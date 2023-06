Interview mit Harald Nugiseks, ehemaliger Angehöriger der 20. Waffen-Grenadier-Division der SS und Ritterkreuzträger

Dies ist ein Interview von 1993 (in Tartu, Estland) mit Harald Nugiseks, ehemaliger Angehöriger der 20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1) und Ritterkreuzträger.

…

Harald Nugiseks (geb. 22. Oktober 1921 in Jerven, Estland; gest. 2. Januar 2014) war ein estnischer Oberscharführer der Waffen-SS, der im Zweiten Weltkrieg als Freiwilliger in der 20. Estnischen Waffengrenadier SS-Division diente. Er war einer der vier Esten, die mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet wurden. 1992 wurde er ehrenhalber zum Hauptmann des estnischen Heeres ernannt.

…

Im Juli 1941 versteckte er sich vor der Mobilisation der Roten Armee. Vernichtungsbataillone der Roten Armee suchten überall im Land nach zu Mobilisierenden. Mehrere seiner Verwandten wurden von Rotarmisten durch Bajonettschläge umgebracht und der Gutshof seiner Familie wurde abgebrannt. Im August desselben Jahres ging er als Freiwilliger in die Wehrmacht. Im Bataillon von Hauptmann Artur Asu nahm er an der Befreiung Revals teil, der Hauptstadt Estlands. Danach diente er einige Zeit im Estnischen Selbstschutz. Am 2. Oktober 1941 wurde er Mitglied der Estnische Sicherungsgruppe 185. Der Dienstvertrag endete im Dezember 1942.

…

Im Mai 1943 trat Nugiseks in die Estnische SS-Legion ein. Von Mai bis September erhielt er eine Ausbildung in der SS-Unteroffiziersschule in Lauenburg. Danach wurde er zum SS-Unterscharführer befördert. Ende 1943 kämpfte Nugiseks in der Estnischen SS-Freiwilligen-Brigade in den Schlachten bei Nevel, wo er verwundet wurde. Am 21. Dezember wurden ihm das Verwundetenabzeichen in Schwarz und das Infanterie-Sturmabzeichen verliehen. Für die Teilnahme in den Kämpfen bei Nevel wurde ihm 27. Februar 1944 das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen.

…

Ab dem 19. Februar war Nugiseks an der Front bei Narva im Einsatz. Er führte einen Sturmtrupp beim Gegenangriff auf den Brückenkopf Vaasa-Vepsküla-Siiverts. Für dort aufgezeigte Tapferkeit erhielt er am 7. März das Eiserne Kreuz I. Klasse und am 20. April das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Am 13. April 1944 war er schwer erkrankt, die Verleihungszeremonie mußte dann auch am Krankenbett stattfinden. Bis Oktober 1944 war er dann im Reserve-Lazarett in Meran in Süd-Tirol zur Genesung. Im Oktober 1944 kam er dann wieder zurück zu seiner Division in Neuhammer.

Interview mit Harald Nugiseks, ehemaliger Angehöriger der 20. Waffen-Grenadier-Division der SS und Ritterkreuzträger

Ich möchte gleich mit der Frage beginnen, was Sie dazu bewogen hat, sich den Deutschen und insbesondere der Waffen-SS anzuschließen?

…

Harald: Das wäre eine lange und langweilige Geschichte, aber ich gebe Ihnen eine kurze Version. Um zu verstehen, warum, muss man unsere Geschichte als Nation verstehen und was 1940 geschah. Estland war ein freies Land, dass durch Versailles seine Unabhängigkeit von den früheren russischen und deutschen Herrschern erhalten hatte. Seit 1920 war es ruhig um uns geworden und wir lebten einfach und sorglos.

…

Es gab kleine Grenzgefechte mit den Roten, aber nichts Besorgniserregendes. Es gab eine kleine Clique, die sich der neuen Räterepublik anschließen wollte, aber die meisten von uns wollten mit dem Kommunismus nichts zu tun haben, denn wir hatten von der weißen Armee und den zahllosen Opfern gehört, die für ihren Glauben getötet wurden. Leider schlug sich die winzige jüdische Bevölkerung hier auf die Seite der Sowjets. Sie produzierten und verbreiteten heimlich Propaganda für ein Ende der christlichen Vorherrschaft und Freiheit.

