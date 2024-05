Der deutsche U-Boot-Fahrer Peter Petersen überlebte drei Patrouillenfahrten an Bord von U-518.

…

Die vierte Patrouille verpasste er und das U-Boot ging dabei mit allen Männern unter.

Die Geschichte eines U-Boot-Überlebenden

von Roger Steinway – Ursprünglich veröffentlicht in der Mai-Ausgabe 2006 von Military History.

Im Sommer 1943 wendete sich das Kriegsgeschehen im Atlantischen Ozean. Drei Jahre lang waren die deutschen Jäger in der Überzahl. Jetzt wurden die U-Boote und ihre Besatzungen zu den Gejagten, da die alliierten Kriegsschiffe und die Luftstreitkräfte die Oberhand gewannen. Der 20-jährige Matrose Peter Petersen unternahm in jenem schicksalhaften Sommer seine erste von drei Patrouillenfahrten an Bord des Unterseebootes U-518, das die Alliierten zerstörten. “Wir wurden von sechs amerikanischen Zerstörern nach einem erfolglosen Angriff auf einen kleinen Geleitträger eingeholt; unser Boot tauchte ab, als die Zerstörer einen Angriff nach dem anderen mit Wasserbomben auf uns vornahmen. Das war eine furchtbare Zeit. Sie warfen Tonnen von Wasserbomben auf uns. Überall um uns herum gab es Explosionen, und wir konnten nichts dagegen tun. Wir mussten es hinnehmen.”

…

Petersen teilte seine Erinnerungen mit Roger Steinway im Juli 2001.

…

Wo wurden Sie geboren?

…

Ich wurde 1923 in einer kleinen Stadt namens Husum an der Nordsee geboren. Das liegt in Schleswig-Holstein, südlich von Dänemark.

…

Haben Sie irgendwelche frühen Erinnerungen an die Unruhen in Deutschland in den 1920er und 30er Jahren?

…

Ich erinnere mich an die Wahlen von 1932 und die große Wende von 1933. Es gab Plakate mit Wahlkampfslogans, die von den vielen politischen Parteien aufgehängt wurden. Die Wahl fand zwischen den Nationalsozialisten und den Kommunisten statt. Ich erinnere mich an einige Schlägereien während des Wahlkampfs, aber keine Schießerei. Das mag in anderen Teilen Deutschlands passiert sein – nicht dort, wo ich lebte.

…

Welche Veränderungen brachte die Nazi-Regierung für Ihr Leben?

…

Ich trat der Hitlerjugend bei. Bevor man der HJ beitrat, gab es eine Gruppe namens Jungvolk für 10- bis 14-Jährige. Ich gehörte zu diesen beiden Gruppen. Wir trafen uns jeden Samstagmorgen und veranstalteten Theaterstücke, Wanderungen und Kriegsspiele. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf und banden uns verschiedenfarbige Fäden um den Arm. Das Ziel war es, den anderen zu attackieren und ihm den Faden vom Arm zu reißen. Wenn Sie das schafften, war er aus dem Spiel. Mein Leben war wie das jedes anderen Kindes – ich war fröhlich und machte mir keine Sorgen über Dinge, die mich nichts angingen. Ich ging zur Schule und arbeitete auf dem Bauernhof. Ich war 16 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg begann, und hatte eine Ausbildung zum Mechaniker begonnen. Ich arbeitete an Bauernhofmaschinen und Dieselmotoren.

…

Was taten Sie, als 1939 der Krieg ausbrach?

…

Die Politik sah vor, dass Studenten ihre Ausbildung vor dem Militärdienst abschließen sollten. Ich ging ein paar Mal pro Woche zur Schule und arbeitete als Lehrling in einer Reparaturwerkstatt. Es gab auch Arbeit auf dem Bauernhof, denn mein Vater war zum Dienst einberufen worden. Er hatte während des Ersten Weltkriegs bei der Infanterie in Frankreich gedient. Er war im September 1939 Reservist. Ich erinnere mich lebhaft an den Beginn des Krieges. Mitten in der Nacht klopfte es an die Tür und ein Bote sagte ihm, er solle sich sofort zum Dienst melden. In ein paar Wochen war er in Polen. Meine Mutter, mein Bruder und ich bewirtschafteten den Bauernhof. Mein Vater wurde nach Polen entlassen. Er war 40 und die Lebensmittelproduktion war wichtig.

