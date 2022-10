Unser Bewusstsein kann die Zustände auf dem Planeten auf sehr viel umfangreichere Weise verändern, als wir denken. Der Grund dafür ist, dass wir alle miteinander verbunden sind. Die Antwort auf eines der bestgehüteten Geheimnisse unserer Zeit ist: Die Wichtigkeit der Selbst-Liebe!”

…

Selbstliebe ist wichtig für ein glückliches und erfülltes Leben! Liebe Dich! Liebe jede Einzelheit an dir; und hör auf an dir zu zweifeln! Wenn wir begonnen haben, es nicht mehr jedem recht zu machen, wenn wir aufgehört haben, nach Anerkennung und Zuwendung durch Andere zu suchen, können wir beginnen, uns selbst zu lieben.

…

Erst wenn wir uns selbst lieben, sind wir voller Energie und können diese dann mit anderen teilen. Wir lernen dadurch uns zu respektieren, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Bedürfnisse kennen; und wir lernen auf unser Herz zu hören!

…

Wenn du dich selbst nicht liebst, wirst du auch nie jemand anderen lieben können! Erst wenn du es schaffst dich selbst zu lieben, du es dir selbst wert bist, von dir selbst aufrichtig geliebt zu werden, erst dann wirst du zur Liebe fähig sein und die Liebe wird zu dir kommen. Erst dann wirst du in der Lage sein, Liebe auszusenden und Liebe zu empfangen!

…

Die Liebe zu uns selbst ist das Beste und Aufrichtigste, denn ohne Selbstliebe gibt es keine Liebe und auch keine Nächstenliebe! Somit ist es unsere erste und einzigste Aufgabe, unsere Liebe zu uns selbst zu entdecken, sie umzusetzen und sie zu leben! Erst wenn du dich selbst liebst, wirst du voller Energie sein und kannst diese dann auch mit anderen teilen.

…

Selbstliebe: Die uneingeschränkte Liebe zu sich selbst



Quelle: Allure von LIL – Aus dem Buch:„Auf dem Weg aus der Dunkelheit ins Licht“ – hier zum Buch>>>.

Die Welt, wie wir sie kannten, wurde und wird immer mehr auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr stimmig, alles scheint nur noch von widersprüchlichem, offensichtlichem Irrsinn geprägt zu sein.Diese Veränderung, die weltweit gerade stattfindet, beinhaltet etwas enorm Großes in sich, denn es gibt uns die Möglichkeit zu vereinfachen, zu entschleunigen und bringt in uns die Essenz, was wir wirklich sind, zum Vorschein – hier weiter.

Jean Ziegler liefert die intellektuellen Waffen für diesen Kampf – hier weiter.

Zitat: “ … Am Tag verhungern nach Angaben der UN, etwa 15.000 Kinder unter fünf Jahren. Jeden Tag sterben gesamt circa 24000 Menschen weltweit an Hunger. Machen wir keinen Fehler, wir sind doch bereits im Dritten Weltkrieg. Ein edlerer Begriff ist „The Great Reset“ – die beredte Beschreibung des Weltwirtschaftsforums (WEF) von einer bewusst zerstörten Weltwirtschaft mit unzähligen Insolvenzen und hoher Arbeitslosigkeit, eines erbärmlichen Elends mit Hungersnot und Hungertod, Krankheiten und Selbstmord. Daran erkennt man deutlich, dass es der sog. Elite nicht wirklich um Menschenleben geht, sondern nur um Macht…“ Quelle: Corona – Die Wahrheit.

»Ändere die Welt – sie braucht es«, fordert Bertolt Brecht. Heute besitzen 50 Einzelpersonen so viel wie die abgehängte Hälfte der Menschheit. Wollen wir in einer solchen Welt wirklich leben und die kannibalische Weltordnung weiterhin ertragen, in der die Oligarchen des globalisierten Finanzkapitals über Hunderte von Millionen im Elend lebender Menschen herrschen? Jean Ziegler liefert die intellektuellen Waffen für diesen Kampf – hier weiter.

Wie sich die armen Völker gegen den wirtschaftlichen Weltkrieg wehren – hier weiter.

Nach der offiziellen Statistik fällt in Deutschland jeden Tag 472-mal der Strom aus. Einschlägige Untersuchungen haben gezeigt, dass dabei 90 Prozent der Stromunterbrechungen noch gar nicht erfasst sind. Demnach würden die tatsächlichen Versorgungsstörungen bei rund 4700 Stromausfällen liegen – pro Tag! Die Frage ist nicht, ob es zu einem Blackout kommt, sondern wann – bereiten Sie sich darauf vor – Sie werden es nicht bereuen…Bedrohung Blackout – hier weiter.

Ich bin sehr zufrieden. Alle angeschlossenen Geräte laufen einwandfrei. Der Ventilator ist nicht zu laut. Top Gerät! Hier zum ECO-Flow.

Jean Ziegler, der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, hält der globalisierten Welt den Spiegel vor. Er zeigt auf, wie transnationale Konzerne ein weltumspannendes Imperium der Schande errichtet haben, das letztlich auf dem Hunger und der Verschuldung der Entrechteten dieser Erde basiert – hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

Mit einem erwachten Bewusstsein werden neue Wurzeln entstehen, die uns aus der Dunkelheit ins Licht führen und den Weg in die Neue Zeit ebnen, damit unser Seelenplan seine Erfüllung findet – hier weiter.

