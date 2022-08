Gegenwärtig befinden wir uns in einer multiplen Krise: Die Energiepreise steigen, die Märkte spielen verrückt, die Inflation lässt die Menschen um ihr Erspartes bangen, und dazu gesellt sich noch ein Krieg im Herzen Europas, der sich zu einem Flächenbrand entwickeln könnte.

…

In diesen Zeiten ist vor allem ein Handwerk besonders gefragt: der Journalismus. Er soll, nein, er muss in Krisenzeiten sachlich und nüchtern über die Geschehnisse berichten, obgleich mancher Journalist möglicherweise selbst betroffen ist und eine eigene Haltung zu den Ereignissen hat.

…

Die Umbrüche, die aktuell stattfinden, sind jedoch von einem Versagen dieses so wichtigen Handwerks geprägt – und das nicht erst seit Corona.

…

„Recherchieren“ – heißt das Buch von Patrik Baab, es ist den Gedanken der journalistischen Aufklärung verpflichtet. Im Interview spricht Patrik Baab, der selbst ein halbes Jahrhundert als Journalist gewirkt hat, über das Handwerk Journalismus in diesen schweren Zeiten. Zu ihren Kernaufgaben zählen die Kritik und Kontrolle politischer Macht. In der Praxis jedoch wird die Presse häufig zum Apologeten der Mächtigen und zum publizistischen Verteidiger des Status Quo. Statt Macht- und Gewaltverhältnisse aufzuklären, vernebelt sie oft die Interessen von Machteliten und wird so zum Helfer der Gegenaufklärung. Patrik Baab zeigt, wie Kritik und Kontrolle von Eliten wieder in den Mittelpunkt der Recherche rücken können und bietet einen Werkzeugkasten mit Instrumenten der Aufklärung – hier weiter.

Rubikon-Exklusivinterview mit Patrik Baab: Die Schreibtischtäter

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ Dieses Zitat des deutschen Soziologen Niklas Luhmann beschreibt in zutreffender Art und Weise die Macht der Medien. Der Krieg in der Ukraine stellt gegenwärtig nicht nur Politik und Gesellschaft vor große Herausforderungen, sondern auch all jene, die über die Geschehnisse berichten und damit für die Wirklichkeitskonstruktion in den Köpfen der Menschen verantwortlich sind.

…

Sie sind verantwortlich für das Bild, welches die Menschen über den Krieg, die Politiker und die Folgen, die dieser mit sich bringt, haben. Dabei wird oft vergessen, dass diejenigen, die an ihren Schreibtischen sitzen und diese Realitäten erzeugen, zumeist nicht frei von eigenen Überzeugungen und Haltungen sind. Sie sind daher „gebiast“, wie es auf Neudeutsch heißt, berichten also voreingenommen.

…

Im Interview führt Patrik Baab, der selbst ein halbes Jahrhundert als Journalist gewirkt hat, dieses Phänomen aus. Dabei beschreibt er Probleme, die nichts mit etwaigen „Verschwörungstheorien“ über manipulierte Berichterstattung zu tun haben. Er beleuchtet vielmehr unsaubere, aber verbreitete Arbeitstechniken sowie die problematische Sozialisation einiger „Alpha-Journalisten“. Er geht außerdem auf die Hintergründe des aktuellen Krieges in der Ukraine ein und erläutert, wie der Westen die Eskalation befeuert hat.

RUBIKON: Im Gespräch: „Die Schreibtischtäter“ (Patrik Baab und Flavio von Witzleben)



Lange galt es als ‚Verschwörungstheorie‘, dass Leitmedien uns Bürger mit Propagandatechniken gezielt manipulieren. Der unvergessene, Udo Ulfkotte, hat uns mit „Gekaufte Journalisten“ – ein Meisterwerk hinterlassen. Über das Buch „Gekaufte Journalisten“ – kann man bei manchen Verlagen lesen, es sei „Derzeit vergriffen„. Beim Ursprungs-Buch-Verlag heißt es: „leider ausverkauft!“ Wenn Sie sich mit einer Pdf zufrieden geben, können Sie das Buch hier –online– noch lesen – laden Sie es sich runter, denn die Zensur schlägt unerbittlich zu, sagt Maria Lourdes. Was man beim Thema Ulfkotte nicht verschweigen kann, ist „Grenzenlos kriminell“ – wo er uns eine Realität zeigt, die von Politik und Medien versucht wird zu vertuschen – hier weiter.

Wussten Sie? In Deutschland ansässige transatlantische Organisationen konnten US-Fördergelder dafür beantragen, wenn sie Deutsche so beeinflussen, dass diese proamerikanische Interessen vertreten. Glauben Sie, dies sei eine Verschwörungstheorie? Dann dürfen Sie auch der renommierten Zeitung „Washington Post“ und der US-Botschaft nichts mehr glauben. Denn die berichteten darüber – Hier zum Artikel.