…

Ist Ihr Vater später zum Militärdienst zurückgekehrt?

…

Nein. Mein Bruder Max wurde eingezogen und diente im Russlandfeldzug bei der Infanterie. Ihm wurde in den Kopf geschossen, wodurch ein Stück seines Schädels abgerissen wurde. Sie haben ihn mit einer Stahlplatte wieder zusammengeflickt und er lebt immer noch.

…

Gibt es einen besonderen Grund für Ihre Entscheidung, zur Kriegsmarine zu gehen?

…

Darauf können Sie wetten – gute Gründe! Das Meer liegt mir im Blut. Ich wurde direkt am Meer geboren. Ich kann immer noch jede Niete und jeden Winkel eines Schiffes genießen. Ich habe die Luftwaffe in Erwägung gezogen, weil ich gerne ein Messerschmitt Me-109-Kampfflugzeug geflogen wäre, aber ich war wahrscheinlich zu groß, um Pilot zu werden. Als Mechaniker dachte ich, man würde mich Jäger reparieren lassen, aber nicht fliegen. Der letzte Grund für meinen Eintritt in die Marine war, dass ich nicht zur Infanterie eingezogen werden, nach Russland gehen und bei 30 Grad unter Null in einem Schützenloch frieren wollte, ohne etwas zu essen, während ich beschossen wurde.

…

Wann haben Sie sich bei der Marine gemeldet?

…

Das war im Jahr 1942. Das Ausbildungslager war in Zwolle in Holland. Dort habe ich mich freiwillig für die U-Boote gemeldet. Das taten viele, aber viele wurden nicht angenommen, weil sie nicht in guter körperlicher Verfassung waren. Mein Beruf war sehr gefragt. Die U-Boote brauchten Männer mit mechanischen Kenntnissen. Die U-Boot-Schule befand sich in Pillau an der Ostsee. Der größte Teil der Ausbildung bestand darin, im Klassenzimmer etwas über die Motoren und die verschiedenen Systeme zu lernen. Sie dauerte etwa drei Monate und war sehr anstrengend. Der Kommandant der Ausbildungsflottille war ein totaler Idiot – ein Martini. Sein Name war Kapitän Zerpka. Er verlangte, dass alles im Eiltempo erledigt werden musste. Er war sehr pingelig, was die Art und Weise anging, wie man sich bei ihm melden sollte. Die Offiziere und Männer verabscheuten ihn zutiefst. Natürlich gab es auch einen versteckten Vorteil. Alle, auch die Offiziere, hatten so verdammt viel Angst vor ihm, dass sie ihre Pflicht taten. Es gab auch gute Dinge. Wir wohnten auf dem Kreuzfahrtschiff Robert Ley. Es war ein schönes, angenehmes Leben – sehr sauber. Vier Studenten teilten sich eine Kabine. Als Teil des NaziProgramms “Kraft durch Freude” hatte das Schiff vor dem Krieg Kreuzfahrten als Belohnungssystem für Fabrikarbeiter und Parteimitglieder gemacht, die gute Arbeit geleistet hatten. Es wurde einen Großteil des Krieges lang als Unterkunftsschiff genutzt.

…

Wie haben Sie sich in der Ausbildung geschlagen?

…

Ich war immer gut in der Schule. Eine der Belohnungen für die besten Schüler war es, mit einem der Trainings-U-Boote auszufahren. Das waren kleine 250-Tonnen-“Schulboote” vom Typ IIC. Als wir auf die Ostsee hinausfuhren, fragte mich der Unteroffizier: “Sind Sie das erste Mal unter Wasser?” Ich sagte: “Ja, Sir.” Er antwortete: “Denken Sie daran, wenn Sie das letzte Mal untergehen!”

…

Hat Sie dieser erste Tauchgang beunruhigt?

…

Nein, es war nicht aufregend. Das Boot kippt ein wenig, und Sie wissen nicht, ob Sie 5 Meter oder 100 Meter unter Wasser sind, wenn Sie nicht wissen, auf welche Anzeigen Sie schauen müssen. Eines der ersten Dinge, die einem in U-Booten durch den Kopf gehen, ist, dass man umso sicherer ist, je tiefer man kommt – verstecken Sie sich und werden Sie unsichtbar!

…

Wurden Sie wegen Ihrer Erfahrung mit Motoren ausgewählt?

