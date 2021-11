Heute, am 14. November 2021, ist Volkstrauertag.

…

Wir gedenken dabei den Menschen, die im Kampfe für ein neues Vaterland, für ein neues Deutschland, ihre Leben verloren.

…

Bei LupoCattivo-Blog, ehren wir in Liebe und Dankbarkeit die von uns gegangenen Kämpfer „Arabeske 654“ und den unvergesslichen „Kurzen“.

…

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den „Stillen Tagen“.

Er wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen und erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen.

…

Der Volkstrauertag wurde durch den 1919 gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges eingeführt.

…

1922 fand die erste offizielle Feierstunde im Deutschen Reichstag statt. 1934 bestimmten die Nationalsozialisten durch Gesetz den Volkstrauertag als Heldengedenktag zum Staatsfeiertag. Bereits 1949 wurde im Bundestag über einen durch Bundesgesetz zu bestimmenden Nationaltrauertag diskutiert. Dieses Gesetz kam jedoch nicht zustande. …

Mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Ende des Zweiten Weltkrieges erfährt der Volkstrauertag mehr und mehr einen Wandel von einem Tag persönlicher Trauer und Erinnerung zu einem Tag mahnenden Gedenkens vor den Auswirkungen von Krieg und Gewalt.

…

Heine, der große Dichter (von Rothschild unterstützt) meinte in seinen Nachtgedanken:

…

Deutschland hat ewigen Bestand, Es ist ein kerngesundes Land, Mit seinen Eichen, seinen Linden, Werd’ ich es immer wiederfinden.

…

Was ist geblieben von DEUTSCHLAND?

…

Ein Text von Lupo Cattivo geschrieben 2010



Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, stellt man rasch fest, dass wohl kein Volk dieser Erde so erfolgreich entnationalisiert wurde wie das Deutsche. Nur durch die Betrachtung der Entwicklung in anderen Ländern kann man erkennen, dass es dieses fehlende nationale Denken ist, das Europa blockiert hat , das Wasser auf die Mühlen der zionistischen Globalisierungs-Propaganda war.

…

Auch wenn ich persönlich mit nationalem Gedankengut wenig anfangen kann: ich bin durch einen Kommentar auf das unten gezeigte Video (von Youtube gelöscht) gestossen, das insbesondere auch deshalb interessant ist, weil es Hakenkreuz und Rothschilds/Israel-Stern im Zusammenhang zeigt. Es gibt auf youtube ausserdem noch eine sehr gute Doku mit dem etwas verwirrenden Titel “Schwarze Sonne”, die man sich in aller Ruhe zu Gemüte führen sollte (insgesamt ca. 90 min.) Man bekommt da ein Gefühl dafür, dass Deutschland ein ganz wichtiges Land in der Mitte Europas war, ist bzw. sein könnte, wenn man nicht vor 100 Jahren ganz bewusst die ausführlich und mehrfach hier beschriebene Attacke gegen die Eurasische Idee zur Grundlage des Rothschild-Imperiums gemacht hätte.

…

Keinem anderen Land sind so radikal sämtliche Wurzeln ausgerottet worden. Für kein anderes Land wurde eine so verlogene neue Geschichtsschreibung erfunden wie für das Deutschland der letzten 100 Jahre. Mit der Antisemitismus-Keule sollte dies bis zum St.Nimmerleins-Tag aufrecht erhalten werden.

…

Die perfide Strategie bestand darin, dieses völlig entwurzelte Volk zum Weltmusterknaben für alle zu machen als Schein-Weltmeister auf allen und insbesondere lächerlichen Gebieten, denn was bedeutet Export-Weltmeister?

…

Deutschland durfte stolz darauf sein, besonders viel dafür gearbeitet zu haben, von den Zionisten Belohnungs-Scheinchen aus grün bedrucktem Papier bekommen zu haben.

Indem “man” diesen Musterknaben permanent scheinheilig öffentlich belobigt, konnte “man” gleichzeitig den Schrecken der Antisemitismusgefahr weltweit verbreiten. Das hatte insbesondere in den USA für die Zionisten eine segensreiche Wirkung, weil den Amerikanern so “eingebläut” werden konnte, dass sie die Weltbefreier vom Antisemitismus seien. Damit ist jedem Amerikaner erst mal der Weg zu der Erkenntnis verbaut, dass sie selbst am stärksten unter der zionistischen Beherrschung leiden.

…

Ganz sicher liegt unsere Zukunft nicht in einem kleinkarierten deutschen Nationalstaat, sondern in einem Europa, das natürlicher Bestandteil des eurasischen Kontinents ist. Ganz sicher liegt unsere Zukunft nicht darin, Vasall oder Sklave der zionistischen selbstgefühlten Herrenrasse zu sein. Uns von dieser Tyrannei zu befreien, dazu können alle mit diesem Blog beitragen.

