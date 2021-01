Guantanamo wird 19 Jahre alt: Russland fordert Bestrafung der Verantwortlichen des US-Foltergefängnisses

Der von den USA geführte Westen beruft sich gerne auf seine “Werte”, man fragt sich allerdings, welche das sind, wenn die USA mittlerweile seit 19 Jahren illegal entführte Menschen ohne Recht auf Anwälte oder faire Prozesse in einem Foltergefängnis eingesperrt halten.

…

Das russische Außenministerium hat dazu nun wieder deutliche Worte gefunden.

Deutschland steht vor einer Zeitenwende. Es droht alltäglicher Terror – mit Anschlägen auf Züge, U-Bahnen, Kinos sowie Geiselnahmen in Schulen und Kindergärten. Die Dschihadisten haben sich in den letzten zwei Jahren professionell vernetzt, selbst an Universitäten sind sie mittlerweile aktiv. Bruno Schirra sieht eine Spirale der Gewalt auf uns zukommen. Aber er zeigt auch Wege aus der Misere – hier mehr dazu.

Russland fordert Bestrafung der Verantwortlichen des US-Foltergefängnisses

In ihrer Pressekonferenz am Freitag hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova, sich zum 19. Geburtstag von Guantanamo geäußert. In ihrer deutlichen Erklärung hat sie das Lager scharf verurteilt und eine Bestrafung der Verantwortlichen gefordert. Da die angeblich so um die Menschenrechte besorgte Bundesregierung keine nennenswerte Kritik an dem Foltergefängnis der USA übt, habe ich die offizielle Erklärung des russischen Außenministeriums übersetzt, berichtet Thomas Röper von Anti-Spiegel.ru.

…

Beginn der Übersetzung:

…

In diesem Jahr wird das berüchtigte Gefängnis in Guantanamo Bay 19 Jahre alt. Trotz jährlich wiederholter Aufrufe der internationalen Gemeinschaft, diese beschämende Institution mittelalterlicher Folter zu schließen, arbeitet Guantanamo bis heute.

…

Die dort festgehaltenen Gefangenen befanden sich in einem vollkommenen rechtlichen Vakuum: Sie wurden nicht angeklagt, ihnen wurde der Zugang zu einem kompetenten, unparteiischen, fairen und unabhängigen Verfahren verwehrt. Die brutale unmenschliche Behandlung hat in diesem Gefängnis System. Die unbefristete Inhaftierung und die Ungewissheit über das weitere Schicksal stellen auch eine verdeckte Form der Folter dar, die sowohl den Inhaftierten selbst als auch ihren Angehörigen unerträgliches moralisches Leid zufügt. Häftlinge, die die unmenschlichen Bedingungen und Verhörmethoden nicht aushalten, sterben daran. Allerdings sind die wahren Todesursachen noch unbekannt.

Es ist absurd, im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts darüber zu sprechen, aber es ist notwendig. Die von der US-Regierung erlassenen Verhörmethoden und Durchsetzungsmaßnahmen können nur als die absolute Nicht-Einhaltung der Verpflichtungen Washingtons aus dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und Strafe von 1984 angesehen werden, das ein absolutes Verbot der Folter verfügt hat. Wir bedauern, dass die US-Regierung noch keine wirklichen Schritte unternommen hat, um diejenigen vor Gericht zu bringen, einschließlich derjenigen in hochrangigen Regierungspositionen, die in Folterverbrechen verwickelt sind. Vielleicht sollten US-Gesetzgeber einen Guantanamo Act ausarbeiten und anfangen, ihre eigenen amerikanischen Beamten zu verfolgen?

…

Wir gehen von der Notwendigkeit einer sofortigen und unparteiischen Untersuchung aller Festnahmen, der geheimen Inhaftierungen, der Anwendung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung aus, die unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung begangen wurden. Wir halten es für inakzeptabel, dass alle, die an solchen Verbrechen beteiligt sind, straffrei bleiben.

…

Wir hoffen, dass die neue US-Regierung die Versprechen Washingtons erfüllen und das Gefängnis in Guantanamo Bay sofort schließen und den Gefangenen Zugang zu fairer, unabhängiger und unparteiischer Justiz gewähren werden. Wir hoffen, dass die notwendigen Ermittlungen durchgeführt und alle Verantwortlichen, einschließlich der Verantwortlichen in höchsten öffentlichen Ämtern, für die Maßnahmen, die Duldung oder die Teilnahme an geheimen und willkürlichen Verhaftungen, an Folter und Misshandlung von Zivilisten zur Rechenschaft gezogen werden, auch wenn das unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung geschehen ist.

