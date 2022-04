Aussschnitte aus der wahrscheinlich wichtigsten Pressekonferenz des Jahres 2021.

Am 16. Juni 2021, sind in Genf, US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin zu gemeinsamen Gesprächen zusammengekommen. Berichte – siehe hier – hier – hier – hier und hier.

Es war ein Treffen auf das die Weltpolitik schaute. Ein Treffen, in das große Erwartungen gesetzt wurden. Ein Treffen, das die Welt vor einem Krieg hätte retten können… dachte man! Westliche Hof-Historiker und Geschichtenschreiber, werden in der Zukunft, die Dramatik des Krieges und der humanitären Krise in der Ukraine, als Ergebnis dieser erfolglosen Konferenz in Genf, mit vorgefertigten Worthülsen und Phrasen, Putin zuschreiben. Oder sollte man das anders sehen?

Vor Beginn des Treffens betonte der russische Präsident, zwischen beiden Staaten hätten sich „viele Fragen angesammelt, die eine Diskussion auf höchster Ebene erfordern„. Er hoffe auf einen „produktiven Dialog„.

Die Tatsache, dass Putin und Biden sich damals getroffen haben und endlich offen die Probleme diskutierten, ist bereits als Erfolg gewertet worden. Was sich heute, gut 10 Monate später, nicht bestätigte.

Die „Militärische Sonderoperation“, die Putin am 24. Februar startete, hält bis dato an. Eine Vereinbarung auf politischer Ebene ist momentan unvorstellbar. Noch dazu, wo sich Beweise häufen, dass die Nato und ihre Mitgliedsländer, mit ihrem Personal und Soldaten, sich an den Kampfhandlungen gegen russische Soldaten beteiligen. Hier ein Video: „Militärisch haben die Amerikaner das Sagen in der Ukraine“ aus Frankreich.

Die Kriegspropaganda läuft sowohl im Westen als auch in Russland auf Hochtouren. Die Waffenlieferungen aus dem Westen für die Ukraine und immer schärfere Sanktionen gegen Russland sowie die Bilder von Kriegsverbrechen (deren Aufklärung abzuwarten ist, bevor medial abgeschlachtet wird), lassen deutlich erkennen, dass vor allem das ukrainische Volk noch weiter leiden muss.

Während die USA noch schärfere Sanktionen und Maßnahmen von uns Europäern gegen Russland fordert, z.B. ein Öl- und Gas-Embargo, erhöhte die USA selbst, die Einfuhr von Öl aus Russland im vergangenen Monat, um satte 43 Prozent –siehe Artikel. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass die verhängten Sanktionen dahingehend verpuffen, dass darunter, wir in West-Europa, am meisten leiden werden. Blackouts, Lebensmittelknappheit und Hyperinflation drohen. Im letzten Akt des inszenierten Welt-Theaters, sind die Deutschen die Verlierer – und noch deutlicher – die Schuldigen.

„… Seit 30 Jahren wird Russland von der NATO eingekreist. Die NATO-Raketen an der Grenze zu Russland brauchen 5 Minuten um in Moskau einzuschlagen. Russland steht militärisch nicht vor London und vor Washington, sondern Washington und London stehen bis an die Zähne bewaffnet vor Moskau. Und wir in Deutschland und der EU werden von den anglo-amerikanischen Kriegshetzern in einen Konflikt mit unseren Nachbarn Russland gezwungen…„, schreibt Peter von Zabuesnig im Buch: „Putins Krieg? Wir sind im Weltkrieg.“ Hier zur Leseprobe >>>.

Pressekonferenz mit Vladimir Putin nach dem Treffen mit Joe Biden in Genf.

Zunächst fand das Treffen in kleinem Kreis statt, lediglich US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Kollege Sergej Lawrow, sollten zugegen sein. Später sind, sowohl auf US- als auch auf russischer Seite weitere Berater dazugekommen. Der US-Präsident und er hätten „eine gemeinsame Sprache gesprochen„, sagte Putin.



War der Maidan ein Volksaufstand oder ein von den USA und der EU orchestrierter Regimechange? Was geschah auf der Krim und handelte es sich um eine Annektion durch Russland? Warum kam es zum Bürgerkrieg in der Ukraine, der bis heute fast täglich Menschenleben kostet? Detaillierte und mit überprüfbaren Quellen hinterlegte Antworten, finden Sie hier.

Pressekonferenz mit Vladimir Putin nach dem Treffen mit Joe Biden in Genf.

Ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Schauen Sie, ich glaube nicht, dass ich jetzt etwas Kompliziertes sage, es wird verständlich sein. Wenn Sie es für möglich halten, dies Ihren Zuschauern und Zuhörern objektiv zu vermitteln, wäre ich Ihnen sehr dankbar dafür. Also, die Vereinigten Staaten haben Russland zu ihrem Feind und Gegner erklärt, der Kongress hat dies 2017 getan. Das Recht der Vereinigten Staaten sieht vor, dass die Vereinigten Staaten die Regeln und Verfahren der demokratischen Regierungsführung in unserem Land einhalten und politische Organisationen unterstützen müssen. Das steht in Ihrem Gesetz, im Amerikanischen. …

…. Stellen wir uns nun die Frage: Wenn Russland der Feind ist, welche Organisationen wird Amerika in Russland unterstützen? Ich denke, es sind nicht diejenigen, die die Russische Föderation stärken, sondern diejenigen, die sie eindämmen, und das wurde als Ziel der USA öffentlich erklärt. Also. Es sind Organisationen und Personen, die die Politik der Vereinigten Staaten gegenüber Russland vorantreiben. Wie sollen wir damit umgehen? Ich denke, es ist klar: Wir müssen diesbezüglich Vorsicht walten lassen. Doch handeln werden wir nur im Rahmen des russischen Rechts….

…Ich habe Ihren Kollegen bereits geantwortet, ich glaube bei CNN, aber ich vermute, so sind die Gesetze des Genres und ich muss es wiederholen, in dem ich direkt Ihre Frage beantworte. Bitte, ich werde es gerne noch einmal tun. Also, die Vereinigten Staaten haben ein Gesetz verabschiedet, in dem sie erklären, dass sie bestimmte politische Organisationen in Russland unterstützen werden. Gleichzeitig erklären sie Russland zum Feind und sagen öffentlich, dass sie die Entwicklung Russlands eindämmen werden. Frage: Welche politischen Organisationen sollten die USA und andere Mitglieder der westlichen Gemeinschaft in Russland unterstützen, wenn sie diese dabei auch noch finanzieren? Natürlich erklärten wir sie, genau wie die Amerikaner in den 30er Jahren, zu ausländischen Agenten, aber es ist ihnen nicht verboten zu arbeiten, sie dürfen arbeiten. …

Wenn eine Organisation als ausländischer Agent deklariert wird, hindert sie das nicht an ihrer Tätigkeit. Wenn es sich um eine extremistische Organisation handelt, ist das eine andere Geschichte. Die von Ihnen erwähnte Organisation rief öffentlich zu Massenunruhen auf, bezog öffentlich und illegal Minderjährige in Straßenveranstaltungen ein – was nach russischem Recht verboten ist – und gab öffentlich Anleitungen, wie man z.B. Molotowcocktails vorbereitet, um sie gegen Polizeikräfte einzusetzen, während sie die Identität von Polizisten zur Schau stellte…

…Amerika erlebte erst kürzlich die schwersten Ereignisse nach dem berüchtigten Mord an einem Afroamerikaner und der Entstehung einer ganzen Bewegung namens Black Lives Matter. Ich werde mich dazu jetzt nicht äußern, ich möchte nur sagen: Das was gesehen haben … Pogrome, die ganzen Gesetzesverstöße und so weiter und so weiter- wir haben Mitgefühl mit den Amerikanern, aber wir wollen nicht, dass so etwas auf unserem Boden passiert, und wir werden alles tun, um das zu verhindern. Und irgendwelche Angst hat damit überhaupt nichts zu tun…

Stephen Rosenberg, BBC News. Vladimir Vladimirowitsch, Joe Biden ruft zu stabilen und berechenbaren Beziehungen mit Russland auf. Aber im Westen geht man davon aus, dass die Unberechenbarkeit ein Merkmal der russischen Außenpolitik ist. Sind Sie denn bereit, die Unberechenbarkeit aufzugeben, um die Beziehungen zum Westen zu verbessern? Danke.

Wladimir Putin: Sie sind ein großartiger Kompilator (Anm.: Als Kompilator wird ein Autor bezeichnet, dessen Arbeit im Wesentlichen aus dem Sammeln oder Zusammenstellen von Werken oder Zitaten anderer Autoren besteht.) und haben dabei ein hohes Niveau erreicht, um das man Sie beneiden könnte. Der erste Teil Ihrer Frage war: Der Westen geht davon aus … Und der zweite Teil der Frage: Sind Sie bereit, es zu aufzugeben? Doch wenn man im Westen vom etwas ausgeht, heißt das noch lange nicht, dass es auch stimmt….

…Lassen Sie mich zunächst den ersten Teil Ihrer Frage beantworten. Sie sagten, dass die Menschen im Westen denken, die russische Außenpolitik sei unberechenbar. Lassen Sie mich Ihnen auch einen Gegenschlag verpassen. Der Ausstieg der USA aus dem ABM-Vertrag im Jahr 2002 war völlig unvorhersehbar. Warum sollte man das tun, und die Grundlage der internationalen Stabilität in der strategischen Sphäre zerstören? Dann der Ausstieg aus dem Vertrag über Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite im Jahr 2019. Was ist daran stabil? Nichts ist hier stabil. Ausstieg aus dem Vertrag über den Offenen Himmel – was ist hier stabil? Es ist kaum etwas geblieben. Gott sei Dank hat Präsident Biden eine völlig angemessene Entscheidung im Bereich der strategischen Stabilität getroffen, START um fünf Jahre zu verlängern….

