“Die Partei”, das ist heute der gebräuchlichste Ausdruck in Deutschland. Er bezeichnet die allmächtige Organisation, die NSDAP, die das Dritte Reich beherrscht, antreibt und lenkt.

…

Was genau ist die Partei und wie ist ihr Verhältnis zur Nation, zur staatlichen Verwaltung und zu den zahllosen Organisationen, die für das deutsche Leben charakteristisch sind? Das war eine der ersten Fragen, die ich stellte, als ich nach Deutschland kam. Da ich die Bandbreite der offiziellen Literatur kannte, ging ich davon aus, dass man mir umgehend ein ordentliches Handbuch aushändigen würde, in dem das ganze Thema in akribischer teutonischer Manier dargelegt ist.

…

Zu meinem Erstaunen teilte mir das Propagandaministerium mit, dass ein solches Handbuch nicht existiere, weil das System mehr oder weniger fließend sei und ständig Änderungen stattfänden. Dementsprechend musste ich mir das aktuelle Bild Stück für Stück zusammensetzen.

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 20, DIE PARTEI

Auf den ersten Blick kann man nie sicher sein, was “Partei” ist und was nicht. So nahm ich zunächst an, dass alle SA-Männer im Braunen Hemd und SS-Männer in schwarzer Uniform, die ich sah, Parteimitglieder waren. Später erfuhr ich, dass dies nicht stimmte, sondern dass viele von ihnen Anwärter waren, die sich durch verdienstvolle Leistungen für die Mitgliedschaft qualifiziert hatten. Was die Organisationen betrifft, so sind einige “Partei”, andere “Staat”, wieder andere sind Zwischenstufen, während ein oder zwei, wie der Nationale Arbeitsdienst, von der Partei gegründet wurden, jetzt aber unter staatlicher Kontrolle stehen. Es war alles sehr verwirrend. Ich gebe offen zu, dass ich selbst jetzt noch keine ganz klare Vorstellung von dem System in all seinen komplexen Details habe.

…

Der Grund für diese scheinbare Verwirrung scheint darin zu liegen, dass der Nationalsozialismus, obwohl er eine revolutionäre Bewegung war, sich zu einer regulären politischen Partei mit einer vollständigen eigenen Organisation entwickelte, bis er, als er an die Macht kam, praktisch zu einem Staat im Staat geworden war. Anstatt sich mit dem Staat zu verschmelzen oder umgekehrt, wurde diese separate Organisation beibehalten. Natürlich werden alle Zweige des Staates von prominenten Parteimännern geleitet, und ihre höheren Untergebenen sind in der Regel Parteimitglieder. In der Tat kann ein Mann gleichzeitig ein Staats- und ein Parteiamt innehaben.

…

Aber in solchen Fällen werden die beiden Ämter und ihre Funktionen bewusst voneinander getrennt gehalten.

…

Wenn Nazis versuchen, Ihnen das Zusammenspiel von Staat und Partei zu erklären, sagen sie in der Regel, dass die Partei wie ein Elektromotor ist, der eine Menge von Maschinen antreibt. Dieser Motor ist der große Energiespender. Er dreht sich sehr schnell und versucht, die Maschine auf Hochtouren laufen zu lassen. Die Maschine neigt jedoch dazu, in einem geregelten Tempo zu laufen und den dynamischen Drang des Motors in der Praxis zu dämpfen. Die Partei drängt ständig: “Schneller! Schneller!” Die Beamten der Staatsverwaltung jedoch, die mit der tatsächlichen Verantwortung und den praktischen Problemen konfrontiert sind, agieren wie ein “Gouverneur” der Maschine und halten den Fortschritt in realistischen Grenzen.

…

Dr. Robert Ley, der Leiter der Arbeitsfront, hat den Posten des Organisationsleiters für die gesamte Partei inne, und seine Ansichten zu dieser erhabenen Phase seiner Tätigkeit waren aufschlussreich.

…

“Dr. Ley”, fragte ich ihn in einem Interview, “ich studiere seit langem die verschiedenen Organisationen, die Sie leiten. Ich glaube, ich habe viel über sie gelernt, aber ich weiß, dass ich noch nicht das ganze Bild verstanden habe. Würden Sie mir kurz die Grundprinzipien erklären, die ihnen allen zugrunde liegen? Und würden Sie mir auch ihre Beziehungen zur Partei und zum Staat erklären?”

…

Es war später Nachmittag. Wir saßen in einem gemütlichen Empfangsraum, der an das Arbeitszimmer des Doktors angrenzte, in der erholsamen Atmosphäre von Tee, Kuchen und belegten Broten. Einige Augenblicke lang nippte Dr. Ley nachdenklich an seinem Tee.

…

“Mal sehen, wie ich es am besten ausdrücken kann”, sagte er schließlich. “Unsere Grundgedanken sind sehr einfach. Zunächst einmal das Prinzip der natürlichen Führung.

…

Damit meinen wir den bewährten Anführer, der sich durch schiere Verdienste von unten zum Oberbefehl hochgekämpft hat. Das beste Beispiel dafür ist Adolf Hitler, unser Führer, von dem wir glauben, dass er ein Genie ist.”

…

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Dr. Ley schon ziemlich für sein Thema erwärmt. Seine grauen Augen leuchteten vor Begeisterung.

