Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges – Teil 7

Artikelreihe aus dem Buch: “Die Gezeichneten – Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges” von Helmut Sündermann.

Als der erste Weltkrieg zu Ende gegangen war, weil Deutschland den Erklärungen des US-amerikanischen Präsidenten Wilson Glauben geschenkt und sich freiwillig dem Feinde ausgeliefert hatte, zog der britische Ministerpräsident Lloyd George mit dem Rufe „Hang the Kaiser“ durch die Versammlungssäle seines Wahlkreises.

Das Diktat, das dann in Versailles folgte, forderte ein Gerichtsverfahren gegen den früheren Deutschen Kaiser „wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes”.

In einer Note, die die Versailler Alliierten zur Erläuterung an die deutsche Delegation richteten, wurde erklärt, daß der erste Weltkrieg „als ein vorsätzlich gegen das Leben der Völker Europas ersonnenes Verbrechen” Deutschlands zu beurteilen sei.

Wie es gelingt, medial verstärkte Propaganda kritisch zu durchleuchten – eine Anleitung – hier weiter.

Aus der Liste der großen Kriegsverbrechen

Der Hinweis auf den verbrecherischen Hintergrund der Vorbereitung des gegenwärtigen Weltkrieges würde ein unvollständiges Bild ergeben, würden nicht auch die großen verbrecherischen Taten, die im Verlauf des Krieges stattgefunden haben, in unsere Erinnerung gerufen werden. Die völkerrechtliche Maxime einer Kriegführung mit humanitären Rücksichten ist im Verlauf der fünf Jahre seit 1939 einerseits durch Anglo- Amerikaner, die die Genfer Konvention in vielen Punkten nur noch theoretisch respektieren, andererseits durch die Sowjets, die völkerrechtliche Grundsätze bekanntlich überhaupt nicht anerkennen, immer mehr außer Kraft gesetzt worden.

Das Oberkommando der Wehrmacht hat infolge der laufenden angloamerikanischen Verstöße gegen die völkerrechtlichen Vereinbarungen eine eigene „Wehrmachtuntersuchungsstelle für Verletzungen des Völkerrechts“ eingerichtet, von der seit Kriegsbeginn bereits Tausende von eidlich bestätigten Bekundungen von Wehnnachtangehörigen mit genauen Zeit-, Ort- und Sachangaben gesammelt und juristisch ausgewertet werden. Tötung, Mißhandlung und Fesselung von Gefangenen, Verletzungen des Roten Kreuzes, Mißbrauch der deutschen Hoheitszeichen und Anwendung verbotener Kampfmittel, Beschießung deutscher Wehrmachtangehöriger in Seenot, Gewalttaten anglo-amerikanischer Truppen gegenüber der Zivilbevölkerung besetzter Gebiete (beginnend mit den brutalen Übergriffen, die sich britische Truppen im Mai 1940 in Belgien zuschulden kommen ließen) — dies sind nur einige von den Themen, zu denen zahlreiche Dokumente bei den Akten der Wehrmacht-Untersuchungsstelle liegen.

Gegenwärtig ist diese Behörde damit beschäftigt, das überaus umfangreiche Material, das während der Kampfereignisse des Sommers 1944 angefallen ist, zu sichten, zu prüfen und durch Zeugenvernehmungen zu erhärten.

Neben diesen, in die Tausende gehenden Einzelfällen aus dem Bereich der unmittelbaren Kampfpraxis ist eine Reihe großer Kriegsverbrechen unserer Feinde vor aller Weltöffentlichkeit bereits offen zutage getreten. Wer immer ein Gesamtbild des gegenwärtigen Krieges zu gewinnen sucht, muß auch diese schmachvollen Ereignisse nennen, denn sie sind ein unauslöschbarer Tatbestand der Menschheitsgeschichte geworden.

Weit an der Spitze dieser Liste der Großverbrechen steht die britische Schuld am Beginn und der Entwicklung des Bombenkrieges gegen die Zivilbevölkerung.

