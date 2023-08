In der zweiten Hälfte der 20er Jahre wollte Alexander Barchenko das Projekt eines Kongresses von Trägern des antiken Wissens aus verschiedenen Konfessionen umsetzen. Nachdem sie die “Botschaft der Mahatmas” erhalten hatten, beeilten sich die sowjetischen Behörden, einen “theosophischen Kongress” in Moskau abzuhalten, bei dem natürlich Nicholas Roerich die Hauptrolle spielen sollte. In verschiedenen Teilen des Landes wurden große und kleine Magier in globale politische Prozesse verwickelt.

…

Ab 1925 nahm Barchenko die praktische Arbeit auf, um die Einberufung eines Kongresses der religiösen und mystischen Gemeinschaften Russlands und des Ostens in Moskau vorzubereiten. Zu diesem Zweck knüpfte er Kontakte zu den Chassidim, Ismailis, Karaiten, tibetischen und mongolischen Lamas, Altgläubigen aus dem Altai, Kerzhaks, der russischen Sekte der Golbeshniks usw.

…

Der mystische Wissenschaftler wanderte durch das Land und verließ Moskau in verschiedene Regionen der Union: auf die Krim, nach Leningrad, in den Altai, nach Ufa, in die ehemalige Provinz Samara und nach Kostroma. All diese langen und kurzen Reisen erforderten eine Menge Geld. “Das Geld, wie auch meine gesamte materielle Unterstützung, wurde von einem Mitglied der Gruppe, Bokiy Gleb Ivanovich, bezuschusst.

…

Seit 1925 habe ich insgesamt etwa 100 Tausend Rubel von ihm erhalten”, berichtete Alexander Wassiljewitsch 1937 bei einem Verhör des KGB. Diese Summe würde heute mindestens 600.000 Dollar entsprechen.

Was hat das Ahnenerbe auf der Krim gesucht?

Quelle: Oleg Greig – taynikrus.ru/ Meinen außerordentlichen Dank an “Wolf” – sagt Maria Lourdes!

…

Um seine Pläne umzusetzen, reiste Barchenko 1927 nach Bachtschissarai, wo er Kontakt zu Mitgliedern des muslimischen Derwischordens Saidi-Eddini-Jibawi aufnahm. Anschließend lud er den Sohn des Scheichs dieses Derwischordens nach Moskau ein, um Gleb Bokiy zu treffen. Vermutlich zur gleichen Zeit reiste Barchenko nach Ufa und Kasan, wo er die Derwische der Orden von Naqsh-Bendi und Khalidi traf.

…

Barchenko entwickelte auch enge Beziehungen zu den einheimischen Wächtern des Wissens, den Goolbeshniks, deren Oberhaupt, Elder Nikitin, Alexander Wassiljewitsch im Herbst 1924 in Kostroma besuchte. Im März 1927 kam Barchenko erneut nach Kostroma und traf sich hier neben Nikitin auch mit dem Sohn des Scheichs des muslimischen Ordens Saadia, doch diese exotischen Kontakte erregten die Aufmerksamkeit der OGPU, und in Kostroma wurde der Wissenschaftler verhaftet, aber auf Bitten von Bokiy eilig wieder freigelassen. Und im März des gleichen Jahres war Alexander Wassiljewitsch bereits mit einer Expedition auf der Krim, wo er parallel zur wissenschaftlichen Arbeit Kontakte zu Mitgliedern des Derwisch-Ordens knüpfte.

…

Er kam im Rahmen einer von Bokiy genehmigten wissenschaftlichen Expedition als Teamleiter auf die Krim; wie bei der Reise zur Kola-Halbinsel war Barchenkos Stellvertreter der Astrophysiker Kondiain. Es wird vermutet, dass Alexander Kondiain bereits seit einiger Zeit auf der Krim, im Dorf Aziz bei Bachtschissarai, lebte. Alle Mitarbeiter wurden von Barchenko und E.E. Gopius ausgewählt und von G.I. Bokiy genehmigt. Wie Oleg Shishkin in seinem Buch “Kampf um den Himalaya” schreibt, “interessierte sich Bokiy auch aus rein praktischen Gründen für das Krimgebirge: Dort gab es Gebiete mit geomagnetischen Anomalien. Sie verursachten Schwierigkeiten beim Durchgang von Radiowellen”.

…

Bachtschissarai wurde zum Stützpunkt einer wissenschaftlichen Expedition. Jahre später wird hier, in Bachtschissarai, ein zeitweiliges Hauptquartier des herausragenden Befehlshabers Erich von Manstein (1887-1973) sein, und auf der Krim werden die NS-Forscher ihre eigenen Interessen haben, die sich auf die ferne Antike richten.

…

Laut dem Historiker Valery Demin leitete Barchenko auf persönliche Anweisung von Dzerzhinsky eine streng geheime Expedition zu den Höhlen der Krim, deren Ziel es war, “nach den Überresten alter Zivilisationen zu suchen, die nach dem Konzept des russischen Wissenschaftlers über universelles Wissen verfügten. Aber Barchenko suchte nach mehr: Er glaubte, dass die alten Zivilisationen das Geheimnis der Atomspaltung, andere Energiequellen, sowie wirksame Mittel zur psychotronischen Beeinflussung der Menschen besaßen. Und die Informationen darüber sind nicht verschwunden, sie sind in verschlüsselter Form erhalten geblieben, sie können gefunden und entschlüsselt werden. Das erklärt nicht zuletzt das gesteigerte Interesse des KGB und von Dzerzhinsky persönlich an seinen Forschungen. Wurden die Beweise, nach denen du gesucht hast, gefunden? Die Antwort auf diese Frage ist hinter sieben Siegeln versteckt. Die Geheimdienste waren schon immer in der Lage, ihre Geheimnisse zu bewahren” (siehe V. Demin. “Geheimnisse des russischen Volkes: Auf der Suche nach den Ursprüngen Russlands”).