…

“Unser zweites Prinzip”, fuhr er fort, “ist absolute Loyalität und Gehorsam. Solange ein Plan in der Diskussion ist, wird er von allen Seiten sorgfältig abgewogen. Sobald die Debatte abgeschlossen ist und eine Entscheidung getroffen wurde, steht jeder hundertprozentig dahinter. Aber hinter diesen beiden Prinzipien steht noch ein drittes, das noch grundlegender ist. Das ist das, was wir die Gemeinschaft nennen – die organische Einheit eines Volkes, die auf der Identität des Blutes beruht. Deutschland ist in der glücklichen Lage, rassisch geeint zu sein. Das ist das eigentliche Geheimnis unserer harmonischen Stärke.”

…

“Danke für die Erklärung”, sagte ich. “Würden Sie mir jetzt bitte erklären, wie Sie auf diesen Grundlagen die verschiedenen Organisationen aufgebaut haben, die Sie leiten, und wie sie zur Partei und zum Staat stehen?”

…

“Bevor ich das tue”, antwortete Dr. Ley, “lassen Sie mich klarstellen, was die Partei und der Staat füreinander bedeuten. Die nationalsozialistische Partei, das haben Ihnen sicher schon andere gesagt, kann mit einem Motor verglichen werden, der die Energie liefert, mit der eine komplizierte Maschine angetrieben wird. Um das Gleichnis zu ändern, können wir die Partei auch mit der Vorhut einer marschierenden Truppe vergleichen. Ihre Aufgabe ist es, Pionierarbeit zu leisten, Nachforschungen anzustellen und alles sicher zu machen. Der Staat hingegen ist der Hauptteil, der das gewonnene Terrain besetzt und alles endgültig in Ordnung bringt. Eines der herausragenden Merkmale des Dritten Reiches ist, dass die Partei alle Arten von Experimenten machen kann und macht, die für staatliche Beamte unmöglich wären, da sie durch gesetzliche Vorschriften und Bürokratie gebunden sind.”

…

“Würden Sie das bitte etwas genauer ausführen?” Ich wagte es.

…

“Na gut”, sagte er. “Nehmen Sie mich, zum Beispiel. Ich bin kein Staatsbeamter. Ich bin lediglich ein Parteiführer, dessen Aufgabe es ist, solche Experimente vorzubereiten und in Gang zu setzen. In meinem Bereich habe ich fast grenzenlose Handlungsfreiheit. Als der Führer mir zum Beispiel befahl, den Plan für das Volksauto (Volkswagen) durchzusetzen, habe ich die erforderlichen großen Summen erhalten. Natürlich werde ich streng für die Ergebnisse verantwortlich gemacht. Wenn ich eine Arbeit verpfusche, würde ich sofort zur Rechenschaft gezogen werden. Aber solange die Dinge gut laufen, muss ich nicht meine Zeit damit verschwenden, allen möglichen Leuten zu erklären, was ich tue. Bei uns zählt nur die Effizienz.”

…

“Sind Ihre Experimente immer erfolgreich?” fragte ich.

…

“Nicht immer”, gab Dr. Ley zu. “Und wenn sie sich nach einer umfassenden und fairen Prüfung als undurchführbar erweisen, geben wir sie offen auf. Manchmal finden wir auch, dass eine Idee zwar theoretisch gut ist, aber aus dem einen oder anderen Grund verfrüht. In diesem Fall legen wir die Idee beiseite, um sie unter günstigeren Umständen erneut zu versuchen. Aber wenn sich ein Experiment als solide und praktikabel erwiesen hat, übergibt die Partei es an den Staat, der es dann sozusagen fest im nationalen Leben verankert, indem er ihm einen dauerhaften Rechtsstatus verleiht. Genau das ist mit der Institution geschehen, die wir Arbeitsdienst nennen, dem allgemeinen Arbeitsdienst, der von jungen Männern und Frauen verlangt wird. Er begann als soziales Experiment, das von der Partei geleitet wurde. Jetzt, da er sich bewährt hat, ist er eine reguläre staatliche Angelegenheit.”

…

“Das bedeutet”, schlug ich vor, “dass die Partei dadurch die Freiheit hat, noch andere soziale Experimente durchzuführen?”

…

“Ganz genau”, nickte er. “Und wir haben so viele Maßnahmen, um das Leben nicht nur materiell zu verbessern, sondern auch zu bereichern. Wir glauben, je mehr Arbeit wir den Menschen geben, desto mehr Vergnügen müssen wir ihnen auch bereiten. Das gilt für alle Bevölkerungsschichten, denen wir je nach ihren Fähigkeiten und Vorlieben eine angemessene Freizeitgestaltung bieten. Es geht nicht darum, die Menschen zu nivellieren, sondern sie zu klassifizieren und an die richtige Stelle zu setzen.

“Jedem Menschen nach seinen Fähigkeiten?” bemerkte ich.

…

“Auf jeden Fall”, sagte Dr. Ley. “Wir sind immer auf der Suche nach Fähigkeiten, insbesondere nach Leitungsfähigkeiten. Diese wertvolle Eigenschaft verleiht einem Menschen das Recht auf ein angenehmes Leben, eine schöne Villa und viele andere gute Dinge. Aber in dem Moment, in dem er sich seiner Position unwürdig erweist, verliert er sie alle und wird beiseite geschoben. Der Nationalsozialismus kennt keine Gnade. Prinzen und reiche Männer wurden zwar nicht ihrer Titel und ihres Reichtums beraubt, aber keiner von ihnen hat einen Anspruch auf eine prominente Stellung im Dritten Reich. Wenn ein Fürst in der Partei (und wir haben sie) die Fähigkeit zur Führung zeigt, geht er voran. Ansonsten bleibt er im Hintergrund.”

