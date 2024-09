Vor 80 Jahren wurde der nach Roosevelts Lieblings- und Finanzminister benannte Plan für ein besiegtes Deutschland publik.

…

Nachdem sich die politischen Führer der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion auf der Teheran-Konferenz Ende 1943 grundsätzlich darauf geeinigt hatten, Deutschland zu zerstückeln und die Ostgebiete des Reiches abzutrennen, wurden in London und Washington zahlreiche konkrete Formen der alliierten Deutschlandpolitik nach dem Kriege diskutiert.

…

Dabei votierte das US-Außenministerium immer wieder gegen eine erzwungene Teilung und für den Erhalt der deutschen Wirtschaftskraft. Ganz ähnlich fiel der Inhalt des vom Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Nordwest- und Mitteleuropa, Dwight D. Eisenhower, autorisierten „Handbuches für die Militärregierung in Deutschland“ aus.

…

Das wiederum stieß auf die heftige Kritik des US-Finanzministers Henry Morgenthau, der stets für kompromisslose Härte gegenüber „diesen Bestien“, wie er zuweilen die Deutschen nannte, eintrat.

Die Tyler-Kent-Affäre entlarvte F.D. Roosevelt und W. Churchill als Kriegstreiber – hier zum Artikel>>>. Germaniam esse delendam – Alliierte Ausrottungs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland – hier weiter. In dem Buch: “England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert – Die perfiden Strategien des British Empire” – vermittelt uns Peter Haisenko ein Bild der Geschichte, das völlig anders aussieht als dasjenige, welches die Schulen und die Medien uns vorgaukeln – hier zum Buch >>>.

Henry Morgenthau – Was er mit „diesen Bestien“ vorhatte

Von Wolfgang Kaufmann bei der PAZ.

…

„Henny-Penny“ war nicht irgendein Kabinettsmitglied. Vielmehr stand kein Minister US-Präsident Franklin D. Roosevelt näher als dieser „nette Kerl“, wie FDR ihn nannte. „For Elinor from one of two of a kind“ (Für Elinor von einem von zweien von einer Sorte), schrieb der Präsident auf ein Bild, das er Morgenthaus Ehefrau schenkte (siehe Titel-Foto).

…

FDR und Churchill waren dafür

…

Während einer Kabinettssitzung am 25. August 1944 teilte Roosevelt Morgenthaus Bedenken hinsichtlich der Gefahren einer zu milden Behandlung Deutschlands und setzte einen Ausschuss ein, dessen Aufgabe darin bestehen sollte, deutlich repressivere Richtlinien für die künftige Besatzungspolitik auszuarbeiten. Am 2. September legte Morgenthaus rechte Hand Harry Dexter White dem Gremium einen dementsprechenden Entwurf mit dem Titel „Suggested Post-Surrender Program for Germany“ vor, der später als Morgenthau-Plan bekannt wurde.

…

Dieser enthielt insgesamt 14 Punkte, beginnend mit der „vollständigen Entmilitarisierung Deutschlands“ und der „totalen Zerstörung der gesamten deutschen Rüstungsindustrie“ einschließlich aller damit verbundenen „Schlüsselindustrien“. Darüber hinaus forderte Morgenthau die komplette Deindustrialisierung des Ruhrgebietes und einiger weiterer Industriereviere des Deutschen Reiches sowie die Vertreibung der dortigen Fachkräfte aufs Land. Außerdem plädierte der US-Finanzminister für Reparationen, „deutsche Zwangsarbeit außerhalb Deutschlands“, eine rigide ideologische Umerziehung und die „politische Dezentralisierung“ durch die „Wiedereinsetzung der Landesregierungen in jedem der Länder“. Und es solle auch keinem Deutschen mehr „erlaubt sein, Luftfahrzeuge zu führen“. Das Deutsche Reich sollte zerschlagen werden. Die Sowjetunion sollte das nördliche Ostpreußen erhalten, Polen den jeweils südlichen Teil Ostpreußens und Schlesiens sowie Frankreich das Saargebiet und linksrheinische Gebiete zwischen Rhein und Mosel. Im Norden und im Süden sollte es „zwei autonome unabhängige Staaten“ geben, wobei der Südstaat mit Österreich durch eine Zollunion verbunden sein sollte. Der verbleibende Rest, ein breiter Streifen im Westteil Deutschlands, der vom Ruhrgebiet und dem Rheinland bis über den Nord-Ostsee-Kanal hinaus zur dänischen Grenze reichte, sollte wegen seiner ihm zugeschriebenen besonderen ökonomischen Bedeutung als internationale Zone von den Vereinten Nationen verwaltet werden.