…

“In den Bergen”, fügt der Historiker O. Schischkin hinzu, “lebten vor zweihundert Jahren die legendären Goten. Sie sind verschwunden, nur ein paar Steinstelen und Labyrinthe in den Höhlen erinnern an die alten Baumeister, die hierher geflohen sind, möglicherweise vor der großen Flut. “Ob das nun stimmt oder nicht, wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass der eiserne polnische Jude Felix Edmundovich Dzerzhinsky am 20. Juni 1926 starb, also fast ein Jahr vor der Krim-Expedition der Sonderabteilung.”

…

Es ist klar, dass Barchenko von dem geheimnisvollen Shambhala angezogen wurde, einem Land, in dem hohe Wahrheiten zugänglich sind und in dem man ohne Worte, sondern nur durch Telepathie miteinander kommunizieren kann. Obwohl er die Koordinaten von Shambhala durch die Worte von Dorzhiev erhalten hatte, gab es noch andere Informationen über den Standort. Während die einen behaupteten, Shambhala liege in der Region Tibet im Himalaya, behaupteten andere, es befinde sich im Altai, andere schrieben das geheimnisvolle Land den persischen Grenzen und sogar der hohlen Erde zu; aber es gab auch solche, die bewiesen, dass sich das gesuchte Gebiet auf der Krim befindet. Bisher unzugängliche Archivdokumente bezeugen nun, dass Shambhala in den 1930er Jahren nicht nur in Tibet, sondern auch in Karelien, im Altai, in den sumpfigen Labyrinthen von Ugra, auf der Krim und an anderen Orten in der UdSSR gesucht wurde. Alle, die auf der Suche nach dem geheimnisvollen Land waren, wurden zwischen 1937 und 1941 verhaftet und erschossen. Jeder, der auf die eine oder andere Weise mit diesem Geheimnis verbunden ist, wird sterben.

…

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung der Expedition der Sonderabteilung auf der Krim wurden zum neuen Eigentum des Geheimarchivs von Bokiy. Aber einige Details über den Aufenthalt der Expedition auf dem gesegneten Land des alten Taurida sind bekannt.

…

Über den sowjetischen Konsul in der Mongolei, ein Mitglied der Vereinigten Arbeitsbruderschaft, Wladimir Korolew (ein aktueller Referent des NKID und Absolvent des Instituts für Lebendige Orientalische Sprachen), schickt Bachtschissarai Barchenko eine Nachricht an den burjatischen Wissenschaftler Tsybikov in Ulan-Ude, in der er über persönliche Begegnungen mit den Golebees spricht und auf ihre große Mission hinweist: “Sie haben nach und nach mein Wissen vertieft und meinen Horizont erweitert. Dieses Jahr haben sie mich zwischen dem 28. Februar und dem 7. März formell in ihre Mitte aufgenommen und mich im März dieses Jahres formell ermächtigt, alle traditionsbewussten Ausländer über unsere Arbeit in Russland zu informieren… Genau diese Vollmacht führe ich mit diesem Brief aus.” Über Tsybikov, einen Absolventen der St. Petersburger Universität, lässt sich sagen, dass dieser bemerkenswerte Mann im frühen 20. Jahrhundert in der Lage war, in der Gestalt eines burjatischen Pilgers die intimsten Klöster im tibetischen Hochland zu besuchen.

…

Nachdem er den Auftrag ausgeführt hatte, übergab Korolev seinem Genossen Barchenko über Gleb Ivanovich Bokiy das Buch der zukünftigen “Mutter der Welt” von der Roerich “Gemeinschaft”.

…

Was könnten die Tscheka-Spezialagenten im fruchtbaren Land der Krim studieren? Moderne Forscher können mit Sicherheit behaupten, dass die Krim eine reiche historische Vergangenheit hat und ihre Geschichte bis in die Zeit von Atlantis und den frühen Ariern zurückreicht. Was für seltsame Geschichten werden nicht mit diesem Land in Verbindung gebracht! Sie behaupten, dass die ersten Siedler der Krimhalbinsel durch einen magischen Kristall, den sie von intergalaktischen Reisen mitbrachten, mit dem Kosmos kommunizieren konnten. Dieser Kristall verband den Kern der Erde mit dem Sternbild Hund, während andere Kristalle auf der Erde mit anderen Sternbildern verbunden waren. Der Kristall funktionierte bis zur letzten Zivilisation der Atlanter; aber die Weltflut und die Verschiebung der Kontinente unterbrachen diese Möglichkeit, und die heutigen Bewohner der Stadt Sewastopol auf der Krim sind bereit, das erstaunliche Artefakt wiederherzustellen, indem sie es mit einer kollektiven Energiebotschaft aktivieren. Man vermutet, dass sich der Kristall im Innern des Berges Sapun befindet, möglicherweise in einer unterirdischen Pyramide. Übrigens: Bei der Messung des elektromagnetischen Feldes auf dem Berg Sapun zeigten die Instrumente sehr niedrige Spannungen an.

…

Die Pyramiden haben schon immer die Fantasie der Menschen angeregt. Man findet sie nicht nur im berühmten Gizeh in Ägypten, nicht nur in Südostasien und Südamerika, sondern auch auf dem Grund des Atlantiks und sogar auf dem Mars. Erst im 20. Jahrhundert wurden Pyramiden in Japan, China und auf der Krim gefunden. Und zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde im Zentrum Europas, in Bosnien, ein riesiger pyramidenförmiger Bau entdeckt, der vor etwa 20.000 Jahren errichtet worden war. Es ist kein Wunder, dass das Interesse an diesen Stätten wächst, denn den Pyramiden werden seit langem unglaubliche, oft fantastische Eigenschaften zugeschrieben.