…

Soviel zu dieser Darstellung der Parteiprinzipien durch den Organisationsleiter, die man mit dem üblichen Körnchen Salz zwischen Theorie und Praxis nehmen sollte. Nun ein paar Worte zum Wachstum und Charakter der Parteimitgliedschaft, wie sie von verschiedenen offiziellen Sprechern berichtet wurden.

…

Bis zum 30. Januar 1933 waren die Listen offen für alle Personen, die beitreten wollten. Bis zu diesem Zeitpunkt kämpfte die Partei um ihr Überleben und jeder Rekrut war willkommen. An diesem epochalen Datum war der Triumph des Nationalsozialismus so gut wie sicher. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Partei etwa 1.600.000 Mitglieder. Diese Veteranen, die sich anschlossen, als der Erfolg noch zweifelhaft war, und halfen, ihn zu vermitteln, genießen immer noch ein gewisses Prestige, das ein wenig an die “alten Bolschewiken” in Sowjetrussland erinnert. Die “Alte Garde” der Nazis hat die meisten Führungspositionen inne und gilt allgemein als besonders vertrauenswürdig. Das erklärt, warum man heute relativ wenige aristokratische Typen in den oberen Rängen der Partei sieht, weil nicht viele vor 1933 eingetreten sind.

…

Obwohl sofort ein Ansturm auf die Listen begann, nahm die Partei bis zum darauffolgenden Mai neue Mitglieder auf, als ihre Reihen auf 3.200.000 angewachsen waren – gerade einmal 100 Prozent. Die Listen wurden dann für Einzelmitglieder geschlossen, blieben aber für Mitglieder bestimmter nationalistischer Organisationen wie dem Stahlhelm bis 1936 offen, als die Partei 4400.000 Anhänger hatte. Von da an wurden die Beitritte rigoros überprüft. Von Anträgen wurde sogar abgeraten; die Partei suchte den Mann und nicht der Mann die Partei. Heute gilt die Regel, dass die Mitgliedschaft erst nach zwei oder drei Jahren treuer Arbeit in der einen oder anderen Form erworben wird. Es bedarf eines herausragenden Verdienstes in den Augen der Partei, damit ein Mann oder eine Frau in kürzerer Zeit aufgenommen wird. Ein Großteil der unbezahlten Arbeit im Land, wie z.B. der bereits erwähnte freiwillige Dienst in der NSV, die Winterhilfe oder die Verteilung von Lebensmittelkarten, wird in diesem Sinne geleistet. Um in der Parteiorganisation aufzusteigen, ist eine besonders herausragende Tätigkeit erforderlich. Fähige Techniker können schnell gute Arbeiten bekommen, aber das ist etwas anderes als der Aufstieg in die Führungsetage. Mir wurde gesagt, dass für Kandidaten aus dem Sudetenland und Polen nach der Übernahme dieser Gebiete weniger strenge Regeln galten und dass die Gesamtmitgliederzahl jetzt bei etwa 6.000.000 liegt. Immerhin ist das im Vergleich zu den 80.000.000 Deutschen, die im Großreich leben, keine sehr große Zahl. Die Partei ist also immer noch ziemlich exklusiv, obwohl, wenn wir die Familien der Mitglieder hinzuzählen, der Nazi-Block wahrscheinlich fast 20.000.000 Mitglieder zählt.

…

Theoretisch kann jeder junge Mann oder jede junge Frau mit unvermischtem “arischem” Blut Mitglied werden, wenn sie volljährig sind, und die Partei versucht, ihre Mitglieder aus den Reihen der Jugend zu rekrutieren. Aber auch hier müssen die Kandidaten eine aus Sicht der Partei einwandfreie Bilanz in der Hitlerjugend vorweisen und von ihrer örtlichen Parteigruppe bestätigt werden. Die formelle Aufnahme erfolgt durch einen feierlichen Eid vor der Hakenkreuzfahne, wobei der rechte Arm zum Nazigruß erhoben wird. Der Eid besteht aus einem Gelöbnis des bedingungslosen Gehorsams gegenüber Adolf Hitler und der Partei, woraufhin der Neophyt eine lange Liste von Geboten unterschreibt, von denen das erste lautet: Der Führer hat immer Recht.

…

Aus der heranwachsenden Generation wählt die Partei diejenigen jungen Männer und Frauen für die Mitgliedschaft aus, die am besten für ihre Zwecke geeignet sind. Und aus dieser bereits ausgewählten Gruppe rekrutieren sich die Schutzstaffeln, die gemeinhin als SS bekannt sind. Dies ist die Privatarmee der Partei. Ursprünglich handelte es sich um eine relativ kleine Elitetruppe der Braunhemden-Sturmtruppen. Doch nach der Machtübernahme durch die Partei wurden die SA-Männer hauptsächlich mit patriotischen Routineaufgaben wie dem Sammeln für die Winterhilfe betraut. Die SS hingegen wurde zur Hauptstütze der Partei bei der Aufrechterhaltung ihres allumfassenden Einflusses und ihrer Autorität. Ihre genaue Zahl konnte ich nicht in Erfahrung bringen, aber ich gehe davon aus, dass sie derzeit mindestens 200.000 Mann stark ist und wie die reguläre Armee in Regimenter, Brigaden und Divisionen unterteilt ist.

…

Darüber hinaus dient die SS als Ausbildungsstätte sowohl für die Schutzpolizei als auch für die Politische Geheimpolizei, die gefürchtete Gestapo. Alle drei verbündeten Organisationen werden von Heinrich Himmler geleitet, der sie zu ihrer heutigen Effizienz aufgebaut hat und damit im Reich eine Macht ausübt, die vermutlich nur vom Führer selbst übertroffen wird.