…

Das Video, welches Lupo oben meinte, Schwarze Sonne: Mythologische Hintergründe des Nationalsozialismus, wurde natürlich von YouTube gelöscht, aber von treuen Kämpfern gesichert – hier der Link.

Der LupoCattivoBlog trauert um den Kameraden „Kurzer“. Kein Berg in den Alpen faszinierte ihn mehr als der „Berg des Lichts“- der Untersberg.

***

„Wenn wir dir auch die Ruhe gönnen, so ist voll Trauer unser Herz. Wer so gewirkt im Leben, stets sein Bestes hat gegeben. Wer so erfüllte seine Pflicht, so mutig die Geschichte gerade rückt. Ja, den vergisst man nicht, für den leuchtet hier auf ewig ein Licht.“

…

Günter hat sich ein Denkmal verdient, weil er uns unzweifelhaft bereichert hat! Sein viel zu früher Tod hinterlässt eine schmerzende Lücke. Du fehlst uns Günter. Ruhe in Frieden, sagt Maria Lourdes!

…

Der „Kurze“ aus dem Trutzgau Thüringen erzählt uns seine Geschichte – hier weiterlesen.

…

N A C H R U F auf einen Patrioten. Mein Freund “arabeske” ist am Montag, den 10.02.2020 verstorben! Er ist keine 60 Jahre alt geworden. Er hat etwas Technisches studiert, war zeitweise selbständig und hat erwachsene Kinder. Am Montag hat er die Kohlen für den Rest des Winters in den Schuppen getragen. Er wollte nicht auf seine Mutter hören, die ihm nahelegte, doch eine Sackkarre zu kaufen, anstatt in seinem Alter aus der Kalten ein derartiges „Fitness-Programm“ hinlegen zu wollen…und dann noch flott, flott.

…

Er wollte anscheinend mittags fertig sein, um dann z.B. am PC zu arbeiten und sich dabei körperlich auszuruhen. Ich hätte eine Sackkarre für ihn gehabt. Es war einfach nicht seine Art, für sich um Hilfe zu bitten – auch wenn es eine Kleinigkeit war. Für eine gute Sache tat er sich aber mit Anderen zusammen. Für ihn war gut, was der Sache der Wahrheit und unserem Volk dient.

…

Er hat also alle Kohlen rein-getragen, hat zu Mittag gegessen, hat sich auf die Couch gesetzt… und dann hat ihn ein sofort tödlicher Herzinfarkt ereilt.

…

Seine Mutter hat ihn überlebt. Sie waren füreinander da – hier ihre Geschichte.

…

WIR SIND DIE TOTEN

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Befreiung? Das ich nicht lache – sehen Sie hier restaurierte Filmaufnahmen aus dem Jahr 1945 – Wer hier von Befreiung spricht, soll weiterschlafen, sagt Maria Lourdes!

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Die Geschichte der 1. Gebirgsdivision 1941-1942. Augenzeugenberichte & zahlreiche Originalaufnahmen… Sehr sachliche Dokumentation! Interessant, daß neben dem rein „truppengeschichtlichen“ Verlauf auch das Thema Ursache und Planung des sog. „Unternehmens Barbarossa“ in sehr differenziert wissenschaftlicher Weise dargestellt wird, ohne unverständlich zu sein; Die Kombination aus vielen seltenen Originalaufnahmen (Deutsche und sowjetische – besonders beeindruckend: Aufnahmen von der Elbrus-Besteigung) und Zeitzeugenberichten läßt nicht vergessen, daß hinter der Geschichte auch immer menschliche Schicksale stehen…. Rundum empfehlenswert als sehr sachlicher Beitrag zu diesem Teil der Weltkriegs- und Truppengeschichte der Gebirgsjäger – hier weiter.

Viktor Suworow: Der Eisbrecher – Der Tag M – Stalins verhinderter Erstschlag – hier weiter

…

Die beste Analyse zum Thema, die man jüngeren Leuten in die Hand drücken sollte, findet man hier >>>.

…

Die Analyse bislang unberücksichtigter, brisanter historischer Dokumente, findet man hier >>>.

…

Die neueste Analyse der Kriegsschuldfrage zum Ersten Weltkrieg, findet man hier >>>.

