Der Westen wirft Russland Geschichtsrevision vor. Daher ist es interessant, sich anzuschauen, wie in Russland heute über die Landung in der Normandie berichtet wird.

Der Westen wirft Russland Geschichtsrevision vor. Im Spiegel ist beispielsweise gerade erst ein vollkommen unsinniger Artikel mit der Überschrift „Russische Geschichtspolitik – Kremlpropaganda deutet deutsche Nachkriegsgeschichte um“ erschienen.

Andererseits wirft auch Russland dem Westen Geschichtsrevision vor, weil die Rolle der Sowjetunion in der heutigen westlichen Geschichtsschreibung immer weiter in den Hintergrund gerückt wird, obwohl die Sowjetunion von 1941 bis 1944 praktisch alleine gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat und jeder zweite Tote des Zweiten Weltkrieges ein Sowjetbürger war. Und dass Vertreter Russlands inzwischen zu den Gedenkfeiern zur Befreiung von KZs ausgeladen werden, spricht für sich, zumal im Westen sogar schon behauptet wurde, US-Truppen hätten Auschwitz befreit.

Im Westen wird die Landung in der Normandie im Jahr 1944 jedes Jahr groß gefeiert und als Wendepunkt des Krieges dargestellt. Der tatsächliche Wendepunkt des Krieges war jedoch die Schlacht von Stalingrad von 1942/1943, woran im Westen jedoch nicht mit großen Veranstaltungen erinnert wird.

Wer schreibt also die Geschichte um?

Während der Westen die Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg zu ignorieren versucht, wird die Waffenbrüderschaft mit den Westalliierten in Russland in Ehren gehalten. Russland schreibt die Geschichte nicht um und erinnert immer auch ausdrücklich an den Anteil der Westalliierten im Kampf gegen Hitler-Deutschland. Das zeigt ein Artikel eines russischen Historikers, den die russische Nachrichtenagentur TASS aus Anlass des Jahrestages der Landung in der Normandie veröffentlicht hat und den Thomas Röper von Anti-Spiegel übersetzt hat.

Tatsächlich hatten die nüchtern rechnenden Westalliierten für dieses gefährliche Wagnis gewichtige Gründe, über die immer noch gern der Mantel des Schweigens gehängt werden soll.

„Die Deutschen halten die Gefahr im Westen für einen Bluff“:

Wie die Eröffnung der zweiten Front verschoben wurde

Der Historiker Aleksej Wolynets zum 80. Jahrestag der Landung amerikanischer und britischer alliierter Truppen in der Normandie.

„Die militärische Lage der Sowjetunion würde sich erheblich verbessern, wenn im Westen eine Front gegen Hitler errichtet würde.“ Diese Worte hat Josef Stalins in einer Botschaft an Churchill bereits im Juli 1941 ausgesprochen. Aber es dauerte fast zwei Jahre, bis eine solche Front im Herzen Europas auftauchte. Versuchen wir zu verstehen, was der berühmten Landung in der Normandie vorausging und warum sie erst am Ende des Weltkriegs stattfand.

„Der Widerstand der Russen gibt uns neue Möglichkeiten“

„Wir werden alles tun, um euch zu helfen.“ So lautet ein Satz aus der ersten Botschaft des britischen Premierministers an den Staatschef der UdSSR, die kurz nach dem Angriff Adolf Hitlers auf die Sowjetunion verschickt wurde. Die Botschaft enthielt eine sehr schmeichelhafte Bewunderung für die Rote Armee, aber mehr nicht. Premierminister Winston Churchill sicherte zwar Hilfe zu, versprach aber nichts Konkretes. Stalin war in seiner Antwort viel deutlicher: „Eine Front in Nordfrankreich könnte Hitlers Kräfte aus dem Osten abziehen (…) Ich kann mir vorstellen, wie schwierig es ist, eine solche Front zu schaffen, aber es scheint mir, dass sie trotz der Schwierigkeiten nicht nur um unserer gemeinsamen Sache willen, sondern auch im Interesse Großbritanniens selbst geschaffen werden müsste.“

Ausgehend von dieser Erklärung, die am 18. Juli 1941 nach London ging, lohnt es sich, die Geschichte der zweiten Front – der Front der westlichen Alliierten, Großbritanniens und der USA, gegen Hitler – aufzuzählen. Von diesem Datum bis zur Landung in der Normandie vergingen 1.054 Tage. Und in all diesen Tagen blieb die Frage der zweiten Front das Schlüsselthema in der diplomatischen Kommunikation zwischen der UdSSR und den anderen Mitgliedern der Anti-Hitler-Koalition.