…

Der typische SS-Mann ist groß und blond, jung oder in der Blüte seines Lebens, mit einem guten Körperbau, der durch sorgfältiges sportliches Training noch verstärkt wird. Wie Nora Wain es treffend formuliert, hat er “das tägliche Dutzend und eine kalte Dusche”. Wenn er in seiner gut geschnittenen schwarzen Uniform mit dem symbolischen Totenkopfabzeichen daherkommt, ist er eindeutig ein Wichtigtuer – und er weiß es. Es ist interessant zu beobachten, wie Zivilisten ihm instinktiv die Vorfahrt auf den Bürgersteigen oder in den U-Bahnen gewähren.

…

Diese SS kann in vielerlei Hinsicht mit dem Janitscharenkorps des alten Osmanischen Reiches verglichen werden. Zunächst einmal sind es ausgewählte Männer – ausgewählt nach fanatischer Treue zur Partei, nach Gesundheit und Stärke und nach unvermischtem “arischem” Blut. Bevor sie die volle Mitgliedschaft im Korps erlangen, durchlaufen sie eine rigorose Ausbildung mit spartanischem Charakter, die sich am besten durch Nietzsches berühmtes Diktum charakterisieren lässt: Sei hart! Wohl dosierte Härte, sowohl sich selbst als auch anderen gegenüber, ist ihre herausragende Einstellung. Wenn sie mit ausländischen Mitbürgern über einen harten oder rücksichtslosen Aspekt des Nazi-Regimes sprachen, sagten sie oft: “Da kommt die SS-Mentalität zum Vorschein.”

…

Wie nicht anders zu erwarten, hat die SS einen starken Korpsgeist. Ihr Stolz auf sich selbst und ihre Organisation ist unübersehbar. Jeder Aspekt ihres Privatlebens muss strengen Standards entsprechen und wird sorgfältig überwacht. Wenn sie zum Beispiel heiraten (was sie im Einklang mit dem eugenischen Programm der Nazis tun sollen), muss die Braut ebenso “arisch” sein, strenge körperliche Tests bestehen und spezielle Kurse zur häuslichen und ideologischen Ausbildung besuchen. Das Paar wird also als geeignet angesehen, die von ihnen geforderte Rolle zu spielen und viele Kinder für die biologische Aristokratie zu zeugen, die die natürlichen Herrscher des Dritten Reiches sein soll. Im Gegenzug wird für die Familien der SS gut gesorgt. Zwei der besten Wohnanlagen, die mir in den Berliner Vororten gezeigt wurden, waren für SS-Haushalte bestimmt.

…

Soweit ich weiß, ist die Gestapo, die Geheimpolizei, ebenso gut diszipliniert und versorgt, aber natürlich sind sie für den Normalbürger unsichtbar. Ich erinnere mich an einen amüsanten Fall in diesem Zusammenhang. Einige Zeit nach meiner Ankunft in Berlin unterhielt ich mich mit einem hohen Nazi-Bekannten, der mich beiläufig fragte: “Übrigens, wie viele Gestapos haben Sie gesehen, seit Sie hier sind?”

…

“Keine, die ich erkennen könnte”, war meine Antwort.

…

Er lachte herzhaft. “Eine gute Antwort”, sagte er. “Und das werden Sie auch nie – es sei denn, sie wollen es.”

…

Nun, es gab einen Gestapo-Chef, den ich unbedingt sehen wollte – Heinrich Himmler selbst. Aber man sagte mir, dass es fast so schwierig sei, ihn zu treffen, wie eine Audienz beim Führer zu bekommen, weil er systematisch die Öffentlichkeit meidet und daher journalistisch gesehen eine der unzugänglichsten Persönlichkeiten Deutschlands ist. Umso mehr war ich natürlich darauf erpicht, ihn zu interviewen. Das habe ich dann auch getan, einen Tag bevor ich Berlin verließ. Es war eines der Nebenprodukte meiner gesteigerten Popularität, die ich nach meiner Rückkehr aus Budapest erlebte und die zweifellos darauf zurückzuführen war, dass ich mein Wort bezüglich der Hitler-Audienz strikt gehalten hatte. Aus journalistischer Sicht war dies ein klarer “Knüller”, denn das Propagandaministerium teilte mir mit, dass dies das erste Interview war, das Himmler jemals einem ausländischen Korrespondenten gegeben hatte.

…

Wie so viele meiner Erfahrungen in Nazi-Deutschland war die ganze Angelegenheit ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Aus dem Stegreif würde man sagen, dass das Hauptquartier des gefürchteten Himmler eine geheimnisvolle oder sogar unheimliche Atmosphäre haben würde. Aber das war es nicht. Es ist ein stattliches altes Gebäude, das zu Büros umfunktioniert wurde. Man braucht einen speziellen Passierschein, um es zu betreten, aber ich ging mit einem Beamten, so dass es keine Verzögerung gab. Wir stiegen über eine breite Steintreppe in den zweiten Stock hinauf und wurden schnell zum Quartier des Chefs geführt, wo wir durch eine Reihe von Büros gingen, die hell, luftig und geschmackvoll eingerichtet waren. Dort waren junge Männer und Frauen mit Schreibmaschinen und Aktenschränken beschäftigt. Wären die Männer nicht in Uniform gewesen, hätte ich denken können, ich würde einen großen Konzernmanager treffen. Natürlich herrschte an diesem Ort keine “polizeiliche” Atmosphäre, weder geheim noch anderweitig; es gab keine offensichtlichen Männer in Zivil, kulleräugige Detektive oder andere “Eigenschaften” ähnlicher Natur.

