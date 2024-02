Ein lange übersehenes Interview mit dem inhaftierten Hermann Göring bietet einen Einblick in Hitlers fehlerhafte Entscheidungsfindung und erklärt, warum Deutschlands Plan für den Sieg davon abhing, Amerika aus dem Krieg herauszuhalten.

Sein beeindruckender Körperumfang, sein Bombast und seine ausgefallenen Kostüme machten Reichsmarschall Hermann Göring zum Liebling der alliierten Satiriker. Als ihre Städte während des Krieges in Schutt und Asche gelegt wurden, bezeichneten selbst die Deutschen den Chef der Luftwaffe verächtlich als “Der Dicke”. Mehr als 60 Jahre später hält sich diese Wahrnehmung des Reichsmarschalls hartnäckig, aber das ist nur die Hälfte der Geschichte.

Abgesehen von seinen komischen Worten, Handlungen und seinem einzigartigen Sinn für Mode sollte man nicht vergessen, dass Göring ein echter Kriegsheld war, der während des Ersten Weltkriegs den begehrten Orden Pour le Merite erhielt und in der Nazi-Hierarchie eine wichtige Rolle spielte. Seine Stellung im Zentrum der großen Ereignisse macht Göring auch heute noch einer sorgfältigen Untersuchung und genauen Prüfung würdig.

Am 8. Mai 1945 kapitulierte Göring vor den Amerikanern in voller militärischer Montur. In der Erwartung, als Abgesandter eines besiegten Volkes behandelt zu werden, war der Reichsmarschall schockiert, als ihm seine Medaillen und sein Marschallstab abgenommen wurden und er in das Kriegsgefangenenlager Nr. 32 gesperrt wurde, das den Insassen als “Ashcan” bekannt war.

Von seiner Zelle im Ashcan aus wurde der ehemalige Erbe Adolf Hitlers am 25. Juli 1945 von Major Kenneth W. Hechler von der U.S. Army Europe’s Historical Division interviewt, wobei Captain Herbert R. Sensenig als Übersetzer fungierte. Das Interview – das mehr als 60 Jahre lang übersehen wurde – gibt Aufschluss über einige der strategischen Optionen, die die Nazi-Führung zu Beginn des Krieges in Erwägung zog, ihre Ansichten über die Bedrohung durch die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion und wie diese Einstellungen die tatsächlich umgesetzte Strategie beeinflussten.

Im März 1946 stellte sich der ehemalige deutsche Reichsmarschall und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring, im Kreuzverhör den Fragen seines Verteidigers Dr. Stahmer. Der aus alliierter Sicht wichtigste Angeklagte des Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg nimmt in diesem Verhör zu allen historisch bedeutsamen Ereignissen des Dritten Reiches Stellung – hier zum Kreuzverhör.

Verschollenes Gefängnis-Interview mit Hermann Göring: Die Enthüllungen des Reichsmarschalls

Hechler: Wie schätzten die Deutschen das amerikanische Kriegspotenzial ein? Hoffte Deutschland, seine europäischen Feldzüge abschließen zu können, bevor die Vereinigten Staaten stark genug sein würden, um einzugreifen?

Göring: Als eine Zäsur näher rückte und es schien, dass die Angelegenheit durch einen Krieg entschieden werden musste, sagte ich zu Hitler, dass ich es als meine Pflicht betrachte, zu verhindern, dass Amerika gegen uns in den Krieg zieht. Ich hielt das wirtschaftliche und technische Potenzial der Vereinigten Staaten für ungewöhnlich groß, insbesondere die Luftwaffe. Obwohl zu dieser Zeit nicht allzu viele neue Erfindungen in dem Maße entwickelt worden waren, wie wir es vielleicht erwartet hätten, und die Flugzeugproduktion zwar bedeutend, aber nicht überragend groß war. Ich habe Hitler immer geantwortet, dass es vergleichsweise einfach sein würde, Fabriken auf die Kriegsproduktion umzustellen. Insbesondere könne man auf die mächtige Autoindustrie zurückgreifen. Hitler war der Meinung, dass Amerika wegen seiner unangenehmen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg nicht eingreifen würde. Hechler: Welche unangenehmen Erfahrungen? Der Verlust von Menschenleben? Göring: Die Vereinigten Staaten haben beim letzten Mal allen geholfen und nichts dafür bekommen, meinte Hitler. Die Dinge hatten sich nicht so entwickelt, wie es die Vereinigten Staaten geplant hatten. Die 14 Punkte von [Präsident Woodrow] Wilson waren nicht eingehalten worden. Hitler dachte auch an die Schwierigkeiten, eine Armee nach Europa zu schicken und sie zu versorgen.