Dr. Liberman: „Die Medizin der Zukunft ist Lichttherapie. […] Lichttherapie wirkt schneller als herkömmliche Medikamente. Sie hat weniger bzw. keine Neben-wirkungen…[…]Licht spielt eine größere Rolle als Vererbung, Umwelt und Ernährung.“ Wie du deinen chronischen Lichtmangel in weniger als 30 Minuten ausgleichst und deinen Körper & Geist revitalisierst, kannst Du hier lesen.

Brisante Zusammenhänge von Zivilisationskrankheiten und der von uns so selbstverständlich genutzten Stromenergie – hier weiter.

Auf Dunkelheit folgt wieder Licht. Nach seiner langwierigen und strapaziösen Krankheit beschreibt der Autor in »Glücksträumer – Durch Liebe ins Licht« seinen extravaganten Weg hin zur vollkommenen Gesundheit. Wie gewohnt schildert er facettenreich seinen Alltag, nachdem er »JA« zum Leben gesagt hat. Er lässt Sie teilhaben an seiner Zeit des Wandels und begeistert wieder mit einer energiegeladenen und kraftvollen Ausdrucksweise – hier weiter.

Unerwachtes Bewusstsein aktivieren – Der Schlüssel zu inneren Ressourcen und zur Struktur allen Lebens. Jeder ist von Natur aus in der Lage, tiefen inneren Frieden zu empfinden, sich verbunden zu fühlen und ein sinnerfülltes Leben zu führen. Denn Spiritualität ist von Geburt an im Gehirn angelegt – hier weiter.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Westalliierten eine in der Weltgeschichte beispiellose Umerziehung des deutschen Volkes. Mit einem Zulassungssystem hatten sie ein wirksames Mittel in der Hand, eine gigantische Gehirnwäsche zu steuern. Die Umerziehung der Deutschen nach 1945 war eines der prägendsten Ereignisse der Nachkriegszeit. Schrenck-Notzing zeigt minutiös auf, wie die Idee der »Re-education« Deutschlands in den USA politisch zustande kam und wer an ihr maßgeblich beteiligt war – hier weiter.

Zeolith ist ein Meister der Entgiftung. Die fein vermahlene Mineralerde verfügt gleich über mehrere Mechanismen, mit denen sie den menschlichen Körper von Giften befreien kann. Ähnlich wie ein Schwamm bindet Zeolith Giftstoffe an sich: Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte, Schimmelpilzgifte und viele mehr. Zeolith – Der Meister der Entgiftung zur Darmsanierung, zur Reinigung des Blutes, Regeneration der Darmschleimhaut, Aktivierung des Immunsystems, Entsäuerung, Bekämpfung von Pilzinfektionen, Hemmung von Entzündungen uvm. – hier weiter.

Warum tun gute Menschen Böses? Weshalb werden so viele zu fügsamen Dienern des Unrechts? Und warum rebellieren sie nicht, wenn man ihnen die Freiheit nimmt? Antworten auf diese Fragen erhalten wir, wenn wir erkennen: Es geht tatsächlich ein Virus um – ein verheerendes Virus des Geistes. Ein Virus, das die Menschen zu Anhängern eines Weltuntergangskultes macht, das sie in ängstliche Sklaven verwandelt und ihre Werte ins Lebensfeindliche verkehrt. Wie funktioniert dieser Kult und woher kommt er? Wer ist sein Gott, wer sind seine Priester? – hier weiter.

Der CIA-geprägte Kampfbegriff „Verschwörungstheorie“ hat Hochkonjunktur, wird inflationär benutzt, und zwar in allen Medien-Formaten. Wer aufmerksam in der Corona-Berichterstattung den Mainstream-Medien mit ihren Sensationsmeldungen folgte, hörte sehr oft den Begriff: „Verschwörungstheorie“. Täglich mindestens 5 bis10 mal auf sämtlichen Medien-Formaten die meinten Nachrichten verbreiten zu müssen. Jeder, der offiziellen Behauptungen des Mainstreams und der Politik hinterfragte, wurde zum Verschwörungstheoretiker erklärt. Was er tatsächlich gesagt hat, wurde nicht dargelegt – hier weiter.

Die Vibrationsplatte W.1 Pro ist ein multifunktionales Trainingsgerät für zu Hause, mit dem Sie pro Sporteinheit einen umfassenden Effekt erzielen können. Und das ganz ohne Schwitzen! Hier weiter.

Schüren und Verbreiten von Angst ist seit jeher probates Mittel zur Durchsetzung von Politik. Angst – das Wort, es leitet sich her von „Enge“ – schaltet Rationalität und Vernunft aus. Das Individuum fällt in einen „Überlebens-Modus“ und wird somit manipulierbar. Die Herrscherklasse weiß das. Sie greift immer dann auf dieses Machtinstrument zurück, wenn sie keine überzeugenden Argumente hat, um ihre „Agenda“ durchzusetzen – hier zum Artikel.

War Ihnen geläufig, dass wir bald in die „Vereinigten Staaten von Europa“ übergehen und die Menschen in „handelbare Waren“ umfunktioniert werden? Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wieso aus dem Arbeitsamt eine „Agentur für Arbeit“ geworden ist oder warum Sie vor Gericht als „Sache“ behandelt werden und nicht als Mann oder Frau? Der Autor beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, sondern zeigt zudem auf, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklavt haben und dafür sorgen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen, riesigen Hamsterrad nie ausbrechen – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Hier weiter>>>.