Die furchtbare Anklage gegen das britische Mordbrennertum erhebt sich nicht nur aus dem Rauch brennender Städte und aus den Ruinen stolzer Denkmäler, sie tritt nicht weniger deutlich aus der Vorgeschichte des Krieges zutage. Schon auf der Abrüstungskonferenz in Genf war es England, das damals als Verfechter des Bombenkrieges gegen die Zivilbevölkerung auftrat. Die an der Konferenz beteiligten Mächte waren seinerzeit übereingekommen, eine allgemeine Ächtung des Luftkrieges gegen die Zivilbevölkerung auszusprechen.

Von deutscher Seite war auch die Einbeziehung eines Verbots „jeder Vorbereitung des Bombenabwurfes“ beantragt. Am 16. März 1933 erklärte jedoch die britische Delegation, einer solchen Ächtung des Bombenkrieges nicht zustimmen zu können. Es müsse jedenfalls eine Ausnahme „für polizeiliche Erfordernisse in gewissen entfernten Gebieten“ festgelegt werden; die britische Regierung behauptete, auf die Verwendung von Bombenflugzeugen gegenüber Eingeborenen nicht verzichten zu können, und brachte damit das geplante internationale Verbot des Bombenkrieges zu Fall.

Der damalige Staatssekretär für Luftfahrt, Lord Londonderry, erklärte am 22. Mai 1935 unter Rückblick auf die Sorgen, die ihm die Abrüstungskonferenz bereitet hatte, im britischen Oberhaus mit zynischer Offenheit:

„Ich hatte zu dieser Zeit bei dem allgemeinen Schrei der Entrüstung die größten Schwierigkeiten, den Gebrauch des Bombenflugzeuges auch nur für die Grenzen im Mittleren Osten und in Indien beizubehalten, wo es nur dem Vorhandensein der Royal Air Force zu verdanken war, daß wir diese Gebiete in Schach halten können.“

Daß es sich freilich bei der britischen Stellungnahme gegen eine Ächtung des Bombenkrieges nicht nur um eine Meinung über die Erfordernisse des Kolonialkrieges, sondern um grundsätzliche Auffassungen über den modernen Krieg überhaupt gehandelt hat, darüber gab der seinerzeitige britische Premierminister Baldwin dem britischen Unterhaus bereits am 10. November 1932 eindeutigen Aufschluß, indem er, ausgehend von der Feststellung, daß nach seiner Ansicht „die Abrüstung nicht den Krieg aufhalten“ werde, zur Frage des Luftkrieges kurz und knapp erklärtet:

„Die einzige Verteidigung ist der Angriff, d.h, also, man muß mehr Frauen und Kinder töten als der Feind, wenn man sich schützen will.“

Dieser Einstellung entsprachen die Maßnahmen der britischen Militärs vor, bei und nach Kriegsausbruch. Schon bei den französisch-britischen Generalstabsbesprechungen vom 3. April 1939 (also fünf Monate vor Kriegsausbruch), deren Protokoll 1940 in deutsche Hand fiel, wird der „Einsatz der alliierten Bomber, wo immer das möglich ist, gegen wirtschaftliche und industrielle Ziele in Deutschland“ vorgesehen „mit dem Ziel, zum schließlichen Zusammenbruch des deutschen Widerstandes bei zutragen“.

Nach Kriegsausbruch folgen sofort die ersten Bombenunternehmungen, die freilich kläglich verlaufen. Am 5. September 1939 wirft die RAF Bomben auf die dänische Stade Esbjerg. Der erste Luftkriegstote dieses Krieges wird dabei eine dänische Frau! Am 12. Januar 1940 folgt dann der erste britische Luftangriff auf deutsches Gebiet, auf Sylt, während die deutsche Luftwaffe strikten Befehl hat, kein britisches oder französisches Bodenziel anzugreifen.

Inzwischen hat der britische Premierminister Chamberlain am 17. November 1939 mit dem französischen Ministerpräsidenten Daladier (auch dieses Protokoll ist in deutscher Hand) bereits das Projekt einer planmäßigen Bombardierung der Städte des Ruhrgebiets besprochen. Vorerst seien freilich die eigenen Kräfte zu schwach, sobald sie aber verstärkt wären, sollte der Plan verwirklicht werden.