…

Einige gingen sogar so weit, mit der Geheimpolizei zusammenzuarbeiten, um Christen, die sich dem System widersetzten, zu verraten, zu verhaften und hinzurichten. Tausende verschwanden, Kirchen wurden geschlossen und Bücher wurden verbrannt, um jeden Hinweis auf Nationalismus und Christentum zu beseitigen, nur Marx, Lenin und Trotzki waren erlaubt. 1940 hassten wir Hitler und Deutschland, wir fühlten uns verraten, als Hitler von der Rettung Europas sprach, dann aber mit den Sowjets zusammenarbeitete, um unsere Besetzung zu ermöglichen.

…

Die Besatzung war so schlimm, dass im Juni 41 alle die deutschen Truppen als Befreier begrüßten. Ich muss sagen, dass sie sich beeindruckend verhalten haben. Die erste Handlung, die sie nach der Räumung der Sowjets vornahmen, war die Verteilung von Lebensmitteln und die Wiedereröffnung unserer Kirchen. Sie gewannen sehr schnell die Bewunderung der Menschen und auch meine eigene. Ich wurde für eine Art Heimatarmee rekrutiert, um vor den sich versteckenden Sowjets zu schützen. Die Deutschen zogen schnell weiter und wir wurden mit der Jagd auf Banditen beauftragt.

…

Was hat mich zur SS geführt?

…

Mir gefiel, was Deutschland für Europa tat, und wie es uns befreite und uns erlaubte, frei zu bleiben; alles war für Estland und Europa.

…

Wie sah Ihre Ausbildung aus?

…

Harald: Es war hart, das kann ich nicht herunterspielen, wir hatten estnische und deutsche Ausbilder, die uns zu jeder Tages- und Nachtzeit gedrillt haben, wir mussten marschieren und uns um 21.00 Uhr melden, dann kamen sie um 1.00 Uhr nachts mit Töpfen und Essensvorräten herein und wollten mehr. Wir wurden hauptsächlich an deutschen Waffen ausgebildet, aber manchmal mussten wir auch erbeutete Waffen benutzen. Wir wurden oft gedrillt und dadurch sehr geübt im Umgang mit allen Waffen. Ich möchte sagen, dass sie uns als Gleiche behandelten, aber in der SS bedeutete Ausbildung Lernen nicht gebrochen und gedemütigt zu werden.

…

Wir lernten, selbständig zu sein und Vertrauen in unsere Kameraden zu haben. Ich möchte mit einem Mythos aufräumen, den einige behaupten: Wir wurden nie gezwungen, Sklaven der Deutschen oder Hitlers zu sein. Wir hatten unsere eigenen Offiziere und Führer und alles, was wir taten war für Estland. Am Ende unserer Ausbildung trafen wir RFSS Himmler. Er kam, um unsere Abschlussparade zu sehen und uns zu inspizieren. Er sprach zu uns und beklagte, wir befänden uns auf einem heiligen Kreuzzug gegen den Ostbolschewismus, der alle Völker der Erde versklaven werde, wenn wir nicht siegten. Er machte uns bereit, sie anzugreifen; ein großer Jubel erhob sich für unsere Sache.

…

Was war Ihr erster Einsatz und wie war er?

…

Harald: Mein erster Einsatz war bei der Heimatschutztruppe [Omakaitse]. Wir hatten die Aufgabe, sowjetische Soldaten und alle, die ihnen halfen, zu fangen. Die ganze Situation begann mit dem deutschen Angriff, viele flohen mit den Sowjets, aber einige schafften es nicht bis ganz nach drüben. Sie versteckten sich in den Wäldern und überlebten, indem sie die Bauern bestahlen. Sie schlossen sich mit sowjetischen Soldaten zusammen, die sich weigerten, sich zu ergeben, und zogen in kleinen Gruppen umher, durchbrachen Grenzen und brannten Brücken nieder, als sie mutiger wurden.

…

Mein erster Einsatz war, als eine Gruppe in der Nähe der Grenze eingeschlossen war. Ein Mädchen, das von ihren Eltern geschickt wurde, um uns zu sagen, dass ihr Dorf eingenommen worden war, gab uns einen Tipp und sagte, sie hätten den Bürgermeister getötet. Wir umstellten das Dorf und gerieten sofort unter Beschuss. Unsere wiederholten Rufe nach einer sicheren Kapitulation und der Zusicherung von Kriegsgefangenenlagern wurden mit Maschinengewehren beantwortet. Wir erlitten unsere ersten Verluste. Als es vorbei war, waren sie alle tot. Sie schossen auch einige Zivilisten nieder, die zu fliehen versuchten, als die Schießerei begann.