Darüber hinaus war die Frage der zweiten Front vielleicht der einzige Moment, in dem sich im vorsichtigen und äußerst höflichen Tonfall der Botschaften Stalins an die westlichen Regierungen manchmal eine deutliche Irritation zeigte.

“Die Deutschen halten die Gefahr im Westen für einen Bluff und verlegen ungestraft alle ihre Kräfte aus dem Westen nach Osten, in der Überzeugung, dass es im Westen keine zweite Front gibt und geben wird (…) Ich denke, es gibt nur einen Ausweg aus dieser Situation: noch in diesem Jahr irgendwo auf dem Balkan oder in Frankreich eine zweite Front zu schaffen (…) Ich bin mir bewusst, dass diese Nachricht Eurer Exzellenz Kummer bereiten wird” Quelle: Aus einem Brief von Joseph Stalin an Winston Churchill im September 1941.

Die Sowjetunion erlitt damals schreckliche Niederlagen, Hitlers Truppen waren weit in unser Gebiet vorgedrungen, während das Britische Reich mit seinen Kolonien und Herrschaftsgebieten in Australien, Kanada, Indien und Afrika über Reserven verfügte, die durch den Krieg kaum beeinträchtigt wurden. Außerdem war Japan zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den Kampf gegen unsere westlichen Verbündeten eingetreten, und Moskau, das Hitlers Panzerarmeen auf sich zustürmen sah, glaubte vernünftigerweise, dass die wirksamste Hilfe die Landung britischer Truppen im europäischen Hinterland des Dritten Reiches sein würde.

Auch Großbritannien erkannte das. „Der Widerstand der Russen gibt uns neue Möglichkeiten (…) Er hat eine fast revolutionäre Situation in allen besetzten Ländern geschaffen und 2.000 Meilen Küstenlinie für die Landung britischer Truppen geöffnet. Aber die Deutschen können ihre Divisionen ungestraft nach Osten verlegen, gerade weil unsere Generäle den Kontinent immer noch als eine No-Go-Zone für britische Truppen betrachten“, berichtete der einflussreiche kanadische Politiker William Aitken, auch bekannt als Lord Beaverbrook, der damals für die gesamte Militärwirtschaft des britischen Reiches verantwortlich war, der Londoner Regierung.

Der britische Verbündete eilte der UdSSR nicht mit aller Macht zu Hilfe. Dafür hatte London sowohl objektive als auch subjektive Gründe. Die strategische Landungsoperation war in der Tat äußerst schwierig und gefährlich. Darüber hinaus waren die britischen Eliten keineswegs bereit, ihr Blut für den sowjetischen Partner zu opfern, der bis Juni 1941 als Rivale und sogar als Feind angesehen wurde.

„Das schafft außergewöhnliche Schwierigkeiten für die Sowjetunion“

Der Enthusiasmus in Erwartung einer zweiten Front wird durch den offenen Eintritt der USA in den Weltkonflikt noch verstärkt. Ab Dezember 1941 befand sich Washington nicht nur mit Japan, sondern auch mit Deutschland und allen europäischen Verbündeten Hitlers im Krieg. Das beeindruckende wirtschaftliche Potenzial der USA ließ auf ein relativ baldiges Erscheinen amerikanischer Truppen in Europa hoffen. Hinzu kommt, dass Präsident Franklin Roosevelt bereits im Frühjahr 1942, als er zwischen der pazifischen und der europäischen Front wählte, direkt die Priorität der Bemühungen gegen Hitler darlegte, denn das Dritte Reich mit seinen Satelliten war für die USA viel gefährlicher als Japan.