…

Ja. Die deutsche Marine war ein wenig anders als die U.S. Navy. Wir wählten diese Laufbahn, weil die meisten von uns Berufsmatrosen sein wollten. Die Marine schaut sich den Werdegang an, und man wählt eine berufliche Richtung auf der Grundlage der eigenen Ausbildung. Ich habe meine Entscheidung nie bereut. Wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich eine Position an Deck wählen. Aber ich habe mich für die Maschinen entschieden, also war das meine Tätigkeit bei der Marine.

…

War es Ihre Absicht, Berufsseemann zu werden?

…

Es hat sich so ergeben. Die erste Einberufung war für 4 1⁄2 Jahre. Wenn Sie bis dahin Unteroffizier geworden waren, konnten Sie sich für 12 Jahre verpflichten. Ich wurde schließlich auf die Offiziersschule geschickt, also musste ich mich für 24 Jahre verpflichten. Das war kein Problem. Ich mochte die Marine und das militärische Leben. Nehmen wir an, dass ich 24 Jahre lang dabei blieb. In der Regierung gab es viele offene Arbeiten für pensionierte Militärs. Ich wäre für das Leben gerüstet gewesen.

…

Wohin sind Sie nach dem U-Boot-Grundkurs gegangen?

…

Einige der Männer gingen zu anderen Ausbildungen weiter. Ich wurde zum Personalbüro in St. Nazaire in Frankreich geschickt und in den nächsten Dienstgrad befördert – ein Gefreiter mit einem Chevron am Ärmel. Nachdem ich von einem Heimaturlaub zurückgekehrt war, ging ich zu einem Personalbüro in Bordeaux. St. Nazaire und Bordeaux lagen am Golf von Biskaya, wo wir U-Boot-Stützpunkte hatten. Die Männer, die zum Personalbüro geschickt wurden, halfen auf der Werft, während sie auf ihren Einsatz warteten. Wir verstauten Proviant auf einem U-Boot, das sich auf die Ausfahrt vorbereitete, hielten Wache, bildeten uns weiter und nahmen an militärischen Übungen teil.

…

Wann wurden Sie einem Boot zugeteilt?

…

Das war am 17. August 1943. Ein Bote kam um 7 Uhr abends in mein Zimmer und sagte, dass ich am nächsten Morgen auf U-518 fahren würde. U-518 war in Lorient stationiert, etwas weiter oben an der französischen Küste in der Bretagne. Nach einem Luftangriff im Golf von Biskaya wurde es in Bordeaux repariert. Es brauchte einen Mann mit meiner Ausbildung, um einen Matrosen zu ersetzen, der sich eine Blinddarmentzündung zugezogen hatte. Der Chefingenieur war ins Personalbüro gegangen, hatte einige Unterlagen durchgeblättert und gesagt: “Ich will diesen Mann.” Ich brauchte die ganze Nacht, um mich vorzubereiten. Ich musste meine Ausrüstung holen, ein Testament machen, meinen Eltern schreiben und den ganzen Papierkram erledigen. Am nächsten Morgen fuhren wir los. Auf der Oberfläche des Golfs von Biskaya wurde ich schwer seekrank. Ich habe es am ersten Tag überwunden und bin seitdem nie wieder seekrank gewesen. Natürlich ist die Fahrt viel angenehmer, wenn man untergetaucht ist.

…

Wie war das Leben für einen Neuling auf einem U-Boot?

…

Ich nehme an, es ist wie in jeder Einheit. Ich war ein völlig Unbekannter, aber man gewöhnt sich an die Routine. Ich bekam meine Koje und meinen Wachposten zugewiesen. Ich fing an, mir einen Bart wachsen zu lassen, wie jeder andere auch. Die Patrouille dauerte vier Monate, also hatten wir alle dicke Bärte, als wir zurückkamen. Das ließ uns älter aussehen als mit 20 Jahren. Nach der Patrouille passierte etwas Lustiges. Ich behielt den Bart ein paar Tage lang, dann rasierte ich ihn ab. Meine Schiffskameraden erkannten mich ohne Bart nicht und weigerten sich, mich an Bord zu lassen.

…

Wie war das Leben auf einem U-Boot?

