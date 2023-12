Die 9. SS-Panzer-Division „Hohenstaufen“ war eine Panzer-Division der Waffen-SS während des Zweiten Weltkrieges.

…

Die Division wurde am 1. Februar 1943 in Berlin-Lichterfelde als SS-Panzergrenadier-Division 9 aufgestellt. Zunächst bestand sie nur aus Angehörigen der Ersatzverbände 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte-SS Adolf Hitler, wurde aber mit Freiwilligen aus allen Teilen des Deutschen Reiches aufgefüllt.

…

Im Frühjahr 1943 erfolgte dann die Verlegung der Einheit, zunächst nach Mailly-le-Camp bei Reims, im April 1943 nach Ypern. Hier erhielt sie den Ehrennamen „Hohenstaufen”. Veteranen der Waffen-SS berichten – In diesem Buch werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten.

…

Gottfried Funk wurde im April 1942 zunächst zur Luftwaffe eingezogen und trat Ende 1944 freiwillig in die Waffen-SS über. Dort gehörte er als Sanitätsdienstgrad der 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen an und machte die Kämpfe in Ungarn und den Rückzug nach Österreich mit. In Kriegsgefangenschaft geraten, erlebte und überlebte er unter anderem das berüchtigte US- Gefangenenlager Ebensee.

…

Karl Käfferlein wurde im Januar 1943 zur Waffen-SS eingezogen, zunächst in Stettin und dann in Dachau ebenfalls zum Sanitätsdienstgrad ausgebildet. Es folgte die Versetzung nach Rußland-Mitte zum SS-Jäger-Bataillon 500. Hier machte er zahlreiche Bandenkämpfe und den schweren Rückzug im Sommer 1944 mit. Zur Niederschlagung des Warschauer Aufstandes eingesetzt, folgte schließlich der Einsatz in den SS-Panzer-Divisionen Wiking und Totenkopf. 1945 verwundet, geriet Käfferlein in amerikanische Kriegsgefangenschaft – hier zum Buch.

Interview mit Eberhard Telkamp, Träger des Ritterkreuzes und Regimentskommandeur der 9. SS-Panzerdivision ‘Hohenstaufen’

Schwaltenweiher, 1988 – Vielen Dank, dass Sie zugestimmt haben, mich zu treffen. Wie besprochen, möchte ich Ihnen einige Fragen für meine Recherchen stellen. Die erste Frage ist: Warum haben Sie sich entschieden, der SS beizutreten?

…

Eberhard: Danke, dass Sie einem alten Mann Beachtung schenken. Ich bin zur SS gekommen, weil sie damals als loyale Kämpfer von höchstem Charakter angesehen wurde. Um in die SS-VT einzutreten, musste man ein politischer Kämpfer sein und für das neue Deutschland eintreten wollen. Ich war damals ein frühes Mitglied der HJ und sehnte mich danach, in die SS-VT einzutreten, sobald ich konnte. Ich war auch sehr früh Mitglied der SS; ich kam 1933 zur SS, zur 24. SS-Standarte. Damals gab es keine anstrengende Aufnahmeprüfung; man musste nur dem Führer gegenüber loyal sein und Teil dessen sein wollen, was er aufbaute. Himmler war unser oberster Führer und sprach oft darüber, wie er die SS in ein Ideal verwandeln wird, auf das alle Deutschen stolz sein können. Nur in der SS konnte ein gewöhnlicher Mann sich hocharbeiten und sich beweisen, um Offizier zu werden. In der Armee bestimmte der Stand oder die Ausbildung, wer Offizier werden konnte. Das ist ein Thema, über das uns die Armee schimpfte und das sie auch heute noch tut. Die SS bewertete deine Fähigkeiten und deinen Verstand, um zu beurteilen, ob du ein Führer sein konntest. Offizier in der SS zu werden, war die Krönung des Erreichbaren.