…

Als ich schließlich das Allerheiligste betrat, wurde ich von einer stämmigen, mittelgroßen Person empfangen, die mich freundlich begrüßte und mir einen Platz auf einem gut gepolsterten Sofa anbot. Heinrich Himmler ist ein süddeutscher Typ, mit kurz geschnittenem dunklem Haar, einem bayerischen Akzent und dunkelblauen Augen, die Sie hinter einer randlosen Brille forschend ansehen. Er ist erst vierzig Jahre alt – außerordentlich jung für den Mann, der die gesamte Polizei des Reiches leitet, die gesamte SS befehligt und für das riesige Umsiedlungsprogramm verantwortlich ist, durch das Hunderttausende Deutsche aus dem Baltikum, Russland und Norditalien unkontrolliert in ihr rassisches und kulturelles Vaterland zurückkehren.

…

Das sind sicherlich drei große Arbeiten für eine einzige Person. Wie er das alles schafft, ist schwer zu verstehen. Aber Sie bekommen zumindest eine Ahnung davon, wenn Sie ihn treffen und mit ihm sprechen. Je länger Sie in seiner Gegenwart sind, desto mehr werden Sie sich seiner dynamischen Energie bewusst – zurückhaltend und unspektakulär, aber hartnäckig und effizient bis zum letzten Grad. Außerdem beginnen Sie zu ahnen, was sich hinter seinem nüchternen Äußeren verbirgt. Zunächst macht er auf Sie den Eindruck eines eher anstrengenden Bürokraten. Aber als er über seine polizeilichen Aufgaben spricht, bemerken Sie, dass sich sein Mund zu einer dünnen Linie verzieht, während seine Augen einen stählernen Glanz annehmen. Dann wird Ihnen klar, wie beeindruckend er beruflich sein muss.

…

Es war dieser Aspekt seiner Tätigkeit, den ich als erstes ansprach. “Ich freue mich wirklich, jemanden zu treffen, von dem ich schon so viel gehört habe”, war meine erste Bemerkung. “Vielleicht wissen Sie, dass wir in Amerika ziemlich schreckliche Dinge über die Gestapo hören. In der Tat”, fügte ich mit einem Lächeln hinzu, “wird sie manchmal mit der russischen Tscheka verglichen, mit Ihnen selbst, Exzellenz, als zweitem Dschertschinski!”

…

Himmler nahm das gelassen hin. Er lachte leicht. “Ich bin sicher, dass unsere Polizeiorganisation nicht halb so schwarz ist, wie sie im Ausland dargestellt wird”, war seine Antwort. “Wir tun unser Bestes, um Verbrechen jeder Art zu bekämpfen, und unsere Kriminalstatistiken deuten darauf hin, dass wir ziemlich erfolgreich sind. Offen gesagt sind wir der Meinung, dass Gewohnheitsverbrecher nicht auf freiem Fuß sein sollten, um die Gesellschaft zu plagen, also sperren wir sie ein. Warum sollte zum Beispiel ein Sexualstraftäter, der drei- oder viermal verurteilt wurde, wieder auf freien Fuß gesetzt werden, um einem anderen anständigen Zuhause dauerhaftes Leid zuzufügen?

…

Wir schicken alle diese Personen in ein Internierungslager und halten sie dort fest. Aber ich versichere Ihnen, dass ihre Umgebung nicht schlecht ist. Ich weiß sogar, dass sie besser ernährt, gekleidet und untergebracht sind als die Bergarbeiter in Südwales. Haben Sie schon einmal eines unserer Konzentrationslager gesehen?”

“Nein”, antwortete ich, “ich konnte keine Erlaubnis bekommen.”

…

“Schade, dass ich nichts davon wusste”, sagte Himmler. “Dort würden Sie die Art von sozialem Abschaum sehen, die wir zu ihrem eigenen Wohl von der Gesellschaft weggesperrt haben.”

…

Das war ja alles schön und gut, aber ich hatte das Gefühl, dass Himmler sich ein wenig absicherte. Also fuhr ich fort: “Sie sprechen von Kriminellen im allgemeinen Sinne des Wortes. Aber was ist mit politischen Straftätern – sagen wir, altmodischen Liberalen? Wird jede politische Opposition geduldet?”

…

“Was ein Mensch denkt, geht uns nichts an”, schoss Himmler schnell zurück. “Aber wenn er seinen Gedanken Taten folgen lässt, vielleicht so weit, dass er eine Verschwörung anzettelt, dann werden wir aktiv. Wir glauben daran, ein Feuer zu löschen, solange es noch klein ist. Das erspart Ärger und vermeidet viel Schaden. Außerdem”, so fuhr er fort, “gibt es bei uns keine Notwendigkeit für politische Opposition. Wenn ein Mann etwas sieht, das er für falsch hält, soll er direkt zu uns kommen und die Sache besprechen. Er kann mir sogar persönlich schreiben. Solche Briefe erreichen mich immer. Wir begrüßen neue Ideen und sind nur zu gerne bereit, Fehler zu korrigieren. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Nehmen wir an, jemand sieht, dass der Verkehr an einer belebten Ecke schlecht geregelt ist. In anderen Ländern könnte er einen vernichtenden Brief an die Zeitungen schreiben und darauf hinweisen, wie dumm und schlecht die Polizei die Dinge regelt. Hunderttausend Menschen, die diese Ecke vielleicht noch nie gesehen haben, könnten sich darüber aufregen, und das Ansehen der Polizei und des Staates selbst könnte darunter leiden. Bei uns braucht der Mann uns nur zu schreiben, und ich versichere Ihnen, dass die Sache schnell in Ordnung gebracht wird.”

