Kaum ein Thema des deutsch-sowjetischen Krieges von 1941 bis 1945, birgt bis heute solch eine emotionale Brisanz wie der Partisanenkrieg.

In Deutschland gelten die Partisanen weitgehend, als skrupellose und hinterhältige Feinde, die grausame Übergriffe gegenüber der tapferen deutschen Wehrmacht begangen haben.

Auf der anderen Seite, hält Russland bis heute an dem unerschütterlichen Heldenmythos, um die Partisanen fest, der natürlich auch im Werte-Westen schon eine gewisse Wirkung gezeigt hat, und immer noch zeigen muss. Da sind schnell die weltweit bekannten Lügen-Spezialisten propagandistisch am Werke. Geht es doch gegen den bösen deutschen “Waffen-SS und Wehrmachtssoldaten”.

Mit Wahrheit hat das meist wenig bis gar nichts zu tun. Denn, die Wahrheit über den Partisanenkrieg, ist bislang weitgehend unerforscht und bleibt das auch, weil man das so will! Da schweigt man lieber von offizieller Seite, sonst erfährt die breite Masse, wie England und die USA die Partisanen ausbildete und unterstützte.

Der Partisanen-Krieg, ist ein umstrittenes und grausames Thema der Geschichte.

Ein aufregendes Buch, das den Mythos einer das ganze Volk umfassenden und von ihm getragenen einheitlichen Partisanenbewegung hinterfragt, das Schicksal der Frauen unter den Partisanen aufzeigt und die Rolle jüdischer Partisanenorganisationen beleuchtet, liefert der Historiker Bogdan Musial mit umfassenden Informationen aus neuen Archivfunden – hier weiter.

Jüdische Partisanen unter dem Sowjetstern

Die Kenntnis von authentischen Dokumenten über historische bzw. militärpolitische Vorgänge ist für den Historiker unerläßlich.

Wenn hier nachfolgend u.a. der Befehl des Generalfeldmarschalls v. Manstein, einem der anerkannt befähigtesten Generalstäbler der deutschen Wehrmacht, vom 20. November 1941 – IMT-Dokument 4064-PS (1) – zum Kampfauftrag gegen den bolschewistischen Gegner – abgedruckt wird, so ist sich der Verfasser darüber im klaren, daß zur Beurteilung des Rußlandfeldzuges sehr viel mehr gehört, als nur ein Dokument eines deutschen Armeeoberkommandos, daß selbst umfangreiche Aktenbestände und Bücher hierfür nicht ausreichen.

Dennoch wurde auf dem uns hier zur Verfügung stehenden Raum u.a. gerade dieses Dokument ausgewählt, weil es ein Thema anschneidet, das in der Nachkriegspolitik und -publizistik eine so eminente Bedeutung erlangt hat: die deutsche Behandlung der Juden in Rußland.

In der Nachkriegspropaganda wird das deutsche Volk ständig damit belastet, daß Wehrmachts- und Parteidienststellen während des Zweiten Weltkrieges allerorten Massaker gegen harmlose und wehrlose Juden aus sadistischen oder rassepolitischen Motivationen durchgeführt hätten.

Bei allem Bedauern, ja bei aller Erschütterung, die Kriegsopfern — vor allem wehrlosen Kriegsopfern — gegenüber angebracht ist, bleiben doch stets die Fragen nach den Ursachen und Zusammenhängen sowie nach den Beweisen für behauptetes Geschehen. Der totale Kriegsverlierer kann sich kein Gehör mehr verschaffen. Sieger und Mitsieger dagegen behaupten, was sie wollen und vermögen auf diese Weise vergangene Realitäten zu verfälschen oder zu verdrängen.

So wurde die landläufige Nachkriegsversion entwickelt, als habe die deutsche Führung, zumindest seit Beginn des Rußlandfeldzuges nur oder doch hauptsächlich Lebensraumeroberung und “die Vernichtung der Juden” im Auge gehabt, während Deutschlands Gegner überrascht, friedliebend und im übrigen demokratisch gewesen seien.