Roosevelt, ein sehr erfahrener Politiker, berücksichtigte auch die öffentliche Stimmung in den westlichen Ländern, in denen die Forderungen nach wirksamer Hilfe für die kämpfende UdSSR immer lauter wurden.

“Ihr Volk und mein Volk fordern eine Front zu schaffen, die den Druck auf die Russen verringern würde, und diese Völker sind weise genug, um zu erkennen, dass die Russen heute mehr Deutsche töten und mehr Ausrüstung zerstören als Sie und ich zusammengenommen” Quelle: Aus einem Brief von Franklin Delano Roosevelt an Winston Churchill im April 1942

Im Frühsommer desselben Jahres besuchte Wjatscheslaw Molotow, Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten (Außenminister) der UdSSR, Washington und London. Er und die Verantwortlichen der beiden westlichen Großmächte unterzeichneten gemeinsame Kommuniqués und Erklärungen über militärische und politische Absichten, die einen wichtigen und sehr konkreten Satz enthalten: „Während der Verhandlungen wurde volle Übereinstimmung über die dringenden Aufgaben zur Schaffung einer zweiten Front in Europa im Jahr 1942 erzielt.“

In der Sowjetunion wurde diese Nachricht angesichts der neuen strategischen Offensive Hitlers an der Wolga mit verständlicher Begeisterung aufgenommen. „Die Schaffung einer zweiten Front in Europa wird Hitlers Armeen an unserer Front unüberwindliche Schwierigkeiten bereiten. Hoffen wir, dass unser gemeinsamer Feind bald die Ergebnisse der immer enger werdenden militärischen Zusammenarbeit der drei Großmächte auf seinem Rücken spüren wird“, heißt es in einem Protokoll der Sitzung des Obersten Rates (Parlament) der UdSSR.

Allerdings blieb die mit den westlichen Alliierten unterzeichnete Absichtserklärung nur eine Erklärung. Weder 1942 noch 1943 erschien die zweite Front in Europa in dem Sinne, in dem die blutende Sowjetunion sie erwartet hatte.

Die grausamste Irritation und Enttäuschung zeigt sich in den diplomatischen Wendungen von Stalins Botschaft an Präsident Roosevelt in Washington im Frühsommer 1943, vor der grandiosen Schlacht von Kursk: “Jetzt treffen Sie zusammen mit Herrn Churchill eine Entscheidung, die die anglo-amerikanische Invasion in Westeuropa auf das Frühjahr 1944 verschiebt. Das heißt, die Eröffnung der zweiten Front in Westeuropa, die bereits von 1942 auf 1943 verschoben wurde, wird erneut verschoben, diesmal auf das Frühjahr 1944. Diese Ihre Entscheidung bringt die Sowjetunion in außerordentliche Schwierigkeiten, die seit zwei Jahren unter äußerster Anspannung aller Kräfte einen Krieg gegen die Hauptkräfte Deutschlands und seiner Satelliten führt (…) Es erübrigt sich zu sagen, welch schweren und negativen Eindruck diese erneute Verschiebung der zweiten Front in der Sowjetunion machen wird – im Volk und in der Armee”

„Sie könnte sich als die schrecklichste Katastrophe erweisen“

Die hypothetische Landung von Truppen in Europa führte zu Unstimmigkeiten und Kontroversen nicht nur zwischen der UdSSR und den anglo-amerikanischen Verbündeten, sondern auch innerhalb des westlichen Teils der Anti-Hitler-Koalition. Aus Archivdokumenten, die nach dem Krieg aufgetaucht sind, geht hervor, dass die Amerikaner von einer zweiten Front wesentlich begeisterter waren als die Briten. Die britische Regierung und die militärischen Befehlshaber, die durch die traurige Erfahrung von Dunkerque belastet waren, fürchteten sich offen gesagt vor der Aussicht auf eine groß angelegte Landung in Frankreich. Die amerikanischen Politiker und Militärs hingegen befürworteten zunächst einen entscheidenden Schlag in Westeuropa, da sie dessen wirtschaftliches und technisches Potenzial erkannten. General Dwight David Eisenhower, der spätere US-Präsident, entwarf Anfang 1942 sogar einen detaillierten Plan für die Landung mehrerer Divisionen in französischen Häfen. Doch das ehrgeizige Projekt, das den Codenamen Operation Roundup trug, blieb auf dem Papier.