Hechler: Was haben Sie persönlich über unser Kriegspotenzial gedacht?

Göring: Ich persönlich war zwar der Meinung, dass die Vereinigten Staaten schneller eine Luftwaffe aufbauen konnten als eine Armee, aber ich warnte ständig vor den Möglichkeiten der USA mit ihren großen technischen Fortschritten und wirtschaftlichen Ressourcen. Hechler: Wenn Sie glaubten, dass die Vereinigten Staaten so mächtig werden würden, wie verhielt sich das zu Ihren eigenen Plänen für die Kriegsführung? Göring: Entscheidend war 1938 die Überlegung, dass die Vereinigten Staaten mehrere Jahre brauchen würden, um sich vorzubereiten. Ihre Schiffstonnage war zu dieser Zeit nicht allzu groß. Ich wollte, dass Hitler den Krieg in Europa so schnell wie möglich beendet und sich nicht in Russland einmischt. Doch bei der Frage, ob Amerika eine Armee in großem Stil aufbauen könnte, waren die Meinungen geteilt.

Hechler: Wie waren die geteilten Meinungen? Was dachten andere Leute?

Göring: Ich kenne die Ansichten anderer einflussreicher Leute nicht. Ich kann nicht sagen, dass andere Leute andere Ratschläge gegeben hätten. Hechler: Welche Meinung vertraten das OKW [Oberkommando der Wehrmacht] und das OKH [Oberkommando des Heeres]? Göring: Ich kenne die Meinung von OKW und OKH nicht. Ich habe Hitler immer gesagt, dass alles davon abhängt, dass wir die USA nicht wieder nach Europa holen. Während des Polenfeldzugs habe ich gesagt, dass wir die Vereinigten Staaten nicht ins Spiel kommen lassen dürfen. 1941 wurde das Thema real und die allgemeine Meinung war, dass es besser sei, unangenehme Zwischenfälle mit den USA zu ertragen und sich zu bemühen, sie aus dem Kampf herauszuhalten, als eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland zuzulassen. Das war unser unablässiges Bemühen.

Hechler: Was hat Ihnen konkret gezeigt, dass [Präsident Franklin D.] Roosevelt sich auf einen Krieg vorbereitete?

Göring: Eine Fülle von Details. Das alles wurde in einem Weißbuch [Geheimdienstauswertung] veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob der gesamte Text veröffentlicht wurde oder nur Auszüge. Es machte einen tiefen Eindruck.

Hechler: Rechnete Deutschland damit, seinen Feldzug in Europa zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, bevor wir unser Kriegspotenzial ausreichend aufbauen konnten, um dort einzugreifen?

Göring: Hitler glaubte, dass er die Dinge so weit bringen könnte, dass es für Sie sehr schwierig wäre, einzumarschieren oder zu intervenieren.

Hechler: Wie schätzte Deutschland im Dezember 1941 unsere Schiffbaukapazitäten ein, die den europäischen Feldzug beeinflussen könnten?

Göring: Wir waren der Meinung, dass sie in einem sehr großen Umfang vorhanden war. Roosevelt sprach von Brücken von Schiffen über den Atlantik und einem ständigen Strom von Flugzeugen. Wir haben ihm voll und ganz geglaubt und waren davon überzeugt, dass dies der Wahrheit entsprach. Diese Meinung hatten wir auch aufgrund von Berichten von Beobachtern in den Vereinigten Staaten. Wir verstanden Ihr Potenzial. Andererseits hat uns das Tempo Ihres Schiffsbaus, zum Beispiel das Programm von Henry Kaiser, überrascht und verärgert. Wir hatten die scheinbar übertriebenen Behauptungen in diesem Bereich eher heruntergespielt.