Die Wirklichkeit jedoch sah gänzlich anders aus: Total unabhängig von der Politik oder dem Herrschaftssystem Adolf Hitlers, verfolgte Stalin seine kommunistischen Welteroberungsziele unter Einsatz seiner kontinentalen russischen und seit 1924 hochgerüsteten Machtreserven sowie unter Ausnützung der durch den 1939 ausgebrochenen europäischen Krieg sich ergebenden machtpolitischen Chancen.

Großbritannien seinerseits kämpfte für die Zerschlagung der deutschen Macht, um den britischen Machtstandpunkt vom “Gleichgewicht der europäischen Kräfte” durch-zusetzen. Das alles ist eindeutig bekundet und belegt.

Es gab auch noch andere Interessenten, die sich die Zerschlagung des Deutschen Reiches als Voraussetzung für die vermeintliche Ausweitung ihrer eigenen Herrschaft zum Ziel gesetzt hatten: die übrigen Sieger von Versailles, insbesondere Polen und die USA — sowie Frankreich mehr oder weniger als Mitläufer. Und da war noch ein Kriegsinteressent: dieser hat bereits im Jahre 1933 dem Deutschen Reich unter Adolf Hitler den Wirtschaftskrieg erklärt (2 ), der jedoch als richtiger Krieg gedacht war.(3)

Der sich in den Organisationen des Weltjudentums durchsetzende Zionismus, der durch Hitler seine innerdeutschen, vor allem von 1919 – 1932 rasch ausgebauten Machtbasen (4) schwinden sah, erhoffte sich von militärischen Umwälzungen in Europa sowohl die Wiederherstellung dieser Positionen als auch die Schaffung eines Heimatstaates Palästina. Die Hoffnung, diese Ziele zu erreichen, gründeten die Zionisten auf ihre weltweiten, insbesondere aber in den USA verankerten Einflüsse auf Publizistik und Wirtschaft. Dieser Kriegsgegner darf somit nicht übersehen werden. Er hat zweifellos Millionen Unschuldige in seinen Sog gezogen, wie das wohl auch beabsichtigt war oder doch zumindest in Kauf genommen wurde, um das Kampfergebnis zu erreichen, ähnlich wie es die Partisanenkriegsbetreiber mit ihren wehrlosen Landsleuten taten.

Für die historische Forschung ist es bei der Beurteilung dieses Fragenkomplexes zweifellos äußerst schwierig, die rechten Maßstäbe zu setzen zwischen Propaganda und Realität, zumal schon die Grenzen zwischen Juden, Weltjudentum und Zionisten und dem jeweiligen politischen Gewicht ihrer Repräsentanten schwer zu ziehen sind; wieviel schwieriger erst in ihrer Symbiose mit der us-amerikanischen, britischen und sowjetischen Politik!

Dennoch konnte die deutsche Führung diese sich selbst als Kriegsgegner vorstellende Gruppierung kaum als nicht-existent übersehen. Mögen sich auch aus Kriegshektik und Einzelgeschehnissen des Krieges Begriffsverzerrungen ergeben haben — ein Phänomen, das sich auf allen Seiten der Kriegsparteien eingestellt hat! —, so ist es andererseits jedoch nicht angängig, die Kriegsgegnerschaft grundsätzlich zu leugnen oder zu verharmlosen und deutsche Repressalien als vorbedachte Verbrechen zu deklarieren, diese dann auch noch aufzubauschen oder anderweitig zu verfälschen.

Waren Juden und Kommunisten bereits seit 1917 in seltsamer Weise miteinander verbunden, so daß in überraschender Häufigkeit jüdische Berufsrevolutionäre unter dem Sowjetstern am meisten Schrecken verbreitet hatten, so mag dieser Einfluß zwar unter Stalins späterer Führung, da seine persönliche innenpolitische Schreckensherrschaft alle anderen Personengruppen übertraf, scheinbar zurückgetreten sein, doch intensivierte die alliierte Militärallianz das Engagement dieser Kräfte erneut. Diese Zusammenhänge nebst Zielsetzung und Methoden lassen sich zwar in einer Nachkriegspublizistik verschweigen, und man kann von ihnen “durch Greuelpropaganda gegenüber dem Gegner ablenken” (5 ), — doch man kann sie nicht aus der einst gewesenen Realität eliminieren.