…

Die meiste Zeit meiner Wache war ruhig, auch wenn wir jetzt außerhalb unserer Grenzen umherzogen, aber nach der deutschen Niederlage in Stalingrad wollten viele mehr helfen. Viele waren bereits nach Deutschland gegangen, um dort zu arbeiten oder hatten sich 1942 freiwillig zur estnischen SS-Legion gemeldet. Ich glaube, Anfang 43 bekamen wir die Möglichkeit, in einem neuen estnischen SS-Regiment zu dienen und ich wollte unbedingt gehen, ebenso wie meine Kameraden, die in die Fußstapfen der anderen estnischen Männer traten. Es dauerte nicht lange, bis wir im Kampf auf die Sowjets trafen. Wir waren gut ausgebildet und wollten uns an den Horden rächen, die unserem Volk so viel Leid zugefügt hatten.

…

Welchen Eindruck hatten Sievon den russischen Soldaten und Menschen?

…

Harald: Das russische Volk war gut, wir haben nie gegen sie gekämpft, sondern wir hatten überall an der Ostfront sehr gute Beziehungen. Der durchschnittliche Soldat wurde zum Kämpfen gezwungen, und sein Wille war sehr leicht zu brechen. Weil sie an die Front mussten, fehlte ihnen die Disziplin und sie neigten dazu, aus Frustration Verbrechen zu begehen. Sie wendeten sich leicht gegen ihre eigenen Leute, die sie als Verräter ansahen; oft stießen wir auf Dörfer, in denen fast alle Bewohner getötet wurden, weil sie mit uns kooperiert hatten, vor allem in der Ukraine. Später behaupteten sie, wir hätten diese Verbrechen begangen. Die Partisanen, von denen viele Juden waren, waren besonders böse, deshalb mussten sie meistens, wenn wir sie erwischten, hingerichtet werden. Sie töteten Soldaten, Zivilisten und sogar Kinder, um jeden zu erwischen, der gegen sie arbeitete. Ich werde nie vergessen, was sie gegen Ende taten als sie eine Stadt einnahmen. Ein paar der Jugendlichen waren der örtlichen Version der Hitlerjugend beigetreten. Sie hängten alle Kinder auf, Sieben-, Acht-, Neunjährige und erschossen die Eltern.

…

Da wir gerade davon sprechen, möchte ich eine Frage zu den Juden stellen. Es wird behauptet, dass Estland dabei geholfen hat, Juden zu ermorden und dass die SS das Hauptinstrument dafür war. Fühlen Sie sich schuldig?

…

Harald: Unsinn, was den meisten Juden widerfahren ist, haben sie selbst verschuldet. Ich wäre entsetzt und würde mich schämen, wenn ich für eine Idee kämpfen würde, die unschuldige Menschen verfolgt. Nicht alle Juden wurden verfolgt. Es gab einige in Estland, die loyal waren und in Frieden lebten und diejenigen, die sich entschieden, unseren Feinden zu helfen oder unser Volk anzugreifen, wurden sehr hart angefasst. Es war nicht ungewöhnlich, von Angriffen auf Juden durch die Verwandten derer zu hören, denen sie geholfen hatten, sie zu vertreiben. Die Deutschen mussten sogar gegen einige Milizen vorgehen, die sich an manchmal unschuldigen Juden rächten.

…

Ich hege keine Feindseligkeit gegenüber Juden, aber es ist eine Tatsache, dass sie eine direkte Rolle dabei spielten, den Bolschewismus in die Welt zu bringen und Millionen von Menschen zahlten einen hohen Preis; vor allem das christliche Europa. Nach dem Krieg war es das Gleiche, die Sowjets brachten sie zurück an die Macht und wieder wurde jeder, der das nicht akzeptierte, weggeschickt oder schlimmer. Ganze Dörfer, die sich versteckt hielten oder dem Feind halfen, wurden zerstört und die Menschen in Ghettos gesteckt, um sie zu konsolidieren. Die meisten kämpfenden Nationen taten dies auf die eine oder andere Weise mit Völkern, die sie als Bedrohung ansahen. Das war nichts Neues.

…

Ich werde mit reinem Gewissen vor unseren Schöpfer treten und um Vergebung meiner Sünden bitten, aber in dem Wissen, dass die Schädigung Unschuldiger nicht dazugehört. Ich habe nur gesehen, dass die Deutschen sehr freundlich zu denjenigen waren, die sie abtransportierten, nicht so, wie man es heute im Fernsehen sieht.

