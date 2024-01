Interview mit Otto Weidinger, Regimentskommandeur des SS-Panzergrenadierregiments 4 ‘Der Führer’

Interview mit dem außergewöhnlichen Otto Weidinger von 1984, Regimentskommandeur des SS-Panzergrenadierregiments 4 ‘Der Führer’ in der 2. SS-Panzerdivision ‘Das Reich’ und außerdem ausgezeichnet mit dem Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern.

…

Otto Weidinger (geb. 24. Mai 1914 in Würzburg; gest. 10. Januar 1990 in Aalen) war ein deutscher Offizier der Waffen-SS, zuletzt SS-Obersturmbannführer und Schwerterträger des Zweiten Weltkrieges sowie militärhistorischer Buchautor. Er trat 1934 in die SS-Verfügungstruppe ein, wurde 1936, nach Besuch der SS-Junkerschule in Braunschweig (seit Mai 1935) und seine Beförderung zum SS-Untersturmführer, Zugführer im SS-Regiment „Deutschland“ und 1939 Adjutant im SS-Kradschützen-Bataillon N (von dem SS-Sturmbann N aus Nürnberg).

…

Er nahm am Polen- und Westfeldzug teil, wurde Divisionsadjutant, nahm anschließend am Balkanfeldzug teil und ab Juni 1941 am Rußlandfeldzug, zuletzt als Chef der schweren Kompanie/Kradschützen-Abteilung/SS-Division „Das Reich“.

…

Im August 1947 übergaben die VS-Amerikaner den deutsche Offizier den Franzosen, wo er bis Juni 1951 unter unwürdigen Verhältnissen Gefangener blieb. Weidinger wurde im selben Monat, nach sechs Jahren Gefangenschaft, zur Untersuchung einer möglichen Beteiligung an den sogenannten „Massakern von Oradour-sur-Glane und Tulle“ (ein Vorfall im Rahmen der Bandenbekämpfung gegen die Terroristen und Bluttäter der Maquisards) mit weiteren 50 Angeklagten der Waffen-SS vor ein französisches Gericht gestellt und, wie auch alle Kameraden, am 19. Juni 1951 in allen Anklagepunkten mangels Beweisen freigesprochen.

…

Am 23. Juni 1951 wurde er endlich in die Heimat entlassen, mußte allerdings im Januar 1953 erneut zur Sachlage vor einem französischen Gericht in Bordeaux aussagen, diesmal jedoch explizit als Zeuge der Verteidigung zugunsten der 23 deutschen Angeklagten. Weidinger verteidigte das Handeln von SS-Sturmbannführer Adolf Diekmann und legte dem Gericht die rechtliche Zulässigkeit der Vergeltungsmaßnahme dar. Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Interview mit Otto Weidinger, Regimentskommandeur des SS-Panzergrenadierregiments 4 ‘Der Führer’

Ich danke Ihnen für das Gespräch und möchte Sie zunächst fragen, was Sie dazu gebracht hat, der SS beizutreten?

…

Otto: Es ist nicht sehr kompliziert zu sagen, Hitler und die NSDAP waren an die Macht gewählt worden, fast alle Deutschen sahen das als eine gute Sache an und ich wollte meinen Teil dazu beitragen, meinem Volk zu helfen. Ich hörte, wie der Reichsführer-SS Himmler eine Rede hielt, die mehr eine Rekrutierungsrede war, und ich wurde zum Handeln angeregt. Er sprach von einem Geist, der aus der SS hervorgehen sollte, einem Geist, der die Entschlossenheit und den Glauben unserer Vorfahren einflößen sollte. Er sprach davon, dass dieser neue nationalsozialistische Geist der Wille unseres Schöpfers sei und seine Gesetze der Ehre, des Friedens, der Demut und der Nächstenliebe verkörpere.

…

Ich war überzeugt, dass dies mein Schicksal war und viele Freunde waren bereits beigetreten und wollten, dass ich mich ihnen anschloss. Ich akzeptierte dies und durchlief das Bewerbungsverfahren und wurde 1934 aufgenommen. Für mich stand die SS für das Beste in Deutschland und für die Speerspitze des Nationalsozialismus. Ich war sehr stolz darauf, dass mir der Dolch der SS verliehen wurde und dass ich ihn stolz auf meiner schwarzen Uniform trug. Die SS stand über unseren Feinden, selbst in der Niederlage. Die SS blieb sich treu, auch wenn alle anderen illoyal wurden. Das war unser Motto.