Man sprach von diesen schwimmenden Särgen, Kaisersärge, die von einem einzigen Torpedo erledigt werden würden. Wir haben den meisten Ihrer veröffentlichten Produktionszahlen geglaubt, aber nicht allen, denn einige schienen übertrieben. Da die Vereinigten Staaten jedoch über alle notwendigen Rohstoffe außer Kautschuk und über viele technische Experten verfügten, konnten unsere Ingenieure die Produktion der Vereinigten Staaten ziemlich genau schätzen. Zunächst konnten wir jedoch nicht glauben, wie schnell Ihre Handelsmarine wuchs. Angaben von acht bis 10 Tagen bis zum Stapellauf eines Schiffes schienen fantastisch. Selbst als wir erkannten, dass sich dies auf die Montage von vorgefertigten Teilen bezog, waren 10 Tage für den Zusammenbau immer noch undenkbar. Unsere Schiffbauindustrie war sehr gründlich und sorgfältig, aber sehr langsam, beunruhigend langsam, im Vergleich. Es dauerte neun Monate, ein Donauschiff zu bauen.

Hechler: Warum hat Deutschland den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt?

Göring: Ich war erstaunt, als Deutschland den Vereinigten Staaten den Krieg erklärte. Wir hätten lieber ein gewisses Maß an unangenehmen Zwischenfällen in Kauf nehmen sollen. Uns war klar, dass die USA im Falle einer Wiederwahl Roosevelts unweigerlich Krieg gegen uns führen würden. Diese Überzeugung war besonders bei Hitler stark ausgeprägt. Nach Pearl Harbor, obwohl wir nach unserem Vertrag mit Japan nicht verpflichtet waren, dem Land zu Hilfe zu kommen, da Japan der Aggressor gewesen war, sagte Hitler, dass wir uns faktisch bereits im Krieg befänden, da Schiffe versenkt oder beschossen worden waren, und dass wir die Japaner besänftigen müssten. Aus diesem Grund wurde ein Schritt unternommen, den wir immer bedauert haben. Es war unnötig, dass wir die Verantwortung für den ersten Schlag übernehmen mussten. Aus demselben Grund waren wir 1914, als wir zu kämpfen begannen, die Zielscheibe der Propaganda gewesen, obwohl wir wussten, dass Russland uns innerhalb von 48 Stunden angegriffen hätte. Ich glaube, Hitler war davon überzeugt, dass durch den japanischen Angriff die Hauptlast der Streitkräfte der Vereinigten Staaten auf den Fernen Osten gelenkt werden würde und keine solche Gefahr für Deutschland darstellen würde. Obwohl er es nie in Worten ausdrückte, war es für ihn vielleicht unsagbar bitter, dass sich die Hauptstreitmacht der Vereinigten Staaten in Wirklichkeit gegen Europa richtete.

Hechler: Wie äußerte sich Hitler in den Jahren 1939-41 zur Stärke der Antikriegskampagne in den USA?

Göring: Hitler hat sich sehr viel zu diesem Thema geäußert. Er war der Meinung, dass diese Leute [Isolationisten] großen Einfluss hatten, aber er hatte diesen [Eindruck] von der US-Presse und einigen Beobachtern in den USA, die zum Beispiel Roosevelt als Kriegstreiber bezeichneten. Nach der Wahl von 1940 wurde uns klar, dass diese isolationistischen Kräfte nicht ausreichten, um den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg zu verhindern.

Hechler: Aber [Wendell] Willkie war kein Isolationist!

Göring: Als wir Willkies Reden kurz vor der Wahl lasen, war uns auch klar, dass selbst wenn Willkie gewählt worden wäre, der Verlauf der Ereignisse derselbe gewesen wäre. Nach der Wahl haben wir den Isolationisten in den Vereinigten Staaten wenig Bedeutung beigemessen. Hitler sagte, sie seien nicht stark genug. Roosevelt erklärte vor der Wahl, dass die US-Truppen das Land nicht verlassen würden und nur zur Abwehr einer möglichen Invasion eingesetzt werden sollten. Wir erkannten, dass dies eher ein Zugeständnis an die Antikriegsstimmung war als eine entscheidende Änderung der Haltung. Als Sumner Welles 1940 Europa besuchte, glaubten wir, dass die Vereinigten Staaten sich immer noch aus dem Krieg heraushalten wollten und dass bei Welles’ Rückkehr ein Versuch unternommen werden könnte, den Frieden zu erhalten. Wir hatten zuvor in Polen das Tagebuch des Grafen Potofsky gefunden, aus dem hervorging, dass Roosevelt sich auf den Krieg vorbereitete. Der Besuch von Welles könnte, so dachten wir, ein mögliches Zeichen dafür sein, dass die USA zu einer friedlichen Lösung des Konflikts bereit waren.