…

Das Innere eines U-Boots kann sehr heiß werden. Wir haben unsere Dieselmotoren an der Oberfläche laufen lassen. Dann tauchten wir ab und schalteten auf die Elektromotoren um, aber die ganze Hitze der Dieselmotoren blieb. Die Männer trugen normalerweise kurze Hosen und Sandalen oder Deckschuhe. Der Platz im Inneren des Bootes war sehr klein. Die Vorräte wurden an allen möglichen Stellen verstaut. Auch der Geruch war schlimm. Wir bekamen ein Kölnisch Wasser mit der Bezeichnung “4711”, aber wir haben es nur selten benutzt. Geben Sie es lieber Ihrer Freundin an Land. Es könnte Ihnen einige Gefallen einbringen.

…

Was passierte auf Ihrer ersten Patrouille?

…

Die erste Patrouille führte uns durch die Meerenge von Florida in den Golf von Mexiko. Im Jahr 1943 wurde es für die U-Boote immer schwieriger. Die feindlichen Luft- und Seestreitkräfte zur U-BootBekämpfung waren stark aufgestockt worden. Viele U-Boote kehrten nicht mehr zurück. Unser Kapitän war Kapitänleutnant Friedrich-Wilhelm Wissmann, und er war sich der Gefahr bewusst. Wir stießen auf Flugzeuge vor Miami und auf Patrouillenschiffe in der Straße von Florida. Wir mussten einen Nottauchgang machen, wurden aber nicht entdeckt. Zum Glück hatten wir ausgezeichnete Abhörgeräte. Unter den besten Bedingungen konnten wir das Geräusch einer Schiffsschraube in bis zu 50 Kilometer Entfernung auffangen. Wir hatten auch ein elektronisches Gerät namens Wanze, das uns anzeigte, wenn wir an der Oberfläche vom Radar verfolgt wurden.

…

Was geschah im Golf von Mexiko?

…

Es gab Ziele, aber keinen Erfolg beim Angriff auf Schiffe. Die Torpedos explodierten nicht oder kamen vom Kurs ab. Die Temperaturschwankungen in den verschiedenen Wasserschichten verhinderten, dass wir Schiffe hören konnten. Ein anderes Mal hörten wir sie, aber das Boot war nicht in einer guten Position, um zu feuern. Wir feuerten auf mehrere Schiffe ohne Ergebnis. Wissmann feuerte vier Torpedos auf einen Frachter ab, die alle ihr Ziel verfehlten. Er war der Meinung, dass die Torpedos zu tief liefen. Das Gute daran war, dass der Feind immer noch nicht wusste, dass U-518 da war. Hätten wir ein Schiff versenkt, wären die amerikanischen U-Boot-Jäger hinter uns her gewesen.

…

Was waren die Ergebnisse Ihrer ersten Patrouille?

…

Es wurden keine Schiffe versenkt. Auf der Rückfahrt begegneten wir im Atlantik einem kleinen Begleitschiff, auf das die Wissmann acht Torpedos abgefeuert haben muss. Keiner von ihnen hat getroffen. Einige der Torpedos mussten defekt sein. Wissmann war kein schlechter Schütze. Er kann nicht mit allen verfehlt haben. Am nächsten Tag entdeckte uns ein amerikanischer Zerstörer und rief fünf weitere herbei. Sie griffen uns mit Wasserbomben an. Das Schiff wackelte, die Lichter flackerten und es entstanden kleine Lecks. Das war gefährlich, denn das Schiff nahm mehr Wasser auf und sank tiefer. Es gibt einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Die Pegel gingen bis 230 Meter. Wir überschritten 230 Meter. Der Wasserdruck auf den Schiffsrumpf war enorm. Vielleicht noch 3 Meter mehr und wir wären untergegangen. Während eines Wasserbombenangriffs sind alle still und schauen nach oben, weil die Geräusche aus dieser Richtung kommen. Wir sollten keinen Sauerstoff verbrauchen, indem wir herumlaufen und reden. Einige Leute waren kreidebleich. Andere wippten mit den Beinen auf und ab oder zogen an ihren Bärten. Wir wurden zum Schlafen aufgefordert, aber Sie taten nur so, als ob Sie schliefen. U-518 wurde während meiner drei Patrouillen mehrmals mit Wasserbomben angegriffen, was eine große Belastung darstellte, aber ich habe nie einen Mann sehen, der die Fassung verlor.

…

Wie konnte U-518 entkommen?

