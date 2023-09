Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges – Teil 5

Artikelreihe aus dem Buch: “Die Gezeichneten – Tatsachen über die Schuldigen des Zweiten Weltkrieges” von Helmut Sündermann.

Als der erste Weltkrieg zu Ende gegangen war, weil Deutschland den Erklärungen des US-amerikanischen Präsidenten Wilson Glauben geschenkt und sich freiwillig dem Feinde ausgeliefert hatte, zog der britische Ministerpräsident Lloyd George mit dem Rufe „Hang the Kaiser“ durch die Versammlungssäle seines Wahlkreises.

Das Diktat, das dann in Versailles folgte, forderte ein Gerichtsverfahren gegen den früheren Deutschen Kaiser „wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes”.

In einer Note, die die Versailler Alliierten zur Erläuterung an die deutsche Delegation richteten, wurde erklärt, daß der erste Weltkrieg „als ein vorsätzlich gegen das Leben der Völker Europas ersonnenes Verbrechen” Deutschlands zu beurteilen sei.

»Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit!«

Wie es gelingt, medial verstärkte Propaganda kritisch zu durchleuchten – eine Anleitung – hier weiter.

Churchill — „dieser Mann bedeutet Krieg“

Die Beteiligung Churchills an der Vorbereitung des gegenwärtigen Krieges war anderer Art, aber von ähnlichem Geist getragen und gleicher Leidenschaft erfüllt wie die des Präsidenten Roosevelt.

Churchill ist der einzige unter den heute im Vordergrund stehenden Staatsmännern, der schon im ersten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat. Er war es, der 1911 Erster Lord der Admiralität wurde, in dem Gedanken und mit dem Ziele, die britische Flotte für den Krieg mit Deutschland bereitzumachen. Als dann der Juli 1914 kommt, kann er den Ausbruch des Krieges gar nicht erwarten. Bereits am 29. Juli, also sechs Tage vor der englischen Kriegserklärung, erläßt er das warning Telegram an alle Geschwaderchefs, sich zum Kriege bereit zu halten.

Fast zwanzig Jahre später, im Juli 1933, entsteht noch eine kleine Weltsensation, als Churchill bei einem Besuch in Paris vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des französischen Parlaments, dem Abgeordneten Berenger, mit offiziellen Dankesworten begrüßt wird. Frankreich werde es niemals vergessen, daß es Winston Churchill gewesen sei, der 1914 die britische Regierung dazu veranlaßt habe, sofort an der Seite Frankreichs in den Krieg zu gehen. Dieser rednerische Erguß mag, historisch gesehen, Churchills damalige Bedeutung übertrieben darstellen, sein Charakterbild aber ist gewiß treffend gezeichnet.

Der seinerzeitige britische Ministerpräsident Asquith berichtet in seinem Tagebuch vom Oktober 1914 eine Episode, die beleuchtet, weshalb Churchill ein so fanatischer Kriegstreiber gewesen ist.

„Winston Churchill“ — so schreibt Asquith — „flehte mich förmlich an, seine Zukunft nicht in konventioneller Art und Weise zu betrachten. Nachdem er — wie er sich selbst ausdrückte — in Antwerpen Blut geleckt hat, beginnt er jetzt wie ein menschenfressender Tiger nach mehr Blut zu schreien und bittet mich, ihn von seinem Amt an der Spitze der Admiralität zu entheben und ihm ein militärisches Kommando anzuvertrauen. Er erklärte, daß eine politische Karriere für ihn nichts bedeute im Vergleich mit militärischem Ruhm.“

Dieses merkwürdige Seelengemälde, das Asquith von Churchill entwirft, dieses seltsame Bild eines anormalen Ehrgeizes wird noch im ersten Weltkrieg durch manche Streiflichter bestätigt und ergänzt. Bekanntlich hat Churchills leidenschaftliches Drängen das Dardanellenfiasko verursacht und ihn vorübergehend die Stellung gekostet.