…

Hier eine Pdf aus Finnland – Stalins Plan, 1941 den Westen anzugreifen, wahr oder falsch

…

HITLERS WARNUNG

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

ZEITZEUGE OPERATION BARBAROSSA

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

‚Der Sieger schreibt die Geschichte!‘ Diese alte Weisheit galt auch für Deutschland nach der Kapitulation der Wehrmacht und der vollkommenen Besetzung des Reiches ab Mai 1945. Eine gegen grundlegende Rechtsgrundsätze verstoßende Rachejustiz schrieb mit gefälschten ‚Schlüsseldokumenten‘ die Geschichte um, und die Sieger konnten über die von ihnen lizenzierten Medien ihre Kriegspropaganda und die Umerziehung der Deutschen fortführen. Die historische Wahrheit blieb dabei vielfach auf der Strecke. Die deutsche Vergangenheit las sich wie ein ‚Verbrecheralbum‘. Aus den beschlagnahmten deutschen Archiven wurde alles belastende Dokumentenmaterial – um viele Fälschungen und Übertreibungen vermehrt – gegen Deutschland eingesetzt, während die Sieger ihre Kriegsakten (manche sogar noch bis heute) unter Verschluß hielten. Das vorliegende Werk zeigt an Hunderten von belegten Einzelfällen der letzten 150 Jahre, wie es wirklich war.

Historiker brachten auch erst im nachhinein in Erfahrung, an welch grausamen Waffen die Angloamerikaner bereits insgeheim für den Fall arbeiteten, dass sich der Krieg weiter hinschleppen würde. Einige der Fundsachen in den Militärarchiven lassen selbst Kriegswissenschaftler erblassen – hier weiterlesen …

Die hier gesammelten ‚Richtigstellungen zur Zeitgeschichte‘ entlarven die vielen verbreiteten Geschichtslügen über das 20. Jahrhundert und rücken das bisherige Geschichtsbild über Deutschland zurecht. Sie schaffen die Voraussetzungen für eine unvoreingenommene Beurteilung der deutschen Vergangenheit und legen die Grundlagen für eine wirklichkeitsnahe Weltsicht – hier weiter.

Die Autoren bitten Sie nur um eines: Sehen Sie sich unvoreingenommen an, was sie an Fakten zusammengetragen haben – hier weiter …

13 Zeitzeugen der bedeutendsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs bitten letztmalig darum, gehört zu werden. Sie öffnen sich und sprechen schonungslos ehrlich über alles, was sie erlebten. Hören wir ihnen zu, anstatt sie zu verdammen – hier weiter …

Verschwörungen – Bestes Beispiel: Die Kennedy-Verschwörung!

Etwa 2800 bislang geheime Dokumente zum Mord an John F. Kennedy wurden von Donald Trump zur Veröffentlichung freigegeben. Neben den brandaktuellen Fakten werden weitere offene Fragen erstmals beantwortet: Warum ging es im Eifer des Gefechts unter, dass fast alle Entscheidungsträger, die mit der »Aufklärung« des Mordes zu tun hatten, Freimaurer waren? Warum wurden die wichtigsten Augenzeugen systematisch ignoriert? Welche von JFK geplanten Gesetzesänderungen verschwanden nach dem Attentat umgehend wieder durch JFKs Nachfolger, Hochgradfreimaurer Lyndon B. Johnson, in der Schreibtischschublade? Warum kam es zu einem Massensterben von Augenzeugen, die der offiziellen Version widersprachen? Hier die neuesten Erkenntnisse in der Leseprobe – Die Kennedy-Verschwörung.

Viele haben heute das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr offen sagen zu können. Sie fragen sich, ob Facebook und Google ihre Kontrollaufgaben nicht rigider wahrnehmen als mancher Staat, ob Kunst politisch korrekt sein muss, wieviel Freiheit man den Feinden der Freiheit geben kann. Eine heiße Debatte ist entbrannt, bei der vieles durcheinander geht. Klassische Zensur vermischt sich mit neuen Formen, polemisches Geschrei von rechts mit Sprechverboten von links – hier weiter.

Schon Buddha wusste: Eine gute Geschichte erreicht Herz und Verstand der Zuhörer. Ob es um die Beziehung zu unseren Mitmenschen geht, um den Umgang mit eigenen Fehlern und Schwächen, um Gesundheit, Geldsorgen oder Stressbewältigung … Die kleine buddhistische Lebensschule mit vielen inspirierenden Geschichten, die die Augen öffnen und das Herz berühren, finden Sie hier…

Es ist einfacher, einen weisen Menschen zu erkennen, als Weisheit selbst zu beschreiben. Aber was macht deren Weisheit aus? Und was bedeutet Weisheit eigentlich genau? Hier die Antworten…

Befreiung aus dem Zeitalter der Lüge – Warum die Menscheit sich derzeit in einer Prüfungszeit befindet – hier zum Video…