Prof. Carl Jacob Burckhardt, von 1937 – 1939 Hoher Kommissar des Völkerbundes für Danzig und später Präsident des Internationalen Roten Kreuzes in Genf, erwähnt in seinem Buch “Meine Danziger Mission 1937 – 1939” (München 1960, S. 73) eine Unterredung mit dem polnischen Ministerpräsidenten und Mitglied der Freimaurerloge der Großen Nationalloge von Polen, (6) Felicjan Slawoy Skladkowskij im Jahre 1937, in der jener erklärte, daß 60% aller polnischen Juden Kommunisten und 90% aller Kommunisten in Polen Juden seien.

Mag diese Feststellung des polnischen Ministerpräsidenten vielleicht auch übertrieben gewesen sein, so bleibt sie dennoch bedeutsam, vor allem im Hinblick auf die späteren Ereignisse während des Zweiten Weltkrieges, sowohl was die den Polenfeldzug begleitenden Ereignisse anbetrifft, als auch den hartnäckigen und grausamen Partisanenkrieg bis 1945. Was für Polen zutraf, galt für die Sowjetdiktatur verstärkt.

Der im Jahre 1942 zum Generalfeldmarschall beförderte Erich v. Manstein führte seit September 1941 die 11. Armee im Südabschnitt der russischen Front und von November 1942 bis März 1944 die Heeresgruppe Süd der Ostfront. 1950 wurde er von einem britischen Militärgericht zu 18 Jahren Haft verurteilt und 1953 freigelassen. Sein Befehl vom 20. November 1941 lautete:

Armeeoberkommando 11 Abt. Ic/AO Nr. 2379/41 geh. A.H. Qu. den 20.11.1941 GEHEIM!

” …Seit dem 22.6. steht das deutsche Volk in einem Kampf auf Leben und Tod gegen das bolschewistische System. Dieser Kampf wird nicht in hergebrachter Form gegen die Sowjetische Wehrmacht allein nach europäischen Kriegsregeln geführt. Auch hinter der Front wird weiter gekämpft. Partisanen, in Zivil gekleidete Heckenschützen, überfallen einzelne Soldaten und kleinere Trupps und suchen durch Sabotage mit Minen und Höllenmaschinen unseren Nachschub zu stören. Zurückgebliebene Bolschewisten halten durch Terror die vom Bolschewismus befreite Bevölkerung in Unruhe und suchen dadurch die politische und wirtschaftliche Befriedung des Landes zu sabotieren. Ernte und Fabriken werden zerstört und damit besonders die Stadtbevölkerung rücksichtslos dem Hunger ausgeliefert…

…Das Judentum bildet den Mittelsmann zwischen dem Feind im Rücken und den noch kämpfenden Resten der Roten Wehrmacht und der Roten Führung. Es hält stärker als in Europa alle Schlüsselpunkte der politischen Führung und Verwaltung, des Handels und des Handwerkes besetzt und bildet weiter die Zelle für alle Unruhen und möglichen Erhebungen…

..Das jüdisch-bolschewistische System muß ein für allemal ausgerottet werden. Nie wieder darf es in unseren europäischen Lebensraum eingreifen. Der deutsche Soldat hat daher nicht allein die Aufgabe, die militärischen Machtmittel dieses Systems zu zerschlagen. Er tritt auch als Träger einer völkischen Idee und Rächer für alle Grausamkeiten, die ihm und dem deutschen Volk zugefügt wurden, auf. Der Kampf hinter der Front wird noch nicht ernst genug genommen. Aktive Mitarbeit aller Soldaten muß bei der Entwaffnung der Bevölkerung, der Kontrolle und Festnahme aller sich herumtreibender Soldaten und Zivilisten und der Entfernung der bolschewistischen Symbole gefordert werden…