…

Sie erwähnten, dass Sie im Konzentrationslager Dachau stationiert waren, wie war es dort?

…

Otto: Ich spreche nie darüber, weil es für jeden, der damit zu tun hat, sehr schmerzhaft sein kann, aber ich werde es Ihnen sagen. Ja, ich wurde nach Abschluss meiner Ausbildung als Wachmann eingesetzt, aber das war nur ein kurzer Einsatz. Der Komplex in Dachau war nicht nur ein Gefangenenlager, sondern auch eine SS-Ausbildungskaserne, ein Krankenhaus und Werkstätten. [Theodor] Eicke war der Kommandant dieses Komplexes, und wir unterstanden seinem Kommando. Er wurde ernannt, weil der erste Kommandant abgelöst worden war. Es wurde gemunkelt, dass er der Polizei erlaubte, einige politische Gefangene zu verprügeln, um alte Rechnungen zu begleichen. Deshalb wurde die SS als Lagerwächter eingesetzt, um für Ordnung und Fairness zu sorgen. Ich möchte, dass Sie wissen, dass das Lager gegründet wurde, um gewalttätige Gefangene zu halten, die gegen Hitler und den Nationalsozialismus wetterten und zu Mord und Terrorismus aufriefen. Für die Polizei waren es alte Rechnungen mit Leuten, denen sie in der Weimarer Zeit nichts anhaben konnte. Viele vergessen, dass die Roten von 1918 bis 1933 viele Menschen in Deutschland ermordet haben.

…

Es ist ein Zeugnis für Himmler, dass er dem schnell ein Ende setzte und die Schuldigen strafrechtlich verfolgte. Sie wollten Frieden mit ihren ehemaligen Feinden schließen und die Herzen aller Deutschen gewinnen. Auch wenn einige von ihnen ihr Schicksal verdient hatten, lautete unser Befehl, alle Gefangenen vor Misshandlungen zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie in jeder Beziehung fair behandelt wurden. Wir durften sie nicht anfassen, sie nicht beschimpfen und ihnen auch nichts wegnehmen. Jede Bestrafung musste von Eicke genehmigt werden, und er erlaubte sie nur selten. Das Ziel war, zusammen mit Hitlers Amnestie, dass die meisten von ihnen zu produktiven Bürgern im neuen Reich werden würden.

…

Was hat der Durchschnittsdeutsche über die Lager gedacht?

…

Otto: Ich weiß, dass der Durchschnittsbürger all die Streitereien und den politischen Wahnsinn in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg satt hatte. Es wurde nichts für das Volk getan und es wurde klar, dass eine starke Partei das Kommando übernehmen musste, also wählten die Menschen Hitler. Sie sahen, dass seine Gegner grausam, egoistisch, Lügner und Verbrecher waren. Daher war es keine Überraschung, dass diejenigen, die nicht in fremde Länder flohen, eine Abrechnung erhielten. In dem Lager befanden sich vor allem die Führer der KPD und anderer Zweige der Moskauer Fraktion.

…

Das Lager war kein Geheimnis, die Menschen konnten die Gefangenen besuchen, und die Post war frei zugänglich. Häftlinge, die ein geringes Risiko darstellten, durften in den Werkstätten und SSBaracken arbeiten, ohne dass sie überwacht wurden. Die Zeitungen brachten Artikel über die entlassenen Häftlinge, von denen es viele gab. Diese Lager waren Gefängnisse, in denen wie in jedem anderen Land Menschen festgehalten wurden, die sich weigerten, sich an die Gesetze des Landes zu halten. Fallen Sie nicht der heutigen Propaganda zum Opfer. Ich habe die Theaterstücke, Abendessen und Feiern gesehen, die die Gefangenen veranstalteten. Ich habe 1943 mit eigenen Augen gesehen, wie ein Lastwagen voller Instrumente zu einem Konzert ins Lager fuhr.