…

Sie haben das Ritterkreuz erhalten. Wie haben Sie das geschafft und wie war es, als Held bezeichnet zu werden?

…

Harald: Ja, ich habe diese Auszeichnung nur für eine sehr kleine Tat erhalten und hatte eine Heidenangst. Zunächst einmal war unsere Legion im ständigen Kampf, entweder gegen Partisanen oder gegen die Sowjets. Ich war in einer Schlacht nach der anderen und wurde mit dem Eisernen Kreuz in beiden Klassen ausgezeichnet. Im Jahr 1944 konnten die Sowjets, die uns zahlenmäßig weit überlegen waren, die Front bis vor unsere Haustür zurückdrängen. Unsere Legion wurde an der Ostfront als Feuerwehr eingesetzt, die immer einen Brandherd löschte. Als die Sowjets unsere Heimat bedrohten, wurden wir zur Verteidigung unserer Grenzen herangezogen, da unsere Führer wussten, dass wir wie Löwen kämpfen würden.

…

Wir befanden uns in guten Verteidigungspositionen, die um die Seen und den Fluss herum gebaut waren und hielten die Sowjets auf. Wir haben ihnen schwere Verluste an Männern und Material zugefügt. Wir hatten eine Scharfschützin gefangen genommen, die uns sehr gute Informationen über die Reichweite der sowjetischen Linien lieferte. Für eine Sowjetin war sie recht hübsch; sie wirkten normalerweise sehr schlicht und ungepflegt. Wir behielten sie bei uns, da sie sehr kooperativ war und einigen unserer Männer sogar zeigte, wie man mit einem Scharfschützengewehr schießt, wenn Sie das glauben können. Wie die Deutschen hatten auch wir ehemalige Sowjets, die uns bei Aufgaben hinter den Linien halfen, viele schlossen sich später der Befreiungsarmee an.

…

Die Sowjets griffen uns mit einer massiven Streitmacht an, aber wir schlugen sie zurück und schalteten ihre Panzer aus. Nachdem der Angriff abgebrochen war, wollten unsere Anführer den Kampf zum Feind bringen; wir griffen an und bildeten einen Brückenkopf. In diesem Moment bemerkte ich, dass unsere Offiziere ausgefallen waren und ich übernahm das Kommando. Ich hatte aus früheren Angriffen gelernt, dass uns die Munition und die Granaten ausgingen. Das bremste unseren Schwung aus, da wir nicht so viel mitnehmen konnten. Ich befahl den Männern, Schlitten zu holen, damit wir einen großen Vorrat hatten und weitergehen konnten.

…

Das funktionierte, denn wir konnten die sowjetischen Schützengräben einnehmen und sie gegen die zahlenmäßig überlegenen Gegenangriffe halten. Die Sowjets zahlten einen hohen Tribut und wir wollten weiter vorrücken, aber wir hatten keine Unterstützung an den Flanken. Es war ein harter, blutiger Kampf, aber die Esten setzten sich gegen eine viel größere Übermacht durch. Die Scharfschützin, die überraschenderweise nicht versuchte zu fliehen, wie es einige Gefangene taten, umarmte mich herzlich, als sie sah, dass ich überlebt hatte. Unsere Aktionen hielten die Sowjets an dieser Front monatelang auf.

…

Ich wurde wegen meiner Verwundungen ins Krankenhaus gebracht, wo man mir mitteilte, dass ich für eine hohe Auszeichnung vorgeschlagen wurde, die auch genehmigt wurde. Es wurde eine große Sache daraus gemacht, Zeitungen, Kameras, hohe Führer und alle möglichen Leute waren da, um das mitzuerleben. Ich war erst der zweite Este, der diese Auszeichnung erhielt. Es war ein sehr stolzer Tag, ich bekam auch Sonderurlaub, aber ich wollte auch wieder zu meinen Kameraden. Überall, wo ich hinkam, wurde mir ein Getränk angeboten.

…

Wir hatten die Sowjets an unserer Grenze bis zum Stillstand bekämpft, jetzt griffen sie die Mittelfront an, wir hatten es eigentlich ruhig und nutzten die Zeit, um uns auszuruhen und aufzurüsten. Wir machten Ausbildung, Instandhaltung und halfen den Bauern. Das dauerte aber nur ein paar Monate, denn schon bald waren wir wieder im Einsatz.

…

Sie haben erwähnt, dass Sie in Schwierigkeiten geraten sind, was ist passiert?