…

Es wird vermutet, dass sich in der Nähe von Sewastopol mindestens sieben Pyramiden, die mit denen in Ägypten identisch sind, in einer Tiefe von 10-15 Metern befinden. Einem meiner zuverlässigen Gesprächspartner zufolge waren die Pyramiden auf der Krim und die geheimnisvollen Höhlen den Sonderdiensten zur Zeit des Genossen Stalin jedoch gut bekannt. Außerdem – so wurde bekannt – suchte Barchenkos Expedition 1927 (nach anderen Quellen 1926) auf der Krim nach Pyramiden. Ob sie sie gefunden haben, ist, wie sie sagen, eine große Frage, auf die eine positive Antwort nicht ausgeschlossen ist. In unserer Zeit stieß eine Gruppe von Forschern unter der Leitung des Kandidaten der technischen Wissenschaften V.A. Gokh auf die unterirdischen Pyramiden, als sie nach neuen Süßwasserquellen suchten. Später behauptete Vitaly Anatolievich Gokh, dass sie in der Gegend von Sewastopol bis Foros gleich sieben Pyramiden entdeckt hätten. Er ist sich sicher, dass ähnliche Pyramiden entlang der gesamten Südküste der Krim gebaut wurden. “Sie liegen alle auf der gleichen Linie – der gleichen Linie wie die tibetischen Pyramiden und das berühmte Stonehenge. Und alle diese unterirdischen Strukturen sind nach Nordwesten ausgerichtet”, betonte der Wissenschaftler.

…

Alle Funde wurden inzwischen gescannt und eine der Pyramiden sieht der berühmten ägyptischen Sphinx ähnlich, aber die Forscher glauben, dass der Krimfund 15.000-20.000 Jahre älter ist als die Pyramiden in Ägypten. Und das ist sicherlich ein großes Rätsel. Und noch eine Kuriosität: Ein Scan der Halbinsel ergab, dass dort mehr als 40 Pyramiden begraben sind. Und 28 von ihnen bilden eine riesige Raute, deren Mittelpunkt das Dorf Krasny Mak ist.

…

Ich denke, ich werde den positiv denkenden Leser nicht schockieren, wenn ich zugebe, dass mein Gesprächspartner, der von geheimnisvollen Orten auf der Krim erzählte, von seiner Reise durch Raum und Zeit durch einen räumlichen Korridor (Wissenschaftler nennen es ein Wurmloch) erzählte und sich in der Gegend der Kirchenruine in der Nähe des Flusses Belbek wiederfand. Er und ich fuhren mit einem nahe gelegenen Bus von Sewastopol zur Haltestelle Krasny Mak auf einer staubigen Straße. Er sagte, dass er selbst an Experimenten in einem geschlossenen Labor beteiligt war. Und es war nicht irgendein Labor, sondern Teil des Systems geschlossener Institute und Laboratorien (ähnlich wie Ahnenerbe und die gleiche Sonderabteilung), das bis zum Fall des Sowjetimperiums 1991 funktionierte.

…

In seinem Buch “Das wahre Schicksal des Admirals Koltschak ist”, schreibt der Autor, “dass dank Barchenkos Expedition nicht nur die Höhlen gründlich erforscht wurden, sondern auch sorgfältig eingerichtete Tunnel in großer Tiefe, die zu Städten führen, die in ihrer Form einzigartig sind; inhaltlich und architektonisch, entsprechend prähistorischen Zivilisationen!

…

Zehn Jahre nach diesen Ereignissen werden diese unterirdischen Städte von einer Unterabteilung der Hauptdirektion für Staatssicherheit “beherrscht”, aber… unerwartet für die Organisatoren dieser Expedition wird alles spurlos verschwinden, und die Tunneleingänge werden aussehen, als wären sie nie aufgerissen worden! Ist es Mystik? Höchstwahrscheinlich, nein, das war der Wunsch bestimmter Strukturen: Zeugen zu beseitigen, alles durcheinander zu bringen und… Schließlich konnte es nicht bedeuten, dass das Interesse bestimmter Strukturen an den prähistorischen Zivilisationen auf der Krim erschöpft war.”

…

Ich sollte hinzufügen, dass mein Erzähler seine Geschichte von der fantastischen Reise so erzählt hat, wie er sie in seinem Buch geschrieben hat, lange bevor die ersten Materialien über die unterirdischen Pyramiden, die auf der Krim gefunden wurden, in der Presse erschienen. Und – das Seltsame ist – wir finden immer wieder neue Bestätigungen für solche zweideutigen, vertrauenswürdigen Geschichten…

…

Die Forscher der Krim-Pyramiden glauben, dass all diese homogenen Strukturen errichtet wurden, um kosmische Energie zu übertragen. Gleichzeitig empfangen einige von ihnen Energie und andere geben sie ab.

…

Während die offizielle Wissenschaft solche erstaunlichen Entdeckungen totschweigt (wie bei der pyramidenförmigen Tempelanlage nahe der japanischen Insel Yonaguni, den chinesischen Pyramiden in der Provinz Sichuan und dem bosnischen, von Menschenhand geschaffenen Berg Visocica usw.), versuchen fortschrittliche Wissenschaftler, eigene Untersuchungen durchzuführen. Und die Hilfe von Astrophysikern und Mathematikern ist dabei keineswegs überflüssig. Mathematiker haben zum Beispiel bewiesen, dass alle Pyramiden den “Goldenen Schnitt”, das “Magische Quadrat” und das “Heilige Dreieck” enthalten. Astronomen und Astrophysiker haben erkannt, dass die Pyramide ein verschlüsseltes Modell des Kosmos ist, da sie nach kosmischen Proportionen aufgebaut ist und sich meist am Polarstern orientiert.

