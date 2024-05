Das unbekannte Bündnis zwischen Deutschland und Argentinien, das Tausenden aus dem zerfallenen Dritten Reich die Flucht in die Sicherheit ermöglichte.

…

Dieses Buch wurde von Michael Ivinheim geschrieben. Der Herausgeber Harry Cooper hat den Text und die Fotos zusammengestellt und hier bei LupoCattivoBlog machen wir daraus eine Artikelserie.

…

Die Einleitung finden Sie hier– Kapitel 1 hier – 2 hier –3 hier – 4 hier – 5 hier – 6 hier. – 7 hier. 8 hier.

Wie sich die Geschichte seit 100 Jahren im Kreis dreht: Geheimhaltung und Propaganda verhindern Demokratie und Erkenntnis – hier weiter.

Hitler und die geheime Allianz! KAPITEL 9

…

Schwarzes Boot U-235: Die Heimkehr der Schwarzbootbesatzung nach Deutschland

Neben U-530 und U-977 gibt es noch ein drittes U-Boot, das in einem freigegebenen argentinischen Dokument aus dem Jahr 1952 erwähnt wird und das nach dem Krieg auf dem Weg nach Patagonien mindestens einen Passagier in Mar del Plata entladen hat. Es handelte sich um ein “Schwarzes Boot”, das nur unter der Nummer “U-235” bekannt ist.(1)

…

Ein “Schwarzes Boot” war ein deutsches U-Boot, das zwar im Einsatz, aber nicht in Betrieb war und für das es nicht möglich war, eine Spur von Dokumenten über seine Herkunft zu finden. Wir greifen die Geschichte auf, wie sie von Oberfunkmeister Wolfgang Hirschfeld erzählt wurde, dem leitenden Funker des U-Boots U-234 vom Typ X-B, das nach Tokio unterwegs war:(2)

…

“Eines Morgens im Februar 1945 sah ich am Kai in Kiel den japanischen Luftwaffenoberst Genzo Shosi und Marinekapitän Hideo Tomonaga, einen U-Boot-Konstrukteur, auf einer Kiste auf dem Vorschiff meines Bootes U-234 sitzen. Sie waren damit beschäftigt, “U-235” in schwarzen Buchstaben auf das Packpapier zu malen, das um jeden der zahlreichen Container einheitlicher Größe geklebt war. Sobald jeder Container fertig war, würde er an Bord von U-234 verstaut werden. Ich fragte Kapitän Tomonaga, was die Pakete enthielten, und er antwortete: “Das ist die Ladung von U-235. Das Schiff fährt nicht mehr nach Japan.” Als ich im 5. U-Flottillen-Büro nachfragte, sagte man mir, dass U-235 ein Ausbildungsboot des Typs VII sei, das nie für Einsätze außerhalb der Ostsee vorgesehen war, und so wusste ich, dass Tomonaga mich angelogen hatte.”

…

Der deutsche Marinehistoriker Professor Jürgen Rohwer bestätigte anhand der ersten Magic-Nachrichtenentschlüsselungen für 1943 und 1944/1945, dass Japan von Deutschland eine Menge Uranoxid im Zusammenhang mit der Atomforschung nach spaltbaren Isotopen angefordert hatte. Zwei Ladungen von je einer Tonne Uranoxid sollten verschickt werden, je eine Tonne an Bord von U-234 und dem “Schwarzen Boot”, bekannt als U-235. Als Kapitän Hideo Tomonaga Hirschfeld in Kiel mitteilte, dass U-235 nun nicht mehr nach Japan gehen würde, wusste er bereits, dass die beiden Ein-Tonnen-Ladungen an Bord von U-234 nach Japan verschifft wurden, und Hirschfeld sah dies tatsächlich.(3)

…

Es gab noch einen weiteren Zeugen für diese Ereignisse. Kunihiko Kigoshi war ein Chemiker, der für Dr. Nishina, den Leiter des Atomprojekts der japanischen Armee, arbeitete. Er war auch der Bruder von Yasukazu Kigoshi, dem japanischen Militärattaché in Deutschland im Jahr 1945. Yasukazu erzählte seinem Bruder, dass er zweimal in Kiel dabei war, um zu sehen, wie Uran auf U-234 verladen wurde. Er wusste, dass es ein zweites U-Boot gab, das nach Japan fahren sollte, aber dass es “nicht so weit kommen würde“.(4)

…

Es scheint, dass U-235 tatsächlich ersetzt wurde. Das Boot vom Typ IX-D2, U-876 (Kapitänleutnant Rolf Bahn), stand mindestens bis zum 25. April 1945 in Bereitschaft, um Passagiere und Fracht nach Japan zu bringen, ist aber nie ausgelaufen.(5) Das beweist, dass es in erster Linie darum ging, das “Schwarze Boot” U-235 aus dem Verkehr zu ziehen, und nicht darum, die Zahl der Boote, die von Kiel aus nach Japan fahren könnten, von zwei auf eins zu reduzieren.