…

Damals war es nichts Schlechtes, in der SS zu sein; man galt als Teil der angesehensten Gruppe in Deutschland. Wenn man eine Position in der Regierung anstrebte, war die SS ein guter Weg, um dorthin zu gelangen. Man musste kein Parteimitglied sein, um in der SS zu sein, eine Lüge, die heute noch aufrechterhalten wird. Viele Menschen in Deutschland unterstützten die Partei, aber nur sehr wenige wurden tatsächlich Mitglied, denn das bedeutete, Beiträge zu zahlen und freiwillig bei Veranstaltungen zu helfen. Viele Menschen hatten einfach keine Zeit dafür. Ich hatte nie die Zeit, der NSDAP beizutreten, was mir dann nach dem Krieg geholfen hat.

…

Wie haben Sie sich gefühlt, als man Polen angriff und der Krieg erklärt wurde?

…

Eberhard: Um ehrlich zu sein, war ich damals froh. Wissen Sie, als Deutsche hatten wir ein sehr schlechtes Gefühl bei dem, was nach dem ersten Krieg geschah. Wir mussten als Nation die Schuld für den Krieg auf uns nehmen und verloren dadurch große Landstriche. Der Handel wurde eingeschränkt, die Sieger besetzten Teile des Landes, und die Nation musste Milliarden zahlen. Das hinterließ schlechte Gefühle und zu allem Überfluss wurden Polen und die baltischen Staaten als freie Nationen gegründet, die dann in Revolutionen versanken. Polen griff Teile unserer Grenzen an, um sich mehr als das zu nehmen, was ihnen gegeben wurde. Unsere Freikorps haben dies mit brutaler Gewalt verhindert. Ich habe einige der Geschichten gehört, die die Veteranen erzählt haben. Die Bolschewiken waren an vielen dieser Revolutionen beteiligt und forderten einen schrecklichen Tribut von den Menschen, die sich ihnen widersetzten. An der Grenze wurden unschuldige Menschen niedergeschossen, einige von polnischen Nationalisten.

…

Das machte viele Deutsche wütend auf Polen und sie arbeiteten daran, die eroberten Gebiete zurückzubekommen. Das war das Programm des Führers, und alle Deutschen standen hinter dieser Plattform, um die deutschen Gebiete wieder zu vereinen. Ich kannte auch Menschen, die aus Polen flohen und sagten, sie seien angegriffen und misshandelt worden, nur weil sie Deutsche waren und sich mit ihrem Land wiedervereinen wollten. Sie sehen also, es lag ein Hauch von Hass zwischen unseren Nationen in der Luft, und die Deutschen wollten ein Unrecht wiedergutmachen. Als angekündigt wurde, dass wir Polen angreifen, wollten wir aus Rache die Probleme lösen, die wir mit Polen hatten. Es ist traurig, dass es zum Krieg kam, aber wir mussten mit Polen in der Sprache sprechen, die sie uns gegenüber verwendeten.

…

Wann haben Sie das erste Mal einen Einsatz gegen den Feind erlebt?

…

Eberhard: Das muss im Jahr 1940 gewesen sein, als ich SS-Untersturmführer war und am 9. November meinen Auftrag erhielt. Ich war zuerst beim Artilleriebataillon, als wir nach Frankreich in den Kampf ziehen mussten. Es waren harte Kämpfe mit den Franzosen, sie hatten eine sehr große Armee und wir mussten viele Angriffe und Verteidigungen auflösen. Dafür wurde ich mit beiden Klassen des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Die Kämpfe waren so hart… Es gab Zeiten, in denen wir uns fragten, ob die Schlacht verloren war, denn die Franzosen versetzten den deutschen Einheiten einige Schläge, die unsere Linien fast durchbrachen. Den Franzosen wird oft nachgesagt, dass sie keine guten Kämpfer sind, aber das stimmt nicht.

…

Wie sind Sie zu der Sturmgeschützabteilung ‘Das Reich’ gekommen?