Dieses Buch ist den Gedanken der journalistischen Aufklärung verpflichtet – hier weiter.

Auschnitt aus dem Vortrag:„Gekaufte Journalisten“ – absolut sehenswert!

Bislang galt es als »Verschwörungstheorie«, dass Leitmedien uns Bürger mit Propagandatechniken gezielt manipulieren. Jetzt enthüllt ein Insider, was wirklich hinter den Kulissen passiert.



Die brisanten Veröffentlichungen von Udo Ulfkotte, findet man hier >>>.

Udo Ulfkotte und Stefan Schubert zeigen, wie ernst die Lage wirklich ist. Sie haben Informationen verschiedenster Quellen ausgewertet, dabei auch Geheimpapiere von Sicherheitsdiensten eingesehen und mit Insidern und Polizisten gesprochen. Das Ergebnis ihrer Recherche ist beängstigend – hier weiter.

So düster die Voraussagen des Autors sind, seine Ausführungen für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben machen Mut und machen Spaß. Udo Ulfkotte liefert Ihnen kompetentes Wissen für ein unabhängiges und autarkes Leben – hier weiter.

Eine erstaunliche Erkenntnis, die unser Weltbild verändern wird: Es gibt ein kollektives Bewusstsein – und wir alle können es beeinflussen – hier weiter.



Wie die Intention einer kleinen Gruppe unser Leben heilen und die Welt verändern kann, zeigt uns Lynne Mc Taggert im Bestseller: „Die Kraft der Acht„.

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie – in diesem spannungsgeladenen Buch auf der Suche nach der Wahrheit – hier weiter.

Werner Mausfeld lüftet den Schleier der alltäglichen Manipulation und Desinformation. Das Buch: „Warum schweigen die Lämmer?“ wird von künftigen Generationen dazu verwendet werden aufzuzeigen, wie die heutige Gesellschaft zu dem werden konnte, was sie ist. Die von Prof. Mausfeld geschilderten Methoden und Hintergründe, sind dem aufgeklärten und kritisch denkenden Menschen in Grundzügen bekannt, aber sie wurden selten in ihrer Gesamtheit und Stringenz derart exakt und schonungslos beschrieben, so dass die im Titel aufgeworfene Frage: „Warum schweigen die Lämmer?“ umfassend beantwortet werden kann – hier weiter.

Schüren und Verbreiten von Angst ist seit jeher probates Mittel zur Durchsetzung von Politik. Angst – das Wort, es leitet sich her von „Enge“ – schaltet Rationalität und Vernunft aus. Das Individuum fällt in einen „Überlebens-Modus“ und wird somit manipulierbar. Die Herrscherklasse weiß das. Sie greift immer dann auf dieses Machtinstrument zurück, wenn sie keine überzeugenden Argumente hat, um ihre „Agenda“ durchzusetzen – hier zum Artikel.

Der CIA-geprägte Kampfbegriff „Verschwörungstheorie“ hat Hochkonjunktur, wird inflationär benutzt, und zwar in allen Medien-Formaten. Wer aufmerksam in der Corona-Berichterstattung den Mainstream-Medien mit ihren Sensationsmeldungen folgte, hörte sehr oft den Begriff: „Verschwörungstheorie“. Täglich mindestens 5 bis10 mal auf sämtlichen Medien-Formaten die meinten Nachrichten verbreiten zu müssen. Jeder, der offiziellen Behauptungen des Mainstreams und der Politik hinterfragte, wurde zum Verschwörungstheoretiker erklärt. Was er tatsächlich gesagt hat, wurde nicht dargelegt – hier weiter.

Die Welt, wie wir sie kannten, wurde und wird immer mehr auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr stimmig, alles scheint nur noch von widersprüchlichem, offensichtlichem Irrsinn geprägt zu sein.Diese Veränderung, die weltweit gerade stattfindet, beinhaltet etwas enorm Großes in sich, denn es gibt uns die Möglichkeit zu vereinfachen, zu entschleunigen und bringt in uns die Essenz, was wir wirklich sind, zum Vorschein – hier weiter.

Bist Du wirklich Herr Deiner Emotionen, wenn Du, zusammen mit Millionen anderen, allabendlich vorausgewählte, „nach-gerichtete“ News konsumierst? Glaubst Du tatsächlich, Du kannst Dir eine ausgewogene Meinung bilden, wenn Du in Talkshows und Kommentaren fast ausschließlich die gleichgeschaltete „Wahrheit“ interessengeleiteter „Experten“ vorgesetzt bekommst?



Mit der Brainbow-Technik können Forscher nachvollziehen, wie sich Nervenzellsysteme entwickeln: Alle Abkömmlinge eines Neurons leuchten in derselben Farbe. … Jede genmanipulierte Nervenzelle produziert ein bis vier dieser Proteine in bestimmten Mengenverhältnissen und mischt sich so ihre eigene Farbe. BRAINBOW – Hat der Autor eine prophetische Gabe, oder ist lediglich seine Fantasie mit ihm durchgegangen? Die Zukunft wird es zeigen! Hier zum Roman…

Westliche Medien tun die russischen Entdeckungen von US-Biowaffen in der Ukraine als russische Propaganda ab. Da ist es nur folgerichtig, dass sie Chinas Reaktion auf die Enthüllungen verschweigen – hier zum Artikel.

