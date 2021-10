Washington gibt Israel grünes Licht für eine militärische Option gegen Iran

Wussten Sie? Kein anderes Land steht bei den Vereinten Nationen so oft am Pranger wie Israel. Der UN-Menschenrechtsrat etwa hat den jüdischen Staat in seinen Resolutionen häufiger verurteilt als alle anderen Länder dieser Welt zusammen.

…

Einige mögen sich an das Versprechen des Kandidaten Joe Biden erinnern, sich wieder dem „Joint Comprehensive Plan of Action“ (JCPOA) anzuschließen, einem multilateralen Abkommen, das die Fähigkeit des Iran zur Entwicklung einer Nuklearwaffe einschränken soll.

…

Der JCPOA wurde 2015 von Präsident Barack Obama unterzeichnet, als Biden Vizepräsident war, und galt als einer der wenigen außenpolitischen Erfolge seiner achtjährigen Amtszeit. Andere Unterzeichner waren Großbritannien, China, Deutschland, Frankreich und Russland, und es wurde von den Vereinten Nationen gebilligt. Das Abkommen beinhaltete unangekündigte Inspektionen iranischer Nuklearanlagen durch die IAEA und funktionierte allem Anschein nach und war eine Erfolgsgeschichte der Nichtverbreitung.

…

Der Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) wurde aber im Jahr 2018 obsolet. Präsident Donald Trump kündigte den Rückzug der USA aus dem Abkommen an und behauptete, der Iran betrüge und werde sicherlich dazu übergehen, eine Atomwaffe zu entwickeln, sobald die erste Phase des Abkommens abgeschlossen sei. Trump, dessen Ignoranz in Bezug auf den Iran und andere internationale Themen tiefgreifend war, hatte sich mit einem völlig zionistischen außenpolitischen Team umgeben, einschließlich Mitgliedern seiner eigenen Familie.

…

Dabei hatte sich Trump voll und ganz den Argumenten Israels und der überwiegend jüdischen Israel-Lobby angeschlossen. Dazu gehören die „Foundation for Defense of Democracies“ (FDD) und das „American Israel Public Affairs Committee“ (AIPAC). Trumps Amtszeit wurde damit verbracht, Israel auf jede erdenkliche Weise zu schmeicheln, einschließlich der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt des Landes, was er auch seinen evangelikanischen Wählern schon im Wahlkampf 2016 versprach.

USA: Herr oder Diener des Zionismus? Israel spielt in diesem Konzert eine besondere Geige. James Petras, Autor und Nahost-Experte, stellt die These auf, dass der Staat Israel, unabhängig von der jeweiligen dortigen Regierung, zusammen mit der pro-israelischen Lobby in den USA, sowohl die Medien und damit die öffentliche Meinung, als auch die politischen Zentren der Macht, also die Legislative (Kongress) und Exekutive (Regierung) in seinem Interesse manipuliert und lenkt. Das geschieht parteiübergreifend. Lesen Sie mehr, über das beispiellose Verhältnis zwischen Israel und den USA – hier weiter.

Washington gibt grünes Licht für eine militärische Option gegen Iran

Angesichts von Trumps Bilanz, insbesondere der sinnlosen und gegen amerikanische Interessen gerichteten Aufgabe von JCPOA, schien es fast ein Hauch frischer Luft zu sein, Bidens gebrochenes Englisch zu hören, als er seine Regierung verpflichtete, alles zu tun, um sich den anderen Ländern anzuschließen, die immer noch versuchten die Vereinbarung einzuhalten. Nachdem Biden -mehr oder weniger- tatsächlich gewählt wurde, stellten er und sein Außenminister Tony Blinken klar, das die USA versuchen würden, das Abkommen zu „reparieren“, indem sie es in einigen Schlüsselbereichen stärken, die aber so nicht Teil des ursprünglichen Dokuments waren.

…

Der Iran seinerseits bestand darauf, dass das Abkommen keiner zusätzlichen Vorbehalte bedürfe und eine Rückkehr zum Status quo ante sein sollte. Insbesondere als Blinken und sein Team klarmachten, dass sie an ein Verbot der iranischen ballistischen Raketenentwicklung sowie an Verhandlungen über ein generelles Verbot von ballistischen Raketen nachdenken. Teherans angebliche „Einmischung“ in die Politik der Region sollte so beendet werden. Die Einmischung bezog sich vermutlich auf die iranische Unterstützung der Palästinenser sowie auf ihre Rolle in Syrien und im Jemen, die sich alle die Feindseligkeit der amerikanischen „Freunde“ Israel und Saudi-Arabien verdient hatten.