…

Und auch die drei großen Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau und der Pyramidenkomplex in Mexiko spiegeln die Position der Sterne im Gürtel des Orion oder die Position der Planeten im Sonnensystem wider. Biologen haben auch herausgefunden, dass Nahrung, die in die Pyramide gelangt ist, eher mumifiziert als verschimmelt und verrottet. Bei einigen Pyramiden wurden seltsame Eigenschaften entdeckt: Klingen schärften sich selbst, Samen keimten und überraschten mit ihrer Keimfähigkeit und Produktivität usw. Vielleicht stimmt es also, dass die Pyramidenform eine Ansammlung von kosmischer Energie bietet, die Organismen auf wundersame Weise beeinflussen kann?

…

Die Pyramiden existieren, es gibt viele von ihnen, sie sind über den ganzen Globus verstreut – das ist eine unbestreitbare Tatsache. Aber wer hat sie gebaut und warum, und zu welchen Wundern sind sie fähig? – Es muss noch entdeckt werden, ob es möglich ist. Es ist bekannt, dass nicht jede Pyramide Geheimnisjäger einlässt. Die Route zu den Pyramiden in China (1944 von einem US-Piloten entdeckt) führt zum Beispiel durch das Tal des Todes, in dem schon mehrere internationale wissenschaftliche Expeditionen verschwunden sind. Die Witze mit geheimnisvollen Kräften sind nicht gut…

…

Und hier sind noch ein paar weitere interessante Informationen, die die Sturheit der Skeptiker erschüttern könnten. 1967 beschloss der berühmte amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Dr. Luis Alvarez, den Durchgang der kosmischen Strahlung durch die Chephren-Pyramide mit der damals neuesten Elektronentechnik zu untersuchen. Er und sein Team der Universität von Kalifornien wurden von bedeutenden ägyptischen Physikern unterstützt. Nachdem die Ergebnisse auf einem Computer ausgewertet wurden, lehnte Dr. Alvarez einen Kommentar ab. Doch sein ägyptischer Kollege, der Physiker Goneyd, erklärte offen, dass sie “einfach unvorstellbar” seien, denn, so sagte er: “Sie wurden entweder durch einen bedeutenden Fehler beeinflusst, der sich in die Geometrie der Pyramide eingeschlichen hatte, oder durch ein Geheimnis, das wir nicht erklären können. Nenn es, wie du willst – den Fluch der Pharaonen, Magie oder Zauberei”.

…

Für vernünftige Menschen besteht kein Zweifel daran, dass wir es immer noch mit einem Mysterium zu tun haben, das wir nicht erklären können; das bedeutet, dass die gesamte Weltwissenschaft trotz ihrer Durchbrüche und Fortschritte unvollkommen bleibt.

…

Aus irgendeinem (für uns) seltsamen Grund haben unsere Vorfahren auch kleine Pyramiden aus Steinen gebaut und alle möglichen magischen Rituale um sie herum durchgeführt. Es wird geglaubt, dass man mit Hilfe der “pyramidalen” Magie Wunder vollbringen kann: zum Beispiel, indem man in Trance geht, den Willen der Götter erfährt und ihn an seine Stammesgenossen weitergibt. Laut dem Publizisten Sergey Demkin kann der »Pyramideneffekt« dadurch erklärt werden, dass sich an Orten mit abnormaler Energiestruktur des Untergrunds Objekte geometrischer Form aus Stein in Energiespeicher oder »Fokussierungslinsen” von tellurischer (Erd)-Strahlung verwandeln und ihre Wirkung auf lebende und tote Materie vervielfachen.

…

Wir wissen also nicht genau, wonach sie auf der Krim gesucht haben und was die Spezialisten von Bokiys Geheimdienst gefunden haben. Übrigens begannen die Kommunisten von der Krim ihr Sprachrohr, Gorki, zu verführen (und das mit Erfolg). Im Jahr 1932, als Geschenk zum 40. Geburtstag des Schriftstellers, renovierten sie dringend den Palast am Meer in der Stadt Tesli, in der Nähe von Kap Foros, wo die Landschaft mit der von Italien und Capri identisch ist, an die Alexei Maximovich so gewöhnt war. Aber war es nur die Schönheit und nicht die Magie, die den feurigen Sturmtruppler im Land der besiegten Dämonen halten wollte?

…

Die entzifferten Seiten deutscher Archive, die zeigen, wonach deutsche Wissenschaftler in den 1940er Jahren in den Steppen, Bergen und Tiefen der Krimhalbinsel suchten, könnten teilweise Licht in das Geheimnis des Aufenthalts von Männern der Sonderabteilung in den späten 1920er Jahren bringen.

…

Wir haben bereits den deutschen Kommandeur Erich von Manstein erwähnt, dessen Hauptquartier sich während des Zweiten Weltkriegs vorübergehend in Bachtschissaray befand. Im September 1942 wurde Alfred Frauenfeld (1898-1977) zum Generalkommissar für die Krim ernannt; sein Hauptquartier befand sich in Melitopol. Unmittelbar nach seiner Ernennung organisierte Gauleiter Frauenfeld eine archäologische Expedition unter der Leitung des SS-Brigadenführers von Alvensleben und den Armeeoffizieren Oberst Kalk und Hauptmann Werner Baumelburg, die alle Vertreter des Ahnenerbes waren. Die Expedition erkundete die Umgebung von Bakhchisaray und die Festungsstadt Mangup-Kale. Im frühen Mittelalter entstanden auf der Krim “Höhlenstädte”, die an schwer zugänglichen Stellen auf dem inneren Kamm des Krimgebirges lagen. Mangup-Kale, die Hauptstadt des politisch unabhängigen Fürstentums Theodoro, war eine dieser Städte auf dem Berg Baba-Dag.