…

Wir waren 36 Stunden lang getaucht. Schließlich hatten wir keine Luft mehr zum Atmen und die elektrischen Batterien waren leer. Der Kapitän sagte, wir sollten das Schiff verlassen. Wir legten Rettungswesten an, und jeder Mann hatte ein Ein-Mann-Schlauchboot. Wenn Sie etwas hatten, das Sie retten wollten, eine Armbanduhr oder einen Brief von einem geliebten Menschen, steckten Sie es in ein Kondom. Der Plan war, dass das Boot auftaucht und wir von Bord gehen. Das Boot wäre versenkt worden. Hoffentlich sammeln uns die Zerstörer ein. Der Kapitän erzählte uns später, dass er nach dem Auftauchen die Zerstörer am Horizont sah. Wissmann befahl, einen Diesel anzulassen und drehte unser Heck zu den Zerstörern. Sie sahen uns nicht. Er befahl, den anderen Diesel zu starten, und wir machten uns aus dem Staub. Wir liefen ein paar Stunden lang an der Oberfläche, um die Batterien zu laden und das Schiff zu lüften.

…

Was geschah nach Ihrer Rückkehr nach Lorient?

…

Wissmann wurde abgelöst. Ich glaube, das Problem mit den Torpedos war der Grund für seine Versetzung zur Ausbildungsflottille. Unser neuer Kommandant war Oberleutnant Hans-Werner Offermann – ein 23-Jähriger. Ich habe mit ihm im Kontrollraum gearbeitet. Der Kontrollraum ist ein großartiger Ort, denn dort findet die eigentliche Aktivität statt. Der Kapitän und der Chefingenieur verbringen dort eine Menge Zeit. Der Navigator hat seine Ecke, wo er arbeitet. Die Flieger und der Tauchoffizier waren dort. Der Kontrollraum ist ein sehr begehrter Posten. Ich bekam meine Chance, dort als Mechaniker zu arbeiten, bevor meine erste Patrouille unter Wissmann beendet war. Nur die besten Besatzungsmitglieder arbeiteten im Kontrollraum. Das Klima ist in der Regel ziemlich gut, weil die frische Luft durch den Kommandoturm einströmt, wenn wir aufgetaucht sind.

…

Was war Ihre Arbeit?

…

Eine meiner Arbeiten bestand darin, die Ventile zu bedienen, mit denen das Gleichgewicht des Schiffes eingestellt wurde. Jeden Tag mussten wir eine mathematische Berechnung des Gewichts des Schiffes durchführen. Nehmen wir an, der Koch hat 100 Pfund Kartoffeln aus dem Lager im Bug des Schiffes genommen. Er würde das melden und wir würden die Information in ein Logbuch eintragen als “100 Pfund leicht am Bug.” Theoretisch sollten wir 100 Pfund Wasser aufnehmen, um das auszugleichen. Komplizierter wird es, wenn man den Heizölverbrauch mit einrechnet. Der Ingenieur würde berichten, dass wir an diesem Tag 1.000 Gallonen Dieselkraftstoff verbraucht haben. Aber wenn Sie Dieselöl verwenden, werden Sie nicht leichter. Treibstoff und Seewasser befinden sich im selben Tank. Wenn der Treibstoff verbraucht ist, wird er durch Meerwasser ersetzt. Da das Öl leichter ist, schwimmt es oben auf dem Wasser im Tank. Da Wasser schwerer ist, wird das Boot schwerer, wenn wir mehr Öl verbrauchen. Sie müssen wissen, ob der Treibstoff aus dem Tank mittschiffs oder achtern kommt, um das Boot im Trimm zu halten. Ein weiterer Teil meiner Arbeit war die Kommunikation. Wir benutzten das Mikrofon, das Telefon und Sprechrohre, um innerhalb des Schiffes in Kontakt zu bleiben.

…

Können Sie einen denkwürdigen Vorfall im Kontrollraum beschreiben?

…

Manchmal passiert Aufregung, wenn man sie nicht erwartet. Auf meiner zweiten Patrouille im Januar 1944 waren wir auf dem Weg in die Karibik. U-518 war unter Wasser, und wir fuhren mit langsamer Geschwindigkeit. Der Steuermann, der den Kurs steuerte, saß ganz allein im Turm direkt über uns. Alles, was er zu tun hatte, war, ab und zu auf den Kompass zu schauen und den Kurs zu korrigieren, indem er ein paar Knöpfe drückte. Das alles geschah elektrisch. Ihm wurde langweilig und er nahm die Signalpistole von der Wand. Er spielte damit herum und feuerte versehentlich beide Läufe in den Kontrollraum ab. All diese kleinen blauen und roten Feuerbälle flogen herum und prallten von den Wänden ab. Das hat uns zu Tode erschreckt! Die Reaktion der Besatzung des Kontrollraums war fantastisch. Die Türen wurden zugeschlagen, um zu verhindern, dass die Kugeln die Batterien erreichen und ein Feuer auslösen. Wir schnappten uns Feuerlöscher und verfolgten die Feuerbälle. Zu diesem Zeitpunkt war der Kapitän bereits aus seiner Koje und im Kontrollraum.