…

Sie haben an der Ostfront gekämpft. Was hielten Sie von dem russischen Soldaten?

…

Otto: Er war einfallsreich, gerissen und meist ungebildet, genau das, was die Kommunisten mögen. Das konnte sie auch grausam und rücksichtslos machen. Ich habe oft gegen sie gekämpft und war erstaunt über ihre zahlenmäßige Stärke. Der Generalstab hat sie von Anfang an unterschätzt und uns in einen einseitigen Kampf geschickt. Sie haben seit Beginn von Barbarossa hart gekämpft, aber viele Kriegsverbrechen begangen. Ich habe ermordete deutsche Soldaten gesehen, denen man in den Hinterkopf geschossen hatte, und Soldaten, die Anzeichen von Folter zeigten.

…

Das war der Auslöser für Repressalien gegen die Schuldigen, für die uns die ‘freie Presse’ verurteilt, wobei sie die Terrorakte ignoriert, die diese Repressalien überhaupt erst ausgelöst haben. Trotz der Taten einiger weniger haben wir die Russen sehr gut behandelt. Der Beweis dafür ist die große Zahl derer, die uns im Kampf gegen den Kommunismus geholfen haben. Wir stellten ganze Armeen auf und unzählige kamen in den Westen, um in den Fabriken zu helfen – aus freien Stücken, wie ich hinzufügen möchte. Ich habe viele Fotos, die zeigen, wie gut wir uns mit den östlichen Völkern verstanden haben.

…

Bestimmte Mächte haben die Presse benutzt, um Behauptungen aufzustellen, dass wir Millionen von Zivilisten getötet haben, eine umherziehende Tötungsmaschine, wie einer schrieb, was nicht stimmt, und unsere Fotos beweisen dies. Wir haben uns viele Male bemüht, sie in Sicherheit zu bringen und aus der Gefahrenzone herauszuhalten. Die Gefangenen wurden gut versorgt, solange sie unter unserer Kontrolle waren, und fair behandelt. Mein medizinisches Personal verbrachte wertvolle Stunden damit, unsere Feinde zu behandeln, wenn sie konnten. Es gab keinen Hass auf die östlichen Völker, von dem die Presse heute spricht. Sie taten uns sogar mehr als alles andere leid.

…

Darf ich Sie zu den Vorwürfen befragen, dass ‘Das Reich’ während des Marsches in die Normandie französische Zivilisten getötet hat?

…

Otto: Ja, auch darüber muss ich eines Tages schreiben, die Wahrheit muss gesagt werden. Junger Mann, es heißt, wir seien durch Südfrankreich marschiert und hätten jeden Franzosen, der uns verärgert hat, aus Spaß umgebracht. Das ist, als würde man in einem grausamen Märchen leben. Die Waffen-SS wurde dazu erzogen, mutig und furchtlos, aber auch gesetzestreu und barmherzig zu sein. Wir haben nichts von dem getan, was unsere Feinde und ihre Lakaien uns unterstellen. Kriegsverbrechergeschichten sind sehr leicht zu erfinden, und niemand stellt sie in Frage.

…

Ich weiß, was in diesen Brutstätten der Kommunisten geschehen ist. Ich habe die illegalen Handlungen der Maquisards, die in der Konfrontation in den Städten gipfelten, aus erster Hand gesehen. Die Maquis haben die Situation noch viel schlimmer gemacht, indem er sich mehr wie Gangster verhielt als alles andere.

…

Anm: ML: Als Maquis (oder auch als Maquisards) werden insbesondere die französischen Partisanen der Résistance bezeichnet, die sich im Zweiten Weltkrieg, finanziert von London, in Wäldern und Bergen und anderen wenig bevölkerten Gebieten versteckten. Von dort aus bekämpften sie als erste die deutschen Truppen in Frankreich.

…

Auch die Alliierten tragen hier eine große Schuld. Sie wussten, dass es nach internationalem Recht illegal ist, als Zivilist zu kämpfen, und dass man dabei sein Leben riskiert. Sie erklärten diese Zivilisten zu legalen Soldaten, aber nur weil sie das sagten, wurde es nicht zum Gesetz. Sie standen unter dem Vertrag, den Deutschland mit Frankreich unterzeichnet hatte, und es war ihnen verboten, zu den Waffen zu greifen. Wer dies tat, wurde zu einem illegalen Kombattanten, der schwer bestraft wurde.