…

Natürlich waren die Höhlen und Grotten für die NS-Wissenschaftler nicht nur als vermeintliche Objekte des antiken Kulturerbes von Interesse, sondern auch als Objekte einer anderen, eher mystischen oder mystisch-praktischen als einer rein praktischen Natur. Der Reichsgeschäftsführer der Forschungs- und Aufklärungsorganisation “Ahnenerbe” Wolfram Sievers sagte im Verhör am 29. Juni 1945 aus: “Die Abteilung Karst- und Höhlenforschung wurde von Dr. Hans Brand geleitet, einem Partei- und SS-Mitglied. Er arbeitete auch für das Karstforschungsinstitut, das Höhlenformationen in den Bergen für militärische Zwecke untersuchte. Brand leitete die SS-Abteilung für Festungsanlagen, eine wissenschaftliche Einheit, die sich mit der Erforschung von Festungsanlagen befasste. Sie hatte ihren Sitz in Eienfels in Österreich. Es wird vermutet, dass Brand in die SS-Truppen eingeführt wurde, um Einheiten für die Verteidigung von Karsthöhlen zu organisieren”. Wie sich herausstellte, gab es in der Struktur von “Ahnenerbe” eine Forschungseinheit von Höhlenforschern, die die Karstgebiete der Krim, Abchasiens, Ungarns, Jugoslawiens, Mährens, Ecuadors, der Gebirgsketten von Everest, Mont Blanc und Kilimandscharo untersuchten. Zu diesem Zweck wurde sogar der “Reichsverband für Speläologie und Karstforschung” gegründet.

…

Aber wozu brauchte das Reich mit seinen Hilfsstrukturen “Ahnenerbe” und dem “Schwarzen Orden” der SS diese Objekte, die zudem noch intensiv bewacht werden mussten? – Wir wissen das nicht genau. Dennoch will ich mir die ungewöhnliche Bemerkung des Vollmitglieds der New Yorker Akademie der Wissenschaften, Doktor der Geschichtswissenschaften, Professor Fuad Feyzullaev, nicht verkneifen, der in seiner Diskussion über die Eroberung der Antarktis schrieb: “Tibet lockte ihn mit der Idee der Unsterblichkeit. Denn wie wir wissen, sitzen in den Höhlen von Tibet immer noch Tausende von Menschen in einem Zustand der Anabiose, ihr Alter ist fantastisch – 700 Jahre und mehr. Diese unglaubliche Wahrheit wurde durch die jüngste Expedition von Professor Ernst Muldashev bestätigt. Da er nicht vorhatte, in Höhlen zu gehen und sein Leben auf okkulte Weise zu verlängern, beschloss Hitler, es mit Hilfe der Wissenschaft zu tun – sich einzufrieren, um später wieder zu leben. Wir werden das Thema “Einfrieren” nicht weiter vertiefen; hier ist allein schon die Tatsache interessant, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen Berghöhlen und Lebensverlängerung gibt.”

…

Es ist möglich, dass die Deutschen bei ihren wissenschaftlichen Forschungen in den Krim-Bergen von Einheimischen, russischen Forschern und sogar talentierten Wissenschaftlern unterstützt wurden. Es ist bekannt, dass es in den Reihen von Ahnenerbe ziemlich viele Russen gab. Der “Bison der Genetik” Nikolai Vladimirovich Timofeev-Ressovsky (1900-1981), der die Abteilung für Genetik und Biophysik des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung in NS-Deutschland leitete, war zum Beispiel einer der Begründer der Radiobiologie und der Evolutionsgenetik und stand an den Ursprüngen der Molekularbiologie. Nach dem Zweiten Weltkrieg und einem kurzen Aufenthalt in einem sowjetischen Lager wurde er 1947 in ein geheimes Labor in Sungul im Ural versetzt, wo er als Leiter der Abteilung für Biophysik arbeitete. Ab 1955, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, bekleidete er führende Positionen in verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen in der UdSSR. Seltsamerweise geht seine Abstammung auf Rurik zurück und unter seinen Vorfahren befindet sich der Held von Sewastopol, Admiral Nakhimov.

…

Einer der Schüler dieses herausragenden sowjetischen Wissenschaftlers schrieb später in Anspielung auf die deutsche Dienstzeit Timofeev-Ressovskys: “So wurde das am 5. September 1956 gegründete Radiobiologie-Labor der Sewastopoler Biostation gegründet und anschließend in die Abteilung für Strahlungs- und chemische Biologie des Instituts für Südsee-Biologie umgewandelt. Das Kowalewski-Forschungsinstitut der Akademie der Wissenschaften der UdSSR wurde zu einem Zweig des mächtigen wissenschaftlichen Baums der “Strahlungsbiogeozänologie”, der von Nikolai Wladimirowitsch bei den “Basurianern” (in Berlin, Kopenhagen und anderen Städten) gebildet wurde.”

…

Es ist möglich, dass das deutsche Hirninstitut in den 1930er Jahren Experimente durchführte, die in etwa mit denen identisch waren, die von den Mitarbeitern der sowjetischen “Institution mit okkulter Ausrichtung” – dem Hirninstitut unter der Leitung seines Direktors Bechterew – durchgeführt wurden. Und wo unser Held A.B. Barchenko. Der Vater einer von Barchenkos treuesten Schülerinnen, Lydia Nikolaevna Shishelova (geb. Markova), war übrigens aus der Sowjetunion ausgewandert und kollaborierte mit den neuen deutschen Behörden. N.E. Markov, der berühmte Anführer der Schwarzen Hundert, forderte noch als Mitglied der Duma des Russischen Reiches die Ausweisung oder Ausrottung krimineller jüdischer Händler.

