“In Zeiten, da Täuschung und Lüge allgegenwärtig sind, ist das Aussprechen der Wahrheit ein revolutionärer Akt.”

Dieses Zitat wird George Orwell zugeschrieben, wobei ich dazu nie eine brauchbare Quelle gefunden habe!

Das ändert aber die Aussagekraft des Zitates in keinster Weise und es ist mir persönlich egal, ob das ein George Orwell oder ein Lieschen Müller gesagt hat.

Fakt ist nämlich: Wer heute mit wachem Auge verfolgt, was bei uns im Land tatsächlich so an Täuschung und Lüge abläuft, wird mir zustimmen. Das ist aber jetzt auch keine neue Erkenntnis, wird sich der Eine oder die Andere sagen!

Dem stimme ich auch zu: Wer die Gesetzes-Erlasse der letzten fünf Jahre sich in Erinnerung ruft, wird auch zustimmen, dass dem Bürger nach der altbewährten Salamitaktik, immer mehr Meinungsfreiheit, obwohl im Grundgesetz verankert, genommen wird.

Brisant wird das Ganze, wenn man sich die Nachricht unseres bekannten Kommentarschreiber "Larry" durchliest. Wer meint, das wäre jetzt ein Jux zum Fasching 2020 irrt, und zwar gewaltig. Im folgenden der Bericht von "Larry"



Das Bild: “Ich trage Deutschland im Herzen” stammt von unserem, leider viel zu früh verstorbenen, Michael, genannt “Arabeske654”. Er hakte immer nach, schaute immer skeptisch hinter die Kulissen und deckte auf, was uns an Nachrichten vorenthalten und an Lügen aufgetischt wurde. Wer sich an den Kosten der Beerdigung für einen Menschen, der “Deutschland in seinem Herzen” trug, beteiligen möchte, kann hierzu gerne seiner 87jährigen Mutter eine kleine Spende zukommen lassen. Entweder über PayPal-Adresse: helpmeagent(at)gmail.com oder direkt über die Email-Adresse: arabeske654@web.de, die Bankdaten für eine Banküberweisung abfragen – Danke!

Welch ein Hohn!

” … Diese Woche mußte ich einen Strafprozess über mich ergehen lassen wegen des „Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“. Hintergrund war ein mit der Grußformel „MdG“ unterschriebener Kommentar auf der Seite „trutzbund.org“, welche inzwischen vom Netz genommen wurde.

… Ich hatte diesen Kommentar unter dem Pseudonym „Larry“ geschrieben und, wie auch hier üblich, mit einer Mailadresse unterlegt. Wie den Ermittlungsakten zu entnehmen war, war es den Ermittlern jedoch nicht möglich, über die Mailadresse an meinen Klarnamen zu gelangen. Wie durch „Zauberhand“ schafften sie es aber trotzdem, genauso wie in Dutzenden weiterer Fälle, in denen ehemalige Kommentatoren dieses dubiosen Blogs identifiziert werden konnten und jetzt Probleme mit dem „Staatsschutz“ bekommen. Es bleibt deshalb zu vermuten, daß der Betreiber von „trutzbund.org“, er schrieb dort unter dem Pseudym „Kammler“ (welch eine Posse!), nicht der „aufrechte Nationale“ ist, als der er sich geriert, sondern ein ganz gewöhnlicher Systemkollaborateur, also ein „Shaddainbüttel“, wie er selbst solche Leute immer zu nennen pflegte.

… Ich wurde in diesem Prozess zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt, was zumindest gegenüber dem vorausgegangenen Strafbefehl über 1.200 Euro, gegen den ich Einspruch eingelegt hatte, eine deutliche Verbesserung darstellt. Aber wohlgemerkt erhielt ich diese Strafe für die Verwendung eines Buchstabenkürzels, das alles Mögliche bedeuten kann und – so meine damalige Fehleinschätzung – deshalb auch nicht justiziabel sein kann. Im Prozess mußte ich mich dahingehend belehren lassen, daß die Grußformel „MdG“ zwar vielseitig interpretiert werden kann, aber auf Internetseiten mit entsprechender politischer Ausrichtung als „Mit deutschem Gruß“ interpretiert werden muß, was hierzulande natürlich strafbar ist. Welch ein Hohn! Wir leben in Deutschland und es wird uns Deutschen unter Androhung von Strafe verboten, entsprechend zu grüßen.