…

Die deutschen Streitkräfte ignorierten die Maquis bis Juni 1944 weitgehend, was ein großer Fehler war. Nach der Landung wurden die eroberten Städte als Operationsbasis genutzt, und die Alliierten flogen Nachschub und Waffen ein, die sie gegen uns einsetzen konnten. Wir erhielten den Befehl, in die Normandie vorzustoßen, und anfangs war die Bewegung einfach. Die Franzosen in der Nähe unserer Kaserne kamen heraus, um uns zu verabschieden, und gaben uns Essen und gute Wünsche mit. Aufgrund der Menge an Fahrzeugen, die wir hatten, mussten sich einige von uns trennen. Ein paar Franzosen warnten uns, dass einige Städte von kommunistischen Maquis übernommen worden waren und wir bestimmte Gebiete meiden sollten.

…

Die Warnungen wurden ignoriert, und einige deutsche Einheiten fuhren in diese Gebiete und gerieten in einen Hinterhalt. Über Funk wurden Notrufe abgesetzt und wir teilten einige Züge zur Erkundung ab, von denen einige fast sofort unter Beschuss gerieten. Unser Anführer konnte sehen, dass sich ein Hornissennest regte, aber wir mussten auch so schnell wie möglich an die Front marschieren. Die Panzer fuhren weiter, und kleine Kampfeinheiten mussten anhalten, um mit der Situation fertig zu werden. Nach dem Bericht eines geflohenen SS-Offiziers tötete die Maquis über 100 deutsche Soldaten auf bestialische Art und Weise. Sogar die Frauen hatten sich daran beteiligt und wurden als MaquisTerroristen identifiziert. Diesen rücksichtslosen Mördern musste Gerechtigkeit widerfahren. Ein Angriff wurde gestartet und Oradour wurde eingenommen. Alle wurden getrennt, wobei Frauen und Kinder in eine Kirche gebracht wurden und die Männer fasste man zur Untersuchung in Gruppen zusammen. Zeugen sagten aus, was mit den deutschen Soldaten geschehen war und halfen, die Mörder zu identifizieren. Die Schuldigen wurden erschossen, und bei der Durchsuchung der Häuser wurden alliierte Waffen gefunden. Es wurde der Befehl gegeben, die Häuser zu verbrennen, in denen wir illegale Munition fanden.

…

Versteckter illegaler Sprengstoff und Munition, die nicht gefunden wurden, begannen zu kochen und setzten die Häuser in der Nähe der Kirche in Brand. Wir hatten keine Möglichkeit, diese Flammen zu bekämpfen, obwohl unsere Männer es wollten. Mir wurde erzählt, dass, als die Männer sich der Kirche näherten, um die Frauen und Kinder hinauszulassen, eine kleine Explosion im Inneren stattfand und weißglühende Flammen bis zum Glockenturm emporschossen. Es musste sich um Phosphormunition handeln, die in der Kirche versteckt war. Andere inhaftierte Kinder, die sich in der Nähe befanden, wurden herausgeholt und in Sicherheit gebracht. In Tulle wurden einige der Schuldigen nicht bestraft, da es widersprüchliche Geschichten und Beweise dafür gab, dass nicht alle Angeklagten an der Todesorgie beteiligt gewesen waren.

…

Wir haben jedoch diejenigen gehängt, die laut Zeugenaussagen an der Tötung oder Misshandlung deutscher Soldaten beteiligt waren. In Oradour schien die ganze Stadt die Maquisards zu unterstützen. Kommunisten aus ganz Europa waren hierher geströmt, um sich zu verstecken und einen Guerillakrieg gegen die deutschen Truppen zu führen. Die Franzosen behaupteten, dass deutsche Soldaten das Feuer in der Kirche gelegt hätten, aber das stimmt nicht. Ein französischer Überlebender hat die Geschichte erzählt, dass sich einer der Maquisards in der Kirche versteckt hatte und etwas tun wollte, indem er Munition zündete. Mein Verstand sagt mir, dass dies der Grund für den Aufruhr war. Jemand wollte Granaten und Waffen einsammeln und einige der Frauen wollten ihn daran hindern, so dass versehentlich etwas hochging und das Feuer entfachte. Einem späteren Bericht zufolge wurden Granatensplitter britischer Herkunft in der Kirche gefunden.