…

Eberhard: Das lag daran, dass ich bei der Artillerie war. Sie sehen, es gibt ein Missverständnis unter vielen ausländischen Historikern. Sie glauben, dass das Sturmgeschütz zu den Panzern gehörte, aber das ist falsch. Wir waren in Wirklichkeit Teil der Artillerie. So kam es, dass ich die Chance bekam, an einem Sturmgeschützkurs teilzunehmen. Wir waren in Jüterbog. Die Sturmgeschütze sollten mit der Infanterie zusammenarbeiten, um Befestigungen zu durchbrechen. Wir sollten erst später im Krieg als Panzerjäger eingesetzt werden, und das war nur ein Zufall. Diese Waffen erwiesen sich als sehr effektiv gegen die sowjetischen Panzer, und so wurden sie immer weiter verbessert. Das Stug war eine der effektivsten Panzerabwehrwaffen überhaupt. Es gibt neue, moderne Versionen, die von den Armeen der Welt eingesetzt werden und die ihre Entstehung uns zu verdanken haben. Wussten Sie, dass die Alliierten alle Patente und Erfindungen, die wir hatten, übernommen und ohne Gegenleistung verwendet haben? Das war ein großer Diebstahl, aber alles Teil des Krieges.

…

Warum ist Deutschland in Jugoslawien und auf dem Balkan einmarschiert?

…

Eberhard: Das ist eine verzwickte Situation; es war keine Invasion, wie behauptet wird. Zwei Gründe, warum Deutschland handelte, waren eine englische Invasion in Griechenland und ein Putsch in Jugoslawien. Es gab ein Kontingent, das die deutsche Freundschaft wollte und Hitler bat, zu intervenieren, und auch Mussolini bat um Hilfe gegen Griechenland. Das war ein doppelter Vorteil für uns: Wir konnten den Verbündeten helfen und die Ordnung wiederherstellen. Es stimmt nicht, dass die Bevölkerung sich uns widersetzte. Es gab keine Kämpfe, bis die Einheiten an der griechischen Grenze ankamen, und dann kämpften sie hart, bis sie gebrochen wurden. Es stimmt zwar, dass Belgrad bombardiert wurde, aber es wurde zu einer Festung gemacht und zu einem fairen Ziel. Das brach den Kampfeswillen einer kleinen Clique. Die LAH traf auf die Engländer und schlug sie, obwohl sie zahlenmäßig unterlegen waren; ich weiß noch, wie uns das im Radio mitgeteilt wurde. Viele SS-Männer erhielten das Ritterkreuz für kühne Taten während dieser schnellen Kampagne.

…

Wie war die Ostfront für Sie, und was dachten Sie über den russischen Soldaten?

…

Eberhard: Oh, der Osten war eine riesige Front, an der anfangs wenig gekämpft wurde. Wir hatten die Russen auf dem Rückzug und sie zogen sich schneller zurück, als wir vorrücken konnten. Sehen Sie, Stalin hat verbrannte Erde eingesetzt, indem er die wichtigsten Gebiete, die wir brauchten, niedergebrannt hat, was unseren Nachschub verlangsamte. Dies war der Grund dafür, dass die Winteruniformen für einige Einheiten zu spät kamen; die Versorgungslage war in diesem ersten Jahr schrecklich. Sie werden überrascht sein, dass die Zivilisten, die zurückblieben, die deutschen Einheiten als Freunde begrüßten. Sie hielten uns manchmal auf Trab, indem sie uns mit Informationen über die Russen und mit Wasser versorgten. Natürlich mussten wir manchmal ihre Hütten beschlagnahmen, aber in der Regel kümmerten sie sich um uns. Einmal warnte uns, während der Schlacht um Losza, ein Mann vor versteckten russischen Einheiten, und wir besiegten sie mit einem Überraschungsangriff, um eine unserer Einheiten zu befreien. Ich kann bestätigen, dass das Volk gegen die roten Soldaten war. Die Roten waren sehr hart zu ihrem Volk und sie revoltierten auf die einzige Art und Weise, die sie konnten, indem sie uns Hilfe gaben.