…

Ende der Übersetzung

Thomas Röper, geboren 1971, hat als Experte für Osteuropa in Finanzdienstleistungsunternehmen in Osteuropa und Russland Vorstands- und Aufsichtsratspositionen bekleidet. Heute lebt er in seiner Wahlheimat St. Petersburg. Hier seine Veröffentlichungen und Lese- Empfehlung.

Ullrich Mies hat ein Autorenteam versammelt, das eigene Gedanken zur Propaganda in den westlichen Fassadendemokratien formuliert und sich weder dem herrschenden Meinungsterror der marktkonformen »Demokraten« unterwirft, noch den Vorgaben der sprachlichen Türsteher der Political Correctness – hier mehr dazu.

Die wahre Lebensgeschichte einer CIA-Sklavin unter Mind-Control – Cathy O’Brian ist eine der wenigen Überlebenden des berüchtigten MK-Ultra-Projekts Monarch der CIA, die bereit ist, über ihre Erfahrungen im Detail zu sprechen… hier weiter

Mind Control – Bewusstseinskontrolle – Man könne, behauptet der Literatur-Nobelpreisträger Elias Canetti in seinem Werk „Masse und Macht“, den Sklaven am ehesten mit einem Hund vergleichen. Der gefangene Hund sei aus seinen Verband herausgelöst und vereinzelt worden. So wie der Herr seinem Hund nicht erlaube zu jagen, was er will, so schreibe der Sklavenhalter dem Sklaven vor, was er zu tun und zu unterlassen habe. hier weiter

Ein brisantes Thema: “Mind-Control” im Auftrag der US-Regierung. Die CIA ist der Welt erfolgreichste Maschine zur psychologischen Kriegsführung – und dies alles, um Amerika, seine Verbündeten -auch die EU-Staaten- seine Feinde und letztlich auch Sie zu kontrollieren. “Mind-Control” im Auftrag der US-Regierung. hier weiter

Die Magie psychosexueller Verführung und mentaler Gedankenkontrolle – Mittels Techniken aus den Bereichen Schamanismus, Huna und Aura-Beeinflussung erlernen Sie einfach, die Kontrolle über jede Situation zu gewinnen und sich ihre kühnsten Träume zu erfüllen. Eine Entdeckungsreise in die Welt der Telepathie und Gedankenkontrolle.§Nur mit Hilfe der Kraft ihres Geistes können Sie leicht, unwiderstehliche Anziehungskraft entwickeln. hier weiter

Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Schluss mit Geschlechtsverkehr der blamablen Art! Die wichtigsten Verführungstechniken, korrektes Verhalten in intimen Problemsituationen oder die stilvollsten Methoden, mangelhafte Sexualpartner ein für allemal abzuservieren. Ein Must-Read für alle Geschlechtsreifen… hier weiter

Eine seltsame Geschichte – Wer beim Lesen mal wieder eine Gänsehaut kriegen, mitfiebern und vor Spannung die ganze Nacht durchlesen möchte, für den ist diese Geschichte das Richtige . Atemberaubend! … hier weiter

»Um zu verstehen, wohin Amerika geht, müssen wir begreifen, woher dieses Land kommt und wie es funktioniert.«

Der amerikanische Geostratege George Friedman ist in Deutschland vor allem durch eine Rede bekannt geworden, die er 2015 vor dem ‘Chicago Council on Global Affairs’ über die Sicherstellung der internationalen Dominanz des US-Imperiums gehalten hat. Jetzt redet er von der ‘Ruhe vor dem Sturm’ und von einem »Amerikanischen Zeitalter« und will Deutschland und Russland in den Krieg treiben – hier weiter.

Dies ist wahrscheinlich eine der ungewöhnlichsten Lektüren, die Sie je lesen werden. Es ist kein klassisches Sachbuch, sondern etwas Neues, Einzigartiges. Da gibt’s keine Reformvorschläge für unser bekanntes System, sondern eine schonungslose Abrechnung mit unserer demokratischen Regierungsform. Auch der Zeitraum, wann uns die nächste politisch-wirtschaftliche Krise mit paralleler Entwertung unseres Geldes droht, wird genannt. Wie Sie sich davor schützen können, erfahren Sie dabei auch >>>.