…

Wenn wir uns den Grund genauer ansehen, warum Kapitän Hideo Tomonaga nach Europa kam, können wir erkennen, warum er und das schwarze Boot U-235 zusammen betrachtet werden müssen. Tomonaga war im deutsch besetzten Frankreich an Bord von U-180 mit einer beträchtlichen Menge Gold angekommen, die so schwer war, dass der Chefingenieur von U-180 sie zum Trimmen des Bootes verwendete. Das Gold sollte die Bezahlung für deutsche Technologie sein. Tomonaga war ein U-Boot-Konstrukteur und kam nach Deutschland, um sich über die Entwicklung der U-Boote zu informieren.(6)

…

Die Ladung von U-234 für Japan enthielt viele Blaupausen und Pläne für moderne Waffen und Flugzeuge. Im Februar 1945 wussten die Japaner alles über die veralteten U-Boote vom Typ VII und IX. Ihr Interesse richtete sich nun auf die neue Art von U-Booten wie den Typ XXI. Da U-235 ein “Schwarzes Boot” war, das diese Nummer nur der Einfachheit halber erhielt, nehmen wir an, dass es ein neuer Typ XXI war, der nicht in den Dienst der Kriegsmarine treten sollte. Mit ziemlicher Sicherheit sollte es nach Japan geliefert und dort an die japanische Marine übergeben werden, entweder als Geschenk oder als Erlös aus einem Kaufvertrag.

…

Als sich die militärische Lage sowohl für Japan als auch für Deutschland im Februar 1945 rapide zu verschlechtern begann, müssen die Deutschen beschlossen haben, die Vereinbarung mit Japan zu verbieten und U-235 nach Argentinien zu schicken, wo sie im Rahmen des Geheimbundes nach der Niederlage ihre geheimen Marineaktivitäten fortsetzen konnten.

…

Als Kapitän Tomonaga von Hirschfeld am Kai in Kiel nach dem Inhalt der kleinen, schweren Container gefragt wurde, hätte Kapitän Tomonaga ausführlich geantwortet, wenn er es hätte sagen dürfen: “Das ist die Ladung von U-235. Dieses Schiff fährt nicht mehr nach Japan. Es fährt nach Argentinien.”

…

Das Memorandum

…

“Coordinación Federal DAE 568 – An: Leiter der Abteilung für Ausländerangelegenheiten 14. Oktober 1952 – Von: Leiter der Delegation in Córdoba Bewegung von Ausländern.

…

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass unsere Agenten in Ascochinga, Provinz Córdoba, Gebirgszone, ein Grundstück auf dem Cerro Negro entdeckt haben, das von einem Ex-Offizier erworben wurde, der im U-Boot-Stützpunkt Mar del Plata von U-235 an Land gegangen ist, das zusammen mit anderen deutschen U-Booten bei Kriegsende aus Deutschland nach Patagonien kam…“(7)

…

Dieses argentinische Archivdokument liefert den Beweis dafür, dass U-235 und eine Reihe anderer deutscher U-Boote neben U-530 und U-977 nach dem Krieg in Patagonien eintrafen und dies mit Wissen und Duldung der argentinischen Behörden. Daran kann es keinen Zweifel geben. Aber wie kamen diese Besatzungen nach Hause, die Männer, die es vorzogen, kein neues Leben in Nuevo Wewelsburgo oder wo auch immer zu beginnen und nicht den Rest ihres Lebens in einem geheimen U-Boot-Stützpunkt in einer verlassenen Ecke Patagoniens zu arbeiten?

…

Schwarze Bootsbesatzungen nach Deutschland holen

…

In einem früheren Kapitel wurde gezeigt, wie Admiral Sturdees Bericht über die Schlacht um die Falklandinseln im Jahr 1914 so gefälscht wurde, dass nur zwei deutsche Transporter auf den Falklandinseln anwesend waren, obwohl es drei waren. So wird die Geschichte gefälscht. Viele solcher Dokumente, die von den Streitkräften einer Nation und den damit verbundenen Regierungsstellen herausgegeben werden, enthalten ähnliche Desinformationen. Im Laufe der Zeit behandeln die Historiker das Material wie ein Evangelium und widersetzen sich jeder Anfechtung der Richtigkeit des Inhalts.