…Jede Sabotage muß sofort und mit schärfsten Maßnahmen gesühnt, alle Anzeichen hierfür gemeldet werden. Die Ernährungslage der Heimat macht es erforderlich, daß sich die Truppe weitgehendst aus dem Lande ernährt und daß darüberhinaus möglichst große Bestände der Heimat zur Verfügung gestellt werden. Besonders in den feindlichen Städten wird ein großer Teil der Bevölkerung hungern müssen. Trotzdem darf aus mißverstandener Menschlichkeit nichts von dem, was die Heimat unter Entbehrungen abgibt, an Gefangene und Bevölkerung soweit sie nicht im Dienste der deutschen Wehrmacht stehen verteilt werden…

…Für die Notwendigkeit der harten Sühne am Judentum, dem geistigen Träger des bolschewistischen Terrors, muß der Soldat Verständnis aufbringen. Sie ist auch notwendig, um alle Erhebungen, die meist von Juden angezettelt werden, im Keime zu ersticken. Aufgabe der Führer aller Grade ist es, den Sinn für den gegenwärtigen Kampf dauernd wach zu halten. Es muß verhindert werden, daß durch Gedankenlosigkeit der bolschewistische Kampf hinter der Front unterstützt wird. Von den nichtbolschewistischen Ukrainern, Russen und Tartaren muß erwartet werden, daß sie sich zu der neuen Ordnung bekennen. Die Teilnahmslosigkeit zahlreicher, angeblich sowjetfeindlicher Elemente muß einer klaren Entscheidung zur aktiven Mitarbeit gegen den Bolschewismus weichen. Wo sie nicht besteht, muß sie durch entsprechende Maßnahmen erzwungen werden…

…Die freiwillige Mitarbeit am Aufbau des besetzten Landes bedeutet für die Erreichung unserer wirtschaftlichen und politischen Ziele eine absolute Notwendigkeit. Sie hat eine gerechte Behandlung aller nichtbolschewistischen Teile der Bevölkerung, die z.T. jahrelang gegen den Bolschewismus heldenhaft gekämpft haben, zur Voraussetzung. Die Herrschaft in diesem Lande verpflichtet uns zur Leistung, zur Härte gegen sich selbst und zur Zurückstellung der Person. Die Haltung jedes Soldaten wird dauernd beobachtet. Sie macht eine feindliche Propaganda zur Unmöglichkeit oder gibt Ansatzpunkte für sie…

…Nimmt der Soldat auf dem Lande dem Bauern die letzte Kuh, die Zuchtsau, das letzte Huhn oder das Saatgut, so kann eine Belebung der Wirtschaft nicht erreicht werden. Bei allen Maßnahmen ist nicht der augenblickliche Erfolg entscheidend. Alle Maßnahmen müssen deshalb auf ihre Dauerwirkung geprüft werden. Achtung vor den religiösen Gebräuchen, besonders der der mohamedanischen Tartaren, muß verlangt werden. Im Verfolg dieser Gedanken kommt neben anderen durch die spätere Verwaltung durchzuführenden Maßnahmen der propagandistischen Aufklärung der Bevölkerung, der Förderung der persönlichen Initiative z.B. durch Prämien, der weitgehenden Heranziehung der Bevölkerung zur Partisanenbekämpfung und dem Ausbau der einheimischen Hilfspolizei erhöhte Bedeutung zu…

…Zur Erreichung dieses Zieles muß gefordert werden: Aktive Mitarbeit der Soldaten beim Kampf gegen den Feind im Rücken. Bei Nacht keine einzelnen Soldaten. Alle Fahrzeuge mit ausreichender Bewaffnung. Selbstbewußte, nicht überhebliche Haltung aller Soldaten. Zurückhaltung gegenüber Gefangenen und dem anderen Geschlecht. Kein Verschwenden von Lebensmitteln. Mit aller Schärfe ist einzuschreiten: Gegen Willkür und Eigennutz. Gegen Verwilderung und Undisziplin. Gegen jede Verletzung der soldatischen Ehre. ...” Verteiler: bis Rgt. und Der Oberbefehlshaber: selbst. Btl. v. Manstein

