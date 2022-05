Auch in Deutschland werden sich noch Leser daran erinnern, dass Rudolf Heß, der seinerzeitige Stellvertreter des Führers der NSDAP, im Mai 1941 einen abenteuerlichen Flug nach Schottland unternahm, daraufhin seitens der deutschen, wie auch der britischen Führung als geistig verwirrt bezeichnet wurde und nach dem großen Nürnberger Prozess bis an sein Lebensende im Spandauer Gefängnis inhaftiert war.

…

Als Rudolf Heß am 17. August 1987 im Alter von 93 Jahren unter mysteriösen Umständen im alliierten Isolationsgefängnis BERLIN-SPANDAU verstarb, waren sich Ärzte, Juristen und Historiker einig:

…

HESS WURDE VOM BRITISCHEN GEHEIMDIENST ERMORDET, WEIL DER SOWJETISCHE STAATSPRÄSIDENT GORBATSCHOW SEINE FREILASSUNG VERANLASSEN WOLLTE, WAS DIE BRITISCHE REGIERUNG UNBEDINGT VERHINDERN MUSSTE.

…

Im Schicksal von Rudolf Heß spiegelt sich das Schicksal unseres Volkes wider. Sein Einsatz zur Rettung des Friedens musste scheitern, weil die Feinde unseres Volkes keinen Frieden, sondern die Zerstörung der europäischen Mitte anstrebten. Seinem Flug im Mai 1941- folgte sechs Wochen später der deutsche Präventivschlag gegen die Sowjetunion.

…

Die Schlußworte von Rudolf Heß vor dem NÜRNBERGER TRIBUNAL geben Aufschluß über die unsterbliche Größe dieses Mannes:

…

„ . . .Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln wie ich handelte, auch wenn ich wüßte, dass am Ende ein Scheiterhaufen für meinen Flammentod brennt. Gleichgültig was Menschen tun, der-einst stehe ich vor dem Richterstuhl des Ewigen, ihm werde ich mich verantworten, und ich weiß: ER SPRICHT MICH FREI! . . .” Bild: Das Grab der Familie Hess. Das Grab wurde aufgelöst, die sterblichen Überreste exhumiert. HINWEIS: Im Stab von Rudolf Heß – Die noch nie veröffentlichten Erinnerungen eines Reichsamtsleiter der im Stab des Stellvertreters des Führers, Rudolf Heß, als Verbindungsmann zum Reichspropagandaminister Dr. Joseph Goebbels arbeitete – hier weiter.

Rudolf Hess fliegt nach England zu Friedensverhandlungen

…

Mein Dank an Bettina, sagt Maria Lourdes!

Heute ist der 10. Mai und es ist ein legendärer Tag für uns Deutsche, es sollte auf ewig ein Tag des Friedens-Fluges für uns sein. Ich hab mir lange Gedanken gemacht darüber, was ich gerne schreiben würde oder was vor allem „Ehrenwert“ sein könnte.

…

Dazu hab ich wieder einmal versucht dieses komische Buch von Rainer F. Schmidt zu lesen, angeblich wären darin ja viele verborgene Wahrheiten beschrieben und angeblich durfte er als erster deutscher Historiker, durch Vermittlung des Auswärtigen Amtes in Bonn, Einblick in die Churchill Papers nehmen. Ich schreibe hier nur eine kurze Passage, seines oft vor Abscheu triefenden und mit heillosen Spekulationen durchsetztem Werke ab. Neue Quellen und alte Spekulationen (Seite 9 ff)

…

Auszug aus dem Buch von Rainer F. Schmidt“ … Am Samstag, dem 14 Juni 1941, merken die Wachsoldaten, daß etwas Ungewöhnliches im Gange ist. Der Gefangene bleibt den ganzen Tag über in einer „schwierigen Stimmung“, läuft „wie ein Löwe im Käfig auf der Terrasse hin und her und weigert sich zu antworten, wenn man ihn anspricht“. Er bittet „lediglich um eine Klistierspritze“ und zieht sich, wie es im Tagebuch des Lagerkommandanten heißt, „mit diesem Schatz“ in sein Badezimmer zurück. Kurze Zeit später erscheint er wieder, „offenbar ohne irgendwelche Erleichterung durch sein neues Spielzeug erhalten zu haben“, und verbringt den Nachmittag „in tiefstem Trübsinn auf seinem Zimmer!“