Anmerkung der Redaktion: Der amerikanische Industrielle Wendell Willkie war während des Krieges eine einflussreiche Figur in der amerikanischen Politik. Er kandidierte 1940 für das Amt des Präsidenten, wobei er Roosevelts New Deal ablehnte, aber dessen Außenpolitik unterstützte. Er erhielt 22 Millionen Stimmen gegenüber 27 Millionen Stimmen für Roosevelt. Sumner Welles war ein amerikanischer Diplomat. Im Frühjahr 1940, in der Zeit des vorgetäuschten Krieges vor der deutschen Invasion in Frankreich, schickte Roosevelt ihn zu den europäischen Staats- und Regierungschefs, um mit ihnen über den Erhalt des Friedens zu sprechen. Jacob Potofsky war der polnische Botschafter in den Vereinigten Staaten und hatte eine Reihe von Gesprächen mit Roosevelt, Cordell Hull und anderen hochrangigen amerikanischen Staatsmännern. Er wusste offenbar von Roosevelts Briefen an Winston Churchill, bevor dieser Premierminister wurde.

Hechler: Warum glaubten Sie trotz korrekter Einschätzungen unseres Potenzials, dass Sie aus einem Krieg gegen uns siegreich hervorgehen könnten?

Göring: Wir hatten die Kapazität Ihrer Luftwaffe besonders gut eingeschätzt. Die besten Triebwerke wurden in den Vereinigten Staaten hergestellt. Wir haben an Ihren Triebwerken gearbeitet und alle möglichen Typen aufgekauft. Seit dem Ende des letzten Krieges war Deutschland in der Luftfahrt ins Hintertreffen geraten, während die amerikanische kommerzielle Luftfahrt uns weit voraus war. Aber anfangs hatten wir die Möglichkeit von Tageslichtbombern nicht richtig eingeschätzt. Unsere Jagdflugzeuge waren ihnen nicht gewachsen. Wenn wir dazu in der Lage waren, gab es eine Pause und dann schickten Sie sie mit Jägerbegleitung los. Die Fliegende Festung zum Beispiel hatte mehr, als wir erwartet hatten. Unsere Schätzung war falsch.

Hechler: Wenn das so ist, verstehe ich immer noch nicht, warum Sie den Krieg mit uns wollten.

Göring: Der Krieg war in der Tat schon im Gange. Es war nur eine Frage der Form. Unsere Kriegserklärung erfolgte ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Propaganda. Wir wären bereit gewesen, die weitreichendsten Zugeständnisse zu machen, um einen Krieg mit den Vereinigten Staaten zu vermeiden, denn ein solcher Konflikt wäre für uns die denkbar schwerste Belastung gewesen und war es auch. Aber wir waren überzeugt, dass es keine Chance gab, einen Krieg zu vermeiden. Selbst wenn Sie Berge von Material nach England transportiert hätten, hätten wir Ihnen nicht den Krieg erklärt, denn England allein hätte eine Invasion in Europa ohne Ihre aktive Beteiligung nicht durchführen können.

Hechler: Was unsere Propaganda über eine zweite Front im Jahr 1943 betrifft, hat das deutsche Oberkommando wirklich erwartet, dass wir 1942-43 in Europa einmarschieren würden?

Göring: Im Allgemeinen hat das niemand geglaubt. Im Gegenteil, wir hofften, dass die Russen erst einmal von Ihnen angewidert sein würden und mit uns einen Kompromissfrieden schließen würden. Die Russen hatten sich bitterlich darüber beschwert, dass keine zweite Front eröffnet worden war. Wir wussten genau, welche Streitkräfte sich in England befanden. Wir kannten jede amerikanische Einheit in England und konnten genau einschätzen, was Sie dort hatten und dass es für eine Invasion nicht ausreichte.

Hechler: Wie schätzten Sie die Bedeutung der britischen Landung in Dieppe im August 1942 ein?

Göring: Wir haben nie herausgefunden, ob Dieppe nur eine Testlandung war, ein Versuch, einen Brückenkopf überraschend zu sichern oder eine Geste an die Russen, dass zumindest etwas unternommen wurde. Hechler: Gab es irgendwelche Änderungen in der Verteidigung, die von Ihnen oder jemand anderem als Folge von Dieppe angeordnet wurden? Göring: Nur geringfügige Änderungen. Wir haben angeordnet, dass die MLR [Hauptlinie des Widerstands] direkt am Wasser entlang verlaufen sollte. Das war eine Lehre aus den Erfahrungen von Dieppe.