Nach dem Angriff auf Sylt folgen in Abständen Bombenüberfälle auf Heiligenhafen, Heide, Weningstädt, nach dem 10. Mai 1940 verstärkte Angriffe auf Freiburg i. B., Hamburg , Bremen; fast jede Nacht flog dann die RAF ins Reichsgebiet ein und warf wahllos ihre Bomben. Vom 12. Januar bis zum 20. Juni 1940 hat Deutschland diese Angriffe hingenommen, ohne eine Gegenaktion zu unternehmen. Das kürzlich veröffentlichte Buch des britischen Luftkriegssachverständigen Spaight: „Bombing vindicated“ erkennt diese Tatsache nicht nur an, sondern hebt noch rühmend hervor, daß sich England trotzdem nicht in seinen Bombardierungsplänen stören ließ.

Auch in der weiteren Entwicklung hat Deutschland bekanntlich die Briten stets den ersten Schritt tun lassen; so haben die Engländer im Sommer 1940 nicht weniger als sieben mal Berlin angegriffen, bevor der erste deutsche Angriff auf London geflogen wurde. Die weitere Verrohung des Terrorkrieges gegen die Zivilbevölkerung, die Teppichwürfe auf Kleinstädte und Dörfer, die Beschießung von zivilen Personenzügen und pflügenden Bauern auf dem Felde hat die deutsche Luftwaffe nie mitgemacht.

Die deutsche Wehrmacht hat im Gegenteil den Beweis erbracht, daß militärische Erfolge durchaus auch ohne planlose Bombenwürfe auf Zivilisten zu erkämpfen sind. Sie hat vor dem 20. Juni 1940 überhaupt keine Luftkriegshandlung durchgeführt, die nicht mit einer Operation der Erdtruppen in unmittelbarer Verbindung stand. Sie hat im Zusammenhang mit solchen Kämpfen keinen Angriff auf unbefestigte Städte des feindlichen Hinterlandes geführt, selbst dann nicht, wenn sie als Landeshauptstädte eine wichtige Rolle für die feindliche operative Führung spielten.

Die Hauptstädte Kopenhagen, Oslo, Den Haag, Brüssel und Paris wurden ohne Luftangriff eingenommen. Sogar die Festung Warschau wurde erst angegriffen, als sie von deutschen Truppen eingeschlossen, vergeblich zur Übergabe aufgefordert und überdies eine 24stündige Frist zur Räumung der Stadt durch die Zivilbevölkerung verstrichen war!

Der Beginn und die Entwicklung des Luftkrieges gegen die Zivilbevölkerung ist ein Kriegsverbrechen von ungeheuerlichen Ausmaßen, das ausschließlich auf das britische Konto kommt. Die USA haben sich dem Verbrechen angeschlossen, ohne ein Wort darüber zu verlieren, daß der Präsident Roosevelt zu Beginn des Krieges einen scheinheiligen Appell zur Verhinderung gerade dieser Kriegsmethode an alle Kriegführenden gerichtet hatte.

Dutzende ehrwürdigster europäischer Städte, Hunderttausende von Nichtkämpfern, von Frauen und Kindern sind dem Verbrechen zum Opfer gefallen. Diese furchtbaren Tatsachen verbinden sich mit den Dokumenten einer vertierten Phantasie, den haßverblendeten Parolen, mit denen die Briten ihre Bomben begleiteten, als sie sich aufmachten, Europa ebenso zu bekämpfen, wie sie sich Indien botmäßig erhalten.

Wenn der Satz Geltung haben soll, daß alle Schuld sich auf Erden rächt — unsere Vorstellung kann keine Strafe ersinnen, die diese britisch-amerikanischen Taten je auszulöschen vermöchte. Noch in Jahrhunderten werden fernste Generationen an den Ruinen stehen und denen fluchen, die sie auf dem Gewissen haben.

Ein in seinem Ausmaß ähnlich großes Verbrechen, das ebenfalls schätzungsweise Hunderttausenden von Zivilpersonen das Leben gekostet hat, ist gegenwärtig aus der Erinnerung der Weltöffentlichkeit fast völlig gelöscht, aber es verliert deshalb nichts an seiner Grauenhaftigkeit: die Verschleppung und wahrscheinlich völlige Ausrottung von mehreren hunderttausend Wolgadeutschen. Im September 1941 hat der Oberste Rat der Sowjetunion den Befehl erlassen, daß sämtliche deutschen Einwohner der sogenannten „Wolgadeutschen Republik“ nach Sibirien umzusiedeln seien.