… Der Prozess wurde übrigens vom Direktor des hiesigen Amtsgerichtes geführt, was mich im Vorfeld etwas nervös machte, weil ich befürchtete, daß man mir einen Logenrichter vorsetzt wird, der nunmehr die Absicht hat, ein Exempel zu statuieren. Mit nur wenigen Mausklicks konnte ich auch herausfinden, daß ich es tatsächlich mit einem Logenbruder zu tun habe, der zudem in seiner Loge eine höher gestellte Funktion inne hat.

… Zum Glück jedoch bewahrheitete sich diese Befürchtung nicht. Im Gegenteil, dieser Richter zeigte sich sogar durchaus freundlich und wäre sogar bereit gewesen, das Verfahren einzustellen, hätte die Staatsanwaltschaft dies nicht verhindert.

… Nicht nur dieser Umstand hat während dieses Prozesses ein wenig überrascht. Viel überraschender war für mich, daß mein Kommentar bei „trutzbund.org“, welcher im Prozess natürlich vorgelesen wurde, die Begrifflichkeit „Absetzbewegung“ enthielt, wobei ich eigentlich damit gerechnet hätte, daß diese Vokabel von Seiten des Richters entweder unkommentiert „überlesen“ oder aber die Frage gestellt würde, was denn damit gemeint sei. Der Richter konnte jedoch mit dieser Begrifflichkeit durchaus etwas anfangen und kommentierte sie sogar dahingehend, daß damit wohl die „guten Nazis“ gemeint seien. Bemerkenswert wie ich finde …

… Ich schließe daraus, daß das Thema der reichsdeutschen Absetzbewegung in Logenkreisen durchaus bekannt ist und werte dies als indirekte Bestätigung der Richtigkeit meiner Ausführungen zu diesem Thema – diesmal sogar von der Gegenseite. Hier der Artikel dazu:

Die reichsdeutsche Absetzbewegung – Reine Phantasie oder das Wunschdenken Ewiggestriger?

… Aus dem vergleichsweise milden Urteil schließe ich, daß man auch in Logenkreisen durchaus ahnt, daß der Wind dabei ist, sich zu drehen und jetzt, sofern der Verstand dazu ausreicht, nicht auch noch Öl ins Feuer gießen möchte.

… Kurzum, ich mußte zwar einen Strafprozess über mich ergehen lassen und jetzt eine Geldbuße entrichten, was natürlich unerfreulich ist. Wenn ich es aber ganz pragmatisch betrachte, dann sehe ich es so, daß ich gegen Zahlung von 400 Euro die Gewissheit erhalten habe, daß den Systemlingen inzwischen der A*sch auf Grundeis geht und freue mich darüber…” / Quelle: Hier.

In der nächsten Nacht, steh ich wieder auf Wacht. Irgendwo. Ganz einsam.

Da hör’ ich auf einmal den wuchtigen Schritt von Marschkolonnen. Ich starre angestrengt in die Nacht. Etwas Unheimliches… Ungreifbares überkommt mich.

Aus dem Nebel tauchen Gestalten auf. Mit starren, großen Augen marschieren Sie auf mich zu…halten vor mir… eine stumme Front.

Da tritt einer vor. Sein bleiches Gesicht ist mir so bekannt, und doch kenn’ ich den Mann nicht. Da klingts aus seinem Munde:

“Wir sind die Toten. Wir starben für ein neues, deutsches Vaterland. Irgendwo in der Zukunft liegt Deutschland und Ihr müsst… Ihr werdet es finden.” Er hebt die Hand zum Gruße, alle andern tun das Gleiche und verschwinden im Nichts, aus dem Sie gekommen. …so war mein Traum.

Unsere toten Kameraden mahnen uns zur Treue! Und zur Vorsicht!

Mein Freund “arabeske” ist am Montag, den 10.02.2020 verstorben!

Er ist keine 60 Jahre alt geworden. Er hat etwas Technisches studiert, war zeitweise selbständig und hat erwachsene Kinder.

Hier weiterlesen.

Einer der Größten Köpfe seines Blutes hält Einzug in die Unendlichkeit, obgleich er diesen Weg bereits einschlug, bevor sein endliches Vehikel seine finale Bestimmung erfüllte. Dies erkannte ich auch an seinen Kommentaren, welche in den letzten Monaten von immer mehr Kameraden nicht mehr verstanden wurden – hier weiterlesen.