…

Die Ruinen zeigten, dass etwas sehr heißes, heißer als Feuer, die Turmglocke zum Schmelzen brachte, es musste illegale Phosphormunition sein, die die Alliierten ihnen gegeben hatten. Die deutschen Soldaten waren wütend über das, was man ihren Kameraden angetan hatte, das ist wahr, aber sie hätten niemals ein Gotteshaus mit Frauen und Kindern darin niedergebrannt. Ich bin mir sicher, dass dies durch die Handlungen eines Versteckten verursacht wurde, der beschloss, zu kämpfen. Eine andere Erklärung könnte sein, dass die Funken der Brände zufällig auf etwas fielen und die Explosion verursachten. Die ‘Augenzeugen’, die etwas anderes behaupten, lügen einfach, um ihre Politik zu unterstützen. Nach dem Krieg wurden wir alle in Frankreich vor Gericht gestellt, und überraschenderweise gingen die Franzosen dabei größtenteils fair vor. Sie ließen nicht zu, dass Emotionen den Prozess bestimmten, wie es heute der Fall ist. Wir wurden alle für nicht schuldig befunden, da sie wussten, dass es ihre eigenen wahnhaften Mitbürger und Kommunisten waren, die diese Taten verursachten, nicht deutsche Soldaten. Unsere Repressalien basierten auf Befehlen, die fair waren und im Rahmen der Kriegsgesetze lagen.

…

Was ist mit all den anderen Behauptungen, die die Soldaten der Waffen-SS schrecklicher Verbrechen gegen die Völker Europas beschuldigen? Das Tribunal stufte die gesamte SS als verbrecherische Organisation ein, weil die SS so viele Menschen umgebracht hat.

…

Otto: Es ist ein Zeugnis für die SS, dass nach Oradour ein Sondergericht einberufen wurde, um den Fall zu untersuchen. Die kommunistischen Maquis protestierten bei der noch amtierenden Besatzungsregierung, dass ein Massaker stattgefunden hatte. Selbst mitten in der Schlacht, die über das Schicksal Europas entscheiden sollte, wurden Männer vor ein Ehrengericht gestellt. Das sollte ihnen zeigen, dass es keine lockere Politik war, Zivilisten zu töten. Die gesamte Wehrmacht war mit etwas noch nie Dagewesenem konfrontiert: einer konzertierten Aktion von Terrornetzwerken, die hinter den Linien kämpften. Familien von Verbündeten wurden ins Visier genommen, Krankenhäuser, Familien im Urlaub, Soldaten auf Urlaub, und diese Verbrecher gingen sogar so weit, Krankenschwestern zu töten.

…

Während und nach dem Krieg haben die Alliierten die Zahlen aufgeblasen und fabriziert, um die angeblichen Verbrechen detailliert zu beschreiben. Sie brachten Zeugen vor, die mit der Besetzung ihrer Länder ein Hühnchen zu rupfen hatten, und erlaubten ihnen zu lügen. Das Gesetz, dem Deutschland während des Krieges zugestimmt hatte, erlaubte die harte Behandlung und Hinrichtung von jedem, der sich entschloss, als Terrorist zu kämpfen. Ich sage es noch einmal: Die Alliierten finanzierten diese Gruppen und ermutigten sie zu ihren Aktionen, was sie ebenfalls schuldig macht. Diese Art von Krieg fand in Italien, auf dem Balkan und in Frankreich statt. Wir hatten ein gutes Netzwerk von Helfern und Verbündeten, die verstanden, dass es sich bei diesen Verbrechern meist um Kommunisten handelte, die eine Weltrevolution wollten, für die der Nationalsozialismus zerstört werden musste. Sie würden jedes Mittel und jede Möglichkeit nutzen, um dies zu erreichen, was zu viel Blutvergießen und Terroranschlägen führte. Selbst nach dem Krieg setzten sie dies zum Teil gegen die neuen Regierungen fort, bis sie inhaftiert oder hingerichtet wurden.