…

Kann man mit Sicherheit sagen, dass Offermann nicht glücklich war?

…

Oh, ja. Unser Steuermann erklärte, was er getan hatte. Er wurde vom Dienst entbunden und sollte vor ein Kriegsgericht gestellt werden, aber er war ein guter Mann, unser Steuermann der Kampfstation. Am Ende war er für den Rest der Reise der Küchenjunge für die Unteroffiziere… und wir hatten noch drei Monate auf Patrouille. Es war eine interessante Reise, denn wir trafen im Atlantik auf ein japanisches U-Boot, I-29, und übergaben Naxos-Funkgeräte und drei Deutsche – zwei Techniker und einen Navigator. Ihre Arbeit war es, die Japaner nach Lorient zu lotsen. Wir hörten die Japaner komeine Leine zuzuwerfen, konnten uns aber nicht erreichen. Wir hatten eine Leinenwurfkanone, also luden wir sie und feuerten eine Leine rüber. Die Japaner fielen fast über Bord. Sie dachten, wir würden auf sie schießen. Ihre Matrosen trugen komische dreiviertellange Hosen, die ihnen bis zu den Knien reichten. Nach unserer Rückkehr nach Lorient trafen wir die Männer, die wir auf das japanische U-Boot gesetzt hatten, und fragten sie, wie es ihnen gefiel, bei unserem Verbündeten zu dienen. Sie hassten das Essen.

…

Haben Sie es in die Karibik geschafft?

…

Ja. Ich weiß, dass wir mehrere Schiffe angegriffen und am 7. März 1944 vor Kolumbien einen panamaischen Tanker, Valeria, versenkt haben. Alliierte Flugzeuge waren auf Patrouille. Flugzeuge mit Radargeräten waren unser schlimmster Feind, weil sie uns überraschen konnten. Einmal kreuzten wir an der Oberfläche. Alles war ruhig, und plötzlich machte es peng, peng, peng – ein Flugzeug, das sich an uns heranschlich, warf Bomben ab. Zum Glück verfehlten sie uns. Wir hatten selten Zeit, die Typen der angreifenden Flugzeuge zu identifizieren, bevor wir abtauchten. Wenn wir weit draußen auf dem Meer waren, handelte es sich in der Regel um viermotorige Langstreckenflugzeuge wie das britische Flugboot Short Sunderland und die amerikanische Consolidated B-24 Liberator.

…

Wann kehrten Sie nach Lorient zurück?

…

Wir kehrten von der Patrouille vor der Invasion Frankreichs zurück, am 7. Mai. Wir brachen zu meiner letzten Patrouille nach Beginn der Invasion auf – am 15. Juli 1944. Nach dieser Patrouille kehrten wir nicht mehr nach Lorient zurück. Infolge der Invasion der Alliierten verlor die Besatzung alle persönlichen Gegenstände, die auf dem Stützpunkt gelagert waren – Schuhe, maßgeschneiderte Uniformen, Bücher und Bilder.

…

Hatten Sie zu dieser Zeit irgendwelche Probleme in Frankreich?