…Wenn Sie die Situation um die Ukraine, mit der Krim betrachten, an die sich alle berufen, richtig? Die Frage ist, was war denn stabil an der Unterstützung des Staatsstreichs in der Ukraine, als der ehemalige Präsident Janukowitsch allen Forderungen der Opposition zustimmte? Er war tatsächlich bereit, zurückzutreten und drei Monate später Neuwahlen anzukündigen. Nein, es musste einen blutigen Staatsstreich geben, der zu den bekannten Folgen führte – damals im Südosten und dann auf der Krim. Und Sie denken, wir verhalten uns unberechenbar? Nein, ich glaube das nicht. Meiner Ansicht nach verhalten wir uns absolut adäquat, was die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, angeht. Ich glaube, damit die Situation wirklich stabil ist, müssen wir uns auf die Verhaltensregeln in all den Bereichen einigen, die wir heute erwähnt haben: strategische Sicherheit, Cybersicherheit und der Umgang mit regionalen Konflikten. Ich denke, auf all diese Dinge kann man sich einigen. Zumindest ist das der Eindruck, den ich heute bei meinem Treffen mit Präsident Biden gewonnen habe….

…Die letzte Frage einer Journalistin aus Kanada. Guten Abend. Herr Präsident, ich danke Ihnen vielmals. Tamara Alteresco, Radio Kanada. Sie sagten zu meinen Kollegen: Sie möchten, dass man Ihnen ehrliche Fragen stellt, unvoreingenommene Fragen. Eine Frage von meiner neunjährigen Tochter. Ich ging auf die Geschäftsreise und sie fragte mich: „Was ist dieser Gipfel? Warum ist das so wichtig?“ Was würden Sie einem neunjährigen Mädchen antworten? Antworten Sie mir bitte so, wie Sie meiner neunjährigen Tochter antworten würden. Warum ist das Verhältnis zwischen Russland und den Vereinigten Staaten so kompliziert? Sie will es wissen, ich will es wissen. Warum dürfen junge Menschen nicht protestieren, nicht auf die Straße gehen?

Wladimir Putin: Es ist toll, dass sich Ihre neunjährige Tochter für diese Fragen interessiert. Die Antwort ist ganz einfach. Man muss sich umschauen und sagen: Siehst du, wie schön diese Welt ist? Und erwachsene Leute, die Chefs zweier Staaten, der größten Atommächte, treffen sich, um diese Welt zu einem sicheren, zuverlässigen, wohlhabenden Zuhause für alle Bewohner unseres Planeten zu machen. Sie werden über die furchterregensten Waffen diskutieren, die eingeschränkt werden müssen, und gemeinsame Regeln für den Nichtgebrauch aufstellen. Sie werden über den Schutz der Umwelt sprechen, damit die Flüsse sauber sind, die Meere sauber sind, es keine Überschwemmungen und keine Dürren gibt, damit es genug Nahrung für alle Bewohner unseres Planeten gibt, wo auch immer sie sind. Sie werden über Gesundheitsfragen sprechen, damit die Kinder, wenn sie aufwachsen, weniger krank sind, damit sie lernen und mit Zuversicht in die Zukunft blicken können. Ich möchte, dass ihr, meine Damen und Herren, basierend genau auf diesen Überlegungen unser heutiges Treffen präsentieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Auf Wiedersehen!

Präsident Wladimir Putin zeigt sich siegessicher und hat den „Werte-Westen“ zurecht mit Vorwürfen konfrontiert. Die Ziele der «Spezialoperation» würden erreicht, sagte Putin am »Tag der Raumfahrt« am Dienstag, den 12. April im fernen Osten des Landes, in Wostotschny. Es war ein PR-Termin zum geplanten Weltraumbahnhof. „Daran gibt es keinen Zweifel.“ Den USA und Europa hielt der Kremlchef vor, sie führten mit ihren Sanktionen einen „Wirtschaftskrieg gegen Russland“, der aber gescheitert sei. Putin bezeichnete Vorwürfe, russische Soldaten hätten in Butscha bei Kiew Kriegsverbrechen verübt, als „Provokation und Fake“. Hier zum Video.

Der Werte-Westen sinkt zu einer Bekenntnisdemokratie herab, wo man vorgefertigte Worthülsen wiederholen muss, so man toleriert werden will. Wer kein absolutes Treue-Bekenntnis ablegt, sondern nach Ursachen fragt oder gar forscht, wird zum Fremdkörper – und den will man, wie den Russen jetzt, und den Ungeimpften neulich, am liebsten aus der Gutmenschen-Gemeinschaft verbannen – hier weiter.