…

Am 15. September 1944 vereinbarten Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill während der zweiten Québec-Konferenz die Umsetzung „dieses Programms“, um „Deutschland in ein Land mit vorwiegend agrarischem und ländlichem Charakter“ zu verwandeln. Das führte zu lautstarken Protesten des US-Außenministers Cordell Hull und seines britischen Amtskollegen Anthony Eden. Außerdem wandte sich auch Roosevelts Kriegsminister Henry Stimson vehement gegen den Plan und bezeichnete diesen als „Verbrechen gegen die Zivilisation“, dessen Folgen nur „neue Spannungen und Ressentiments“ wären und „die Schuld der Nazis in Vergessenheit geraten ließen“.

…

Fünf Tage nach der zweiten Québec-Konferenz, am 21. September 1944, veröffentlichte der prominente Journalist Andrew Russell (Drew) Pearson von der „Washington Post“ den von ihm bejahten Morgenthau-Plan. Allerdings erhob sich sofort ein Sturm der Entrüstung in den USA. Den Plan beziehungsweise dessen Veröffentlichung vor Kriegsende kritisierte der republikanische Präsidentschaftskandidat Thomas E. Dewey mit Blick auf die deutschen Streitkräfte: „Jetzt kämpfen sie mit dem Wahnsinn der Verzweiflung.“ Und tatsächlich führte die Ausschlachtung des Morgenthau-Planes durch die NS-Propaganda zu einer Verstärkung der Kriegsanstrengungen des Dritten Reiches. Selbst der Widerstand gegen Adolf Hitler begegnete den US-Amerikanern nun mit großem Misstrauen. Angesichts der massiven negativen öffentlichen Reaktionen steckte Roosevelt sofort zurück und log voller Dreistigkeit: „So etwas habe ich nicht genehmigt. Ich bin sicher, dass ich es nicht getan habe … Ich habe überhaupt keine Erinnerung.“

…

Also verschwand der Morgenthau-Plan Ende September 1944 in der Schublade. Dessen Urheber blieb allerdings weiter Finanzminister und trat erst im Juli 1945 zurück, nachdem sein Gönner und Freund Roosevelt gestorben war. Dessen Nachfolger Harry S. Truman desavouierte permanent Morgenthau, den er als ignoranten „Judenjungen“ bezeichnete.

…

Langfristige Auswirkungen

…

Das heißt aber nicht, dass die Ideen Morgenthaus damit hinfällig geworden wären. Hiervon zeugt nicht zuletzt die Besatzungs-Richtlinie JCS 1067 der Vereinigten Stabschefs der US-Streitkräfte, die vom Mai 1945 bis Juli 1947 Gültigkeit hatte und die Militärregierung der Vereinigten Staaten (OGMUS) explizit anwies, „keine Schritte in Richtung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus Deutschlands zu unternehmen“. Dabei sorgte eine einflussreiche Gruppe von Anhängern Morgenthaus um Colonel Bernard Bernstein für eine möglichst wortgetreue Auslegung dieser Direktive. Weitere Elemente des Morgenthau-Planes, die sogar dauerhaft Realität wurden, waren die Annexion der deutschen Ostgebiete durch Polen und die Sowjetunion sowie die Teilung des Deutschen Reiches, wenn auch nicht in der vorgeschlagenen Form. Darüber hinaus musste Deutschland umfangreiche Reparationen leisten und bekam parallel zu den Umerziehungsmaßnahmen ein föderales System oktoyiert – ganz so, wie es die Punkte Vier bis Sechs des Morgenthau-Planes vorsahen.

…

Insofern sind die Behauptungen von Historikern wie Wolfgang Benz, dass der Morgenthau-Plan keinerlei Auswirkungen auf die spätere Besatzungs- und Deutschlandpolitik der Siegermächte gehabt habe, absolut unzutreffend. Wobei Benz sogar noch die zynische These aufstellte, Morgenthau sei es als Anhänger agrarromatischer Ideen nicht nur um die Verhinderung künftiger Kriege von deutschem Boden aus gegangen, sondern auch um die Umsetzung einer positiven Utopie.

Artikel-Hinweis: 80 Jahre Untenehmen Barbarossa – Exklusiv: FINNLAND IM AUGE DES STURMS

Artikel-Hinweis: Der Krieg in der Ukraine markiert das Ende des amerikanischen Jahrhunderts

Artikel-Hinweis: Die Verbindungen der Rockefellers zur Sowjetunion und China

Artikel-Hinweis: Die Doppelzüngigkeit der demokratischen Westmächte

Artikel-Hinweis: Blühende Untergrundgeschäfte in der UdSSR

Artikel-Hinweis: Die Geburtstunde der russischen Oligarchen

Artikel-Hinweis: Stalin: “Ich arbeite für die Rothschild’s!”