Fakt ist: die US-Armee hat unter Verletzung der UN-Konvention, über das Verbot biologischer Waffen, regelmäßig tödliche Viren, Bakterien und Toxine produziert! Fakt ist auch, dass Hunderttausende von unwissenden Menschen, systematisch gefährlichen Krankheitserregern und anderen unheilbaren Krankheiten ausgesetzt wurden! Die Staatssekretärin im US-Außenministerium für politische Angelegenheiten, (Fuck the EU) Victoria Nuland, bestätigte vor einem Ausschuss des US-Senats – hier zum Artikel.

Die zunehmende Verbreitung nicht nur chemischer, sondern auch biologischer Waffen ist eine der gefährlichsten Bedrohungen, mit denen sich die Menschheit weltweit konfrontiert sieht. Im Jahre 1972 hatte die Öffentlichkeit etwas überoptimistisch geglaubt, daß die Gefahr mit der Biowaffen-Konvention vorüber sei. Derartige Waffenprogramme werden von den Regierungen seither mit mehr Verschwiegenheit betrachtet als die Entwicklungen von A-Bomben – hier weiter.

Die Ethnische biologische Waffe (biogenetische Waffe) ist eine theoretische Waffe, die in erster Linie Menschen bestimmter Ethnien oder Genotypen schaden soll. Obwohl die Forschung und Entwicklung ethnischer Biowaffen offiziell nie öffentlich bestätigt wurde, zeigen Dokumente, dass die USA biologisches Material von bestimmten ethnischen Gruppen – Russen, Kaukasier und

Chinesen – gern einsammeln – hier weiter.

Kennen Sie das Gefühl, von jemandem angestarrt zu werden? Wir Menschen besitzen eine Reihe bislang unerklärlicher Wahrnehmungen und Fähigkeiten, die uns und anderen sogar das Leben retten können. Sie gehören zu unserer biologischen Ausstattung – hier weiter.

‼️An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – hier mehr dazu »»».

Auf dieses Szenario sollten gerade wir in Deutschland umfassend vorbereitet sein: Guardian Purifier – Wasserfilter – Kochbuch für Notfall & Krise – Survival auf Russisch – Blackout

Das Multitalent für die Nutzung von Holz, Kohle oder anderen brennbaren Materialien! Ursprünglich für den Einsatz in Entwicklungsländern konzipiert, hat sich die robuste Bauweise der Raketenöfen und ihre Effizienz unter schwersten Bedingungen immer wieder bewährt – hier weiter.

Drei Viertel der Durchschnittsbevölkerung können durch eine pseudo-wissenschaftliche Autorität dazu gebracht werden, in bedingungslosem Gehorsam einen ihnen völlig unbekannten, unschuldigen Menschen zu quälen, zu foltern, ja zu liquidieren. Dieses Ergebnis einer sorgfältig vorbereiteten und kontrollieretn Testreihe löste in der Welt ungläubige Betroffenheit und auch erbitterte Proteste aus – hier weiter.

Spenden einsammeln. Der Spezialreport „Steinreich werden mit eigenem Verein“ enthält alles, was Sie wissen müssen, um sich von diesem 6-Milliarden-Kuchen ein Stück abzuschneiden. Erstmals wird in einem deutschen Report auch beschrieben, wie man Spenden bequem via Internet einsammeln kann! Und in Teil 2 wird speziell der Verein für ganz Clevere beschrieben…hier weiter.

Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Nahrungsmittel, die jahrelang haltbar sind (vieles davon Bundeswehrstandard): Dosenbrot, Pumpernickel, Fertigmenüse wie Tortellini mit Hühnchen, Gemüse-Risotto, Veggie-Pfanne mit Nudeln, Kartoffelpüree mit Milch, Spaghetti Bolognese, Hühnchen mit Reis, Linsen-Eintopf, Jägertopf, Fettpulver, Vollei-Pulver, Schokolade u.v.m. – hier weiter.

Mehr Lebensqualität durch selbst gefertigte Gebrauchsgegenstände Wie alte Handwerkstechniken unser Leben in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft bereichern können, das zeigt uns John Seymour – hier weiter.

Petroleumheizung mit Löschautomatik – auch als mobile Kochgelegenheit geeignet – hier weiter.

Aktivieren Sie Ihr Drittes Auge und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein – hier weiter.

Warum wir Heimat, Freiheit und Sicherheit verlieren – Die Jahreszahl „2025“ ist dem NASA Dokument entlehnt und steht als Synonym für den Tag X – hier weiter.