…

1918 besuchte Barchenko einen okkulten Zirkel, der von Markovs Cousin D.V. Bobrovsky geleitet wurde; dort traf er seine Schülerin, ein Mitglied seiner zukünftigen Expeditionen, und ihren Vater. Lydia Nikolajewna war von Barchenkos Hobbys so angetan, dass sie nicht mit ihrem Vater ins Exil gehen wollte, sondern mit ihrem Mann, einem Absolventen des Orientalischen Instituts, Y.V. Shishelov, in der UdSSR blieb. Die junge Frau besuchte auch die Krim mit einer Expedition von Lehrern der Spezialabteilung. Vielleicht hat sie zufällig wissenschaftliche Gerüchte über mysteriöse Bewohner und Legenden dieser Region gesammelt (wie es 1922 auf der Kola-Halbinsel der Fall war). Zweifellos waren nicht nur antikes Wissen und alles Geheimnisvolle und Unbekannte, sondern auch der Wissenschaft unbekannte Tiere begehrte Studienobjekte. Es ist bekannt, dass in den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts Nachrichten über ein seltsames Monster in Form einer riesigen Reliktschlange mit einem Hundekopf (Hasenkopf), kurzbeinig, mit Hornplatten am Körper und einer dünnen Mähne in den Zeitungen der Krim verbreitet wurden. Man hätte mit den Einheimischen, die diese Legende erfunden haben, lachen können, aber solche Kreaturen wurden auf der Halbinsel im Mittelalter und auch heute noch gesehen.

…

Noch heute werden diese Monster und gleichzeitig die Riesen – drei Meter hohe, humanoide Kreaturen, die eine unverständliche Sprache sprechen – oft von angesehenen Menschen angetroffen, deren Verstand über jeden Zweifel erhaben ist. Auch die Einheimischen in Bachtschissaray, Koktebel und Ordschonikidse, in der Nähe von Kara-Dag und Meganom Cape, in der Nähe von Kertsch und anderen Orten auf der Krim, wo es Berghöhlen oder Eingänge zu Felshöhlen gibt, haben das Ungetüm oder sogar mehrere von ihnen gesehen. Die Anmerkung über das Ungeheuer von Koktebel, zu dessen Gefangennahme eine Kompanie der Roten Armee entsandt wurde und am Ende nur eine Spur der mysteriösen Kreatur fand, wurde übrigens von dem Dichter Maximilian Woloschin aus dem Jahr 1917 an seinen Kollegen geschickt. Der Empfänger der Nachricht, Michail Bulgakow, schrieb daraufhin seinen Roman “Die verhängnisvollen Eier”. Und noch etwas Kurioses: Zeugen der Begegnung mit den riesigen, geschwänzten Amphibien waren Ichthyologen und Mitarbeiter des Instituts für Biologie der Südsee – desselben Instituts, an dessen Entwicklung der ehemalige Ahnenerbe-Mitarbeiter, der sowjetische Wissenschaftler Timofeev-Ressovsky, mitgewirkt hatte.

…

In den Jahren 1942-1943 haben Spezialisten von “Ahnenerbe” aktiv die Ruinen der gotischen Städte auf der Krim ausgegraben. Es ist bekannt, dass Himmler im Juli 1942 eine Expedition in die Schwarzmeersteppe schickte. Die Expedition wurde im Juli 1942 von Dr. Herbert Jankun, einem der weltweit führenden Spezialisten für die Kulturen der Goten und Wikinger, geleitet. Das Ziel der Expedition war es, nach den Überresten der materiellen Kultur des Gotenreichs zu suchen. Historiker werden nicht müde zu behaupten (!), dass die Ideologen des Reiches geplant hatten, dass die Krim und der untere Dnjepr vollständig von Deutschen allein besiedelt und kolonisiert werden sollten. Die zukünftige Kolonie wurde Gotengau genannt, nach den Goten, die, wie Jankun glaubte, die Vorfahren der deutschen Arier waren. Das ist alles wahr, aber wir sollten noch hinzufügen, was heutige Historiker nicht berücksichtigen (oder verschweigen): Genosse Stalin hat die Krim mit Ukrainern neu besiedelt – in den 1930er und 1950er Jahren gab es mehrere Wellen der gewaltsamen Massendeportation ukrainischer Familien in die Steppe und die Küstengebiete der Krim, wo sie zu Kolchosarbeitern der Krim wurden. Dies war eine von Stalins Zeitbomben, deren Zünder die Frage der nationalen und geografischen Zugehörigkeit war. Und hier war der sowjetische Generalsekretär nicht weit von den National-Sozialisten entfernt: Die Ukrainisierung der russischen multinationalen Krim war nicht besser als die Arisierung.

…

Die Aufmerksamkeit der Forscher des Dritten Reichs wurde schon immer von geheimnisvollen Höhlen in den Bergen und besonders von Höhlen unter Wasser angezogen. Die Krim war in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Es genügt, an die großen Errungenschaften der National-Sozialisten bei der Erschließung des russischen Nordens und der Antarktis zu erinnern und daran, dass sie dort einzigartige, vor allen verborgene Stützpunkte für ihre U-Boote gebaut haben. Die Memoiren, die von den Erben einiger Wissenschaftler aus dem Ahnenerbe erzählt werden, sprechen von den seltsamen Auswirkungen auf die Psyche der Höhlen- und Grottenforscher. Oft hatten die Mitglieder der Expeditionen das Gefühl, dass sie verfolgt wurden, es herrschte eine unbewusste Angst – als ob der Ort von unbekannten Mächten “versiegelt” worden wäre. Es gab Fälle, in denen Expeditionen, die zu unterirdischen, Unterwasser- oder Oberflächenhöhlen aufbrachen, spurlos verschwanden. Dieselben Vorfälle werden heutzutage in der öffentlichen Presse, in den Schriften von Ernst Muldashev und anderen reisenden Wissenschaftlern berichtet. Diejenigen, die versuchten, einzelne Krimgrotten zu betreten, waren ebenfalls entsetzt; einige der Neugierigen starben mit einer Grimasse des echten Entsetzens im Gesicht.