…

Israel rührte unweigerlich im Topf der „großen iranischen Bedrohung„, indem es mehrere hochrangige Beamte entsandte, darunter Außenminister Yair Lapid, Verteidigungsminister Benny Gantz und Premierminister Naftali Bennett, um mit Biden und seinen Spitzenbeamten, über „die iranische Bedrohung“ zu diskutieren. Lapid machte deutlich, dass sich Israel „das Recht vorbehält, zu jedem beliebigen Zeitpunkt in irgendeiner Weise zu handeln … Wir wissen, dass es Momente gibt, in denen Nationen Gewalt anwenden müssen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen.“ Und natürlich hat auch Biden wie Trump seine wahren Gefühle deutlich gemacht, indem er sich mit Zionisten umgeben hat. Blinken, Wendy Sherman und Victoria Nuland haben die drei Spitzenplätze im State Department besetzt. Allesamt sind jüdisch und verständlicherweise Pro-Israel eingestellt. Victoria („Fuck the EU„) Nuland, ist eine führende Neokonservative. Die Ernennung von Barbara Leaf, zur stellvertretenden Sekretärin der „Region Naher Osten“ im Außenministeriums steht noch aus. Derzeit ist sie ‚Ruth and Sid Lapidus Fellow‘ am Washington Institute for Near East Policy (WINEP), einem Spin-off der AIPAC und einer wichtigen Komponente der Israel-Lobby. Das bedeutet, dass ein Mitglied der Israel-Lobby als Beamter des Außenministeriums die amerikanische Politik im Nahen Osten überwacht. Das ‚Sid and Ruth Lapidus Fellowship‘ unterstützt Forscher, die die Sammlungen der American Jewish Historical Society““ nutzen möchten.

…

Im Pentagon findet man einen formbaren General Mark Milley, der immer glücklich ist, seine israelischen Kollegen zu treffen und Verteidigungsminister Lloyd Austin, einen „Affirmative-Action-Promoter“(Affirmative Action bezieht sich auf eine Reihe von Richtlinien und Praktiken innerhalb einer Regierung), der ebenfalls geübt darin ist, das Narrativ: „Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen“ nachzuplappern. Außerdem muss man die glühenden, selbsternannte Zionisten, auf der obersten Ebene der US-Demokratischen Partei erwähnen, darunter natürlich erstmal Biden selbst. Gefolgt von der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, der Mehrheitsführerin des Repräsentantenhauses Steny Hoyer und der Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer?

…

Der Wiedereinstieg in den JCPOA wegen der Einwände Israels war also von Anfang an ein Rohrkrepierer und wurde wahrscheinlich nur inszeniert, um Trump im Nachhinein schlecht aussehen zu lassen. Indirekte Gespräche, die sowohl den Iran als auch die USA einbeziehen, wurden in Wien -technisch gesehen- fortgesetzt, sind aber seit Ende Juni 2021 ins Stocken geraten. Trita Parsi, der Experte für die amerikanisch-iranischen Beziehungen und Leiter des „QUINCY INSTITUTE FOR RESPONSIBLE STATECRAFT (verantwortungsvolle Staatskunst )“, hat kürzlich erfahren, dass der Iran versuchte, einen Durchbruch für ein Abkommen zu erzielen, indem er eine Zusage des Weißen Hauses anstrebe, an dem Plan festzuhalten, solange Biden im Amt bleibt. Biden und Blinken lehnten aber ab. Blinken hat kürzlich bestätigt, dass ein neuer Deal mit dem Iran eher unwahrscheinlich ist und: „dass die Zeit abläuft“.

