als 900.000 solcher Darlehen gewährt.

…

Ein weiterer Anreiz für die Bevölkerung waren offizielle Zuschüsse für kinderreiche Familien in armen Verhältnissen. Dies wurde später zu einem regulären System von Kinderbeihilfen erweitert. Auch die Steuergesetze wurden überarbeitet, um die Belastungen zu verringern, die kinderreiche Familien in der Regel zu tragen haben. Ein Beispiel dafür ist die Lohnsteuer, die für Unverheiratete 16 Prozent und für Verheiratete ohne Nachkommen 10 Prozent beträgt, aber mit jedem Kind sinkt, bis sie nach der Geburt von vier Kindern verschwindet. Bei allen Maßnahmen, die öffentliche Darlehen oder Zuschüsse erfordern, können nur gesunde Personen in den Genuss kommen. Es ist klar, dass diese spezifischen Maßnahmen mit all den Aktivitäten im Bereich der Sozialfürsorge und des öffentlichen Gesundheitswesens verzahnt sind, die in den vorangegangenen Kapiteln besprochen wurden. So ist das gesamte System von eugenischen Gesichtspunkten durchdrungen.

…

Diese Anreize zum Bevölkerungswachstum haben bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Im Jahr 1933, dem Jahr, in dem die Nazis an die Macht kamen, wurden nur 957.000 Kinder geboren – weit unter der Reproduktionsrate der Nation. Schon im darauffolgenden Jahr stiegen die Geburten auf 1.197.000 und nahmen stetig zu, bis sie bei Ausbruch des Krieges bei 1.300.000 jährlich lagen. Dies steht ganz im Gegensatz zum allgemeinen Trend in anderen Ländern West- und Nordeuropas, wo die durchschnittlichen Geburtenraten niedrig sind, mit leichten Veränderungen im letzten Jahrzehnt. Selbst Mussolini konnte mit seinen Bemühungen, die Bevölkerung Italiens zu erhöhen, keine so guten Ergebnisse erzielen, bis er vor kurzem einige Maßnahmen aus dem Reich kopierte. Und wir sollten nicht vergessen, dass der Faschismus eine quantitative Produktion anstrebt, ohne die eugenischen Anforderungen an die Qualität, die in Deutschland gelten.

…

Bevor wir diesen Überblick abschließen, sollten wir noch den psychologischen Aspekt der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik erwähnen. Die Machthaber des Dritten Reiches belassen es nicht bei Gesetzen und wirtschaftlichen Vorschriften. Sie sind sich bewusst, dass für die vollständige Erreichung ihres Ziels die Ideologie mobilisiert werden muss. So wird das deutsche Volk systematisch für den Aufbau eines rassischen und eugenischen Bewusstseins propagiert, das man als solches bezeichnen könnte. Hier sind zum Beispiel die Zehn Gebote für die Partnerwahl. In der ermahnenden Form des deutschen Du wird dieser neue rassische Dekalog jedem deutschen Jungen und jedem deutschen Mädchen so ständig vor Augen geführt, dass sie ihn auswendig können müssen.

…

Hier ist der Text:

…

1. Vergiss nicht, dass du ein Deutscher bist! Alles, was Du bist, verdankst Du nicht Dir selbst, sondern Deinem Volk. Ob du es willst oder nicht, du gehörst dazu; aus deinem Volk bist du hervorgegangen. Bei allem, was du tust, achte darauf, ob es zum Besten deines Volkes ist.

…

2. Bewahren Sie die Reinheit von Geist und Seele! Hegen und pflegen Sie Ihre geistigen und spirituellen Fähigkeiten. Halten Sie alles von Ihrem Geist und Ihrer Seele fern, was ihnen instinktiv fremd ist, was Ihrem wahren Selbst widerspricht, was Ihr inneres Gewissen ablehnt. Das Streben nach Geld und weltlichen Gütern, nach schnellem Aufstieg, nach materiellen Vergnügungen kann Sie oft dazu bringen, höhere Dinge zu vergessen. Seien Sie sich selbst treu, und seien Sie vor allem Ihrer zukünftigen Lebensgefährtin würdig.