Ein einzigartiger Einblick in die Gedankenwelt des russischen Präsidenten. Als Präsident der Russischen Förderation – formte Vladimir Putin ein “”neues Russland””. Ein Russland, das von westlichen Medien oft kritisch beäugt und von russischen Medien gerne glorifiziert wird. Die Wahrheit liegt höchstwahrscheinlich irgendwo dazwischen – hier weiter.

Nutzen Sie die Konservierungsmethode, bei der am meisten Nährstoffe erhalten bleiben und veredeln Sie den Geschmack durch das Dörren. Ungeahnte Geschmackserlebnisse werden Sie begeistern! Hier weiter.

Autorin Heike Buchter, New York Korrespondentin für Die ZEIT: – hat das erste Buch über den mächtigsten Finanzgiganten der Welt geschrieben. – zeigt, welche Gefahren und Bedrohungen von BlackRock ausgehen. – macht klar, dass uns die Entscheidungen von BlackRock direkt betreffen, jeden Tag >>> hier weiter >>>.

Erst Schock durch Krieg oder Katastrophe, dann der sogenannte Wiederaufbau: Es funktioniert immer nach den gleichen Mechanismen – hier weiter.

Nach Zensur wird schnell geschrien, und im Laufe der Zeit gab es zahlreiche Texte, die Anstoß erregten. Diese Bücher wurden verbrannt, zensiert, indiziert. Gründe dafür gab es viele: provokante sexuelle Darstellungen, Gewaltinszenierungen, Gesellschafts- und Regierungskritik oder pessimistische Zukunftsaussichten – hier weiter.

Dieses Buch ist für all jene die beginnen möchten, sich weiterführend und tiefgründig in die Materie der fünf biologischen Naturgesetze einzuarbeiten, mit dem Ziel sich alle Zusammenhänge selbstständig herleiten zu können – hier weiter.

Ängste hat es schon immer gegeben. Tausende Jahre oder noch länger. Viele Menschen leiden unter Angststörungen und erleben dadurch eine Einschränkung ihrer Lebensqualität. Die Herrscher der Welt bedienen sich zu Indoktrination, Unterdrückung und Stabilisierung ihrer Macht, der Angst – hier weiterlesen.

NOCH ÄRGERLICHER:

Die ehrenwerten Autoren, ich nenne sie ‘Corona-Plauderer’, die ihre Bücher scheinbar nur veröffentlichen dürfen, indem sie über die “geplante Pandemie” schweigen oder gar nicht darüber Bescheid wissen. Warum wird das nirgends erwähnt? Hat das keiner recherchiert? Aber auf Wichtig machen, ich könnt direkt kotzen über soviel Heuchelei. Alle dienen Sie dem Mammon, der Bürger wird nicht informiert, aber Ihre Bücher soll man kaufen – ERBÄRMILICH.

Lesen Sie sich den Bericht durch: WHO – „Global Preparedness Monitoring“ Board, first annual report. Seite 10/ 39 hier als pdf – und teilen Sie diesen Artikel! Die Bücher der Corona-Plauderer finden Sie hier >>>.

Den Weg des Friedens gehen mit dem nächsten Schritt in der individuellen Entwicklung. Mit einem einfachen Programm in sieben Schritten zeigt Chopra dem Leser einen neuen Weg, diese Welt so zu gestalten, dass der Krieg in unserer Zeit ein Ende findet – hier weiter >>>

Ganzheitliche Gesundheit beginnt auf der energetischen Ebene, denn jeder Mensch besitzt einen Energiekörper, der für das Wohlbefinden ebenso wichtig ist wie der physische Körper.Energetische Heilarbeit erfolgreich anzuwenden…hier weiter >>>

Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Warum eine ideologisch manipulierte Sprache unser Denken blockiert – und was wir dagegen tun können – hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Wie Sie die lautlosen Killer der Menschen eliminieren – hier weiter.

Wer heute im deutschsprachigen Raum aufwächst, hört von Kindesbeinen an: »Rassen gibt es nicht, wir sind alle gleich.« Dabei weiß in Wahrheit jeder Mensch, was Rassen sind, und kann sie mit dem bloßen Auge problemlos erkennen. Was steckt hinter dem Dogma »Rassen gibt es nicht«? Antwort hier.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Telegram