Auch andere Faktoren trugen zur Uneinigkeit im Lager der westlichen Alliierten bei. Präsident Roosevelt kannte die UdSSR zu Beginn des Krieges nur schlecht und befürchtete, dass Moskau ohne eine zweite Front von Hitler besiegt werden würde, der dann zum ungeteilten Herrscher über Kontinentaleuropa würde. In London schätzte man die Lage besser ein, hatte es aber nicht eilig, britische Menschenleben zu opfern, um der Sowjetunion so wirksam wie möglich zu helfen. Darüber hinaus war Premierminister Churchill von seinen persönlichen Erfahrungen mit erfolglosen und äußerst blutigen amphibischen Operationen während des Ersten Weltkriegs geprägt.

Infolgedessen setzte sich bei den Alliierten bekanntlich das britische Konzept durch. Statt einer entscheidenden Landung in Frankreich begannen sie mit Landungsoperationen in den entlegenen Randgebieten des großen Kriegsschauplatzes. Zunächst in Nordafrika, dann in Sizilien. Diese Strategie war nicht nur risikoärmer, sondern auch wesentlich besser mit den kolonialen Interessen des britischen Reiches vereinbar.

Mit dem Aufeinandertreffen mit den deutschen Bodentruppen ließ die anfängliche Begeisterung der amerikanischen Generäle nach. Die Deutschen erwiesen sich als der stärkere Gegner, der trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der anglo-amerikanischen Truppen in Bezug auf taktisches Geschick und Kampfkraft eindeutig überlegen war.

Selbst als die Landung in Frankreich aus politischen Gründen nicht mehr verschoben werden konnte, ließen weder die Briten noch die Amerikaner große Zweifel aufkommen. Nur einen Tag vor der Landung in der Normandie, am 5. Juni 1944, teilte Alan Brooke, Stabschef des britischen Reiches, unverblümt seine Befürchtungen mit: „Ich werde die Angst vor dieser ganzen Operation nicht los. Bestenfalls wird sie mit Ergebnissen enden, die weit von den Erwartungen der Mehrheit der Bevölkerung entfernt sind (…) Schlimmstenfalls könnte sie sich als die schrecklichste Katastrophe des ganzen Krieges erweisen.“

Ein anschaulicher Beleg für übertriebene Ängste und berechtigte Befürchtungen ist auch eine Tatsache aus der Biographie des amerikanischen Generals Eisenhower. Im Juni 1944 hatte er den Posten des Obersten Alliierten Befehlshabers in Europa inne, das heißt, er führte alle für die Landung in der Normandie vorgesehenen Streitkräfte. Nach der erfolgreichen Landung fand Eisenhowers Adjutant in der Tasche seines Waffenrocks einen vorbereiteten Text für die offizielle Ansprache im Falle einer Niederlage: „Unsere Landung führte nicht zur Beibehaltung des Brückenkopfes, und ich zog die Truppen zurück. Meine Entscheidung, zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort anzugreifen, beruhte auf den Informationen, die ich hatte. Die Truppen, die Luftwaffe und die Marine haben das Beste getan, was Tapferkeit und Pflichttreue bewirken konnten. Wenn jemand die Schuld für das Scheitern dieses Versuchs trägt, dann bin ich es.“

Mit einer Pipeline und Kaugummi

Politik, selbst die Politik der Alliierten, ist eine ziemlich zynische Sache. Daher bleiben alle moralischen Vorwürfe an die Briten und Amerikanern, dass sie 1942 und 1943 nicht massenhaft für uns in den Tod gegangen sind, reine Rhetorik. In der moralischen Sphäre sind die Schlussfolgerungen einer Reihe von Historikern und Militäranalysten, auch aus dem Westen, die argumentieren, dass Hitlerdeutschland früher hätte besiegt werden können, wenn die USA und Großbritannien nicht durch isolierte militärische Schauplätze wie Afrika und Italien abgelenkt gewesen wären, viel gewichtiger.