…

In diesem knapp 15 Quadratmeter großen, spartanisch möblierten Raum im Obergeschoß eines „Camp Z“ genannten viktorianischen Landhauses im südenglischen Kent, wo man ihn interniert hält, trifft er Anstalten, von der Welt Abschied zu nehmen. Seine handgeschriebenen Notizen für die vor knapp einer Woche endlich angelaufenen Verhandlungen mit der britischen Regierung versieht er mit der bitteren Schlußbemerkung: „Schweigen – keine Zustimmung“. Dann schreibt er drei Abschiedsbriefe: an seine Familie und Freunde mit dem fatalistisch-pathetischen Schlußsatz: „Früher oder später müssen wir alle sterben. Wohl dem, der für eine große Idee sterben darf“.

…

An seinen dreijährigen Sohn, dem er in allen Einzelheiten seinen dramatischen Flug vom 10 Mai mit einer „Me 110“ nach Schottland schilderte, wobei er von „höhere[n], schicksalsgesteuerte[n] Kräfte[n]“ schreibt, auf deren Bestimmung hin er nach England gekommen sei, um „hier über Verständigung und Frieden zu sprechen“, an seinen „Führer“ Adolf Hitler, dem er seinen letzten Gruß widmet und dessen „Groß Deutschland“, so zeigt er sich überzeugt, „einer ungeahnten Größe“ entgegensehe. Diese Abschiedsbriefe, gekennzeichnet von Todessehnsucht, Wehmut und der Erkenntnis, daß seine selbstgewählte Mission gescheitert ist, sind bewegende Zeugnisse.

…

Sie dokumentieren, daß sich hinter dem Gestus des tollkühnen Parlamentärs, hinter der Fassade der unerschütterlichen Siegeszuversicht eines verstockten Nationalsozialisten, hinter den großen Entwürfen von der Aufteilung der Welt in ein deutsch beherrschtes Kontinentaleuropa und ein britisches Seeimperium eine menschliche Tragödie verbirgt, die nun am Abgrund der Selbstzerstörung angelangt ist.

…

Die Wachsoldaten, die er bis gegen zwei Uhr morgens ständig auf Trab hält, finden ihn im Zustand hochgradiger Erregung, leichenblaß und mit tief in den Höhlen liegenden Augen. Er sei, so stößt er immer wieder hervor, in die Hände des Secret Service gefallen und werde auf Anweisung einer „kleinen Clique“, die ihn davon abhalten wolle, zwischen Deutschland und England Frieden zu stiften, durch die Beimengung von Gift in seine Lebensmittel systematisch in den Tod getrieben.

…

Der psychische Zustand von Heß hat am Sonntag ein derart kritisches Stadium erreicht, daß Sir Steward Menzies, der Chef des für Spionage zuständigen Geheimdienstes „MI 6 Seiner Majestät“ – sich eilends ins Foreign Office begibt, um mitzuteilen, daß Heß „durchzudrehen“ drohe. Dort allerdings begegnet man dem persönlichen Schicksal des Staatsgefangenen mit emotionaler Kälte und politisch bestimmter Zweckrationalität.

…

„Mir ist ziemlich egal, was mit ihm passiert. Wir können ihn benutzen“ so kommentierte der zuständige Unterstaatssekretär, Sir Alexander Cadogan, die Nachrichten aus Camp Z in seinem Tagebuch. Es komme vielmehr darauf an, wie man die Affäre Heß „ausbeutet, gleichviel, ob er lebt, unzurechnungsfähig oder tot ist“

…

In der darauffolgenden Nacht kommt es kurz vor der Morgendämmerung zum Höhepunkt der Krise. Gegen 3:55 Uhr taucht „Z“, wie Heß´ Deckname im Jargon des britischen Geheimdienstes lautet, im Pyjama vor dem Zimmer des Offiziers vom Dienst auf und erklärt, daß er nicht schlafen könne und deshalb etwas Whisky zu sich genommen habe. Dann schlurft er scheinbar gleichgültig in sein Zimmer zurück. Fünf Minuten später ruft er dem Wachposten durch die Dunkelheit zu, daß er sofort einen Arzt zu sehen wünsche. Und dann geht es ganz schnell.