…

Was den russischen Soldaten betrifft, so war er ein Soldat, der sein Land verteidigte. Er war wild, zäh und gerissen. Sie taten so, als wären sie tot, und griffen uns dann von hinten an. Wenn wir zu einer Schlacht kamen und Gefallene sahen, schossen einige auf sie, um sicherzugehen, dass sie tot waren und nicht nur so taten. Leider führte dies dazu, dass einige Verwundete erschossen wurden, da sie sich nicht bewegten, wenn deutsche Einheiten vorbeikamen. Ich habe das einmal vor uns gesehen, ein KW1 [ein sowjetischer Panzer] stand still und hatte eine verlorene Kette, er zeigte eine weiße Flagge. Als wir uns näherten, erwachte er zum Leben und feuerte, verfehlte aber. Wir erwiderten das Feuer, trafen ihn in die Seite und brachten ihn zum Explodieren. Man musste immer misstrauisch und auf der Hut sein. Ich habe meiner Besatzung immer gesagt, sie solle ein hölzernes Auge haben und nicht blinzeln.

…

Haben Sie irgendwelche Misshandlungen von Russen gesehen, entweder von Zivilisten oder von Gefangenen?

…

Eberhard: Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll, ich habe einige Schubsereien und grobe Behandlung von beiden gesehen, und es war Krieg. Es gab Zeiten, in denen einige Leute gegen uns waren und verhört werden mussten. Es gab Zeiten, in denen einige Gefangene sich nicht bewegen oder Befehlen nicht gehorchen wollten. Ein Makel der Roten Armee bestand darin, dass die Soldaten manchmal nicht diszipliniert zu sein schienen. Einmal hatten wir eine Stellung mit Gefangenen eingenommen, und während der Durchsuchung weigerte sich einer, den Soldaten seine Tasche zu sehen. Daraufhin wurde er zu Boden geschlagen und begann aus der Nase zu bluten. Unsere Männer übernahmen die Kontrolle und stellten die Ordnung wieder her; ich brauchte mich nicht einzumischen. Nach dem, was ich im Osten sah, haben wir jeden so behandelt, wie sie uns behandelt haben. Wenn wir uns in einer freundlichen Gegend ohne Probleme befanden, kamen die Menschen gut mit uns aus und genossen unsere Gesellschaft. In Gebieten, in denen es Partisanen gab, wurden die Menschen mit Misstrauen und Vorsicht betrachtet. Das verärgerte einige, aber wir wollten nach Hause zu unseren Familien, und wenn wir ihren Stolz verletzen mussten, dann taten wir es.

…

Heute erzählen die Sowjets großartige Geschichten über das Leid der Menschen, das wir verursacht haben. Ich glaube das nicht einen Moment lang. Wenn Sie dort gewesen wären, würden Sie verstehen, dass die Menschen freundlich waren und wir ihre Freundlichkeit erwiderten. Die einzigen, die Angst haben mussten, waren die Partisanen, die hinter den Linien arbeiteten. Sie sind eine ganz andere Geschichte und wir hatten Glück, dass wir bis zum Ende des Krieges nichts mit ihnen zu tun hatten. Die Sowjets schickten sie hinter die Linien, um Gruppen zu bilden, die schwache Einheiten im hinteren Bereich angreifen sollten. Wir wissen, dass sie sehr grausam und unmenschlich gegen ihre Feinde vorgingen, die Deutsche oder andere Helfer sein konnten.

…

Sie haben das Ritterkreuz erhalten. Was haben Sie getan, um diese Auszeichnung zu erhalten?

…

Eberhard: Ich wurde in der Normandie mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet, und zu dieser Zeit war ich als Panzerführer der Sturmgeschützabteilung ‘Hohenstaufen’ eingesetzt. Wir waren gegen die Briten im Einsatz, die oft mit massiven Panzerangriffen auf unsere Linien kamen. Aufgrund der harten Verteidigung, die wir leisteten, wurde meiner Einheit zugesprochen, dass sie mehr als 100 Panzer ausschaltete. Dies ist ein Beweis für die Tapferkeit meiner Männer, die trotz Unterzahl und Unterversorgung durchhielten. Viele denken, dass wir ein großer Moloch mit unbegrenzten Männern und Material waren, aber das war nicht der Fall. Das gilt mehr für die Alliierten als für Deutschland. In der Normandie waren wir vom ersten Tag an zahlenmäßig, waffentechnisch und kämpferisch unterlegen. Aufgrund von Unentschlossenheit der Heeresleitung haben wir wertvolle Zeit verloren, bis wir an den Stränden ankamen, und das hat uns die Schlacht gekostet. Es ist leicht, im Nachhinein ein Urteil zu fällen, aber alle SS-Generäle waren sich einig, dass die Normandie die klare Wahl für die Invasion war und unsere Streitkräfte dort hätten stationiert werden müssen.