…

Im Jahr 1944 waren die französischen Partisanen sehr aktiv. Sie mussten bewaffnet sein, wenn Sie sich außerhalb des Stützpunkts aufhielten. Nach einer Patrouille gingen einige unserer Besatzungsmitglieder zurück nach Deutschland. Wir hatten eine Abschiedsfeier, und etwa die Hälfte der Besatzung – 25 von uns – beschloss, unsere Freunde zum Bahnhof zu begleiten. Wir hatten uns mit Gewehren, Pistolen und Dolchen bewaffnet, mit jeder Waffe, die gerade zur Hand war. Ein paar Jungs pflückten unterwegs Blumen und steckten sie in ihre Gewehrläufe. Als der Zug abfuhr, schlug jemand vor, dass wir unsere Schiffskameraden mit einem Salut verabschieden sollten. Er feuerte sein Gewehr in die Luft. Dann begannen auch die anderen zu schießen. Ich erinnere mich, wie sich eine rote Rose, die in einem Gewehr steckte, beim Abdrücken auflöste. Als wir zum Stützpunkt zurückgingen, trafen wir auf eine Einheit deutscher Soldaten, die zum Kampf bereit waren. Sie dachten natürlich, die Schüsse kämen von französischen Partisanen, die den Zug angriffen. Unser Erster Unteroffizier brachte uns schnell in Formation, und wir versuchten, singend zu marschieren. Wir waren fast an den Soldaten vorbei, als einer ihrer Offiziere nach dem Lauf eines Matrosengewehrs griff. Es war warm, und wir waren aufgeflogen. Der Kapitän machte uns die Hölle heiß, aber er wusste, dass wir nur Dampf ablassen wollten. Es war auch ein Glücksfall, dass wir am nächsten Tag auslaufen. Zur Strafe sollten wir die ganze Nacht auf einem offenen Feld exerzieren, aber der Unteroffizier sagte uns, wir sollten uns hinlegen und versuchen, etwas Ruhe zu finden.

…

Wohin hat Sie Ihre letzte Patrouille mit U-518 geführt?

…

Wir segelten zur Ostküste der Vereinigten Staaten. Amerikanische Kriegsschiffe und Flugzeuge patrouillierten, und Zerstörer griffen uns an. Wir versenkten einen Frachter – das Dampffrachtschiff George Ade, das am 12. September 1944 vor Cape Fear, N.C., torpediert wurde, wurde in den Hafen geschleppt, sank aber einige Tage später in einem Hurrikan. Wie ich bereits erwähnt habe, konnten wir nicht nach Lorient zurückkehren. Wir wurden nach Kristiansand, Norwegen, beordert und kamen dort Ende Oktober an. Von dort fuhren wir in die Ostsee nach Stettin.

…

Warum haben Sie U-518 verlassen?

…

Ein Kommuniqué ging an alle Chefingenieure mit der Bitte, geeignete Personen für die Offiziersausbildung zu empfehlen. Unser Chefingenieur empfahl mich, da ich Erfahrung und gute Noten hatte. Ich war im Winter und Frühjahr 1945 auf der Offiziersschule. U-518 ging auf seiner nächsten Patrouille verloren. Amerikanische Zerstörer versenkten es am 22. April 1945 im Nordatlantik mit allen Mann.

…

Wo war die Offiziersschule?

…

Wir begannen in der Stadt Stzeho, wechselten aber bald nach Wesermünde. Wir besuchten Kurse zur Vorbereitung auf die Ausbildung an der Akademie in Flensburg-Murwig.

…

Was geschah im Mai 1945?

…

Die Briten kamen und wir kapitulierten. Sie haben uns nicht misshandelt, aber sie haben uns auch nicht viel zu essen gegeben. Wir waren sehr hungrig und schnorrten nach Essen. Die Briten forderten uns auf, die Schule zu verlassen, und so lebten wir ein paar Wochen lang auf einem Luxusdampfer, der im Hafen lag, der Europa. Dann sagten die Briten: “Raus hier, verdammt. Wir geben dieses Schiff an die Franzosen ab.” Es wurde zur Liberté und fuhr weitere 15 Jahre. Dann wurden wir in ein Lager auf einem Bauernhof gebracht – nur ein offenes Feld, umgeben von Stacheldraht. Dort blieben wir drei Tage lang, während die Briten uns registrierten. Wir kamen in einen Kreis von Bauernhäusern, wo wir uns selbst versorgen mussten. Der Bauer half uns beim Schlachten von Pferden. Die Briten kamen vorbei und fragten nach Bauern unter den Gefangenen. Ich sagte: “Ich bin einer”, was halbwegs stimmte. Mein Vater war ein Bauer. Es wurde Getreide benötigt, also brachten uns die Tommies in die nächstgelegene Stadt. Man gab uns neue Papiere und sagte uns, wir sollten nach Hause gehen. Ich war etwa 16 Kilometer von zu Hause entfernt, also bin ich zu Fuß gegangen. Ich hatte Glück, wenn man an die armen Kerle in Russland denkt, die 10 Jahre in Gefangenschaft verbrachten. Es dauerte sogar mehrere Jahre, bis einige der deutschen Gefangenen in England freigelassen wurden.

