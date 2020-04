BIOS-LOGOS: Bandschreiben sind doch regenerierbar!

Ansichten schulmedizinischer Laien: Müssen nicht stimmen, sehen wir aber so.

Sicher zählen Rückenprobleme zu den bekanntesten Problemen in der heutigen Zeit. Hiermit meinen wir nicht jene Probleme, welche durch einen Unfall entstehen können, diese gehören in eine extra Sparte. Vielmehr geht es um diese Rückenprobleme, die man dem Alter zuschreibt oder einer besonderen körperlichen Belastung nachsagt.



Da wir hier bei Bios Logos schulmedizinische Laien sind, also keine medizinische Ausbildung haben, mussten wir uns auf das wenige verlassen, was wir uns als langjährige Karatelehrer über den menschlichen Körper aneignen konnten. Obwohl wir seit fast 13 Jahren mit unserer Methodik in der Beseitigung von Rückenproblemen positive Erfolge verzeichnen konnten und sogar bereits beschlossene Operationen verhinderten, bekamen wir erst im Jahr 2013 die Gelegenheit, die erbrachten Ergebnisse erstmals durch Aufnahmen der Magnetresonanz-Tomographie bestätigt zu sehen.

Ein Patient meldete sich bei uns, weil er kurz vor einer Rückenoperation stand, die er durch unsere Arbeit verhindern wollte. Später stellte sich heraus, das es wohl doch mehr ein Versuch war, unsere Arbeit als fehlerhaft darzustellen. So tauchten dann nach unseren Maßnahmen diese Aufnahmen auf, die uns der zufriedene Patient zuspielte. Mittels dieser Bilder, die im übrigen vom gleichen Krankenhaus erstellt worden sind, welche zuvor die Rückenoperation durchführen wollte, lag uns nun der Beweis vor:

Bandschreiben sind doch regenerierbar!

“Ich ehre die Arbeit von Reiner Nießen hoch. Dass sie von der Krankheitsmedizin nicht willkommen geheißen wird, erstaunt allenfalls reichlich naiven Menschen. Ich will, dass seine Erkenntnisse und Methoden weiterentwickelt und verbreitet werden.” Michael Kuenzel – fusspflege-neumarkt.de/

“Aus Überzeugung heraus habe ich vor 8 Jahren zunächst die schmerzlose Entfernung der Fußnägel erlernt. Ich habe schnell erkannt, dass die Bios-Logos Methode einzigartig ist und nicht aussterben darf. Durch meine Erfolge in der Fußpflege durfte ich vor 2 Jahren zusätzlich die Ausbildung zur Gymnastik bei Bios-Logos absolvieren. Somit werde ich mit meiner Praxis auf jeden Fall hier in Deutschland (Bayern) die Bios-Logos Methode weiterführen.

Liebe Grüße an das Bios Logos Team aus Neumarkt”