…

Als die Alliierten landeten, stellten sich ihnen nur wenige fremde Bataillone entgegen, abgesehen von den deutschen Stellungen, die nur vereinzelt und weit entfernt waren. Es zeugt von der Kampffähigkeit der deutschen Soldaten, dass die Alliierten an diesem Tag so viele Verluste hinnehmen mussten. Sie bezahlten teuer für jeden Meter Land, den sie einnahmen. Wären am ersten Tag nur die SS-Einheiten da gewesen, wäre die Invasion gescheitert, das kann ich Ihnen versichern. Ich wollte mit meiner Einheit an die Küste fahren und die Schiffe beschießen, aber das war nicht mehr möglich, als wir ankamen. Auf unserem Weg in die Normandie wurden wir von den Jabos angegriffen und zwischen diesen Angriffen und den Ausfällen von Maschinen dauerte es bis Ende Juni. Zu diesem Zeitpunkt waren die Alliierten bereits weit ins Landesinnere vorgedrungen und hatten sich festgesetzt. Als mir diese hohe Auszeichnung verliehen wurde, war das ein bitter-süßer Moment, denn ich wusste, dass der Krieg nun verloren war.

…

Viele Veteranen sagten mir, dass sie wussten, dass der Krieg nach der Normandie verloren ist, warum hat Deutschland weiter gekämpft?

…

Eberhard: Es war das, was wir tun mussten. Die Alliierten verlangten die bedingungslose Kapitulation, was bedeutete, dass sie den Frieden diktieren, wenn wir aufgeben. Nach der Art und Weise, wie die Alliierten den Krieg bisher führten, hatten wir kein Interesse daran, uns ihrer Rache zu unterwerfen. Wir schuldeten der Nation und unserem Führer unsere Loyalität und Entschlossenheit. Wir waren Soldaten, also mussten wir unsere Pflicht tun, egal wie trostlos die Lage war, wir mussten weitermachen. So musste es sein, viele Deutsche verstanden, was auf dem Spiel stand und was die Zukunft bringen würde, wenn wir versagten. So haben wir damals gedacht, und es ist gut, dass die Alliierten uns erlaubt haben, als Nation zurückzukehren. Manchen erscheint es albern, dass wir weiter gekämpft haben, aber viele von uns wussten, was wir taten.

…

Wie war das Ende des Krieges für Sie?

…

Eberhard: Meine Division wurde geschickt, um Budapest beim Frühlingserwachen zu entlasten, was nicht gelang. Wir fügten dem Feind schwere Verluste zu, konnten aber seine Linien nicht durchbrechen, er hatte unbegrenzte Reserven. Wir nahmen viele Gefangene, die nicht schnell genug waren, um sich zurückzuziehen, diese Männer waren nur für kurze Zeit Gefangene und wurden dann freigelassen. Wir wussten, dass es vorbei war, und wir wollten den Feind nur aufhalten, damit möglichst viele Flüchtlinge ins Reich gelangen konnten. In diesem Gebiet verstopften sie die Straßen und machten uns das Leben schwer. Der Versuch, große Panzer durchzuschleusen, machte sie nur zu leichten Beute für die Jabos. Leider gerieten auch viele Zivilisten, die sich weigerten, die Straßen zu verlassen, ins Visier der Jabos. Wir wurden ins Reich zurückgedrängt und kamen im April zu den amerikanischen Frontlinien, wo der Krieg endete. Viele unserer Brüder mussten nach dem Krieg das Schlimmste ertragen, einfach weil sie SS-Männer waren. Uns wurden Rang und Orden aberkannt, wir wurden geschlagen und bespuckt, es war beschämend. Die Amerikaner erlaubten vielen ehemaligen deutschen Juden, sich als Vernehmungsbeamte zu melden, und viele missbrauchten ihre Autorität.