…

Bulwer-Lytton, Autor von “Die letzten Tage von Pompeji” und “The Coming Race”, glaubt zum Beispiel, dass tief unter der Erdoberfläche Wesen mit übermenschlichen Kräften hausen. Dieselben Gedanken äußert auch M. Harner, der größte amerikanische Anthropologe und Erforscher des Schamanismus, in seinen Büchern. Vladimir Khlopkov, Präsident des Verein für Biolokalisierungstechnik, sagte, dass er zusammen mit Forschern der Vereinigung festgestellt hat, dass es unter der Erde in einer Tiefe von 200 Kilometern eine starke, aber für Menschen fremde Intelligenz gibt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Geistträger in Form von Informations-Energie-Klumpen vorliegen. Khlopkov konnte Orte auf der Erdoberfläche ausfindig machen, an denen diese Intelligenz “herauskommen” könnte.

…

Interessant sind auch die Höhlen, die inzwischen recht wissenschaftlich sind; allerdings lagen sie nicht auf der Krim, sondern in Chakassien. Hier, im Kuznetsky Alatau-Gebirge, befindet sich die Kashkulak-Höhle (die Schwarze Teufelshöhle, auch bekannt als Schwarze Höhle des Schamanen), die allen Ufologen in Russland bekannt ist. Viele Jahre lang untersuchten Wissenschaftler des Instituts für klinische und experimentelle Medizin der Sibirischen Abteilung der Akademie der Medizinischen Wissenschaften der UdSSR die Spuren alter Kultstätten mit anomalen Eigenschaften, darunter auch Kaschkulakskaja-Stätte, wo seltsame Phänomene bei Menschen auftraten, die sich lange Zeit in der Höhle aufhielten. Von Zeit zu Zeit wurden die Besucher der Höhle von einem überwältigenden Schrecken ergriffen, und die Menschen stürzten kopfüber zum Ausgang.

…

Das Gefühl des Schreckens wurde meist von den gleichen visuellen Halluzinationen begleitet, bei denen die Menschen einen alten Mann mit einem zotteligen Hut, Hörnern und leuchtenden Augen sahen. War dies nicht eine furchterregende Projektion der Bewohner der unteren Welten, die ihr Territorium vor ungebetenen Gästen bewachen? Um zu verstehen, was hier passiert, haben Wissenschaftler Hochfrequenz-Magnetometer und andere Geräte in und um die Höhle herum angebracht und die Veränderungen ihrer Messwerte mit den Erfahrungen der Menschen in der Höhle verglichen. Es stellte sich heraus, dass die Instrumente plötzliche Ausbrüche eines erhöhten Magnetfeldes aufzeichneten, wenn die Menschen nervös waren. Und während die Instrumente draußen keine Veränderungen registrierten, spielten die Instrumente unter der Erde verrückt, als würden sie anzeigen, dass um sie herum ein gewaltiger magnetischer Sturm tobte. Einige der Wissenschaftler, die die Höhle untersuchten, glaubten, sie hätten es mit einer Art Funkfeuer zu tun, das nach einem unverständlichen Programm arbeitet und senkrecht nach oben durch das Gestein ins Weltall strahlt.

…

Das ist die Schlussfolgerung von Trofimov, Baranovsky und anderen aus dem oben genannten Institut, die in wissenschaftlichen Berichten festgehalten und in den Archiven aufbewahrt werden. Der untersuchte Impuls war niederfrequent, er wurde vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen, hatte aber Auswirkungen auf die Psyche der Menschen und anderer Lebewesen, die sich in der Höhle befanden. Die Impulse, die von den Geräten aufgezeichnet werden, haben nichts mit natürlichen Impulsen zu tun. Solche Pulse mit niedriger Frequenz und stabiler Amplitude können nur von einem künstlichen Sender erzeugt werden. Die Forschung, die in den 1980er Jahren begann, wurde in den 1990er Jahren mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Einstellung der Finanzierung eingestellt.

…

Könnte das bedeuten, so fragen sich unsere Zeitgenossen, dass geheimnisvolle unterirdische Wesen, die in den Tiefen der Erde leben, aus dem Weltraum kamen und so mit ihren Stammesgenossen kommunizieren? Aber zu Sowjetzeiten (als die Messungen durchgeführt wurden) waren solche Gedanken gotteslästerlich… Stimmt, solche Gedanken kamen schon viel früher auf – bei Mitarbeitern der Spezialabteilung und ihren NS-Kollegen von Ahnenerbe. Wie wir wissen, wurde die Theorie der Hohlen Erde auch von Adolf Hitler geteilt. War das nicht der Grund, warum die Wissenschaftler des Dritten Reiches so daran interessiert waren, Höhlen zu erforschen und nach Eingängen zur Unterwelt zu suchen?

…

In einigen einheimischen Erzählungen finden wir die Aussage, dass “kurz nach der Einnahme von Sewastopol durch die Truppen der 11. deutschen Armee im Juli 1942 Alfred Frauenfeld, eine spezielle archäologische Expedition organisierte, um die Höhlenstädte in Sewastopol und der Region Bachtschissaray auf der Krim zu erkunden. Das deutsche Forschungsteam, das die Höhlenstädte untersuchte, trat in die Fußstapfen der Barchenko-Expedition, die diese Stätten 1927 erforschte.

