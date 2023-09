Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges – Teil 8

Artikelreihe aus dem Buch: “Die Gezeichneten – Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges” von Helmut Sündermann.

Als der erste Weltkrieg zu Ende gegangen war, weil Deutschland den Erklärungen des US-amerikanischen Präsidenten Wilson Glauben geschenkt und sich freiwillig dem Feinde ausgeliefert hatte, zog der britische Ministerpräsident Lloyd George mit dem Rufe „Hang the Kaiser“ durch die Versammlungssäle seines Wahlkreises.

Das Diktat, das dann in Versailles folgte, forderte ein Gerichtsverfahren gegen den früheren Deutschen Kaiser „wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes”.

In einer Note, die die Versailler Alliierten zur Erläuterung an die deutsche Delegation richteten, wurde erklärt, daß der erste Weltkrieg „als ein vorsätzlich gegen das Leben der Völker Europas ersonnenes Verbrechen” Deutschlands zu beurteilen sei.

»Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit!«

Der jüdische Hintergrund und das Völkergericht

Wenn wir die zahlreichen Feststellungen überblicken, die wir zur Vorgeschichte und zur Geschichte des heutigen Großen Weltkrieges zu treffen hatten, ohne auch nur annähernd all das zu beleuchten, was der Historiker einmal zu diesem Thema zu sagen haben wird, so erhebt sich die Frage nach dem inneren System, das die britischen, die amerikanischen und die sowjetischen Kriegsgedanken verband, die Frage nach der gemeinsamen Antriebskraft, die Völker mit so verschiedenartigen nationalen Interessen in die blinde Gefolgschaft der Stalin, Roosevelt und Churchill verstrickte.

Nicht nur das Bild der politischen Vergangenheit und der kriegerischen Gegenwart, auch der Ausblick auf die Zukunftsparolen unserer Feinde verstärkt die Frage nach dem Hintergrund alles dessen, was wir scheinbar zusammenhanglos in Wirkung sahen. Wenn wir auch hier die Antwort finden wollen, so müssen wir eine Bemerkung vorausschicken:

Die Forderung eines Welt-Sowjetstaates, den Moskau proklamiert, und der Plan eines kapitalistischen Weltsystems, der von Washington aus verkündet wird, stehen sich keineswegs so widersprechend gegenüber, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Die Wege mögen verschieden sein, die Ziele stimmen überein, und die Folgen eines Sieges der Wallstreet wie eines Triumphes von Moskau wären für die schöpferischen Völker gleich vernichtend.

Mag hier die wirtschaftliche, dort die politische Exekution das Mittel sein, hier Zinswucher und Gerichtsvollzieher, dort der Genickschuß der GPU am Werke, theoretisch und praktisch treffen sich beide Systeme in der Proletarisierung aller Schaffenden, in der Konzentrierung des volkswirtschaftlichen Arbeitsgewinnes an einer Spitze, in der Hand wirtschaftlicher Machthaber, die sich dadurch gleichzeitig die unumschränkte Herrschaft über die politischen Geschicke sichern. Politische Diktatur durch wirtschaftliche Ausbeutung — das ist der gemeinsame Nenner, auf den sich Plutokratie und Bolschewismus vereinigen lassen!

Es braucht nicht darüber diskutiert zu werden — denn es ist eine unbestreitbare historische Tatsache, daß diese ganze Gedankenwelt, daß sowohl der moderne Kapitalismus wie auch der Marxismus — der geistige Nährboden des Bolschewismus — jüdischen Ursprungs sind. Wie der Jude Marx der geistige Stammvater Moskaus ist, so steht der Name des Juden Ricardo auf der ersten Seite des Programms, das heute die Grundlage der US-amerikanischen Kriegszielproklamation bildet.

Im Gegensatz zu allen anderen Völkern, deren nationaler Ehrgeiz sich darin erschöpft, ein freies, gesichertes, kulturell reiches und wirtschaftlich auskömmliches Dasein zu führen, ist das jüdische Volk von einer leidenschaftlichen Zielsetzung erfüllt, die religiösen Ursprungs ist und auf nicht mehr und nicht weniger als die Errichtung einer Weltherrschaft des „auserwählten Volkes“ abzielt. Vom Gedanken an ein solches Ziel wahrhaft besessen, hat das jüdische Volk zwei Jahrtausende hindurch trotz seiner Verstreuung über die ganze Erde nie den inneren Zusammenhalt verloren und stets seine rassische Einheit gewahrt.