…

Anfang 1946 sahen sich die amerikanischen Behörden in der Region River Plate mit einem sehr schwierigen Problem konfrontiert, das sie aus politischen Gründen erklären mussten, aber nicht konnten. Im Prinzip wurde das Problem durch die argentinische Bürokratie und die Art und Weise, wie die argentinischen Behörden diese gelegentlich umgehen, verursacht.

…

Zunächst ist es notwendig, die vorherrschende Situation darzustellen. Als U-530 am 10. Juli 1945 in Mar del Plata kapitulierte, war das Dokument, das die Anwesenheit der Besatzung auf argentinischem Boden erlaubte, die Kapitulationsurkunde mit den Namen der Besatzung. Diese Urkunde wurde vom Kommandanten des Bootes unterzeichnet und vom Kommandanten des Marinestützpunktes Mar del Plata gegengezeichnet, der die Kapitulation des U-Bootes akzeptierte. Das Dokument bescheinigte der Besatzung von U-530 das Recht, sich als Kriegsgefangene in Argentinien aufzuhalten.

…

Am 17. Juli 1945 unterzeichneten Präsident Farrell und Vizepräsident Perón den Präsidialerlass 16.162, mit dem die Besatzung von U-530 aus Argentinien in die Obhut der Vereinigten Staaten übergeben wurde. Die Männer wurden nach Washington DC ausgeflogen und kamen von dort aus in ein Kriegsgefangenenlager in Fort Hunt, Virginia. Die Besatzung von U-977 machte einen Monat später die gleiche Erfahrung.

…

Zu dieser Zeit fanden in Washington Verhandlungen zwischen dem OSS und dem ehemaligen Abwehrchef General Reinhard Gehlen statt. Das Ergebnis: Im November 1945 wurden die Besatzungen von U-530 und U-977 freigelassen und in New York auf ein Schiff nach Deutschland gebracht. Der britische Geheimdienst war nicht davon überzeugt, dass alles aus den Männern herausgeholt worden war, was herausgeholt werden konnte, und so wurden sie in Antwerpen vom Schiff geholt und zur weiteren Befragung nach London gebracht. Schäffer und Wermuth wurden Mitte 1946 freigelassen, aber die Besatzungen blieben bis 1947 in Gefangenschaft. Das Material, das die Briten bei diesen Verhören erlangten, ist so sensibel, dass es erst im Jahr 2020, also fünfundsiebzig Jahre später, freigegeben werden kann. Wie in diesem Buch angedeutet, muss der wahre Zweck von U-530 und U-977 am Ende des Zweiten Weltkriegs noch offiziell enthüllt werden.

…

In allen Phasen ihrer Gefangenschaft in Argentinien wurde die Anwesenheit der Besatzungen von U-530 und U-977 durch ein offizielles Dokument in Form eines Präsidialdekrets oder eines diesem Dokument gleichgestellten Schriftstücks genehmigt. Das ist wichtig zu wissen, um die Geschichte fortzusetzen.

…

Zu Beginn des Jahres 1946, wurde von den Vereinigten Staaten beschlossen, die verbliebene Besatzung der ADMIRAL GRAF SPEE nach Deutschland zurückzuschicken. Die argentinische und uruguayische Regierung wurde gezwungen, unabhängig davon, ob sie mit einheimischen Frauen verheiratet waren oder nicht.(9) Die Männer und ihre Familien wurden am 7. Februar nach Campo de Mayo außerhalb von Buenos Aires gebracht, um dort auf die HIGHLAND MONARCH zu warten, die eine Ladung Gefrierfleisch geladen hatte. Eine Abordnung der Royal Marines vom Kreuzer AJAX stand bereit, um sie in Empfang zu nehmen. Um ein Uhr am Nachmittag des 15. Februar 1946 wurde das Kontingent von 811 Männern “unter Protest und öffentlichem Protest” an den Kai geführt. Die Offiziere der argentinischen Armee, die die Gefangenen zum Landungssteg des Schiffes brachten, sammelten alle Ausweispapiere ein und warfen sie in eine einzige große Tasche, die sie dem Offizier der Royal Marines übergaben, als das Schiff gerade ablegen wollte. Auf diese Weise konnten die Identitäten der Männer nicht mit den Dokumenten abgeglichen werden, und der britische Marineattaché am Kai vermutete sofort, dass es “zu Vertauschungen gekommen sein muss“. Dreiundsiebzig weitere Männer der GRAF SPEE kamen in Montevideo an Bord.