…

Kaum ist Major Dicks, der zuständige Arzt, geweckt worden, kaum hat der Posten das eiserne Gitter zurückgeschoben, das im oberen Teil des Hauses die Räume des Gefangenen vom Flur und vom Treppenhaus trennt, stürmt Heß, der seine Luftwaffenuniform übergestreift hat, los. Die Absätze seiner schwarzen Fliegerstiefel knallen auf den marmornen Fußboden. Seine unter buschigen Brauen tiefliegenden Augen haben einen starren Ausdruck angenommen. Mit einem Ruck stößt er den Posten und den Arzt beiseite und stürzt sich über das Treppengeländer in die knapp vier Meter tiefliegende Eingangshalle hinunter- „Z“ fiel schwer und begann sofort zu wehklagen und zu schreien […]

…

Der Arzt verabreichte Z eine Morphiuminjektion, der herbeigerufene Chirurg diagnostizierte einen Bruch des linken Oberschenkels, und Heß wurde dann in sein Zimmer zurückgebracht und auf ein Armeebett gelegt, so lautet das nüchterne Fazit dieser dramatischen Szene in den Akten. Wie so vieles seit seiner Ankunft in Schottland nach einem Flug von Haunstetten bei Augsburg vor genau sechs Wochen ist Heß auch dieser letzte, selbstzerstörerische Versuch mißlungen, durch seinen Freitod die britische Öffentlichkeit aufzurütteln, für die Ausgleichsideen Hitlers zu gewinnen und ein Fanal zum Sturz der Regierung Churchill zu setzen. Tatsächlich hat Heß keinen Einfluß mehr auf den Gang der Entwicklung, ist er in einer grenzenlosen Selbsttäuschung befangen, wenn er starrsinnig daran festhält, daß – mit Ausnahme Churchills – „das gesamte Kabinett bemüht sei, einen Frieden auszuhandeln“.

…

Denn mit seiner Friedensinitiative wird hinter den Kulissen von Whitehall bereits seit Wochen handfeste Interessenpolitik betrieben. Im Foreign Office, das mit der politischen Behandlung des Falles betraut ist, fällt die Bewertung des nächtlichen Selbstmordversuches entsprechend kalt und emotionslos aus. Cadogan, der die Nachricht am Morgen des 16. Juni von Steward Menzies entgegennimmt, bringt Churchill sogleich von dem „törichten“ Vorhaben ab, auch nur ein Wort nach außen dringen zu lassen. Er überzeugt den Premierminister, daß „mit Blick auf H. „Mummenschanz“ die Parole sei. Das ist es, was ich wollte“, bilanziert er das Ergebnis seiner Bemühungen zufrieden, „und jetzt werde ich mit meiner Propaganda fortfahren“.

…

Diese Bemerkung Cadogans führt mitten hinein in eines der letzten großen Rätsel des Zweiten Weltkrieges, das trotz zahlreicher Deutungsmuster, die zur Erklärung des spektakulären Heßschen Unternehmens vom 10. Mai 1941 vorgelegt wurden, bis zum heutigen Tag mysteriös geblieben ist. Welche Art von „Propaganda“ das britische Foreign Office in der Sache Heß verfolgte, wie das Kabinett Churchill auf die Friedensinitiativen des Führerstellvertreters reagierte, welche Handlungsspielräume sich für London nach der Ankunft von Heß in der konfliktträchtigen Situation knapp sechs Wochen vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion eröffneten und welche Rolle die Briten bei der Planung und Durchführung des Fluges spielten – all dies sind Fragen, die sich aus Mangel an einschlägigen Quellen einer Klärung entzogen haben.[…..] …“ ENDE.