Es ist gewiß nie der Gedanke des Judentums gewesen, selbst auf ein Schlachtfeld zu ziehen und mit der Waffe in der Hand sein nationales Ziel zu erkämpfen. Die Suche nach anderen Wegen internationaler Machtergreifung ist im Laufe der Jahrhunderte zum besonderen Merkmal des jüdischen Instinktes geworden. Was einst Händler und Hofjuden waren, wurden in moderner Zeit die Propheten und Theoretiker eines internationalen Weltstaates.

Es ist dabei die jüdische Überzeugung, daß „die Regierungsgewalt der Nationen, die die Weltrepublik bilden, reibungslos in die Hände der Israeliten übergehen wird. Das jüdische Volk wird, kollektiv betrachtet, sein eigener Messias sein.“

So schrieb Baruch Levy schon vor hundert Jahren an Karl Marx. (Zitiert in dem bereits genannten Buch des britischen Generals Fuller: Der Erste der Völkerbundskriege.)

Der jüdische Instinkt, der ungestüm nach Systemen drängt, die dem Judentum Macht über die Völker verleihen sollen, glaubt im Bolschewismus wie auch im kapitalistischen Prinzip die modernen Ansatzpunkte gefunden zu haben, um vor allem die Welt des Nationalismus aus den Angeln zu heben; denn nur auf den Trümmern der Völker, auf den Ruinen der Nationalstaaten wäre das jüdische Ziel zu erreichen.

In dem jetzigen großen Weltkrieg, wo der kapitalistische wie der bolschewistische Machtfaktor gemeinsam gegen Deutschland in Bewegung gesetzt sind, das den jüdischen Plänen als Bastion eines selbstbewußten Nationalismus und überdies als Vorbild sozialistischer Ordnung gefährlich wurde, hofft das internationale Judentum die Ächtung der Nationen, eine endgültige Entmachtung der Volksstaaten und die Inthronisierung internationaler Staatensysteme, wie wir sie in den „Vereinigten Staaten“ ebenso wie in der „Union der Sowjetrepubliken“ vor uns haben, zu erreichen.

Daß es das Judentum war, das die Roosevelt und Churchill in den Sattel gesetzt und mit leidenschaftlichem Haß zum Kriege gehetzt hat, ist eine Tatsache, die nicht bewiesen zu werden braucht, weil sie nicht bestritten wird. Der Jude Emil Ludwig Cohn, der vorher in Deutschland reich geworden war, hat die Tausende jüdischer Hetzparolen, die in jenen Jahren ohne Unterlaß gegen Deutschland geschleudert wurden, im Jahre 1938 (in seiner Schrift „Die neue heilige Allianz“) in die Formel zusammengefaßt:

„Hitler will nicht den Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden, nicht in diesem Jahre, aber bald!“ Und am 1. August 1938 schrieb die US-amerikanische jüdische Zeitschrift „The American Hebrew“:

„Es ist klar erkennbar, daß die Vereinigung von Großbritannien, Frankreich und Rußland früher oder später Deutschland den Krieg erklären wird. Zufällig oder absichtlich ist ein Jude in jedem dieser Staaten in eine Stellung von großer Wichtigkeit gelangt. In Händen von Nichtariern liegt das Schicksal, ja das Leben von Millionen.“

Als am 3. September 1939 Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg erklärten, trat zu den Staaten, die Deutschland nach den Regeln des Völkerrechtes den Krieg erklärten, in eindeutiger Weise die überstaatliche und zwischenstaatliche Macht des Judentums, und sie ließ weder uns noch die Welt darüber im Zweifel, daß sie sich als kriegführend betrachtet.