…

Sehen Sie als Offizier der Waffen-SS irgendwelche Mythen, die Ihrer Meinung nach korrigiert werden sollten?

…

Eberhard: Ja, und ich werde Ihnen etwas erzählen, das ich gestern in den Nachrichten sah. Es wurde behauptet, dass deutsche Soldaten von ihren Offizieren erschossen wurden, wenn sie sich weigerten, einen Befehl auszuführen, das stimmt nicht. Ein angeblicher Armee-Veteran hat das gesagt und es ist falsch. Wenn ein Befehl gegeben wurde und ein Soldat ihn für falsch hielt, konnte er sich an eine höhere Instanz wenden, sogar an ein Ehrengericht. Er sagte, er habe die Erschießung eines Partisanen ausführen müssen, doch das ist gelogen. Wenn man einer Einheit zugeteilt wurde, was selten der Fall war, hätte man um Entlassung bitten können. Es gab in der Tat Zeiten, in denen Plünderer, Deserteure und Feiglinge erschossen werden konnten, aber in der Regel stellten die Polizeieinheiten das Bestrafungskommando.

…

Sehr selten wurden Kampfeinheiten zur Bestrafung eingesetzt, es sei denn, es handelte sich um einen Soldaten aus ihrem Regiment, der desertiert war, dann hatte man die Möglichkeit, Kameraden die Bestrafung vornehmen zu lassen. Außerdem möchte ich die Behauptung in Frage stellen, dass wir Verbrecher waren, das ist falsch und Kriegspropaganda. Unsere Ehre war nie befleckt und wir haben einen harten Krieg geführt, der uns zu harten Reaktionen veranlasste, aber nicht zu kriminellen. Die ‘Hohenstaufen’ war frei von Anschuldigungen und deshalb wollte man uns nicht anklagen. Reichsangehörige wurden für Aktionen in Frankreich vor Gericht gestellt, aber ich hörte von Zeugen, dass es keine Verbrechen gab. Unsere Feinde fürchteten uns wegen unserer Entschlossenheit und Überzeugung; die Zivilisten kamen an allen Fronten gut mit uns aus und hatten von der Waffen-SS nichts zu befürchten.

…

Telkamps Empfehlung für das Ritterkreuz lautet wie folgt… “SS-Sturmbannführer Telkamp hat sich bereits im Osten während der Operation gegen Tarnopol als Kommandeur des neu gebildeten II./SSPz.Rgt. 9, Teil des jungen Panzer-Regiments ‘Hohenstaufen’, ausgezeichnet. Es ist allein sein Verdienst, dass der Panzerdurchbruch südlich von Horodyce (am 14.04.1944) bis nach Chodackow Wielki gelang.

…

Während seines Einsatzes im Westen vernichteten Telkamp und seine Abteilung in der Zeit vom 29.06. bis 18.07.1944 100 feindliche Panzer. Diese Ergebnisse wurden in harten Offensiv- und Defensivkämpfen gegen eine bis dahin unbekannte feindliche Macht erzielt, und das in einem Gelände, das für Panzeroperationen relativ ungeeignet war. Diese Ergebnisse sind zu einem großen Teil auf die persönlichen Verdienste des Kommandeurs der Abteilung zurückzuführen. Seine unermüdliche Tätigkeit bei der persönlichen Aufklärung des Geländes, seine präzisen Anweisungen an seine Einheiten, die geschickte Überwachung und Koordination seiner Kompanien und vor allem seine ständige persönliche Anwesenheit an den Brennpunkten der Kämpfe ermöglichten diese Ergebnisse. Durch diese Eigenschaften hat Telkamp einen entscheidenden Anteil an den taktischen Erfolgen der Division.

…

Einer davon war sein Vorstoß in die feindliche Flanke während der ersten Kampfphase, der den Feind daran hinderte, sein Ziel, den Hügel 112, zu erreichen. Der Feind, der bereits im Laufe des 01.07.1944 mit einer Stärke von 62 gezählten gepanzerten Fahrzeugen die Rückseite des Hügels 112 erreicht hatte, wurde durch die schweren Panzerverluste (24) des II./SS-Pz.Rgt. 9 zum Rückzug gezwungen.