Da kaum anzunehmen ist, daß dieser nüchtern-realistische Oberbefehlshaber seine Kenntnisse von Herrn Streicher’s “Stürmer” bezogen haben dürfte, er auch keineswegs Veranlassung hatte, sich parteipolitisch zu exponieren, sondern sich durch seinen erfolgreichen Frankreich-Feldzugplan hohe Autorität längst verschafft und unabhängige Haltung unter Beweis gestellt hatte, ist davon auszugehen, daß die Formulierungen dieses Befehls seiner eigenen Lagebeurteilung im Frontgeschehen zuzuschreiben sind.

Quellen und Anmerkungen:

1) IMT – Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg von 14. November 1945 bis 1. Oktober 1946, Nürnberg 1948, Bd. 34, S. 129 – 132

2) Daily Express vom 24. März 1933, “Judea declares War on Germany – Jews of all the World unite – The whole of Israel throughout the worid is uniting to declare an economic and financial war on Germany” – “Die Erscheinung des Hakenkreuzes als Symbol des neuen Deutschland forderte den Löwen von Judah heraus, das alte Schlachtzeichen des jüdischen Widerstandes zu ergreifen. Vierzehn Millionen Juden, verteilt über die ganze Welt, schließen sich wie ein Mann zusammen, um den deutschen Verfolgern ihrer Glaubensgenossen den Krieg zu erklären.”

3) Nana Sagi, “Wiedergutmachung für Israel – Die deutschen Zahlungen und Leistungen“, Stuttgart 1981, S. 27: “Die jüdische Verbandsorganisation, die in den USA die ersten Unterlagen für die jüdischen Reparationsforderungen gegen Deutschland ausgearbeitet hat, legte den Regierungen der Alliierten am 27.10.1944 eine Resolution vor, in der eingangs vermerkt war: ‘Jüdische Ansprüche auf Entschädigung müssen auf Anerkennung der Tatsache beruhen, daß die Juden einer seit 1933 mit Deutschland in Krieg befindlichen Nation angehören.’ ”

4) Nahum Goldmann, “Mein Leben als deutscher Jude“, München – Wien, S. 115 und “Mein Leben – USA – Europa – Israel – München – Wien” S.8.

5) Edward J. Rozek, “Allied Wartime Diplomacy – A Pattern in Poland“, New York 1958, S. 210 – Anweisung des britischen Informationsministeriums vom 29.2.1944 an alle höheren Beamten und Gestalter der öffentlichen Meinung.

6) Der Verfasser verweist hier auf die polnische Ausgabe der Wikipedia, weil natürlich die deutsche Ausgabe zensiert ist. Die polnische Wikipedia schreibt: Felicjan Sławoj Skladkowski oder Sławoj Felicjan Składkowski (geboren am 9. Juni 1885 in Gąbin, gestorben am 31. August 1962 in London) – Generalmajor der polnischen Armee, Premierminister der Zweiten Republik Polen, Doktor der Medizin, Freimaurer, Mitglied der Freimaurerloge der Große Nationalloge von Polen. Die Grand National Lodge of Poland (WLNP) – eine reguläre (traditionelle) Freimaurervereinigung, die in Polen neben dem Grand Orient of Poland und Le Droit Humain, einer der drei polnischen Freimaurer – Obediences (von lat. obedientia – Gehorsam), tätig ist. Es verwendet die Rituale des Alten und Akzeptierten Schottischen Ritus die stark von der Tradition des Judentums durchdrungen ist. Die WLNP stützt ihr Patent (Masonic Regularity License) auf die Grand Lodge of England. In der freimaurerischen Terminologie ist ein Freimaurer-Gehorsam eine Struktur, die aus mehreren unabhängigen Logen besteht.