Es liegt hierzu sogar eine Art Staatspapier vor, das seinerzeit in London amtlich veröffentlicht wurde. Es ist dies das offizielle Schreiben des Zionistenführers Dr. Chaim Weizmann, das dieser am Tage der britischen Kriegserklärung an Deutschland an den Ministerpräsidenten Chamberlain richtete und in dem er namens des gesamten Judentums ausdrücklich die folgende Erklärung abgab:

„Ich wünsche in nachdrücklichster Form die Erklärung zu bestätigen, welche sowohl meine Kollegen während der letzten Monate und besonders während der vergangenen Wochen abgegeben haben, nämlich die, daß wir Juden an der Seite Großbritanniens stehen und an der Seite der Demokratie kämpfen werden. Aus diesem Grunde stellen wir uns in den kleinsten wie in den größten Dingen unter die zusammenfassende Leitung der britischen Regierung. Die jüdische Vertretung ist bereit, in sofortige Abkommen einzutreten, um alle menschlich-jüdische Kraft, ihre Technik, ihre Hilfsmittel und alle ihre Fähigkeiten nützlich einzusetzen.“

„Alle menschlich-jüdische Kraft“ — Chaim Weizmann sprach hier eine Kriegserklärung aus, die nicht nur die Juden des britischen Empire, sondern alle Juden in der ganzen Welt, auch jene, die in Deutschland und Europa leben, umfaßte! (Als besonderes Merkmal echt jüdischer Verlogenheit ist festzustellen, daß dieses internationale Judentum trotz des von Weizmann offiziell geschaffenen rechtlichen Tatbestandes nicht müde wird, Deutschland zu verdächtigen und zu verleumden, weil es im Verlaufe des Krieges eine Reihe von Maßnahmen getroffen hat, um die im Reich lebenden Juden ähnlich wie Angehörige von Feindstaaten aus dem deutschen Wirtschaftsleben auszuscheiden, sie unter Aufsicht zu stellen und zur Arbeit heranzuziehen.)

Der jüdische Hintergrund, und nur dieser ist es, der das Bild der verbrecherischen Kriegsvorbereitung und der barbarischen Kriegführung, das wir vor uns sahen, vervollständigt und verständlich macht.

Welcher Sinn liegt für den US-amerikanischen Soldaten in seinem Kampf auf europäischem Boden; welches nationale Ziel verfolgt der Brite, der bei Antwerpen für ein Sowjeteuropa verblutet, ja was hat der russische Muschik vor den Toren Budapests zu gewinnen? Es gibt keine andere Antwort auf diese Fragen als die eine: Es sind nicht nationale Interessen, die die Heere unserer Feinde in Bewegung gesetzt haben, sondern es sind internationale Zielsetzungen, es sind jüdische Instinkte, hebräische Hoffnungen, die den Marsch der Sowjets nach Europa betrieben, die die feurige Lunte ins Pulverfaß des Versailler Europas warfen, die dem USA-Präsidenten Roosevelt die Chance gaben, Amerika in den Krieg zu ziehen und viermal gewählt zu werden!

Die „Hybris“, von der wir sprachen, als von Versailles, als von Lenin die Rede war — sie wächst ins Ungeheuerliche, wenn wir an die Kräfte denken, die am Werke sind, im Glauben und in der Absicht, die jüdische Rasse zum Herrn der Menschheit zu machen!

Es ist eine furchtbare Wahnidee, für die Millionenvölker in den Krieg gehetzt wurden, und es muß ein schreckliches Erwachen sein, wenn sie es eines Tages gewahr werden, wofür sie gekämpft haben, wofür sie soviel Leid gebracht, soviel Unheil angerichtet, soviel Abscheuliches getan, soviel Unersetzliches vernichtet haben.

Es mag für die Menschheit und ihre Zukunft gleichgültig sein, ob einmal Roosevelt sich vor einen internationalen Richtertisch schleppt oder ob Churchill auf einer britischen Anklagebank sitzt, ob Stalin erschossen oder erhängt wird, ob die Kaganowitsch, die Morgenthau, die Vansittart oder wie sie alle heißen im Bett oder auf dem Schafott sterben — was ist all ihr kleines menschliches Schicksal gegenüber der Gewalt des geschichtlichen Urteils, gegenüber der Tatsache, daß sie als Gezeichnete und Ausgestoßene der Fluch ihrer Nationen bis in fernste Generationen treffen wird!