…

Durch die erneuten Panzerverluste am 01.07.1944 (36) wurde der feindliche Druck auf das I. SSPz.Korps bei Caen so weit reduziert, dass die Gefahr einer möglichen Einkesselung abgewendet werden konnte.

…

Durch den Gegenangriff des II./SS-Pz.Rgt. 9 (42 Panzer) gegen Eterville am 10.07.1944, der nach einem Gewaltmarsch von hinten über Maltot durchgeführt wurde, verringert sich der feindliche Druck auf die Hügel 112 und 113 so weit, dass diese Hügel gehalten werden konnten.

…

Beim Gegenangriff auf Bougy am 16.07.1944 erreichten die Panzer des II./SS-Pz.Rgt. 9 in einem kühnen Vorstoß das erste Angriffsziel vor den Grenadieren. In diesem Gebiet wurden 20 feindliche Panzer zerstört. Danach wurden in Zusammenarbeit mit der Aufklärungs-Abteilung 9 Elemente des II./SSPz.Rgt. 9 (27 Panzer) entsandt, um einen Durchbruch bei Noyers zu beseitigen. Ihnen wird ein großer Anteil am Verteidigungssieg gegen die wiederholten feindlichen Vorstöße (die starke Panzerunterstützung hatten) zugeschrieben.” Quelle.

Hier das Interview als Pdf downloaden und sichern – Hier gehts zum Telegram-Kanal: Verborgene Helden>>>.

…

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

In diesem Buch werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier zum Buch.

Eine Dokumentation über die Truppe, die im 2. Weltkrieg militärische Spitzenleistungen erbrachte. Dieses Standardwerk wurde geschaffen vom Bundesverband der Soldaten der ehemaligen Waffen-SS und läßt uns am Einsatz, an der Leistung sowie am Opfergang aller 38 Divisionen dieser Truppe während der Ausbildung und an den Fronten ehrlich und realitätsnah teilhaben. Mit 1.116 Fotos, Farbkarten, Uniformtafeln, Dokumenten und Graphiken – hier weiter.

Mit einem sensationellen, erstmals veröffentlichten Bericht zum Tode von Martin Bormann – hier weiter.

Die Odal-Rune, Symbol der 7. SS-Freiwilligen-Gebirgsdivision Prinz Eugen, steht für das Erbe der Vorfahren, Tradition und Beständigkeit. Nachdem im Frühjahr 1942 die Aufstellung einer neuen SS-Division aus Angehörigen der deutschen Volksgruppen im Banat, Siebenbürgen und Ungarn genehmigt worden war, begannen die Rekrutierungsmaßnahmen für die Division Prinz Eugen. Bis Februar 1944 meldeten sich mehr als 22.000 Freiwillige über 90 Prozent davon Volksdeutsche , die ausschließlich im Raum Serbien, Bosnien, Montenegro und Kroatien gegen Partisanen eingesetzt wurden – hier weiter.

Zwischen März und November 1945 folgte George Orwell, als Kriegsberichterstatter den alliierten Streitkräften durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen schildern frei von Triumph oder Hass, welche Zerstörung der Krieg über Städte, Länder und Menschen gebracht hat. Orwell, 1945: »Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, wie das hier aussieht« Erstmals geschlossen in deutscher Übersetzung verfügbar – hier weiter.

Das perfekte Spannbetttuch für all diejenigen, die nachts nicht länger »unter Strom stehen« wollen und das einzigartige Erlebnis des geerdeten Schlafens hautnah erleben möchten – hier weiter.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Einzelheiten aus der Kriegszeit, wie die zahlreichen deutschen Friedensinitiativen, die deutschen Konzentrationslager, die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Wehrmacht sowie die Kriegsverbrechen der Alliierten, werden hier aufgedeckt>>>.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Hier werden die Erinnerungen zweier junger Männer wiedergegeben, die als 17-Jährige in die Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS eintraten – hier weiter.