…

Ich empfand dieses Beispiel für den Verkehr als ein wenig naiv und versuchte, ihn zu dem Punkt zurückzubringen, von dem er wusste, dass ich ihn im Sinn hatte. Ich nickte wohlwollend und sagte: “Das klingt vernünftig. Aber wie wäre es mit einer politischen Angelegenheit? Nehmen Sie zum Beispiel einen Mann wie Pastor Niemöller?”

Ich hatte das Gefühl, dass das eine Reaktion hervorrufen müsste, denn der Pastor ist für die meisten Nazis Gift. Nur ein paar Tage zuvor war ein ziemlich prominentes Parteimitglied bei der Erwähnung von Niemöllers Namen rot angelaufen und hatte gezischt: “Dieser dreckige Verräter! Wenn es nach mir ginge, würde ich befehlen, ihn an die Wand zu stellen und zu erschießen!”

…

Himmler nahm es gelassener. Er hob lediglich eine missbilligende Hand und antwortete: “Bitte verstehen Sie, es war eine politische Kontroverse, die ihn in Schwierigkeiten gebracht hat. Wir mischen uns niemals in Fragen des religiösen Dogmas ein.” Dann, nach einer kurzen Pause, fügte er hinzu: “Wenn die ausländischen Angriffe auf uns in dieser Angelegenheit aufhören würden, könnte man vielleicht nachsichtiger mit ihm umgehen.”

…

Es war klar, dass Himmler das Thema nicht weiter diskutieren wollte. Seine Augen verengten sich leicht und ein Stirnrunzeln erschien über seinem Nasenrücken. Da ich sah, dass mit diesem Thema nichts mehr zu erreichen war, schlug ich einen anderen Weg ein.

…

“Erzählen Sie mir etwas über die Basis Ihrer SS-Organisation”, lautete meine nächste Frage.

…

“Die Schutz-Staffel”, antwortete Himmler freundlich, “repräsentiert die besten und gesündesten jungen Männer unserer Rasse. Sie gründet sich auf die Ideale der Selbstaufopferung, der Loyalität, der Disziplin und der allseitigen Exzellenz. Die SS ist nicht nur Soldat, sondern hat auch viele kulturelle Seiten. Wir haben zum Beispiel unsere eigene Porzellanfabrik, stellen unsere eigenen Möbel her und betreiben viel wissenschaftliche Forschung. Wenn Sie mich verlassen, werde ich Sie in die Kaserne der Leibstandarte hier in Berlin bringen lassen, dem Eliteregiment, das den Führer bewacht. Dort werden Sie den Typus des jungen Mannes sehen, auf den die SS zu Recht so stolz ist.”

…

“Und nun, Exzellenz”, fuhr ich fort, “ein paar Worte über Ihre Umsiedlungspolitik, wenn Sie so wollen?”

…

“Diese Politik”, antwortete Himmler, “lässt sich am besten mit den Worten unseres Führers ausdrücken: ‘Unseren östlichen Grenzen dauerhaften Frieden zu geben.’ Seit Jahrhunderten sind diese Region und andere in Osteuropa chronisch gestört, weil sich dort Minderheiten hoffnungslos vermischt haben. Was wir jetzt versuchen, ist, diese zerstrittenen Elemente auf gerechte und konstruktive Weise zu trennen. Wir haben unsere deutschen Minderheiten freiwillig aus Orten wie den baltischen Staaten abgezogen, und wir werden dasselbe in Norditalien tun. Wir weisen sogar den Juden einen Platz zu, wo sie in Ruhe für sich leben können. Zwischen uns und den Polen versuchen wir, eine richtige Rassengrenze zu ziehen. Natürlich gehen wir dabei langsam vor – Sie können nicht eine Vielzahl von Menschen mit ihrem Vieh und ihrem persönlichen Besitz wie Bauern auf einem Schachbrett bewegen. Aber das ist das Ziel, das wir letztendlich zu erreichen hoffen.”

…

Himmler sprach weiter über seine Umsiedlungspolitik und vermied dabei sorgfältig die tragischen Aspekte, die sie mit sich bringt. Dann kehrte er kurz zum Thema seiner SS zurück. In diesem Moment trat ein schneidiger junger Adjutant ein und salutierte.

…

“Der Wagen ist bereit, Sir”, verkündete er.

…

“Um die Leibgarde zu sehen”, erklärte Himmler. “Ich möchte auf jeden Fall, dass Sie einen Blick auf meine Männer werfen, bevor Sie gehen.” Mit diesen Worten gab mir der gefürchtete Gestapo-Chef einen kräftigen Händedruck und wünschte mir eine gute Heimreise.

…

Es war ein elender Tag im späten Januar, kalt wie Grönland und mit wirbelnden Schneeflocken, die die Decke, die bereits auf dem Boden lag, noch dicker machten. Als Himmlers Auto die Vororte erreichte, geriet es ins Schleudern und schwankte in den hartgetretenen Schneespuren. Der SS-Mann am Steuer war jedoch ein hervorragender Fahrer und brachte uns sicher und zügig ans Ziel.

…

Hitlers Leibgarde bewohnt die ehemalige preußische Kadettenanstalt. Die Gebäude sind alt, aber gut instand gehalten. Die einzige Ausnahme ist die Schwimmhalle, ein prächtiges neues Gebäude mit einem Becken, das so groß ist, dass nach meiner Einschätzung fast tausend Männer zusammen baden könnten, ohne sich zu sehr zu drängen. Der Kommandant – ein alter Soldat, klein, drahtig und dunkelhäutig, in auffälligem Kontrast zu seinen jungen Untergebenen, die alle blond und von gigantischer Größe waren – erzählte mir stolz, wie es gebaut wurde.

…

Es scheint, dass der Führer eines Tages herauskam, um zu sehen, wie seine Leibgarde untergebracht war. Zu dieser Zeit war die Schwimmhalle ein altes Gebäude, das nur eine Kompanie gleichzeitig aufnehmen konnte. Hitler sah es sich an und runzelte die Stirn. “Das ist kein geeigneter Ort, um meine Leibstandarte schwimmen zu lassen”, verkündete er. “Bringen Sie mir Bleistift und Papier!” Und schon skizzierte er seine Vorstellung von der neuen Schwimmhalle. Und nach diesen Plänen wurde sie tatsächlich gebaut.

…

So ist die “Partei” und so sind die Männer, die ihre Geschicke lenken. Was sollen wir von dieser erstaunlichen Organisation und ihrem aggressiv-dynamischen Credo halten, das unsere Welt und ihre Ideen so kompromisslos herausfordert?

…

Eines scheint sicher zu sein: Die nationalsozialistische Umwälzung, die das Dritte Reich hervorgebracht hat, geht viel tiefer als das faschistische Regime in Italien und ist vielleicht ein noch trotzigerer Bruch mit der historischen Vergangenheit als je der Kommunismus in Sowjetrussland. Das behaupten die Nazis selbst ohne Umschweife. Hören Sie sich an, was Otto Dietrich, einer ihrer herausragenden Wortführer, zu diesem Punkt zu sagen hat:

…

“Die nationalsozialistische Revolution ist eine totalitäre Revolution. … Sie umfasst und revolutioniert nicht nur unsere Kultur, sondern unser ganzes Denken und die ihm zugrunde liegenden Konzepte – mit anderen Worten, unsere Denkweise selbst. Damit wird sie zum Ausgangspunkt, zur Bedingung und zur treibenden Kraft all unserer Handlungen… Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära. Der Nationalsozialismus ist mehr als eine Wiedergeburt. Er bedeutet nicht die Rückkehr zu einer alten und antiquierten Welt. Im Gegenteil, er bildet die Brücke zu einer neuen Welt!”

…

Außerhalb Deutschlands scheinen die meisten Menschen der Meinung zu sein, dass die “neue Welt”, die den Nazis vorschwebte, kein besonders erstrebenswerter Aufenthaltsort wäre. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass wir es hier mit einer Revolution der radikalsten Art zu tun haben und dass ihre Führer Revolutionäre von Grund auf sind. Auch wenn die meisten von ihnen noch relativ jung sind, so sind sie doch allesamt Veteranen, abgehärtet durch langwierige Widrigkeiten und gezeichnet von vielen Schlachten. Sie sind das logische Ergebnis des Vierteljahrhunderts hektischen nationalen Lebens, über das wir bereits gesprochen haben. Meiner Meinung nach können sie und ihre Bewegung daher als normale Nebenprodukte einer anormalen Situation betrachtet werden.

…

Um ein Beispiel für die düstere Schule zu geben, in der sie entstanden sind, möchte ich eine Episode aus meiner eigenen Erfahrung zitieren. Im Hochsommer des Jahres 1923 saß ich in meinem Zimmer im Hotel Adlon und diskutierte mit einem Deutschen über die beklagenswerte Lage, in der sich sein Land befand. Ich war gerade von einer Reise durch das Rheinland und das Ruhrgebiet nach Berlin gekommen, wo ich die Kampagne des passiven Widerstands gegen die französischen Invasoren beobachtet, die schwarzen Truppen gesehen und andere Aspekte dieser tragischen Angelegenheit studiert hatte. Nun war die Mark, größtenteils als Folge dieses verzweifelten Manövers, dem Untergang geweiht, der Staatsbankrott stand bevor, und der völlige Ruin zeichnete sich ab.

…

Als mein Gast über die scheinbar aussichtslose Situation sprach, war er sichtlich erschüttert. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Plötzlich änderte sich seine Stimmung schlagartig. Er warf den Kopf zurück und brach in ein wahrhaft schallendes Gelächter aus, das sich am besten mit dem deutschen Ausdruck Galgenhumor beschreiben lässt. Noch immer von seiner makabren Fröhlichkeit geschüttelt, beugte er sich vor und tippte mir auf das Knie.

…

“Millionen von uns sind bereits gestorben, auf dem Schlachtfeld und durch die britische Hungerblockade”, kicherte er. “Vielleicht werden noch weitere Millionen von uns sterben, und wir werden sicherlich ruiniert sein. Niemand kann sagen, welche Prüfungen uns erwarten, und die Welt wird wenig tun, um unsere Qualen zu lindern. Aber ganz gleich, was passiert, es werden vor allem die Schwachen und Sanftmütigen sein, die untergehen werden. Bald wird es den gutmütigen, unbeschwerten, dickbäuchigen Deutschen nicht mehr geben. Dr. Stoddard, lassen Sie mich Ihnen eine Prophezeiung machen. Wenn das so weitergeht, werden Sie in etwa fünfzehn Jahren ein neues Deutschland sehen, das so schlank, so hart und so rücksichtslos ist, dass es es mit jedem aufnehmen kann – und ihn besiegt!”

…

Der verzweifelte Geist des in die Enge getriebenen Mannes, mit dem ich an einem längst vergangenen Sommertag sprach, verkörpert nur eine Phase der bitteren Erziehung, die Deutschlands heutige Machthaber zu dem gemacht hat, was sie sind. Im Großbritannien der Nachkriegszeit wurde eine Redewendung geprägt, um ihre englischen Gegenstücke zu beschreiben. Dieser Ausdruck lautete: Die verlorene Generation. Aber wenn das schon auf die vom Krieg gezeichnete britische Jugend zutrifft, wie viel mehr trifft es dann auf die deutsche Jugend zu! Nun, diese Kriegsjungen sitzen jetzt im Sattel. Was wir also in Deutschland sehen, ist die verlorene Generation, die an die Macht kommt.

…

Von dem Moment an, als ich die Machthaber des Dritten Reiches zum ersten Mal sah, hatte ich das Gefühl, dass sie etwas an sich hatten, das aus meiner amerikanischen Sicht merkwürdig war. Als ich sie analysierte, erkannte ich, dass es sich um eine Art verdrehten Zynismus in Kombination mit einer harten Rücksichtslosigkeit handelte.

…

Und als ich mir ihre Lebensgeschichten anhörte, sah ich, dass es kaum anders sein konnte. Die meisten von ihnen waren als Freiwillige in den Krieg gezogen, als sie noch kleine Jungen waren. Einer, so erinnere ich mich, war damals erst fünfzehn Jahre alt; andere waren nicht viel älter. Diese brennend patriotischen Burschen durchlebten die Hölle eines verlorenen Krieges, der in einer vernichtenden Niederlage gipfelte. Dann bekamen ihre niedergeschlagenen Geister eine wilde Stärkung, indem sie sich dem Freikorps anschlossen, das zur Bekämpfung des Versuchs einer “spartakistischen” Revolution gegründet wurde. Mit Freude töteten sie eine Zeit lang Kommunisten.

…

Danach versuchten einige von ihnen, zu studieren oder in die Wirtschaft zu gehen, aber nur wenige von ihnen konnten sich an das Leben in der Weimarer Republik anpassen, das sie hassten und verachteten. Einige von ihnen gingen ins Ausland, um Abenteuer zu erleben; der Rest schmollte und grübelte, bis sie plötzlich einen Trompetenruf hörten. Es war der dreiste Ruf des Nazidoms: “Deutschland, Erwache!” Sie lauschten Adolf Hitlers Reden, die alle Sehnsüchte ihrer verbitterten Herzen unterstrichen – und sie fielen in seinen hypnotischen Bann. Sie meldeten sich zu den Sturmtruppen und kämpften jahrelang weiter, töteten weitere Kommunisten und “beherrschten die Straßen”. Dann, endlich, der Sieg und die unangefochtene Macht.

…

Das sind, in aller Kürze, die Nazis, wie ich sie analysiert habe. Über den Rest kann nur die furchtbare Willkür des Krieges entscheiden.

Zahlreiche einprägsame Erinnerungen der Autorin Elke Siems-Klappenbach zeigen den Alltag einer kinderreichen Familie im Dritten Reich – hier weiter.

Der Shop liefert auch in Deutschland aus und bietet ein breites Spektrum an Produkten an, darunter

natürliche Heilmittel, Heilsteine, Heilstein-Set’s, Heilstein Energie-Armbänder, Heilfrequenzen auf CD, Heilkräuter-Räuchermischungen, Bücher & Orgoniten nach Wilhelm Reich.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

mit Dokumenten, Karten und Fotos reich illustriert. Die Darstellung besticht außerdem durch zahlreiche Erlebnisschilderungen ihrer Soldaten, die die Dramatik und Schrecken der Kämpfe authentisch wiedergeben – hier weiter zur einzigartigen Chronik.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

Gudrun Eussner, geboren in einem Lebensborn-Heim schreibt: “…Als ich elf Jahre alt bin, vergisst meine Mutter zu Hause ihren Schlüsselbund. Ich kann nicht widerstehen, endlich zu lesen, was ich nicht lesen soll, öffne die verbotene Stahlkassette und lese alles, was darin liegt. Den Satz auf der letzten Seite der Urkunde über meine Geburt in einem Heim des Vereins Lebensborn e.V. habe ich entweder nicht gelesen oder gelesen, nicht verstanden und deshalb vergessen. Das ändert sich 60 Jahre später…“- Ein Lebensbornkind fordert Auskunft – hier weiter.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Als Sanitätsoffizier im Russlandfeldzug – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

In den Jahren 2006 bis 2010 haben wir vier Bände des Großen Wendig Richtigstellungen zur Zeitgeschichte mit einem gesonderten Registerband herausgebracht. Darin wurden knapp 1000 Richtigstellungen zur Zeitgeschichte seit 1870 auf rund 3600 Seiten vorgenommen. Wir sahen damit die von uns selbst gestellte Aufgabe als erfüllt an, ein Nachschlagewerk gegen die zahlreichen in der Öffentlichkeit verbreiteten Fälschungen und Lügen zur Zeitgeschichten anzubieten. Wenn wir uns dann nach Jahren nun doch veranlaßt sahen, noch einen Band 5 nachzuschieben, so hatte das mehrere Gründe – hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

Die Geschichtswissenschaftler, die das Thema Erdöl zu einem der Schwerpunkte ihrer Betrachtung des 2. Weltkriegs machen, sind sich einig: die Verfügung oder Nichtverfügung über diesen allesentscheidenden Rohstoff wirkte sich ausschlaggebend auf das Schicksal der Kriegsparteien und damit auf den Ausgang dieses weltumspannenden Kampfes im Allgemeinen aus – hier weiter.

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.