Die bedeutungsvollere Aufgabe des Völkergerichtes, das diesem großen Ringen folgen wird, muß und wird es sein, die Wiederholung eines solchen Verbrechens zu verhindern, deren Zeuge unser Jahrhundert geworden ist. Wenn es als erstes gelten wird, eine Ordnung zu schaffen, in der allen schöpferischen Völkern die freie Entfaltungsmöglichkeit gewährleistet, gleichzeitig aber auch die kontinentale Sicherheit des europäischen Erdteils begründet wird, der nun einmal die Heimstätte bedeutendster Nationen ist, so wird es nicht minder wichtig sein, jene verbissenen Saboteure allen nationalen Lebens, die hinterhältigen Dogmatiker sozialer Entrechtung, die gemeingefährlich-selbstsüchtigen Verfechter internationaler Herrschaftspläne aus dem Kreise der Völker zu verweisen, deren Leben sie bedrohen und deren Zukunft sie vernichten wollen.

Nur eine Weltlösung der Judenfrage kann der Menschheit die innere Ruhe wiedergeben, die sie so nötig braucht und die allein den Faktor Krieg aus ihrem Dasein auf lange Sicht zu streichen vermag. Mögen sie nach zweitausendjähriger Zerstreuung sich sammeln, mögen sie in Reservaten ein neues, anderes Leben beginnen, wo immer entfernt von anderen Völkern Platz für sie ist:

Verbannt die Juden aus dem Kreise der Nationen, und es wird Friede sein. Entfernt sie aus dem kapitalistischen System, aus der bolschewistischen Weltorganisation — und es werden leere Schemen übrigbleiben, über die die Völker zur Tagesordnung übergehen.

Gewiß mag es auch dann weiter Narren vom Schlage des Vansittart geben, und es werden vielleicht auch späterhin verbrecherische Ehrgeizlinge ähnlich wie die Roosevelt und Churchill Ränke zu schmieden und Intrigen anzuzetteln suchen — nie aber werden sie wieder die Frage Krieg oder Frieden zu entscheiden haben, denn es wird keine unterirdische Macht mehr geben, die sie treibt und stützt, es wird ihnen jenes jüdische Echo fehlen, das auf jeden Ruf reagiert, der ein Chaos beschwört.

Wenn das weltgeschichtliche Verbrechen des zweiten, des großen Weltkrieges zu solcher inneren Reinigung und Befreiung aller Völker führt, wenn es die neue Welt der schöpferischen Nationen unter besseren Daseinsbedingungen sich zusammenfinden läßt — dann wird dem gewaltigen Gewitter jene klare Atmosphäre folgen, in der neues Leben aus den Ruinen blühen kann, nur dann wird schließlich das gewaltige Opfer, das die ganze Menschheit und in ihr besonders das deutsche Volk gebracht hat, nicht umsonst gewesen sein!

Wir beschließen den Kreis der Hinweise, mit denen wir die Verbrecher und die Verbrechen des gegenwärtigen großen Weltkrieges beleuchteten und unter Anklage stellten.

Gewiß ist das Bild, das heute — mitten im großen Ringen — vor uns steht, noch lückenhaft und unvollständig, aber die großen Linien, die Konturen des ungeheuerlichen Vorganges, dessen Zeugen wir waren und sind, zeichnen sich unverrückbar ab.

Wir wissen, wer die Männer waren, die diesen Krieg gewollt, vorbereitet und zum Ausbruch gebracht haben, die Motive ihres Tuns sind uns ebenso bekannt geworden, wie wir die Ziele kennen, derentwillen sie ihre Völker auf die Schlachtfelder des Krieges sandten.

Offenen Auges stehen wir der Gewißheit gegenüber, daß dieses Ringen nicht nur größer, sondern auch entscheidungsvoller ist als jemals ein anderes zuvor.

Es ist ein Weltkampf, in dem es um alles geht, was die Welt groß und schön, die Völker stolz und tüchtig gemacht hat.

Die Parole „Sieg oder Untergang“ steht nicht nur über dem Schicksal des deutschen Volkes, dem eine blutige Talmudorgie angekündigt ist. Sie lautet nicht anders für alle tüchtigen Nationen dieser Erde; mag die Stunde des Erwachens auch manchen noch nicht geschlagen haben — sie wird dennoch kommen, und das um so eher, je deutlicher ihnen das Bild von der Entstehung des Krieges, von der unlöschbaren Schuld der Kriegsverbrecher klar vor Augen tritt.

Uns aber soll dieses Wissen im Herzen brennen, soll uns jede Stunde in dem Kampf begleiten, den wir für unsere und die Zukunft aller stolzen Völker führen.