…

Die SS-Expedition schenkte der alten Stadt Mangup, die zwischen Sewastopol und Bachtschissaray liegt, die größte Aufmerksamkeit. Die NS-Forscher untersuchten auch sorgfältig die Höhlenkomplexe von Inkerman sowie die Höhlenklöster Chelter und Shuldan in der Nähe von Sewastopol. Viel Aufmerksamkeit wurde den Höhlenstädten und Tempeln in der Nähe von Bachtschissaray gewidmet. Die Expedition fand unter dem Deckmantel einer Legende über die Suche nach den Spuren des alten deutschen Stammes der Goten statt, die sich auf dem Gebiet der Krim und Sewastopols aufhielten, um deren späteren Anschluss an Deutschland historisch zu rechtfertigen. Tatsächlich war es aber die Aufgabe dieser deutschen Expedition, ebenso wie die von Barchenko, nach Spuren und Artefakten der von Menschen aus Nordafrika gegründeten neolithischen Zivilisation zu suchen, die wir heute als die archäologische Kultur von Kemi-Obin kennen, und zu versuchen, die Art und Weise zu entdecken, wie ihre Schamanen und Magier und später die Priester ihre psychophysische und biophysische Energie mit der Energie der Erdfelder verbanden, um so die Umsetzung ihrer verschiedenen Pläne zu erreichen”. Wie wir sehen können, gibt es immer noch mehr Vermutungen und Spekulationen als unbestreitbare Fakten.

…

Doch die Hauptarbeit der deutschen Forscher fand an den Orten der antiken Bauten der sogenannten “Krim-Goten” statt. In den Nachschlagewerken heißt es: “Krim-Gothia erstreckt sich … östlich von Balaklawa und erreicht Sugdaia (Sudak). Die Hauptstadt von Gothia – Dori, Doras, Daras und schließlich Theodoro – befand sich auf dem Babadag, einem tischförmigen Kalksteinrücken, der im Grundriss wie eine Hand aussieht. Diese majestätische Bergbehausung der Goten war fast uneinnehmbar: Nur eine Straße führte zu ihr. Im Jahr 1800 schrieb der Engländer A.D. Klorck: “Nichts in irgendeinem Teil Europas übertrifft die schreckliche Größe dieses Ortes”. Es ist also absolut kein Zufall, dass das Mangup-Plateau später das Zentrum aller möglichen Forschungen von speziellen SS-Einheiten war, behaupten die Forscher, die glauben, dass der einzige Zweck dieser Expeditionen darin bestand, die gotischen (deutschen) Wurzeln zu entdecken. Die Forscher glauben, dass der einzige Zweck solcher Expeditionen darin bestand, die gotischen (deutschen) Wurzeln der Krimgoten zu entdecken und die Inbesitznahme der Krim als Erbe ihrer alten Gebiete zu rechtfertigen.

…

Sicherlich bestätigt die Geschichte des Reiches dies mit solchen Fakten. Am 17. Juli 1941 unterzeichnete Adolf Hitler einen Erlass zur Einrichtung des “Ostministeriums”. Ab September 1941 wurde innerhalb des Ministeriums das Ukrainische Reichskommissariat tätig, zu dem auch das Generalkommissariat Taurida gehörte, dessen Aufgabe es war, die Krim zur “deutschen Riviera” zu machen, wie es in der entsprechenden Anweisung von Reichsleiter Alfred Rosenberg heißt. Grundlage für seine Arbeit waren der vom Büro des Reichsführers SS Himmler – dem Reichssicherheitshauptamt – entworfene “Masterplan Ost” sowie die von Göring erlassenen Anweisungen und Direktiven, die am 23. Mai 1941 in der “Grünen Mappe” gesammelt und an verschiedene an der Umsetzung der “Ostpolitik” beteiligte Institutionen geschickt wurden. Im Juni 1942 schlug Frauenfeld dem Führer ein Memorandum zur Lösung des Tiroler Problems vor. Seinem Vorschlag zufolge sollte die deutsche Bevölkerung Südtirols, ein Gebiet, das seit 1919 gemäß dem Vertrag von St. Germain zu Italien gehörte, als “Land der Goten” auf die Krim umgesiedelt werden.

…

Den NS-Ideologen gelang es, die Krim zu einem historischen Territorium zu erklären, auf dem angeblich im 3. bis 8. Jahrhundert n. Chr. einen Staat gab, der von deutschen Stämmen geschaffen wurde. Um diese Theorie zu bestätigen, führte die Sondereinheit “Krim-Kommando der SS-Truppen” intensive archäologische Untersuchungen durch und suchte in Museen und privaten Sammlungen nach Artefakten.

…

Aber nicht nur der historische Hintergrund interessierte die Männer von Heinrich Himmler, der das Ahnenerbe und eigentlich die gesamte Wissenschaft des Dritten Reiches überwachte. Reichsführer Himmler glaubte schon lange an Magie, träumte davon, die Urheimat der nordischen Rasse zu finden und war von der Anthropologie fasziniert. Wie Gleb Iwanowitsch Bokiy hatte er die einmalige Gelegenheit, durch die Verhaftung von Magiern, Astrologen, Wahrsagern und anderen eine umfangreiche Bibliothek mit magischen Manuskripten und Artefakten anzuhäufen. Im Laufe der Zeit wurde er mit der Astrologie vertraut, lernte die alten Runen zu lesen und wurde in verschiedene okkulte Geheimnisse eingeweiht.

…

Es überrascht nicht, dass während des Krieges Spezialisten von Ahnenerbe (die fast alle Mitglieder der SS waren) sofort in die eroberten Gebiete geschickt wurden, um alle historischen Relikte und alle historischen Schätze, die für das Institut von Interesse waren, zu finden und zu entnehmen. Darunter waren auch solche, die mit den ältesten Geheimnissen der Menschheit zu tun hatten.