Hechler: Hatten Sie irgendwelche Informationen oder Geheimdienstinformationen über die bevorstehende Invasion Nordafrikas im November 1942?

Göring: Nein. Wir hatten die Möglichkeit erörtert, dass Sie die Westküste Afrikas angreifen würden, aber wir glaubten nicht, dass Sie ins Mittelmeer eindringen würden. Als der große Konvoi in der Nähe von Gibraltar gemeldet wurde, wussten wir, dass eine Operation bevorstand, aber das Ziel hätte jeder Teil Afrikas sein können, Sizilien, Sardinien, Korsika oder Malta.

Hechler: Warum wurden in Nordafrika so wenig Flugzeuge gegen uns eingesetzt?

Göring: Wir schickten im November 1942 ein paar Geschwader als Verstärkung und bombardierten erfolgreich in der Nähe von Tunis, zum Beispiel Bône und Algier, und wir bombardierten und versenkten Schiffe auf See. Die Flugzeuge waren in Italien stationiert und hatten keine ausreichende Reichweite, um zum Beispiel die Landungen bei Oran anzugreifen. Wir verfügten nicht über allzu viele Langstreckenbomber. Als sich Ihre Streitkräfte nach Osten bewegten, kamen sie in Reichweite. Die Heinkel 177 hatte mehr als genug Reichweite und sollte eigentlich schon 1941 einsatzbereit sein, aber es dauerte zu lange, bis sie perfekt war, und sie wurde erst Anfang 1944 fertig. Ich fand es schrecklich, dass es eine solche Verzögerung gab, da solche Modelle so schnell veraltet waren.

Hechler: Warum haben Sie nicht zuerst Dakar eingenommen?

Göring: 1940 hatten wir den Plan, ganz Nordafrika von Dakar bis Alexandria einzunehmen und damit auch die Atlantikinseln für U-Boot-Stützpunkte. Damit hätten wir einen Großteil der britischen Schifffahrtswege abgeschnitten. Gleichzeitig konnte jede Widerstandsbewegung in Nordafrika niedergeschlagen werden. Dann wäre die Einnahme von Gibraltar und Suez nur noch eine Frage der Zeit, und niemand hätte sich im Mittelmeer einmischen können. Aber Hitler würde Spanien in Marokko keine Zugeständnisse machen, wegen Frankreich. Spanien hatte keine Einwände gegen den Feldzug; die Spanier waren sogar dazu bereit.

Hechler: Wer hat diesen Plan gemacht? Wo und wann fand die Konferenz dazu statt?

Göring: Hitler und [Joachim von] Ribbentrop trafen [Francisco] Franco und [Ramón Serrano] Suñer [Francos Chefunterhändler] im September oder Oktober 1940 in Hendaye [Frankreich]. Leider war ich nicht dabei. [Benito] Mussolini war eifersüchtig und fürchtete, die Deutschen im Mittelmeer zu haben. Zu diesem Zeitpunkt war es 1941 und die russische Gefahr verdrängte in Hitlers Augen alle anderen Überlegungen. Der Mangel an Schiffen hatte uns daran gehindert, in England einzumarschieren, aber vor den Schwierigkeiten mit Russland hätten wir den Gibraltar-Plan mit 20 Divisionen in Westafrika, 10 in Nordafrika und 20 gegen den Suezkanal durchführen können, wobei immer noch 100 Divisionen in Frankreich geblieben wären. Die gesamte italienische Armee, die für einen großen Krieg untauglich war, hätte als Besatzungstruppe eingesetzt werden können. Der Verlust von Gibraltar hätte England dazu veranlassen können, um Frieden zu bitten. Die Nichtumsetzung des Plans war einer der größten Fehler des Krieges.