…

Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass der Leser über diese Dinge die damals geschehen sind, einigermaßen Bescheid weiß! Und dieser Leser hier in der Abschrift, hoffentlich auch zwischen den Zeilen lesen kann?

…

Im Grunde genommen vermischt der Herr Schmidt in seinem Buch oft Wahrheiten mit eigenen Spekulationen und ist von daher, meiner Meinung nach, als „Historiker“ nicht allzu ernst zu nehmen! Vielleicht hätte Herr Schmidt auch lieber noch andere Quellen, z.B. die Briefe von Ilse Heß, das Buch seines Sohnes Wolf Rüdiger „Mord an Rudolf Heß“ oder die Bücher von Alfred Seidl dem Anwalt von Rudolf Heß, zu Rate gezogen und wäre dann nicht so „vorurteilsvoll“ und verblendet gewesen.

…

Oder er hätte sein eigenes (induziertes) Empfinden und die politische Strömung total ausgeblendet, dann hätte er ein wunderbares Werk erschaffen können! Aber es trotzt nicht meiner Anerkennung unserem tapferen Friedensflieger „Rudolf Heß“ gegenüber.

…

Anm. ML: Mord an Rudolf Hess bestätigt: Die große Tageszeitung THE INDEPENDENT kam am 6. September 2013 mit dem Aufmacher heraus: „Adolf Hitlers Nazi Stellvertreter Rudolf Hess, ermordet von britischen Geheimagenten‘, um Kriegsgeheimnisse zu vertuschen.“ Ein Chirurg, der Hess im Kerker über Jahre hinweg behandelte, packte schon damals aus, aber alles blieb im Stahlschrank der Geheimhaltung verborgen und verschlossen, damit die Lügen weiter blühen würden können. Beim Independent zu lesen: „Chirurg behauptet, Hess wurde im Auftrag der britischen Regierung ermordet, um Kriegsgeheimnisse nicht öffentlich werden zu lassen.“

…

Und weiter: „Zwei Jahre nach Heß‘ Tod im Jahr 1987 wurde das geheim gehaltene Dokument verfasst, das von einer hochbrisanten Ermittlung berichtet. Ein britischer Chirurg, der Rudolf Heß behandelt hatte, behauptet nach diesem Dokument, dass Heß sich nicht selbst umgebracht hatte, vielmehr sei der alte Nazi im Auftrag Groß-Britanniens ermordet worden, um Kriegsgeheimnisse nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Dieser Geheimbericht von Kriminalhauptkommissar Howard Jones wurde nach dem Freedom of Information Act, teilweise geschwärzt, freigegeben und enthüllt, dass der Chirurg Hugh Thomas die Namen der beiden Mordverdächtigen genannt hatte. Diese Namen wurden von einem Regierungsangestellten für die Ausbildung von Geheimagenten bereitgestellt. Nach 25 Jahren der Geheimhaltung wurde der Bericht von der britischen Polizeibehörde Scotland Yard, Abteilung Terrorismusbekämpfung, nach Absprache mit ‚weiteren Regierungsabteilungen sowie ausländischen Regierungs- Abteilungen‘ freigegeben.“ (Quelle: The Independent, London, Friday 06. September 2013)

…

Niemand wird frei werden, ohne die Wahrheit zu kennen!

Geheimakte Hess

Filmproduktion von Olaf Rose und Michael Vogt aus dem Jahr 2004, die sich auf die umstrittenen Thesen des britischen Publizisten Martin Allen vom „Friedensflieger Hess“ stützt.

Die letzten Jahre und der Tod von Rudolf Heß. Abdalla Melaouhi ist der Kronzeuge für die Ermordung von Rudolf Heß. Der Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin, war von 1982 bis zu dessen Tode Krankenpfleger und Vertrauter von Rudolf Heß – hier seine Erinnerungen.

Der geheimnisvolle Tod meines Vaters in Spandau – hier weiter.