…

Laut Newton (10) wurde bei den Identitätskontrollen auf der Reise nach Europa entdeckt, dass sechsundachtzig U-Boot-Männer mit den ADMIRAL GRAF SPEE-Gefangenen repatriiert wurden: “Es war nicht klar, wann und wie sie nach Argentinien gelangt waren, um von dort repatriiert zu werden.”

…

In seinem späteren CEANA-Bericht (11) fügte er einen Zusatz zu dieser Aussage hinzu, dass diese sechsundachtzig U-Boot-Männer “…nicht notwendigerweise zusammen mit den GRAF SPEE-Matrosen an Bord der HIGHLAND MONARCH verschifft wurden“, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie nach Deutschland zurückgeführt wurden und “es nicht klar war, wann und wie sie nach Argentinien kamen, um von dort aus repatriiert zu werden.”

…

Die US-Behörden in der Region River Plate konnten keinen Präsidialerlass oder eine Urkunde über die Übergabe der U-Boote entdecken, die diese Männer nach Argentinien brachten, so dass sie sich offenbar illegal in Argentinien aufhielten. Solange keine gegenteiligen Beweise vorliegen, kann daraus nur gefolgert werden, dass diese sechsundachtzig U-Boot-Männer heimlich und mit dem stillschweigenden Einverständnis der argentinischen Behörden von ihren U-Booten in Argentinien an Land gegangen sind.

…

Anmerkungen:

…

(1) Nicht zu verwechseln mit dem Typ VII-C-Boot U-235 (Huisgen), das in der Ostsee zu Übungszwecken eingesetzt wurde. Dieses Boot wurde am 14. April 1945 irrtümlich von dem deutschen Torpedoboot T-17 vor der Nordspitze Dänemarks versenkt. Es gab keine Überlebenden.

…

(2) Hirschfeld, Wolfgang: Feindfahrten, Neff Verlag, Wien 1983: Hirschfeld/Brooks: Hirschfeld – The Story of a U-Boat NCO 1940-1946, Pen & Sword/USNIP 1997, S.199.

…

(3) Brief von Professor Rohwer an Hirschfeld, 28. März 1996, siehe Brooks/Hirschfeld ebd., S. 199, 228, 231. Es ist erwiesen, dass Japan diesen Antrag 1943 gestellt hat. Laut John W. Dower (zitiert nach Showashi no Temo – “The Emperor and Showa History”), veröffentlicht in Tokio 1968, Band 4, S. 146-148, wurden Japan insgesamt zwei Tonnen Uranoxid versprochen, die in zwei U-Booten verschickt werden sollten. Siehe auch: John W. Dower, Japan in War and Peace, New Press, 1993, S. 80.

…

(4) Brief von Kunihiko Kigoshi an den US-Autor Joseph Mark Scalia, 7. August 1998, abgedruckt in Sidney Trevethan: The Controversial Cargo of U-234, (unveröffentlichtes Manuskript), Revision 13, Januar 1999.

…

(5) Bericht über die Befragung der Besatzung von U-234, 27. Juni 1945 OP-16-Z, letzte Seite.

…

(6) Jochen Brennecke: Haie im Paradies – der deutsche Ubootkreig in Asiens Gewässern 1943-1945, Heyne Verlag München, 1973, S.26-34.

…

(7) Siehe Salinas und de Napoli: Ultramar Sur, Ed Norma, Buenos Aires, 2002, S.253-254; auch Jorge Camarasa, Puerto Seguro, Norma, Buenos Aires 2006, S.214. Kopien dieses Dokuments befinden sich im Besitz der genannten Autoren. Für die Freigabe bestimmter Dokumente gelten in Argentinien besondere Regeln. 2003 reiste Jorge Camarasa nach Ascochinga, um diesen Bericht zu recherchieren. Dorfbewohner bestätigten, dass ein Deutscher namens Otto Rehklau oder Otto Freider, ein Spezialist für schwere elektrische Maschinen, seit den frühen 1950er Jahren das “große Haus auf dem Bergrücken” bewohnte, das oft für Nazi-Treffen genutzt wurde. Er starb dort 1984 an einem Herzinfarkt und seine Leiche wurde an einen unbekannten Ort gebracht.

…

(8) Salinas, ebd., S. 434 usw.