Doch am 80. Jahrestag der berühmten Landung in der Normandie sollten wir nicht nur den historischen Ansprüchen gerecht werden, sondern auch unsere ehemaligen Verbündeten würdigen. An diesem Tag, dem 6. Juni 1944, taten sie etwas bis dahin Unerhörtes, denn dieses Ereignis ist bis heute die größte Landung in der Geschichte der Menschheit.

Über die Vorbereitung und den Verlauf der Operation Overlord sind Dutzende von ausführlichen Büchern geschrieben worden. Und doch wollen wir die wichtigsten Fakten erwähnen. Es landeten gleichzeitig 156.000 Infanteristen, unterstützt von 196.000 Matrosen und unter Beteiligung von fast 7.000 Schiffen aller Art – vom Lastkahn bis zum Flugzeugträger. An der Operation waren fast 12.000 britische und amerikanische Flugzeuge beteiligt.

Etwas früher als die Seelandung, in der Nacht des 6. Juni 1944, fand die größte Luftlandung der Geschichte statt. Über 3.000 Flugzeuge und Gleiter brachten 24.000 Soldaten, 567 Fahrzeuge, 362 Geschütze, Hunderte von Tonnen Munition und sogar 18 Panzer von England nach Frankreich.

Während der Vorbereitung auf diese beispiellose Operation entwickelten unsere westlichen Verbündeten viele einzigartige technische Lösungen. So entstanden an der französischen Küste innerhalb weniger Tage ausgedehnte künstliche Häfen, die aus der Masse alter, vor der Küste versenkter Schiffe und einer Menge vorbereiteter „Schwimmer“ aus Beton gebaut wurden, die unter größter Geheimhaltung an die Küste geschleppt wurden.

In den zweieinhalb Monaten nach dem 6. Juni landeten mehr als zwei Millionen alliierte Soldaten über solche künstlichen Häfen in Frankreich. Mit ihnen kamen 137.000 Rad- und Halbkettenfahrzeuge und mehr als 4.000 Panzer und gepanzerte Mannschaftswagen.

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals benötigten die angelandeten Truppen- und Ausrüstungsmassen buchstäblich ein ganzes Meer von Treibstoff. Bereits im August 1944 legten die Alliierten am Meeresboden eine 130 Kilometer lange Pipeline von England nach Frankreich. Innerhalb weniger Monate waren fast zwei Dutzend solcher militärischer Pipelines in Betrieb.

Die sorgfältige Vorbereitung der Operation zeigt sich selbst in scheinbar unbedeutenden Kleinigkeiten. Am ersten Tag der Landungsoperation wurden an der französischen Küste fast drei Tonnen Schokolade und 100.000 Packungen Kaugummi Orbit, die zur Verpflegung der amerikanischen Soldaten gehörten, angeliefert.

„Das erfreut und ermutigt uns alle“

Doch trotz der grandiosen und gründlichen Vorbereitungen erwies sich der berühmte „D-Day“ als harte Prüfung für die Westalliierten. Die Deutschen, die über viel weniger Kräfte und Ressourcen verfügten, leisteten erbitterten Widerstand. Dabei kam es zu Fehlern und Verwirrung unter den anglo-amerikanischen Truppen. Das Symbol für die anfänglichen Verluste und Misserfolge blieb für immer der berüchtigte Omaha Beach, einer der fünf Sektoren der Landung am „D-Day“. Schwere Verluste an Schiffen und Männern veranlassten die amerikanischen Befehlshaber am Abend des 6. Juni 1944 sogar zu der Überlegung, ihre Soldaten von diesem Küstenabschnitt zu evakuieren.