Vor dem ersten Weltkrieg hatten an der Wolga über 900.000 Deutsche gelebt. Die letzte Sowjetstatistik gab als deutsche Einwohnerzahl noch 402.000 an. Diese halbe Million Menschen wurde von der GPU in den Herbst- und Wintermonaten 1941 im Fußmarsch in den Ural getrieben. Ein Teil von ihnen sollte den Bezirk Nowo Sibirsk im Altaigebirge, ein anderer Teil die menschenleeren Wüsten der Republik Kasakstan erreichen. Seit der Nachricht vom Abmarsch der Todestrecks fehlt jede Spur von diesen Hunderttausenden von Menschen, deren einziges Vergehen darin bestand, Deutsche zu sein!

Ein gleiches Schweigen herrscht über das Schicksal zahlreicher Kaukasusvölker, auf die sich nach dem Abzug der deutschen Truppen die GPU stürzte. Die letzten Mitteilungen von Flüchtlingen, die sich zu unseren Truppen durchschlagen konnten, stammen aus dem Januar 1943 und besagen, daß die sowjetischen Behörden die Gelegenheit benutzten, um die ihnen unbequemen Stämme, insbesondere der sog. Turkvölker, völlig zu vernichten. Hier sind auch die neuerlichen Verschleppungsmaßnahmen der Sowjets in Estland und Lettland zu verzeichnen, die in Fortsetzung ihrer Gewalttaten von 1940/41 darauf abzielen, durch die Ausrottung aller nationalbewußten Männer und Frauen diesen Völkern das Rückgrat zu brechen.

Die Art und Weise, mit der die Sowjets bei dieser ihrer „Entnationalisierungspolitik“, wie sie es nennen, vorzugehen pflegen, hat die Welt schaudernd erfahren, als im April 1943 die Gräber von Katyn gefunden wurden, in denen bis zum Juli 1943 4143 ehemalige polnische Offiziere, die sämtlich durch Genickschuß ermordet worden waren, ausgegraben werden konnten., während insgesamt etwa 10 bis 12.000 Leichen an dieser Stelle liegen.

Mit diesen Funden haben zahlreiche vergebliche Anfragen, die von polnischer Seite bis dahin nach dem Verbleib von 8300 Offizieren und 7000 weiteren Polen an die sowjetischen Behörden gerichtet wurden, eine sensationelle Beantwortung erfahren. Die Sowjets erklärten zuerst, am 16. April 1943, daß alles eine „scheußliche Erfindung der deutschen Faschistenkanaillen“ sei und daß es sich um „die archäologischen Umgrabungen des historischen Grabes von Gnesdowaja“ handle.

Als sich diese freche Ausrede nicht mehr aufrechterhalten ließ, brachen die Sowjets die Beziehungen zum polnischen Emigrantenausschuß in London ab. Bekanntlich ist dieser Bruch bis heute noch nicht wieder ausgeglichen, obwohl die britische Regierung nicht müde wurde, über die blutige Tatsache von Katyn den Mantel des Vergessens zu breiten. Zum Schluß fiel es schließlich den Moskauer Machthabern ein, die Deutschen der Ermordung zu bezichtigen! Mit allen diesen Winkelzügen aber konnten sie ihre Mörderspur nicht verwischen, die offen vor aller Welt bloßgelegt ist.

Katyn ist zum internationalen Begriff und zu einem unverrückbaren Symbol des bolschewistischen Henkertums geworden. Wo immer von Kriegsverbrechen gesprochen werden wird, die zehntausend meuchlerisch niedergeschossenen polnischen Offiziere von Katyn werden stets als stumme Ankläger dazwischentreten!

Kriegsverbrechen können nicht nur gegenüber lebenden Menschen begangen werden, auch geistige und historische Schätze gibt es, deren mutwillige Vernichtung eine Schandtat ist, die über unsere Zeit hinaus wirkt. Wir wollen hier nicht nochmals von den Werken und Werten sprechen, die durch planlosen Bombenangriff vernichtet wurden und immer noch werden.