…

(9) Nachdem sie nach Deutschland zurückkehrten, genehmigte die argentinische Regierung sofort alle Anträge der GRAF SPEE-Männer, die als Einwanderer nach Argentinien zurückkehren wollten.

…

(10) Newton, Professor Ronald: El cuarto lado del tríángulo [Die vierte Seite des Dreiecks], Panamericana, Buenos Aires, 1995, S. 336 und 424.

…

(11) Newton, Professor Ronald: Actividades clandestinas de la marina alemana en aguas argentinas [Die geheimen Aktivitäten der deutschen Marine in argentinischen Gewässern], CEANA Report 1998, Text und Fußnote 50.

…

Fortsetzung folgt… Die PDF finden Sie hier.

Hier findet Ihr sehr seltene Aussagen von Zeitzeugen in deutscher Sprache… Die Interviews werden aus dem Englischen übersetzt und für die Meisten von uns, sind diese Worte, das erste Mal zu lesen oder zu hören – hier weiter.

Dieses Buch beschreibt ausführlich Vorbereitung, Durchführung und Folgen des größten Patentenklaus der Geschichte. Im einzelnen werden für die verschiedenen Sachgebiete an vielen Beispielen mit Nennung der Verantwortlichen die Vorgänge des alliierten Diebstahls deutschen geistigen Eigentums und der Zwangsverpflichtung deutscher Forscher und Techniker geschildert. Es zeigt sich, daß die modernen Neuerungen wie Farbfernsehen und Transistortechnik, Raumfahrt und Raketen, Überschallflug und Computer auf deutsche Erfindungen und Entdeckungen zurückgehen, mit denen die US-amerikanische Wirtschaft anschließend Milliardengewinne machte – hier weiter.

Hitlers Atombombe: die neuesten Fakten, Indizien und Beweise – Die Autoren thematisieren einmal mehr die Frage, warum Hitler die Bombe im Krieg nicht einsetzte. Die Antwort: Die Alliierten hatten für diesen Fall gedroht, Millionen Deutsche mit Giftgas zu töten. Neue Beweise dafür lassen sich aus einem Zwischenfall im Hafen von Bari ableiten, über den einst sogar ‘Der Spiegel’ berichtete. In der italienischen Stadt wurden große Mengen Giftgas für einen Angriff auf Deutschland per Schiff angelandet – hier weiter.

Seit Jahresbeginn 1933 haben unzählige ranghohe jüdische Zionisten mit Deklarationen gegen Deutschland und seine Regierung von sich reden gemacht. Rabbi Stephen Wise, eifernder Zionist, Vorsitzender des ‘American Jewish Congress’ und Mitglied des “brain trust” (Beratergremium) von Präsident F.D. Roosevelt , proklamierte am 8. Mai 1933: “Ich unterstütze den heiligen Krieg gegen Hitler. Ich will Krieg!” Hier zum Artikel.

Februar 1945: Gedanken zur Dresden-Apokalypse – hier weiter.

»Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das seine Geschichte zu seinen Ungunsten fälscht!« Die Geschehnisse zwischen 1914 und 1945 haben sich nicht so ereignet, wie man sie Ihnen »verkaufen« und durch Strafgesetze aufzwingen will. Bestsellerautor Michael Grandt agiert als »Enthüllungsjournalist der Vergangenheit«, stellt Gewissheiten infrage und bewertet das Agieren von Adolf Hitler aus einer objektiven und neutralen Perspektive, die nichts mit Revisionismus zu tun hat. Lesen Sie, was Sie NICHT in den Geschichts- und Schulbüchern finden – hier weiter.

Leckerbissen der Geschichtsschreibung. Ein im deutschsprachigen Raum fast völlig unbekanntes Werk von Erkki Hautamäkki aus Finnland. Angetrieben von dem Bedürfnis, die historische Wahrheit ans Licht zu bringen, hat Hautamäkki die Geheimdokumente des Feldmarschalls, Carl Gustaf Emil Mannerheim, von 1932 bis 1949 aufgearbeitet. CGE Mannerheim war schon Oberbefehlshaber der tapferen finnischen Armee im Winterkrieg 1939/1940 gegen Russland als Aggressor. Auch beim Unternehmen Barbarossa 1941, waren finnische Kämpfer unter seiner Führung dabei. Von 1944 bis 1946 war er finnischer Staatspräsident. Hautamäkki räumt auf mit so manchen gedroschenenen Phrasen der Sieger-Geschichtsschreibung. Ein Meisterwerk, dessen Einzigartigkeit schon der Kommentator Friedland, vor Jahren hier auf dem Blog feststellte…hier zum Artikel.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Das Geheimnis von Celle: Was wird an Informationen zurückgehalten? Hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

Seit Beginn der Menschheitsgeschichte üben mysteriöse Flugscheiben einen fast unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation aus. Besonders die Verbindung des Deutschen Reiches und einer deutschen Absetzbewegung, die ein geheimes Weltraumprogramm erschaffen hat, hängt womöglich mit dem Wissen außerirdischer Besucher zusammen – hier weiter.