„Allerlei Gerümpel, Ausrüstung, Soldaten, alles war auf einem großen Haufen zusammengewürfelt“, erinnerte sich ein Mitglied des Landungstrupps. „Sie sahen aus wie die Wachsfiguren aus Madame Tussauds. Genau wie Wachsfiguren. Man konnte sich nicht einmal vorstellen, dass es Menschen waren“, erinnerte sich ein anderer Veteran an die vielen Leichen, die am Ende des 6. Juni in der Brandung vor Omaha Beach schwammen.

Es ist bezeichnend, dass die sowjetischen Zeitungen, die sofort die lang erwartete Nachricht von der Landung der Alliierten in der Normandie veröffentlichten, mehr als einen Monat lang nicht den Ausdruck „Zweite Front“ verwendeten. Erst Ende Juli 1944, als die Landung der Alliierten eine groß angelegte Offensive bis tief nach Frankreich hinein zur Folge hatte, tauchte diese Formulierung in den Zeitungen auf.

Stalin dankte Roosevelt und Churchill sofort, noch am Tag nach der Landung. In der Botschaft, die Moskau am 7. Juni 1944 verließ, wurde der entscheidende Beitrag der sowjetischen Seite zum gemeinsamen Kampf jedoch diplomatisch hervorgehoben: „Ich habe Ihre Nachricht über den erfolgreichen Beginn der Operationen Overlord erhalten. Sie erfreut und ermutigt uns alle im Hinblick auf weitere Erfolge. Die Sommeroffensive der sowjetischen Truppen, die gemäß der Vereinbarung der Konferenz von Teheran organisiert wird, wird Mitte Juni an einem der wichtigen Frontabschnitte beginnen (…) Ende Juni und im Laufe des Juli werden die Offensivoperationen in eine Generaloffensive der sowjetischen Truppen übergehen“.

Die Rede in Stalins Botschaft bezog sich auf die Operation Bagration. Sie begann Ende Juni 1944 westlich von Smolensk und hatte bis zum Ende des Sommers Hitlers Truppen besiegt und bis nach Warschau und an die Grenzen Ostpreußens zurückgedrängt. Ende August 1944 befreiten die anglo-amerikanischen Alliierten Paris von den Deutschen. Es waren diese Schläge von beiden Seiten, von Osten und von Westen, die schließlich den Ausgang des Zweiten Weltkriegs in Europa bestimmten.

Nach jahrelangem Streit und Zögern unternahmen die Engländer und Amerikaner in größter Eile im Jahre 1944 ihre Landung auf dem Kontinent. Selbst ein Fehlschlagsrisiko von 50 Prozent wurde dabei in Kauf genommen. Eisenhower war wohl der einzige General des Zweiten Weltkrieges, der an einem Tag einen ganzen Krieg verlieren konnte. Tatsächlich hatten die nüchtern rechnenden Westalliierten für dieses gefährliche Wagnis gewichtige Gründe, über die immer noch gern der Mantel des Schweigens gehängt werden soll.

Tatsächlich kann anhand neuer Forschungen aufgedeckt werden, daß es in höchsten deutschen Dienststellen schon seit 1939 einen systematischen Verrat von allem gab, was mit der Sowjetunion zu tun hatte

Am 6. Juni 1944 wurden die Weisungen, die die deutsche Führung für den Invasionsfall herausgegeben hatten, systematisch sabotiert. Die Panzer-Lehr-Division wurde im frontfernen Raum ebenso festgehalten wie die 15. Armee. Die Luftwaffe wurde verlegt, das III. Flak-Korps vergessen. Und selbst die verheerende V 1 wurde weiter auf London abgeschossen, statt sie auf die Großkampfschiffe der Invasionsflotte zu lenken.

Hier findet Ihr sehr seltene Aussagen von Zeitzeugen in deutscher Sprache… Die Interviews werden aus dem Englischen übersetzt und für die Meisten von uns, sind diese Worte, das erste Mal zu lesen oder zu hören – hier weiter.