…

Harald: So in etwa. Ich war auf Kurzurlaub und genoss das Leben und ein Bier. Ich bemerkte einige Soldaten einer anderen ausländischen Einheit, die versuchten, die Kleider einiger estnischer Rotkreuzschwestern hochzuziehen. Ich erkannte eine aus meiner Heimat, die ich mochte, und dachte, es wäre eine gute Idee, den Helden zu spielen und sie aufzuhalten. Ich merkte, dass die Mädchen ihre Aufmerksamkeit nicht wollten und sie baten mich, sie aufzuhalten. Ich ging auf einen zu, aber wir verstanden uns nicht, also stieß ich ihn weg und wir kämpften; wurden aber schnell von anderen Kameraden unterbrochen. Der Soldat hatte ein blutiges Gesicht, das eine Krankenschwester säuberte, während sie uns beide zurechtwies.

…

Ich wurde von unserem neuen Offizier gemaßregelt, der mehr Spott und Häme übrig hatte als ein Soldat an der Front. Er wollte ein Exempel statuieren und degradierte mich. Ich war wütend, aber bald kam der Krieg dazwischen.

…

Wie war das Ende für Sie?

…

Harald: Das Ende? Am Ende haben wir unser Land verloren, wir konnten sie einfach nicht aufhalten, weil sie so zahlreich waren. Wir kämpften gegen viele Nachhutgruppen und fügten ihnen schwere Verluste zu. Ich erfuhr, dass meine Heimat zerstört worden war, als sie herausfanden, dass ich für viele so etwas wie ein Held war, obwohl ich mich nicht als solchen betrachte. Wir kämpften weiter und halfen unseren Kameraden, so gut wir konnten, aber es war ein Rückzug nach dem anderen. Wir waren gezwungen, uns weit von unserer Heimat zu entfernen, aber wir hatten immer noch einen Funken Hoffnung, dass Deutschland ein Wunder vollbringen und siegen könnte, wir beteten für eine Intervention oder etwas, das einen Frieden erzwingen würde.

…

Im Mai ’45 war alles vorbei, Deutschland lag am Boden und war am Ende seiner Kräfte, wir wussten, was uns mit den Sowjets bevorstand, also schlug unser Führer vor, nach Westen zu ziehen und uns den Alliierten zu ergeben. Wir schafften es nicht; Partisanen überraschten uns und nahmen uns gefangen. Sie waren jünger, hatten sich vielleicht gerade erst zur Umkehr entschlossen und hatten weder Hass noch Kampf kennengelernt. Sie hielten uns Waffen vor die Nase und bedrohten uns, aber es hätte schlimmer sein können, denn ich erfuhr von all den Morden, die Tschechen später begingen.

…

Sie schickten uns für eine Weile in ein Kriegsgefangenenlager, dann übergaben sie uns den Sowjets, die uns vor Gericht stellten und in die Gulags Sibiriens schickten. Wir waren wütend, hatten aber mehr Angst vor dem, was uns erwartete. Die Sowjets waren ziemlich hart zu uns, wir waren mit Zehntausenden von anderen zusammen, die gegen die Sowjets gekämpft hatten. Die Gulags hielten jeden fest, ob alt, jung, weiblich oder schwanger. Sie brachten uns rein, schnitten uns die Haare ab, zwangen uns zu duschen, entlausten uns und schlugen jeden, der ihnen nicht schnell genug war.

…

Das Personal in diesen Lagern war nicht wehr- oder kampftauglich, also hatten sie einen Groll gegen uns Soldaten. Je höher der Dienstgrad, desto schlimmer waren sie. Unzählige Menschen starben in diesen Lagern, die Hygiene war schlecht, es gab keine medizinische Versorgung, es sei denn, es handelte sich um eine ansteckende Krankheit, keine Post und keine religiösen Dienste. Die Geistlichen unserer Einheit hatten es schwer; ihr Glaube wurde auf eine harte Probe gestellt. Jeder, der sich zu einem tiefen Glauben an Hitler oder an den Kampf Europas bekannte, wurde entfernt und nie wieder gesehen. Ich habe es geschafft zu überleben, weil ich so jung war und die SS uns fit und gesund gehalten hat. Wenn man mich fragte, warum ich kämpfte, sagte ich einfach, dass ich es musste. Sie sahen es als Zwang an, aber ich hielt mich an meinen Eid und meine Ehre, und ich wusste, warum ich kämpfte.