…

Wann sind Sie in die Vereinigten Staaten gekommen?

…

Es hat zwei Jahre gedauert, bis ich meine Papiere hatte. Ich kam im Rahmen der Einwanderungsquote im Jahr 1950. Ich hatte Sponsoren hier in Toledo, Ohio. Ich bekam eine Arbeit für 90 Cents pro Stunde als Fensterbauer. Ich habe mich auch weitergebildet und nach besseren Arbeiten gesucht. Schließlich blieb ich 29 Jahre lang bei einem Unternehmen. Die Dinge haben sich für mich in Amerika gut entwickelt.

…

Wussten Sie, dass U-505 im Jahr 1954 im Museum of Science and Industry in Chicago ausgestellt wurde?

…

Meine Frau und ich besuchten Chicago in den frühen 1960er Jahren und besichtigten U-505. Ich zeigte Freunden einige der Maschinen und wo meine Koje war. Der Touristenführer fragte mich, woher ich so viel wüsste. Ich sagte, dass ich auf einem U-Boot vom Typ IX gedient hatte, genau wie dieses. Nach der Führung stellte mich der Führer dem Direktor des Museums, Major Lenox Lohr, vor. Er bat mich, bei der Identifizierung von Teilen des Bootes im Lager zu helfen. Ich verbrachte zwei Tage damit, die Teile zu identifizieren und zu erklären, wo sie auf dem Boot waren. Major Lohr gab mir ein Stück des unter Druck stehenden Rumpfes, das herausgeschnitten worden war, um den Eingang für die Tour zu schaffen. Jahre später nahm Keith Gill vom Museum Kontakt mit mir auf und fragte mich, ob ich wieder helfen wolle. Ich habe Chicago mehrere Male zu besonderen Anlässen besucht. Das Museum versucht, Geld für die Renovierung von U-505 zu sammeln. Das Schiff war nicht dafür ausgelegt, fast 50 Jahre im Freien bei dem Wetter in Chicago zu verbringen.

…

Ihr Interesse an Schiffen hat Ihnen ein paar Türen geöffnet.

…

Ich bin an Bord des Atom-U-Boots Tautog und eines Zerstörers der U.S. Navy gefahren. Ich war auch an Bord des Flugzeugträgers John C. Stennis. Die interessanteste Gelegenheit bot mir die russische Marine anlässlich ihres 350-jährigen Bestehens. Ich gehörte zu einer Gruppe von Amerikanern, die nach Russland eingeladen wurden. Ich hatte den Verdacht, dass sie von meinem Dienst bei der deutschen Marine wussten. Ein russischer Offizier bestätigte dies, als er sagte: “Also Herr Petersen, ich habe gehört, dass Sie in der Technikabteilung der U-Boote waren.” Wir gingen an Bord eines russischen UBoots und besichtigten einen aktiven Raketenkreuzer in Sewastopol am Schwarzen Meer. Auf dem Kreuzer gab es ein Abendessen mit russischen Admirälen, und der Wodka begann zu fließen. Ich füllte mein Glas mit Wasser. Ich verpasste keinen Trinkspruch und konnte immer noch aufrecht stehen. Nach den Trinksprüchen sagte ein russischer Admiral: “Machen wir eine Spritztour.” Wir fuhren in kleinen Booten um diesen streng geheimen Stützpunkt herum, wobei der Admiral unser Reiseleiter war: “Sehen Sie das Boot da drüben? Das ist Mussolinis Jacht, und jetzt haben wir sie!” Er zeigte auf einen Hügel, der für einen U-Boot-Stützpunkt ausgehöhlt worden war. Ich dachte mir, wenn wir das zwei Jahre früher gesehen hätten, hätten uns die Russen erschießen müssen.

…

Viele Veteranen sagen, dass sie die wichtigsten Lektionen ihres Lebens während des Militärdienstes gelernt haben. Wie ist das bei Ihnen?

…

Während der 36 Stunden des Wasserbombenangriffs habe ich mir geschworen, dass ich mich nie wieder von Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen lassen würde, sollte ich jemals aus diesem Schlamassel herauskommen. Es gibt nur sehr wenige hilflose Situationen im Leben. Sie müssen hinausgehen und Lösungen für die Probleme finden, mit denen Sie konfrontiert sind.