…

Dazu kamen noch einige andere Neuentwicklungen. Israelische Beamte warnen, übrigens seit über zwanzig Jahren, dass der Iran nur noch ein Jahr von seinen eigenen Atombomben entfernt ist und gestoppt werden muss. Schon klar, das ist eine Behauptung, die wie ein immer wieder wiederholtes religiöses Mantra klingt, aber jetzt finanzieren sie die Waffen, die für die Arbeit benötigt wird. Der Stabschef der israelischen Verteidigungskräfte, Aviv Kohavi, hat wiederholt betont, dass die IDF die Pläne für einen Angriff auf den Iran „beschleunigt“. Mehrere israelische Politiker, darunter auch der ehemalige Premier Bibi-Benjamin Netanjahu, haben regelmäßig gedroht, alles zu tun, was getan werden muss, um der Bedrohung durch die Islamisten-Republik Iran zu begegnen. Israelische Medien berichteten, dass 1,5 Milliarden US-Dollar bereitgestellt werden, um die amerikanischen Bunker-Buster-Bomben zu kaufen, die man benötigt, um den iranischen Reaktor in Bushehr und seine unterirdischen Forschungseinrichtungen in Natanz zu zerstören. Klingt alles nicht ganz koscher – oder?

…

Im Zuge der Nachrichten über die Kriegsfinanzierung gab es auch Fernseh-Berichte, dass die israelische Luftwaffe sogenannte „Intensiv Exercises“ (intensive Übungen) durchführt, um Angriffe auf iranische Nuklearanlagen zu simulieren. Nachdem Israel die 5000-Pfund-Bunker-Buster-Bomben erhalten hat, muss es auch Bomber beschaffen, um die Buster-Bomben abzuwerfen. Man vermutet, dass der US-Kongress irgendwie die notwendige „militärische Hilfe“ aufbringen wird, um dies zu erreichen. Tony Blinken hat auch deutlich gemacht, dass die US-Regierung wisse was Israel vorhat und dem nichts entgegen steht. Blinken traf sich mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid, am 13. Oktober 2021 und sagte, wenn Diplomatie mit dem Iran ausscheide, werden die USA „andere Optionen“ verwenden. Biden entsprach mit der ehrwürdigen Narrativ-Zeile, dass „Israel das Recht hat, sich zu verteidigen und wir (die USA) unterstützen diesen Vorschlag nachdrücklich“, genau den bereits ausgelutschen, aber sehr verwundbaren Nerv unserer heutigen Zeit, was aber hier nicht weiter verfolgt werden soll.

…

Lapid bestätigte, dass eine von Blinkens „anderen Optionen“ eine militärische Aktion sei. „Ich möchte zunächst wiederholen, was der Außenminister gerade gesagt hat. Ja, andere Optionen werden auf dem Tisch liegen, wenn die Diplomatie versagt. Und wenn ich andere Optionen sage, denke ich, dass jeder hier versteht … was wir meinen.“ Es muss beachtet werden, dass Lapid und Blinken in ihrer Diskussion, über das iranische Nuklearprogramm, einen illegalen und nicht provozierten Angriff auf den Iran unterstützen! Die Mär, man muss den Iran am Erwerb oder Eigenbau von Atomwaffen hindern, die der Iran aber anscheinend gar nicht anstrebt, wird seit 40 Jahren immer wieder, wie die berühmte Sau durchs Dorf getrieben. Dass der Iran sich in Zukunft, mit oder ohne Nuklearwaffen, verteidigen muss, steht schon lange außer Frage. Die jetzt in Israel einsatzbereiten „Bunker-Buster-Bomben“ werden wohl zum Einsatz kommen. Dem US-militärisch-industriellen Komplex, wurde auch mit dem 1,5 Milliarden-Deal gedient. „Business as usual“ eben, ein Biden oder Blinken waren da nur Erfüllungsgehilfen.

…

Kurz gesagt, die US-Außenpolitik wird erneut von Israel als Geisel gehalten. Die Position des Weißen Hauses ist klar und zusätzlich, wie üblich, absurd. Ein israelischer Angriff auf den Iran, der als Kriegsverbrechen anzusehen ist, wird jetzt schon, als Akt der Selbstverteidigung dargestellt. Die USA sind dann wieder einmal die Unterstützer eines Kriegs-Verbrechen bzw. unweigerlich daran beteiligt. Dass dieser „Selbstverteidigungsakt“ zu einer Katastrophe im Nahen Osten und die Welt führen kann, brauch ich wohl nicht betonen.

…

Die einfache Wahrheit ist, dass der Iran Israel weder bedroht noch angegriffen hat. Angesichts dessen sind die Maßnahmen, die Israel bereits bei der Sabotage iranischer Einrichtungen und der Ermordung von Wissenschaftlern ergriffen hat, nichts Defensives. Direkte militärische Angriffe mit oder ohne US-Unterstützung auf den Iran wären sicher nicht defensiv.