…

3. Halten Sie Ihren Körper rein! Bewahren Sie die gute Gesundheit, die Sie von Ihren Eltern erhalten haben, um Ihrem Volk zu dienen. Hüten Sie sich davor, sie nutzlos und töricht zu vergeuden. Ein Moment der sinnlichen Befriedigung kann Ihre Gesundheit und den vererbbaren Schatz, auf den Ihre Kinder und Kindeskinder einen zwingenden Anspruch haben, dauerhaft zerstören. Was Sie von Ihrem zukünftigen Lebenspartner verlangen, das müssen Sie auch von sich selbst verlangen. Denken Sie daran, dass Sie dazu bestimmt sind, ein deutscher Elternteil zu sein.

…

4. Da Sie von gesunder Herkunft sind, werden Sie nicht allein bleiben! Alle Ihre körperlichen und geistigen Qualitäten gehen verloren, wenn Sie ohne Erben sterben. Sie sind ein Erbe, eine Schenkung Ihrer Vorfahren. Sie bestehen wie eine Kette, von der Sie nur ein Glied sind. Darfst Du diese Kette zerreißen, es sei denn, es besteht eine ernste Notwendigkeit? Ihr Leben ist eng an die Zeit gebunden; Familie und Volk bleiben bestehen. Dein Erbe an Körper und Geist gedeiht in deinen wachsenden Nachkommen.

…

5. Heirate nur aus Liebe! Geld ist ein vergängliches Gut und garantiert kein dauerhaftes Glück. Wo der göttliche Funke der Liebe nicht vorhanden ist, kann keine würdige Ehe bestehen. Reichtum des Herzens und der Seele ist die Grundlage für eine dauerhafte, glückliche Verbindung.

…

6. Wählen Sie als Deutscher nur einen Partner von eigenem oder verwandtem Blut! Wo Gleiches auf Gleiches trifft, herrscht wahre Einigkeit. Wo sich ungleiche Rassen mischen, entsteht Zwietracht. Die Vermischung von Rassen, die nicht miteinander harmonieren, führt zur Entartung und zum Untergang beider Stämme und Völker. Je ungleicher die Mischungen sind, desto schneller geht dies vonstatten. Hüten Sie sich vor solchem Verderben! Wahres Glück entspringt nur aus harmonischem Blut.

…

7. Achten Sie bei der Wahl Ihrer Partnerin auf die Abstammung! Sie heiraten nicht nur Ihre Partnerin, sondern auch die Vorfahren Ihres Lebenspartners. Würdige Nachkommen sind nur dort zu erwarten, wo würdige Vorfahren vorausgegangen sind. Gaben des Geistes und der Seele werden ebenso vererbt wie die Farbe der Haare und der Augen. Schlechte Eigenschaften werden genau wie Ländereien oder Güter vererbt. Nichts auf der Welt ist so wertvoll wie der Samen eines begabten Stammes; schädliche Samen können nicht in gute umgewandelt werden. Heiraten Sie daher nicht das einzige würdige Mitglied einer schlechten Familie.

…

8. Gesundheit ist die Voraussetzung für äußere Schönheit! Gesundheit ist die beste Garantie für dauerhaftes Glück, denn sie ist die Grundlage sowohl für äußeren Charme als auch für innere Harmonie. Verlangen Sie von Ihrem Partner die ärztliche Versicherung, dass er für die Ehe geeignet ist, so wie Sie es auch selbst tun müssen.

…

9. Suchen Sie in der Ehe nicht nach einem Spielzeug, sondern nach einer Gehilfin! Die Ehe ist kein flüchtiges Spiel, sondern eine dauerhafte Verbindung. Das oberste Ziel der Ehe ist es, gesunde Nachkommen zu zeugen. Nur durch die Vereinigung von Wesen, die sich in Geist, Körper und Blut gleichen, kann dieses hohe Ziel erreicht werden, zum Segen für sie selbst und ihr Volk. Denn jede Rasse hat ihr eigenes Ethos; nur gleichgesinnte Seelen können gemeinsam überleben.

…

10. Du sollst dir viele Kinder wünschen! Nur wenn du mindestens vier Kinder zeugst, kann der Fortbestand deines Volkes gesichert werden. Nur wenn Sie eine noch größere Anzahl von Kindern zeugen, kann der größtmögliche Anteil der von Ihren Vorfahren ererbten Eigenschaften sicher weitergegeben werden. Kein Kind gleicht dem anderen völlig. Jedes Kind erbt unterschiedliche Eigenschaften. Viele begabte Kinder erhöhen den Wert eines Volkes erheblich und sind die sicherste Garantie für seine Zukunft. Du wirst bald vergehen; was du deinen Nachkommen gibst, bleibt bestehen. Dein Volk lebt ewig!