Artikel-Hinweis: Russlands neue Regeln

Mit dem Titel „Ausverkauf vom Traum Neuseeland“ spannt Geese den Bogen von Neuseeland zu Deutschland. Seine messerscharfen Analysen zeigen auf, wie die Bürger weltweit von den immer gleichen Akteuren mit den immer gleichen Methoden unterdrückt und ausgebeutet, ja zu Sklaven gemacht werden. Täuschen Sie sich nicht. Was Geese in Neuseeland wie unter dem Brennglas aufzeigt, findet auch in Deutschland statt. Es ist nur nicht so leicht zu erkennen – hier weiter.

Die Tatsache, dass die Rote Armee in den Jahren 1940/1941 durch Stalin für eine Offensive nach Deutschland bereitgestellt wurde und der Angriff der Wehrmacht ein Präventivschlag war, ist durch eine Vielzahl von Historikern, so auch durch den Verfasser der Studie „Deutschland im Visier Stalins“, beweiskräftig nachgewiesen. Vertreter der etablierten Geschichtsschreibung, die dem kaum noch sachliche Argumente entgegenzusetzen haben, behaupten, es könne ja gar kein Präventivschlag gewesen sein, da die deutsche Seite von diesen Vorbereitungen der Roten Armee keine Kenntnisse hatte. Benrd Schwipper beweist, dass die Führung des Deutschen Reiches, über die Vorbereitung des Angriffes der Roten Armee 1941, vollständig informiert waren – hier zu Band I und – Band II.

Seit Jahrzehnten stehen sich etablierte Geschichtsschreibung und moderne Zeitgeschichtsforschung in der Frage »Überfall« oder »Präventivschlag« unversöhnlich gegenüber. Dr. Bernd Schwipper, Generalmajor a. D. hat viele Jahre zu diesem Thema geforscht. Dank seiner intimen Kenntnisse der russischen Archive, der russischen Sprache sowie der militärischen Strukturen der Roten Armee, konnte er das 1939 beginnende Vorrücken der Sowjetunion nach Westen explizit nachvollziehen – Ein Knüller der Zeitgeschichtsforschung – hier weiter.

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

Deutsche Kriegsgefangene in amerikanischen und französischen Lagern 1945-1946 – hier weiter.

Die alliierte Besatzungspolitik in Deutschland nach 1945 – hier weiter.

vermittelt uns Peter Haisenko ein Bild der Geschichte, das völlig anders aussieht als dasjenige, welches die Schulen und die Medien uns vorgaukeln – hier zum Buch >>>.

In den Jahren 2006 bis 2010 haben wir vier Bände des Großen Wendig Richtigstellungen zur Zeitgeschichte mit einem gesonderten Registerband herausgebracht. Darin wurden knapp 1000 Richtigstellungen zur Zeitgeschichte seit 1870 auf rund 3600 Seiten vorgenommen. Wir sahen damit die von uns selbst gestellte Aufgabe als erfüllt an, ein Nachschlagewerk gegen die zahlreichen in der Öffentlichkeit verbreiteten Fälschungen und Lügen zur Zeitgeschichten anzubieten. Wenn wir uns dann nach Jahren nun doch veranlaßt sahen, noch einen Band 5 nachzuschieben, so hatte das mehrere Gründe – hier weiter.

Mit der Weiterentwicklung moderner Kommunikationsmittel hat sie zwar immer neue Kanäle eröffnet, ihre Strategien sind jedoch nahezu identisch geblieben. Während früher die Menschen durch einen Mangel an Veröffentlichung getäuscht werden konnten, ist es heute paradoxerweise das massive Überangebot an Information, das ihnen die Wahrheitsfindung erschwert – hier weiter.

Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen – hier weiter.

Seit der Gründung des FED hat der Dollar über 95 Prozent seines Wertes verloren! Sitzen dort also nur Versager, oder hat das FED im Verborgenen vielleicht eine ganz andere Aufgabe und einen ganz anderen Sinn? G. Edward Griffin enthüllt die wahren Hintergründe – hier weiter.

Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Für die Zahnpasten und – pulver werden unterschiedliche Inhaltstoffe natürlichen Ursprungs verwendet, wie: ultrafeine Mineralerde, Tonerde, superfeines Bentonit, grüne ultrafeine, französische Heilerde, Meersalz, Natron, Schlemmkreide, Steinsalz, Xylitol, Aktivkohle, Kokosöl, Moringa, Kurkuma, Salbei, Minze, Zimt, Nelken und reine ätherische Öle. Für die Mundspülung: Wasser (Osmose), Trägeröle, Salz, Xylitol und reine ätherische Öle. Hier zum Angebot.

Schneller und effektiver Kampf gegen Herpes. Das Anti-Herpes-Heil-Set besteht aus drei Komponenten: hochwirksames Konzentrat, Roll-on und Sprühflasche – hier zum Angebot.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.