Der Plan war ursprünglich von mir. Hitler hatte ähnliche Ideen und alle waren davon begeistert. Die Marine befürwortete den Plan, da er ihr bessere Stützpunkte verschafft hätte. Anstatt in der Biskaya und in Bordeaux eingesperrt zu sein, hätte sie U-Boot-Stützpunkte viel weiter draußen in Spanien und auf den Atlantikinseln haben können. Wenn die Kampagne erfolgreich gewesen wäre, hätte ich persönlich die Azoren angreifen wollen, um die dortigen U-Boot-Stützpunkte zu sichern, was die britischen Seewege lahmgelegt hätte. Die Hauptaufgabe, Gibraltar einzunehmen, wäre der Luftwaffe zugefallen. Es hätten Fallschirmjäger abgeworfen werden müssen. Es ging also vor allem um mich, und ich hätte die Operation sehr gerne durchgeführt. Die Luftwaffe hatte viele Offiziere, die anderthalb Jahre zuvor am Krieg in Spanien teilgenommen hatten und die Menschen und das Land kannten.

Selbst wenn Gibraltar nicht eingenommen worden wäre, hätten wir Algeciras [als Operationsbasis] haben können und mit 800mm Belagerungsmörsern das weiche Gestein von Gibraltar zertrümmern und die Basis einnehmen können. Auf dem Felsen befand sich nur ein ungeschützter Flugplatz. Innerhalb von 24 Stunden wäre die Royal Air Force vom Felsen vertrieben worden, und wir hätten ihn in Stücke schlagen können. Das war eine echte Aufgabe und wir waren begierig darauf, sie zu bewältigen. Die Schiffe wären durch Minen versenkt worden und keine Minenräumer hätten operieren können.

Hechler: Können Sie das Scheitern des Gibraltar-Plans direkt auf Hitlers Angst und sein Misstrauen gegenüber Russland zurückführen?

Göring: Zu Beginn des Jahres 1941 wurde die russische Bedrohung zu einer sehr realen Gefahr. Russland stellte große Streitkräfte auf und traf Vorbereitungen an der Grenze. Wäre es im Februar 1941 zu einer Einigung mit [Außenkommissar Wjatscheslaw] Molotow gekommen und wäre die russische Gefahr nicht so real gewesen, hätten wir meinen Plan im Frühjahr 1941 sicherlich ausgeführt.

Anmerkung der Redaktion: Aus Hitlers erstem Buch, Mein Kampf, geht hervor, dass der Führer des Dritten Reiches bereits in den 1930er Jahren in Russland einmarschieren wollte, um Deutschland Zugang zu dessen Lebensraum, Öl und anderen natürlichen Ressourcen, Getreide und Bevölkerung zu verschaffen. Göring kam seinen amerikanischen Verhörern und den Vereinigten Staaten zu einem Zeitpunkt entgegen, als die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion zunahmen und Stalin und die Rote Armee die größte ideologische und militärische Bedrohung für Europa seit dem Aufstieg von Hitlers Drittem Reich darstellten.

Hechler: War die Einnahme von Dakar definitiv Teil Ihres Plans?

Göring: Ja. Der Plan sah vor, ganz Nordafrika zu sichern, so dass kein Feind mehr bis zum Mittelmeer vordringen konnte. Eine solche Möglichkeit musste unter allen Umständen ausgeschlossen werden. Dakar war ungefähr das südwestliche Ende. Wir wären nicht bis nach Freetown vorgedrungen, zum Beispiel. Ein Angriff quer durch die Wüste hätte viel zu lange gedauert, und es gab weder Straßen noch eine ausreichende Wasserversorgung für diesen Zweck. Von so weit südlich bestand also keine wirkliche Gefahr für das Mittelmeer. Wir hätten auch Zypern eingenommen. Ich hätte es gleich nach der Einnahme Kretas eingenommen. Auch Malta hätten wir leicht einnehmen können. Dann wären die Atlantikinseln ein weiterer Schutz für die afrikanische Küste gewesen. Aber die Angst vor Russland hielt uns davon ab. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt nur acht Divisionen an der gesamten russischen Grenze.

Anmerkung der Redaktion: Es ist unwahrscheinlich, dass die Deutschen Malta oder Zypern nach ihrer Luftlandeinvasion auf Kreta hätten einnehmen können, obwohl sie Pläne hatten, auf Malta einzumarschieren. Die Wehrmacht hatte bei der Einnahme von Kreta mehr als 6.000 Verluste zu beklagen, die meisten davon waren Fallschirmjäger, und die Operation hatte zur Folge, dass sowohl die Fallschirmjäger als auch die Transportabteilung der Luftwaffe – die mehr als 300 schwer beschädigte oder zerstörte Junkers Ju-52- Transporter verloren hatte – geschwächt und für einige Zeit nicht in der Lage waren, groß angelegte Luftlandeoperationen durchzuführen. Auch konnte die Luftwaffe den russischen Feldzug nach Kreta nicht in dem Maße unterstützen, wie Hitler es erwartet hatte. Nach dem Debakel auf Kreta wandte sich Hitler sogar für immer von groß angelegten Luftlandeoperationen ab.

Hechler: Waren Hitlers Ängste vor Russland militärischer oder ideologischer Natur? Fürchtete er die Ausbreitung des Kommunismus oder die militärische Macht Russlands?

Göring: Hitler fürchtete einen militärischen Angriff. Molotow stellte im Februar 1941 folgende Forderungen: ein zweiter Krieg gegen Finnland, der zu einer russischen Besetzung des gesamten Landes führen sollte; Einmarsch in Rumänien und Besetzung eines Teils des Landes; Stärkung der russischen Position in Bulgarien; Lösung der Dardanellen-Frage (niemand von uns wollte Russland dort sehen); und die Frage des Skagerrak und des Kattegat. Wir fielen von unseren Stühlen, so unglaublich war das. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: Molotow war nicht mehr zu hören. Deutschland würde nicht einmal darüber diskutieren.

Wir hätten nichts dagegen, wenn Russland eine Einflusssphäre in Finnland hätte, aber Hitler war der Meinung, dass Russland, wenn es ganz Finnland besetzte, auf die schwedischen Eisenerzminen und den Hafen von Narvik zugreifen würde, und wir wollten die Russen nicht als unsere nördlichen Nachbarn mit Truppen in Skandinavien haben. Auch das deutsche Volk war den tapferen Finnen gegenüber sehr wohlwollend eingestellt. Der russische Vorstoß nach Nordwesten hätte dazu geführt, dass Deutschland überflügelt worden wäre. In ähnlicher Weise würden die Russen in Rumänien nicht unbedingt nach Süden gehen, sondern könnten sich nach Westen bewegen, um Deutschland auf dieser Seite einzukreisen. Indem es uns den finnischen Nickel und das rumänische Getreide und Öl vorenthielt, hätte Russland wirtschaftlichen Druck auf uns ausüben können und 1942 oder so zu direkten militärischen Aktionen übergehen können. Dies waren die Hauptgründe, die uns davon abhielten, ein Abkommen zu schließen.

Im November 1940, als die ersten alarmierenden Berichte aus dem Osten eintrafen, gab Hitler dem OKW die ersten Befehle über die Maßnahmen, die zu ergreifen waren, wenn die Situation mit Russland gefährlich werden würde. Es mussten Vorkehrungen für den Fall eines russischen Angriffs getroffen werden. Im März 1941 entschied sich Hitler praktisch für einen Präventivangriff auf Russland. Ich hatte mich dafür ausgesprochen, Molotow mehr Zugeständnisse zu machen, da ich glaubte, dass die Differenzen zwischen Russland und Großbritannien und den Vereinigten Staaten unüberwindlich geworden wären, wenn es in Finnland und Rumänien einmarschiert wäre. Hitler jedoch misstraute Russland persönlich die ganze Zeit und sah in dem Land mit der mächtigen Aufrüstung, die es seit 10 Jahren betrieben hatte, den großen zukünftigen Feind Deutschlands. Hitlers inneres Misstrauen saß tief, auch wenn er es nicht äußerte. Er wollte im Februar 1941 alle Forderungen Molotows zurückweisen, während diejenigen, die meiner Meinung waren, der Meinung waren, dass ein zweiter finnischer Krieg und ein russischer Vorstoß auf die Dardanellen die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Russland und den angelsächsischen Mächten zerrütten würde. Langfristig könnte Russland dann gegen England und nicht gegen uns kämpfen.

Was Stalins wirkliche Absichten waren, weiß ich nicht – ob er auf die Dardanellen vorrücken oder Deutschland angreifen wollte. Hätten wir Russlands Forderungen nachgegeben, hätten wir es vielleicht dazu gebracht, mit uns einen Viermächtepakt zu schließen, der den Dreimächtepakt ersetzt hätte. Ich wollte Russland nicht angreifen. Ich wollte den Plan von Gibraltar durchführen, und ich wollte auch nicht, dass meine Luftwaffe zwischen der Ost- und der Westfront aufgeteilt wird. Russland entwickelte eine Position, die den Interessen der Briten völlig und endgültig widersprach.

Am 12. August 1945 traf Göring zusammen mit anderen angeklagten Naziführern in den Trümmern von Nürnberg ein, wo sie neben dem Justizpalast inhaftiert wurden. Bis zum Beginn der Nürnberger Prozesse am 20. November war er abgemagert und von seiner Schmerzmittelabhängigkeit entwöhnt. Ihm wurden Verbrechen unter vier allgemeinen Überschriften vorgeworfen: der gemeinsame Plan oder die Verschwörung (zur Auslösung des Krieges), Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Gefangenenpsychiater in Nürnberg hielt Göring für einen brillanten, mutigen, rücksichtslosen, zupackenden und gerissenen Manager. Zugleich war er charmant, überzeugend, intelligent und phantasievoll. Aber seine weltgewandte Persönlichkeit war auch durch einen völligen Mangel an moralischem Unterscheidungsvermögen und ein Fehlen jeglichen Sinns für den Wert des menschlichen Lebens gekennzeichnet.

Göring verteidigte sich selbst, Hitler und das Dritte Reich energisch und bisweilen sogar brillant. Seine freiwilligen Eingeständnisse und freimütigen Bekenntnisse waren jedoch kaum die Grundlage für eine solide Verteidigung. Er machte im Zeugenstand eine beeindruckende Figur und seine dröhnende Stimme und seine trotzige Aussage, die von den Alliierten im gesamten besetzten Deutschland ausgestrahlt wurde, sorgten in vielen Teilen Deutschlands für gute Laune, als die Menschen hörten, dass ihr Hermann zurückschlug.

Die erste Vorführung der anschaulichen KZ-Filme vor Gericht und die Aussagen hochrangiger SSKommandanten untergruben jedoch Görings Verteidigung, nahmen ihm den Wind aus den Segeln und ließen ihn bitter deprimiert zurück. Am 31. August 1946, nach 216 Verhandlungstagen, wurden die Angeklagten aufgefordert, ihre letzte Ansprache zu halten. Das deutsche Volk vertraute seinem Fürher, bemerkte Göring. In Unkenntnis der Verbrechen, von denen wir heute wissen, hat das Volk mit Loyalität, Selbstaufopferung und Mut gekämpft, und es hat auch gelitten in diesem Kampf um Leben und Tod, in den es willkürlich hineingestoßen wurde. Das deutsche Volk ist frei von Schuld. Seine Rede rettete ihn nicht, obwohl sie einen wachsenden Mythos im deutschen Volk verstärkte, der eher seine Opferrolle während des Krieges als seine Mitschuld an den Verbrechen des Dritten Reiches betonte.

Am Dienstag, den 1. Oktober 1946, wurde Hermann Göring in allen vier Anklagepunkten für schuldig befunden und zum Tod durch den Strang verurteilt. Hitlers ehemaliger Reichsmarschall entging der Schlinge des Henkers, als er am 15. Oktober, nur wenige Stunden vor seiner geplanten Hinrichtung, Zyankali schluckte, das ihm möglicherweise von einem seiner amerikanischen Wachmänner verabreicht worden war. Er wurde in Dachau eingeäschert und seine Asche in einem Mülleimer geworfen.

Quelle: Dieser Artikel wurde von Gilberto Villahermosa verfasst und erschien ursprünglich in der September 2006 Ausgabe des World War II Magazins.

Anemerkung ML: Über die Vorgänge in Nürnberg, beim “Sieger-Tribunal”, wissen wir ja mittlerweile genügend, um das ganze als Sieger-Propaganda zu durchschauen. Wie die “anschaulichen KZ-Filme vor Gericht und die Aussagen hochrangiger SSKommandanten” zustande kamen, weiß der geneigte Lupo-Cattivo-Leser ebenfalls. Über die “unsägliche Eroberungslust“, die Adolf Hitler seit dem Buch: “Mein Kampf” immer wieder von den Westmächten vorgeworfen wird, ist auch schon alles gesagt. Normal müsste ich die unsäglichen Anmerkungen der Redaktion löschen, wollte aber den Artikel in der Ursprungsfassung belassen, weil man als Bloggerin eben auch journalistische Sorgfalt walten lassen sollte!

Was bleibt? Ich schließe mit den Worten, des ehemaligen deutschen Reichsmarschall und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring an:

“… Das deutsche Volk ist frei von Schuld..!”