Seit rund 1000 Jahren sagen hellsehende Menschen eine globale Krise voraus, die auf dem Höhepunkt eines kulturellen und moralischen Niedergangs eintreten soll – eine Krise, die in einem Weltkrieg endet. Bevor dieser Weltkrieg jedoch zu einem alles vernichtenden Atomkrieg eskaliert, würde eine kosmische, nicht irdische Kraft oder Macht in das Geschehen eingreifen – so die betreffenden Prophezeiungen – hier weiter.

Seit rund 1000 Jahren sagen hellsehende Menschen eine globale Krise voraus, die auf dem Höhepunkt eines kulturellen und moralischen Niedergangs eintreten soll – eine Krise, die in einem Weltkrieg endet. Bevor dieser Weltkrieg jedoch zu einem alles vernichtenden Atomkrieg eskaliert, würde eine kosmische, nicht irdische Kraft oder Macht in das Geschehen eingreifen – so die betreffenden Prophezeiungen – hier weiter.

Orgonit -Energetisierungsplatten eignen sich perfekt zur energetischen Aufladung von Speisen und Getränken. Auch eine Verwendung als Unterlage unter dem Bett, um sich vor geopathogenen Störungen und Wasseradern zu schützen, ist möglich. Negative Strahlung von Handy, DECT, Radar etc. wird geschluckt und in reine Orgon-Energie umgewandelt wenn z.B. das Handy auf die Orgonit-Platte gelegt wird – auch Verwendung als Unterlage von Tablets oder Notebooks geeignet. Hier zum Angebot.

Die Solfeggio 111 Hz Frequenz ist eine der wenigen Frequenzen, die einen direkten Einfluss auf den menschlichen Geist und Körper haben. Diese Frequenz wird auch als die “Spiritual Frequency” bezeichnet und hat eine starke Wirkung auf das menschliche Bewusstsein. Es ist eine spezielle Frequenz, um das Gleichgewicht in unserem Inneren wiederherzustellen und eine tiefere Harmonie zu erreichen. Durch das Anhören dieser Frequenz können wir negative Blockaden auflösen und unseren Körper und Geist auf eine höhere Ebene bringen.

CD-Die Frequenz von 111 Hz ist der Schlüssel zu einem gesunden und glücklichen Leben.

Hier zum Angebot.

Sie ist die wahre Evolution des Menschen und die gewünschte Einheit, die unsere DNA zu ihren Ursprung bringen wird. Das Tor öffnet sich mit diesem Klang. Musik in 528 Hz hat eine entspannende, als auch heilsame Wirkung auf Körper, Geist und Seele. Musik in 528 Hertz-Frequenz öffnet das Herz und verbindet uns.

Hier zur 528 Hertz-Musik.

Energie und Schutz vor Strahlenbelastung sind in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Eine Möglichkeit, diese Aspekte in Einklang zu bringen, sind Orgoniten. Doch was sind Orgoniten überhaupt und wie funktionieren sie? In diesem Blogartikel erfährst du alles über die positiven Auswirkungen von Orgoniten auf die Gesundheit, die verschiedenen Arten von Orgoniten und wo man hochwertige Produkte kaufen kann – hier weiter.

Das perfekte Spannbetttuch für all diejenigen, die nachts nicht länger »unter Strom stehen« wollen und das einzigartige Erlebnis des geerdeten Schlafens hautnah erleben möchten – hier weiter.

“HeilPower Basenbad mit Fichtennadel und Lavendel” ist ein Wellness-Produkt, das speziell auf die Bedürfnisse von Körper, Geist und Seele abgestimmt ist. Das HeilPower Basenbad enthält eine perfekte Kombination aus Totes-Meer-Salz, Natron, gemahlenen Tannen-, Fichten- und Kiefernadeln, gemahlenen Lavendelblüten, Mandelöl und reinem ätherischen Fichtenöl. HeilPower Basen-Wald-Bad praktisch im wiederverwendbaren Drahtbügelglas

👇👇👇

Hier zum Basenbad»»».