Die anglo-amerikanische Kriegführung hat nicht nur diese Schmach auf sich geladen, die Geschichte des gegenwärtigen Krieges verzeichnet auch Fälle, in denen absichtlich und planmäßig bestimmte historische Bauwerke vernichtet wurden, ohne daß dazu ein ernsthaft zwingender Grund gegeben war. Als besonders drastischer Fall ragt die Vernichtung der ehrwürdigen Abtei Monte Cassino hervor, eines der schönsten und wertvollsten kirchlichen Bauwerke des Mittelalters. Die deutsche Wehrmacht hatte, als die Kampfhandlungen in den Bereich des Monte Cassino gerückt waren, ausdrücklich von einer Besetzung des Klosters Abstand genommen und dies auch dem Feind bekanntgemacht.

Trotzdem wurde am 15. Februar 1944 amerikanisches Artilleriefeuer auf den Bau gerichtet; ein Bombenangriff vollendete das sinnlose Zerstörungswerk. Von anglo-amerikanischer Seite wurde später zugegeben, daß sich kein deutscher Soldat im Kloster Cassino befunden hat. Außerdem wurde festgestellt, daß Roosevelt selbst als Oberster Befehlshaber der USA-Streitkräfte den verhängnisvollen Befehl erteilt hat.

Das Kriegsverbrechen von Cassino traf keinen menschlichen oder materiellen, wohl aber einen unersetzbaren kulturellen Wert. Es wird in die Geschichte als Kennzeichnung einer barbarischen Geisteshaltung eingehen. Daneben aber wird die Tatsache verzeichnet sein, daß von Seiten der deutschen Wehrmacht, die in diesem Kriege so viele Kämpfe auf historischem Boden bestanden hat, eher militärische Nachteile in Kauf genommen wurden, als daß sie ein für die menschliche Kultur bedeutendes Bauwerk gefährdet hätte.

Athen, Rom, Florenz und hunderte von anderen der Menschheit teueren Einzelstätten sind bisher nur erhalten geblieben, weil es in der deutschen Wehrmacht keinen Befehlshaber, keinen Offizier und auch keinen einfachen Soldaten gibt, der solche Stätten so gering achtete, wie es der amerikanische Präsident tat, als er das Kloster Cassino vernichten ließ.

Diese Streiflichter auf die hervorstechendsten feindlichen Kriegsverbrechen müssen durch den Hinweis auf Ereignisse des Herbstes 1944 ergänzt werden. Es ist das Verbrechen von Wallendorf, die angeblich „strafweise“ Niederbrennung eines ganzen deutschen Dorfes vor den Augen seiner Bewohner durch amerikanisch-jüdisches Etappengesindel, und es sind die furchtbaren bolschewistischen Mordtaten, die in den wieder befreiten ostpreußischen Dörfern Nemmersdorf, Tutteln und Brauersdorf aufgedeckt wurden. Wir brauchen die schauerlichen Einzelheiten dieser amerikanischen und bolschewistischen Verbrechen nicht zu wiederholen. Sie sind in das Gedächtnis jedes Deutschen unauslöschlich eingeprägt.

Diese Untaten, die leider eine tägliche Fortsetzung erfahren, vervollständigen das Bild der Drohung, der sich Deutschland in seinem Lebenskampf gegenübersieht. All das furchtbare Geschehen, das die wenigen Hinweise auf die Hauptkriegsverbrechen unserer Feinde beleuchten, ist heute ein Mahnruf zum Kampf, ein Menetekel der Standhaftigkeit für jeden Deutschen. Vom Bombenterror gehärtet tritt er der blutrünstigen Front vertierter Feinde mit leidenschaftlichem Verteidigungswillen entgegen. Er weiß, daß er mehr als sich selbst rettet, indem er das große Ringen besteht.

Noch nie ist die Menschenwürde so zu Boden getreten worden wie heute. Sie wird sich erst wieder aus dem Staub erheben an dem Tag, an dem die Verbrechen des Terrorbombardements, der Völkerausrottung von Wolga und Kaukasus, des Blutbades von Katyn, des Barbarismus von Cassino, des Mordbrennertums von Wallendorf und Nemmersdorf und all der anderen namenlosen Untaten bolschewistischer Grausamkeit und anglo-amerikanischen Gangstertums im Sieg der deutschen Standhaftigkeit ihren geschichtlichen Ausgleich finden werden.