…

Der einzige Weg, den wir verstehen konnten, um dies zu bekämpfen, bestand darin, die gleiche, wenn nicht sogar eine größere Menge an Repressalien gegen diese Verbrecher zu verhängen. Wenn ein Deutscher getötet würde, müssten zehn Terroristen dafür bezahlen. Auf diese Weise würden sie es sich zweimal überlegen und es funktionierte. Wir mussten nur selten darauf zurückgreifen, da wir in erster Linie auf Verhandlungen setzten; wir zahlten Geld für die Freilassung unserer Leute und nutzten Gefangene als Tauschmittel.

…

Wir wollten so human sein, wie es uns möglich war, denn nicht jeder, den wir gefangen nahmen, war ein eingefleischter Feind. Ich spreche vom Westen, aber im Osten war es das Gleiche. Die Terroristenbanden waren größtenteils Kommunisten, die von vielen Juden unterstützt wurden, weshalb viele Juden hingerichtet wurden. Auch im Osten hatten wir mehr Hilfe, und manchmal konnten diese Verbündeten dem ohnehin schon grausamen Feind gegenüber ziemlich grausam sein. Wir taten, was wir tun mussten, und befolgten Befehle, die sich durchaus im Rahmen der Kriegsregeln bewegten. Wir schämten uns nicht, unsere Pflicht zu tun und gefallene Kameraden zu rächen, indem wir blutrünstige Terroristen hinrichteten, die kaum Ehre besaßen.

…

Welchen Eindruck haben Sie von den amerikanischen Soldaten?

…

Otto: Im Gegensatz zu einigen meiner Kameraden in der Wehrmacht habe ich nicht das Bedürfnis, gut über ehemalige Feinde zu sprechen. Ich habe die vielen Zeugnisse meiner Männer gehört, die hart behandelt wurden. Viele amerikanische Soldaten brüsten sich damit, dass sie keine SS-Männer gefangen genommen haben. Es mag Sie interessieren, dass einige der besten Behandlungen von Ihren schwarzen Soldaten vorgenommen wurden. Selten habe ich von Misshandlungen durch sie gehört, es sei denn, sie wurden von einem jüdischen Vorgesetzten angeordnet. Aber es gibt viele gute Amerikaner, die aufgeschlossen sind und sich nicht von Hass blenden lassen. Nach dem Krieg und meiner Entlassung aus dem Gefängnis haben sich viele an mich gewandt, um die Wahrheit zu erfahren.

…

Ich kann zwar nicht für alle Veteranen der Waffen-SS sprechen, aber ich kann sagen, dass wir wütend und frustriert darüber sind, dass unsere Gegenargumente nicht gehört werden dürfen. Jede Verteidigung unserer Taten wird mit Protesten und Hass beantwortet; es gibt keine echte Objektivität und Ausgewogenheit. Versteckte Hände verleumden uns und schütten heimlich ihren Reichtum in die Vermehrung dieser Gräuelgeschichten, um Sympathien für sich selbst zu wecken. Unseren Enkelkindern wird beigebracht, dass wir Mörder und sadistische Menschen waren, die weder Mitleid noch Gnade verdienen, und es wird jedes Jahr schlimmer.

…

Ich fürchte, dass es nach unserem Tod niemanden mehr geben wird, der unsere Wahrheit ausspricht und die Geschichten, die die Sieger erzählen können, in Frage stellt. Ihre Verbrecher werden als Helden behandelt werden und unsere Helden als Verbrecher. Wir werden noch härter verurteilt werden, während die Verbrechen der Sieger unausgesprochen und ungesühnt bleiben. Das Volk, das wir geliebt haben, und die Nation, für die wir gestorben sind, werden sich von uns abgewandt haben und zulassen, dass wir geschändet werden. Ich glaube, dass unser Schöpfer das letzte Gericht halten wird, und die meisten werden von dem Urteil überrascht sein.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins", beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren

