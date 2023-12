Die Rückkehr aus dem Europa des Krieges nach Amerika ist eine Reise von der Dunkelheit ins Licht. Erst wenn die vom Krieg zerrissene Alte Welt weit hinter dem Horizont des Ozeans versunken ist, können Sie wieder frei atmen.

…

Ich verließ Europa so, wie ich hineingegangen war – über den Brenner und Italien. Es war im Wesentlichen der umgekehrte Prozess wie bei meiner Einreise vier Monate zuvor.

…

Der große Unterschied bestand darin, dass es jetzt nicht mehr Mittherbst, sondern der kälteste Winter seit vielen Jahren war. Ich verließ Berlin an einem Abend mit arktischer Kälte. Die Rekordkältewelle war auf ihrem Höhepunkt. Eingefrorene Weichen, vereiste Signale, verstopfte Dampfrohre und ein defekter elektrischer Generator brachten den Fahrplan des normalerweise reibungslos verlaufenden Berlin-Rom-Express so durcheinander, dass die Reise von extremer Unannehmlichkeit und endlosen Verspätungen geprägt war.

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 23, RAUS AUS DEM SCHATTEN

Nach der Überquerung des Brenners lief es besser. Die große Kälte war hinter der mächtigen Barriere der Alpen verschwunden, ebenso wie das Schlimmste dieser düsteren Kriegsatmosphäre, deren bedrückenden Einfluss man erst dann richtig wahrnimmt, wenn sie einen nicht mehr einhüllt. Als ich schließlich in Genua, meinem Einschiffungshafen, aus dem Zug stieg, wurde ich von einer milden Meeresbrise begrüßt. Der salzige Hauch war ein Vorgeschmack auf meinen Weg über den Ozean nach Hause.

…

Genua ist heute der Einschiffungshafen für fast alle Amerikaner, die in die Heimat zurückkehren. Unser Neutralitätsgesetz verbietet es amerikanischen Schiffen, französische oder britische Häfen anzulaufen, so dass Norditalien die nächstgelegene neutrale Ausfahrt sowohl aus West- als auch aus Mitteleuropa ist. Dementsprechend hat die United States Lines einen regelmäßigen Dienst zwischen Genua und New York eingerichtet, und als ich mich auf der Washington einschiffte, fand ich mich unter Landsleuten wieder, die den ganzen Weg von Großbritannien nach Russland und auf den Balkan zurückgelegt hatten.

…

Das gab mir die Gelegenheit, mich mit Landsleuten aus vielen europäischen Ländern auszutauschen, vor allem aus England und Frankreich, auf die ich besonders neugierig war. Die Einwohner Deutschlands sind in Kriegszeiten hermetisch von Kontakten jenseits der Kampflinien abgeschottet. Der Schleier der Zensur ist so starr, dass man in Deutschland nur eine vage und offensichtlich verzerrte Vorstellung von der “anderen Seite” hat. Jetzt konnte ich zum ersten Mal erfahren, wie Engländer und Franzosen reden und fühlen. Und ich erfuhr dies nicht von ausländischen Propagandisten, sondern von meinen eigenen Leuten.

…

An Bord der Washington war jeder Aspekt des materiellen Lebens Balsam für mein streng rationiertes Ich, von den überreichlichen Lebensmitteln bis hin zu geschätzten Kleinigkeiten wie den Miniaturseifenstücken in meinem Badezimmer und den Streichholzklammern, die ich bei jedem Zigarettenkauf erhielt. Es gibt so viele angenehme Aspekte des amerikanischen Lebens, die wir gedankenlos für selbstverständlich halten, bis wir plötzlich ihrer beraubt werden und in eine fremde Umgebung eintauchen, in der wir umständlich planen und fast kämpfen müssen, um das Nötigste zum Leben zu bekommen. Noch befriedigender ist das Gefühl, unter seinesgleichen zu sein, die nicht von nationalistischem Hass beunruhigt, belästigt und geschwächt werden. Ja, es war großartig, wieder einmal in der amerikanischen Atmosphäre zu sein.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

Die Geschichtswissenschaftler, die das Thema Erdöl zu einem der Schwerpunkte ihrer Betrachtung des 2. Weltkriegs machen, sind sich einig: die Verfügung oder Nichtverfügung über diesen allesentscheidenden Rohstoff wirkte sich ausschlaggebend auf das Schicksal der Kriegsparteien und damit auf den Ausgang dieses weltumspannenden Kampfes im Allgemeinen aus – hier weiter.

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Zahlreiche einprägsame Erinnerungen der Autorin Elke Siems-Klappenbach zeigen den Alltag einer kinderreichen Familie im Dritten Reich – hier weiter.

Der Shop liefert auch in Deutschland aus und bietet ein breites Spektrum an Produkten an, darunter

natürliche Heilmittel, Heilsteine, Heilstein-Set’s, Heilstein Energie-Armbänder, Heilfrequenzen auf CD, Heilkräuter-Räuchermischungen, Bücher & Orgoniten nach Wilhelm Reich.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Als Sanitätsoffizier im Russlandfeldzug – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

In den Jahren 2006 bis 2010 haben wir vier Bände des Großen Wendig Richtigstellungen zur Zeitgeschichte mit einem gesonderten Registerband herausgebracht. Darin wurden knapp 1000 Richtigstellungen zur Zeitgeschichte seit 1870 auf rund 3600 Seiten vorgenommen. Wir sahen damit die von uns selbst gestellte Aufgabe als erfüllt an, ein Nachschlagewerk gegen die zahlreichen in der Öffentlichkeit verbreiteten Fälschungen und Lügen zur Zeitgeschichten anzubieten. Wenn wir uns dann nach Jahren nun doch veranlaßt sahen, noch einen Band 5 nachzuschieben, so hatte das mehrere Gründe – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

mit Dokumenten, Karten und Fotos reich illustriert. Die Darstellung besticht außerdem durch zahlreiche Erlebnisschilderungen ihrer Soldaten, die die Dramatik und Schrecken der Kämpfe authentisch wiedergeben – hier weiter zur einzigartigen Chronik.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

Gudrun Eussner, geboren in einem Lebensborn-Heim schreibt: “…Als ich elf Jahre alt bin, vergisst meine Mutter zu Hause ihren Schlüsselbund. Ich kann nicht widerstehen, endlich zu lesen, was ich nicht lesen soll, öffne die verbotene Stahlkassette und lese alles, was darin liegt. Den Satz auf der letzten Seite der Urkunde über meine Geburt in einem Heim des Vereins Lebensborn e.V. habe ich entweder nicht gelesen oder gelesen, nicht verstanden und deshalb vergessen. Das ändert sich 60 Jahre später…“- Ein Lebensbornkind fordert Auskunft – hier weiter.