2016 erschien der Bestseller Beuteland, der in der Zwischenzeit den Status eines unerreichten Standardwerks erlangt hat. Zeit also für Bruno Bandulet, seinen Bestseller fortzuschreiben. Er widerlegt gängige Legenden und Märchen mit Zahlen, Daten und Fakten. So zum Beispiel, dass Deutschland ein reiches Land sei. Während das Pro-Kopf-Vermögen in Deutschland bei umgerechnet 60.600 Dollar liegt, kommen die vermeintlich armen Italiener auf 112.000 Dollar, die Schweizer sogar auf 168.000 Dollar. Über allem liegt der Schleier einer ideologiegeladenen Propaganda, die den Erhalt von Macht und Pfründen absichert, die falsches Bewusstsein schafft und deren Methoden in diesem Buch akribisch aufgedeckt werden – hier weiter.

Der Alleskönner – stabil verarbeitet und vielseitig einsetzbar! Feste und doch flexible Gewebeplanen gehören seit Langem zur Grundausstattung von Bushcraftern und Expeditionsteams. Tarps garantieren ein naturnahes Erlebnis und bieten doch guten Schutz. Im Vergleich zu einem Zelt sind sie deutlich vielseitiger – hier weiter.

Die BioMat der Firma Richway gehört zu den innovativsten Produkten im Bereich der Stabilisierung und Restauration von gesunder Vitalität. Sie erzeugt Wärme sowie eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers – hier weiter.

Verwendung bei rauer, rissiger Haut und trockenen Hautstellen. Ringelblumen-Salbe eignet sich hervorragend zur Narbenpflege, bei Brandwunden, Sonnenbrand, Schürfwunden, Ekzemen, Warzen, Schnittwunden, Blutergüssen, Gelenkbeschwerden, bei Schwellungen und bei wundem Baby-Popo.

Handgemachte Ringelblumen-Salbe aus reinsten Zutaten wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Hier zum Angebot.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.

2023 besaß Deutschland, größte Volkswirtschaft Europas und viertgrößte der Welt, mehr denn je einen unvergleichlich hohen Beutewert: als Hauptfinanzier der EU und ihrer monströsen Bürokratie und Umverteilung. Als Kreditgeber der letzten Instanz und Garant der nur notdürftig zusammengehaltenen Eurozone. Als verlockendes Fluchtziel für Migranten aus aller Welt. Als unentbehrliche logistische Drehscheibe für die Kriege der USA. Als Absatzmarkt für das teuerste Erdgas, das die Bundesrepublik je bezog. Als Geldquelle für die Profiteure der Energiewende und ihrer Lobby. Und nicht zuletzt als Verfügungsmasse einer links-grünen politischen Klasse, die sich den Staat zur Beute gemacht hat – hier mehr dazu.

Bis zu 2 Millionen Tote und der Untergang bedeutender deutscher Kulturlandschaften, das ist und bleibt die Bilanz der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg! Ein trauriges Kapitel in dieser gewaltigen Tragödie ist der komplette Untergang Tausender Dörfer in Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Allein im Sudetenland sind 2400 einst deutsche Orte von der Landkarte verschwunden. In etwas geringerem Umfang sind auch in den heute polnischen Teilen Pommerns, Brandenburgs, Schlesiens und Ostpreußens ehemals deutsche Dörfer untergegangen. Aber das ist heute tabu, niemand soll an solche Abgründe erinnern – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier.

Zeolith ist ein Meister der Entgiftung. Die fein vermahlene Mineralerde verfügt gleich über mehrere Mechanismen, mit denen sie den menschlichen Körper von Giften befreien kann. Ähnlich wie ein Schwamm bindet Zeolith Giftstoffe an sich: Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte, Schimmelpilzgifte und viele mehr. Zeolith – Der Meister der Entgiftung zur Darmsanierung, zur Reinigung des Blutes, Regeneration der Darmschleimhaut, Aktivierung des Immunsystems, Entsäuerung, Bekämpfung von Pilzinfektionen, Hemmung von Entzündungen uvm. – hier weiter.