…

Eines haben wir bisher außer Acht gelassen, die Rolle Russland und Putin. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett war in Russland, um sich erstmals mit Präsident Wladimir Putin zu treffen. Top-Thema bei dem Treffen war nach Darstellung von Bennetts Büro, das iranische Atomprogramm. Wie bereits erwähnt, gehört Russland zu den Unterzeichnern des „Joint Comprehensive Plan of Action“ aus dem Jahr 2015, der Sanktionserleichterungen für den Iran im Gegenzug für eine Begrenzung seines Nuklearprogramms vorsah. Da stellt sich schon die Frage, wie sich Putin zu einem möglichen israelischen „Akt der Selbstverteidigung“ verhalten wird? Noch dazu sollten wir nicht vergessen, dass ein Viertel der Israelis russischsprachig sind.

…

Bei den sg. „5+1-Verhandlungen“ von 2013-15, die zum Wiener Iran-Atomabkommen führten, forderte Moskau kein Ende des iranischen Atomprogramms, sondern die Möglichkeit, zu kontrollieren, dass es nicht militärisch werde. Diese Position Moskaus hat sich bisher offiziell nicht verändert. Russische Diplomatie hat sich auch in der Syrien-Frage bewährt. Putin bringt gerade Syrien zurück ins Konzert der Nationen, hieß es in den westlichen Medien. Russland will Israel dazu bringen, den besetzten Golan an Syrien zurückzugeben, wobei es Israel Garantien für die Nichtaggressivität des Iran und seinen Rückzug aus Syrien verspricht. Gleichzeitig verteilt Russland Waffen mit Hyperschalltechnologie, um deren professionelle Verwendung man schon besorgt sein sollte, in Asien und ist in Afrika (Mali und Zentralafrika) sehr aktiv. Alles Zeichen dafür, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr die Herren der Welt sind.

…

Anfang des Jahres haben der Iran, China und Russland gemeinsame Marineübungen im nördlichen Indischen Ozean durchgeführt. Man könnte es auch als Waffenbrüderschaft bezeichnen. Auch ideologisch passen die beiden Partner zueinander. Beiden, Russland und Iran, geht es vor allem um eines: den Einfluss der USA im Nahen Osten und in Vorderasien zurückzudrängen.

…

„Bald werden wir in der russisch-iranischen militärtechnischen Partnerschaft ein neues Kapitel aufschlagen„, hatte der iranische Botschafter in Russland, Kasem Dschalali, schon im September letzten Jahres erklärt. Der US-Verteidigungsnachrichtendienst DIA meldete darauhin, es habe Hinweise, dass der Iran russische Panzer, Boden-Luft-Raketen des Typs S-400 und ein weiteres Raketensystem von Russland kaufen will, berichtete das auf Nahost-Themen spezialisierte Online-Magazin „Al-Monitor“. Sind die Waffen schon geliefert, könnte das neue Kapitel, welches laut Botschafter Dschallali, aufgeschlagen wird, als Reaktion auf einen „Selbstverteidigungsakt Israels“ den Untertitel „Racheakt gegen Israel“ im Buch: „ZION im ewigen KRIEG gegen den Rest der Welt“ tragen. Die im September 2021 beschlossene vollwertige Mitgliedschaft des Iran in der „Shanghai Cooperation Organization“ (SCO), gibt dem ganzen eine durchaus scharfe Würze.

…

Die Organisation, der neben Tadschikistan, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Pakistan auch China, Russland und Indien angehören, macht etwa ein Drittel der weltweiten Landmasse und fast ein Viertel des weltweiten BIP aus. Zbigniew Brzezinski, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter, nannte schon 1998 in einem Buch eine Koalition Chinas, Russlands und Irans — geeint nicht durch Ideologie, sondern gemeinsamen Groll — das „gefährlichste Szenario”. Dabei machte Brzezinski den Fehler, nicht zu bedenken, dass schon alleine die Vormachtstellung der USA im Nahen Osten, nicht nur Groll hegt, sondern auch auf der ganzen Welt eine Ideologie gebar die eint – und, sprechen wir es offen an, der man sich nicht großartig widersetzen will. Den Zünder hat, wie so oft, jetzt Israel in der Hand, erhalten vom israelischen Knecht namens USA. Bei summarischer Betrachtung – keine rosigen Aussichten!