Von seinen Frontreisen, die er daraufhin als Oberst unternahm, werden Aussprüche berichtet, über die die Schützengrabensoldaten ihre Köpfe schüttelten, die Churchill aber charakterisieren. „Na, habt ihr den Krieg nicht gerne?“ — mit dieser Frage begrüßt er die Tommies in Flandern. Und den Scotts Füsilieren verkündet er: „Der Krieg ist ein Spiel, das man mit lächelndem Antlitz spielt.“ Der englische Biograph Churchills, der sonst an Bewunderung nicht spart, bemerkt mit Schaudern:

„Je mehr dieser seltsame Mensch vom Kriege sah, um so mehr Gefallen fand er daran!“

Als der erste Weltkrieg vorübergegangen war, ohne daß Winston Churchill den ersehnten „militärischen Ruhm“ nach Hause gebracht hatte, hielt er leidenschaftlich Umschau nach neuen Möglichkeiten kriegerischer Betätigung. Es kann heute als erwiesen gelten, daß seine damaligen Trompetenstöße gegen den Bolschewismus weniger aus ernster Erkenntnis der aus dem Osten drohenden Gefahr, sondern vor allem aus dem Drang nach Waffenlärm abgegeben wurden. In der nervösen Hoffnung, doch noch zu seinem Krieg zu kommen, verkündete er damals den erstaunten Versailler Politikern sogar die Parole: „Schafft eine deutsch-französisch-englische Militärallianz.“

Noch einmal, im Jahre 1922, hoffte er zu einem Krieg zu kommen, diesmal gegen Kemal Pascha und die Türken. Im letzten Augenblick hielt das britische Kabinett seinen wildgewordenen Kriegsminister zurück. Und Lord Beaverbrook sprach damals das Wort, das für lange Zeit Churchills politische Karriere verdarb: „Dieser Mann bedeutet Krieg.“

In den 30er Jahren war es still um Churchill geworden. Er wurde nicht mehr ernst genommen. Seine politische Laufbahn war nicht nur „konventionell“ geworden, sie schien auch beendet zu sein.

Doch der Ehrgeiz brennt in solchen Menschen, solange sie atmen. Churchill wußte, daß für ihn in einem friedlichen England, in einer beruhigten Atmosphäre keine Chance mehr bestand. Er war als Mann des Krieges gezeichnet. Wenn seine Stimme wieder Geltung haben sollte, dann konnte es nur in einem neuen Weltkrieg sein. Im Jahre 1934 wurde er sechzig Jahre alt. Es war nicht mehr viel Zeit zu verlieren …

Churchill sucht einen neuen Weg zur Macht; er ist überzeugt, daß dies nur der Weg zum Krieg sein kann. Die Türkei freilich ist abgeschrieben. Auch die „russische Drohung“ ist vergessen, jetzt geht es wieder gegen Deutschland. Zwar hat Churchill im Jahre 1919 die Pariser Konferenz einen „ungestümen Zusammenstoß verwirrter Demagogen“ genannt, aber jetzt, als ihr Werk revidiert werden soll, wird er zu einem glühenden Verteidiger des Versailler Diktates. Hier wittert er eine neue Kriegschance, und er ist entschlossen, sie diesmal nicht mehr aus den Händen zu lassen. Schon am 15. März 1934 berichtet der tschechische Gesandte Masaryk aus London nach Prag:

„Es ist allgemein bekannt, daß Winston eine Phase alarmierender Geisteshaltung durchmacht und ständig auf die nahe Möglichkeit eines Krieges und die Notwendigkeit der Rüstungen verweist.“

Die „alarmierende Geisteshaltung“ — dies ist der Beitrag, den Churchill unermüdlich zur Kriegsvorbereitung geleistet hat. Schon im Mai 1938 fordert er in Manchester offen die militärische Einkreisung Deutschlands als Hauptaufgabe der britischen Politik. Und als Chamberlain aus München zurückkehrt, fällt er geifernd über ihn her und proklamiert die friedliche Einigung als nationale Schande.

Im Sommer 1939 bereist er Frankreich und besucht demonstrativ die Maginotlinie. Am 3. September 1939 ist er am Ziel: der Krieg ist da, und er hat wieder ein Amt. Nach acht Monaten, am 10. Mai 1940, erhält er schließlich auch den langersehnten Posten des Premierministers. Jetzt hat er, was er will: den Weg zu militärischem Ruhm. Was tut es, daß dieser zuerst nach Dünkirchen und Singapur führt, dann in die Abhängigkeit von den USA, schließlich zum Handlangerdienst für die Sowjets.

Als junger Mann, kaum aus der Schule entlassen, hat Churchill einmal ausgerufen: „Wie schön, sich vorzustellen, man wäre 1793 erst 19 Jahre alt gewesen und hätte noch mehr als 20 Jahre Krieg vor sich gehabt.“

Mag England fallen, mag die Menschheit mir fluchen, ich, Winston Churchill, Nachfahre der Herzöge von Marlborough, habe den Traum meiner Jugend, die Sehnsucht meines Lebens erfüllt!

